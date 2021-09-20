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Турагентство в Запоріжжі приторговував підробленими ПЛР-тестами на коронавірус, - поліція. ФОТОрепортаж

Правопорушники в інтернеті рекламували свої послуги з виготовлення підробленої медичної документації. Їхніми клієнтами були в основному туристи, які планували поїздку за кордон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент кіберполіції Національної поліції України.

Протиправну діяльність викрила кіберполіція Запоріжжя спільно з представниками Мінцифри під процесуальним керівництвом Вознесенівської окружної прокуратури.

Встановлено, що представники місцевого туристичного агентства виготовляли довідки з негативним результатом на COVID-19 для перетину державного кордону. З початку року вони сфальсифікували понад 100 довідок. Вартість однієї такої довідки складала 500 гривень. Медична документація видавалась на бланках з підробленою печаткою однієї з Державних установ Міністерства охорони здоров’я Запоріжжя та з підписом завідувача лабораторії.

В офісі турагентства правоохоронці провели обшуки. За результатами вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, підроблені ПЛР-тести та "чорнові" записи. Під час попереднього огляду вилученої техніки виявлено відправлення скан-копій ПЛР-тестів клієнтам туристичного агентства.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБУ викрила зловмисників, які за 2 тис. євро підробляли необхідні для отримання "Карти поляка" документи. ФОТОрепортаж

Турагентство в Запоріжжі приторговував підробленими ПЛР-тестами на коронавірус, - поліція 01
Турагентство в Запоріжжі приторговував підробленими ПЛР-тестами на коронавірус, - поліція 02
Турагентство в Запоріжжі приторговував підробленими ПЛР-тестами на коронавірус, - поліція 03

Також обшук провели у Державній установі Міністерства охорони здоров’я. Встановлено, що відомості до бази даних медичної установи не вносилися, дослідження не проводилися та порядковий номер довідки не відповідав порядковому номеру в установі.

Автор: 

Запоріжжя (2265) підробка (437) Нацполіція (15164) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Та це масове явище.

Дурбецяли платять ті самі гроші за фіктивну справку, як і за справжню, яку роблять за дві години.

Просто наш народ не може чесно без корупції.
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20.09.2021 18:35
+1
В Польщі збираються за свідоме зараження ковідом від 3 до 10 (свідоме масове зараження) років тюрми зробити. Так що клієнти таких контор можуть на досить довгу самоізоляцію нарватися.
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20.09.2021 19:01
+1
Як довести факт свідомого зараження ковідом в данному випадку? В данному випадку не спрацьовує. Людина могла не знати що заражена. Це треба ще довести, що вона знала що заражена та свідомо сфальсифікувала результати тесту. Інакше кажучи зробила тест - той показав, що є зараження, але людина цим знехтувала та купила ПЦР тест. Якщо людина його не робила, то і довести неможливо що вона знала, що заражена. І відповідно її неможна звинуватити в свідомому зараженні інших. І самоізоляція не може тривати більше встановлених термінів. Тобто більше 14 днів. І якщо примусово ізолюють людину, то це аж ніяк не самоізоляція.
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20.09.2021 20:44
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Та це масове явище.

Дурбецяли платять ті самі гроші за фіктивну справку, як і за справжню, яку роблять за дві години.

Просто наш народ не може чесно без корупції.
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20.09.2021 18:35 Відповісти
Купляють фіктивну тому, що путівку вже купили, а можливість отримати позитивний тест існує і так, це масове явище.
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20.09.2021 22:26 Відповісти
А Сіярто не звертався? Бо ...
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20.09.2021 18:35 Відповісти
Нехай спробує, але виключно державною мовою.
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20.09.2021 19:01 Відповісти
В Польщі збираються за свідоме зараження ковідом від 3 до 10 (свідоме масове зараження) років тюрми зробити. Так що клієнти таких контор можуть на досить довгу самоізоляцію нарватися.
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20.09.2021 19:01 Відповісти
Як довести факт свідомого зараження ковідом в данному випадку? В данному випадку не спрацьовує. Людина могла не знати що заражена. Це треба ще довести, що вона знала що заражена та свідомо сфальсифікувала результати тесту. Інакше кажучи зробила тест - той показав, що є зараження, але людина цим знехтувала та купила ПЦР тест. Якщо людина його не робила, то і довести неможливо що вона знала, що заражена. І відповідно її неможна звинуватити в свідомому зараженні інших. І самоізоляція не може тривати більше встановлених термінів. Тобто більше 14 днів. І якщо примусово ізолюють людину, то це аж ніяк не самоізоляція.
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20.09.2021 20:44 Відповісти
Якщо людина сфальсифікувала результати тесту і внаслідок цього проїхала в іншу країну без ізоляцій та тестів і при цьому заразила кучу людей в літаку або автобусі - її провину доведено.
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20.09.2021 21:36 Відповісти
Якщо людина не робила тест, то звідки знала, що в неї ковід ?
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20.09.2021 22:15 Відповісти
Якщо людина ухиляється выд справжнього тесту, то у неї на це є причини. Які це можуть бути причини?

1. У людини був контакт з хворим, але ще немає симптомів ковіду.

2. У людини є симптоми ковіду.

3. Хоче зекономити 100-200 гривень.

Увсіх випадках ця людина свідомо наражає себе та їнших на небезпеку зараження. Так що якщо він заразить кілька людей - це реалізована спроба зараження, а коли не заразить - то лише спроба (за неї теж відповідальність передбачена).
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21.09.2021 07:45 Відповісти
1. У людини був контакт з хворим, але ще немає симптомів ковіду.

Неможливо довести, що контакт в неї був.

2. У людини є симптоми ковіду.

Неможливо довести чи дійсно вони були до отримання сертифікату, чи людина заразилася наприклад по дорозі до аеропорту.

3. Хоче зекономити 100-200 гривень.

Тут взагалі людина повністю здорова.

Увсіх випадках ця людина свідомо наражає себе та їнших на небезпеку зараження.

Свідомо наражає можна казати, якщо людина дійсно хвора і знаючи це все ж таки поїхала. Але достеменно це довести неможливо. Людина могла й у дорозі заразитися.

Так що якщо він заразить кілька людей - це реалізована спроба зараження, а коли не заразить - то лише спроба (за неї теж відповідальність передбачена).

Треба довести, що саме ця людина заразила людей. А наприклад не навпаки - ці люди заразили людину. І за Вашими словами "В Польщі збираються за свідоме зараження ковідом від 3 до 10 (свідоме масове зараження) років тюрми зробити. " мова про спробу не йде взагалі. Дуже часто захист вистраює свою тактику саме на недосконалості законодавства. Так що якщо у тексті закону про спробу мова йти не буде, то скоріш за все за спробу і судити не вийде. До того ж що свідома спроба дійсно була треба довести. В усіх випадках це довести майже неможливо.
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21.09.2021 11:13 Відповісти
Ти це прочитав? "Якщо людина ухиляється выд справжнього тесту, то у неї на це є причини. "

Я розбираю причини, які могли спонукати людину йти за фальшивим результатом тесту. Бо різниця в ціні в 100 гривень це несерйозно.

Якщо людина приїхала в країну з фальшивою довідкою про тест і позаражала купу людей, то як вона пояснить в суді нащо їй потрібна була фальшива довідка про негативний тест за 500 грн, якщо справжній тест в Сінєво коштує 595 грн?

https://hclinic.com.ua/test-na-covid?gclid=*******************************************************************-3SOhU5AMkhoC5TkQAvD_BwE

та і у інших ненабагато дорожче

https://invivo.ua/uk/kiev/covid/
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21.09.2021 11:32 Відповісти
Ти це прочитав? "Якщо людина ухиляється выд справжнього тесту, то у неї на це є причини. "

У людини може бути банальна недовіра до самого тесту. І підстави є. Похибки тестів мають місце буть.

І Ви знову підмінюєте факти своїми міркуваннями. У вас виходить, що людина свідомо когось заразила тому, що пыдробила ПЦР тест. В цивілізованій юридичній практици з першого аж ніяк не випливає друге. Я й кажу, що навіть якщо Ви й праві, то довести це занадто складно - майже неможливо. А міркувати Ви звісно можете як завгодно. Це Ваше право.
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21.09.2021 12:16 Відповісти
То тепер, по-Вашому, через кордон хтось може везти вибухівку на підставі того, що він не вірить в те, що вона вибухне? Бо невдалі спроби вибухів мають місце.

Є чітка вимога до в"їзду через кордон - довідка про негативний ПЦР тест не раніше за 72 чи скільки там годин. А питання вірити чи не вірити в точність тестів там не розглядають.
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21.09.2021 12:24 Відповісти
Ні. Підміна понятть знову. Якщо Вам вже так хочеться з вибухівкою приклад навести, то це людині підкидують вибухівку і вона везе її через кордон незнаючи, що вона там.

Є чітка вимога до в"їзду через кордон - довідка про негативний ПЦР тест не раніше за 72 чи скільки там годин.

Ось Вам ще одна дуже вагома причина купити ПЦР тест у разі придбання так званої "гарящої" путівки, де до виліту лишається менше доби.
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21.09.2021 12:39 Відповісти
Доречі у мене так діти в доковідний період літали до Єгипту. Вони ще вранці не знали взагалі, що туди полетять, а в вечері вже в Бориспіль їхали.
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21.09.2021 12:45 Відповісти
І ще щодо валідних тестів. Добре. Запланували Ви поїздку. Зазделегідь зробили тест. Він показав, що Ви здорові. По дорозі до аеропорту Ви заразилися. Адле ще цього не знаєте. Пройшли кордон. Приїхали до готелю. Почали відпочивати. Через пару днів появилися перші симптоми. Весь цей час ви тосить успішно заражали всих хто з Вами спілкувався. Но це зовсім інше - правда ж? Але факт є факт - людей Ви заразили. Або може й таке бути, що Ви взагалі не отримали симптомів хвороби, але носієм були.
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21.09.2021 12:51 Відповісти
Тут зовсім інша справа. Тут людина сумлінно виконала все, щоб попередити такий випадок.

Це як порівняти ДТП з п"яним водієм і тверезим. Результат може і той самий, але покарання різне.
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21.09.2021 13:03 Відповісти
Я вище Вам написав одну з причин чому людина таке зробила. Ця причина "горяща" путівка.
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21.09.2021 13:06 Відповісти
Це не привід ризикувати здоров"ям інших людей
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21.09.2021 13:29 Відповісти
А вдома не роблячи ПЦР тест кожного дня та спілкуючись з людьми ми не ризикуємо здоровʼям інших людей? Здається Ви вже в демагогію скотилися.
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21.09.2021 13:36 Відповісти
От щоб максимально знизити цей ризик і хочуть ввести вимогу - або вакцинуватися, або тест раз в 3 дні.

Коли здається - хреститися треба.
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21.09.2021 13:48 Відповісти
Коли здається - хреститися треба.

Періодично це і роблю про всяк випадок. А раз на тиждень сам собі не вірю.
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21.09.2021 14:30 Відповісти
Некоректний приклад. Людина твереза та свідома не має симптомів захворювання. Якщо Вам власне хочеться такий приклад навести то по аналогії це треба брати людину що з явними симптомами і хвора вирішила купити ПЦР тест та поїхати у відпустку. Але і в цьому випадку довести, що вона скоїла саме так дуже важко.
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21.09.2021 13:10 Відповісти
Так я вже наводив 3 випадки.

1. У людини був контакт з хворим, але ще немає симптомів ковіду.

2. У людини є симптоми ковіду.

3. Хоче зекономити 100-200 гривень.
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21.09.2021 13:30 Відповісти
А я ще четвертий називав - спонтанне вирішення поїхати за "горящою" путівкою. І доречі це не поодинокі випадки, а скоріш навіть дуже часті.

Окрім того ми починали з того, що це треба довести. А довести Вам у будь якому з цих випадків невдасться, що було так вчинено саме свідомо.
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21.09.2021 13:34 Відповісти
А хто Вам сказав, що я доводити буду? Самі придумали? Я що, прокурор з Польщі?
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21.09.2021 13:49 Відповісти
Подивіться з чого ми починали наш так би мовити флуд.
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21.09.2021 14:27 Відповісти
Ви самі не бачите слабкі місця у Вашому твердженні? Треба розʼяснювати? Як на мене слабкість Вашого твердження очевидна. Максимум можна звинувачувати людину в тому, що вона сфальсифікувала тест. А не його результати. О результатах можна говорити, коли є результат валідного теста. А так сам факт тестування сфальсифіковано. Але за це максимум що може бути - адмінистративне стягнення у вигляді штрафу.
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20.09.2021 23:22 Відповісти
Якщо людина ухиляється выд справжнього тесту, то у неї на це є причини. Які це можуть бути причини?

1. У людини був контакт з хворим, але ще немає симптомів ковіду.

2. У людини є симптоми ковіду.

3. Хоче зекономити 100-200 гривень.

Увсіх випадках ця людина свідомо наражає себе та їнших на небезпеку зараження. Так що якщо він заразить кілька людей - це реалізована спроба зараження, а коли не заразить - то лише спроба (за неї теж відповідальність передбачена).
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21.09.2021 07:46 Відповісти
Відповів вище.
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21.09.2021 11:14 Відповісти
надеюсь долбанные аферисты будут оштрафованы за подделку справок и документов а также лишены сертификата лицензии на на турагенства... жлобы позарились на справки.... могли бы и предлагать ещё туристам в офисе попутные товары: зубную пасту, расчёски и другое....
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20.09.2021 19:15 Відповісти
Ну тест можно и сдать..это уже угроза для окружающих..но только бесплатно!!!

А вот справку о прививке действительно лучше купить чем колоть шмурдяк...
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21.09.2021 11:26 Відповісти
 
 