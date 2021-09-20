Турагентство в Запоріжжі приторговував підробленими ПЛР-тестами на коронавірус, - поліція. ФОТОрепортаж
Правопорушники в інтернеті рекламували свої послуги з виготовлення підробленої медичної документації. Їхніми клієнтами були в основному туристи, які планували поїздку за кордон.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент кіберполіції Національної поліції України.
Протиправну діяльність викрила кіберполіція Запоріжжя спільно з представниками Мінцифри під процесуальним керівництвом Вознесенівської окружної прокуратури.
Встановлено, що представники місцевого туристичного агентства виготовляли довідки з негативним результатом на COVID-19 для перетину державного кордону. З початку року вони сфальсифікували понад 100 довідок. Вартість однієї такої довідки складала 500 гривень. Медична документація видавалась на бланках з підробленою печаткою однієї з Державних установ Міністерства охорони здоров’я Запоріжжя та з підписом завідувача лабораторії.
В офісі турагентства правоохоронці провели обшуки. За результатами вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, підроблені ПЛР-тести та "чорнові" записи. Під час попереднього огляду вилученої техніки виявлено відправлення скан-копій ПЛР-тестів клієнтам туристичного агентства.
Також обшук провели у Державній установі Міністерства охорони здоров’я. Встановлено, що відомості до бази даних медичної установи не вносилися, дослідження не проводилися та порядковий номер довідки не відповідав порядковому номеру в установі.
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Дурбецяли платять ті самі гроші за фіктивну справку, як і за справжню, яку роблять за дві години.
Просто наш народ не може чесно без корупції.
1. У людини був контакт з хворим, але ще немає симптомів ковіду.
2. У людини є симптоми ковіду.
3. Хоче зекономити 100-200 гривень.
Увсіх випадках ця людина свідомо наражає себе та їнших на небезпеку зараження. Так що якщо він заразить кілька людей - це реалізована спроба зараження, а коли не заразить - то лише спроба (за неї теж відповідальність передбачена).
Неможливо довести, що контакт в неї був.
2. У людини є симптоми ковіду.
Неможливо довести чи дійсно вони були до отримання сертифікату, чи людина заразилася наприклад по дорозі до аеропорту.
3. Хоче зекономити 100-200 гривень.
Тут взагалі людина повністю здорова.
Увсіх випадках ця людина свідомо наражає себе та їнших на небезпеку зараження.
Свідомо наражає можна казати, якщо людина дійсно хвора і знаючи це все ж таки поїхала. Але достеменно це довести неможливо. Людина могла й у дорозі заразитися.
Так що якщо він заразить кілька людей - це реалізована спроба зараження, а коли не заразить - то лише спроба (за неї теж відповідальність передбачена).
Треба довести, що саме ця людина заразила людей. А наприклад не навпаки - ці люди заразили людину. І за Вашими словами "В Польщі збираються за свідоме зараження ковідом від 3 до 10 (свідоме масове зараження) років тюрми зробити. " мова про спробу не йде взагалі. Дуже часто захист вистраює свою тактику саме на недосконалості законодавства. Так що якщо у тексті закону про спробу мова йти не буде, то скоріш за все за спробу і судити не вийде. До того ж що свідома спроба дійсно була треба довести. В усіх випадках це довести майже неможливо.
Я розбираю причини, які могли спонукати людину йти за фальшивим результатом тесту. Бо різниця в ціні в 100 гривень це несерйозно.
Якщо людина приїхала в країну з фальшивою довідкою про тест і позаражала купу людей, то як вона пояснить в суді нащо їй потрібна була фальшива довідка про негативний тест за 500 грн, якщо справжній тест в Сінєво коштує 595 грн?
https://hclinic.com.ua/test-na-covid?gclid=*******************************************************************-3SOhU5AMkhoC5TkQAvD_BwE
та і у інших ненабагато дорожче
https://invivo.ua/uk/kiev/covid/
У людини може бути банальна недовіра до самого тесту. І підстави є. Похибки тестів мають місце буть.
І Ви знову підмінюєте факти своїми міркуваннями. У вас виходить, що людина свідомо когось заразила тому, що пыдробила ПЦР тест. В цивілізованій юридичній практици з першого аж ніяк не випливає друге. Я й кажу, що навіть якщо Ви й праві, то довести це занадто складно - майже неможливо. А міркувати Ви звісно можете як завгодно. Це Ваше право.
Є чітка вимога до в"їзду через кордон - довідка про негативний ПЦР тест не раніше за 72 чи скільки там годин. А питання вірити чи не вірити в точність тестів там не розглядають.
Є чітка вимога до в"їзду через кордон - довідка про негативний ПЦР тест не раніше за 72 чи скільки там годин.
Ось Вам ще одна дуже вагома причина купити ПЦР тест у разі придбання так званої "гарящої" путівки, де до виліту лишається менше доби.
Це як порівняти ДТП з п"яним водієм і тверезим. Результат може і той самий, але покарання різне.
Коли здається - хреститися треба.
Періодично це і роблю про всяк випадок. А раз на тиждень сам собі не вірю.
1. У людини був контакт з хворим, але ще немає симптомів ковіду.
2. У людини є симптоми ковіду.
3. Хоче зекономити 100-200 гривень.
Окрім того ми починали з того, що це треба довести. А довести Вам у будь якому з цих випадків невдасться, що було так вчинено саме свідомо.
1. У людини був контакт з хворим, але ще немає симптомів ковіду.
2. У людини є симптоми ковіду.
3. Хоче зекономити 100-200 гривень.
Увсіх випадках ця людина свідомо наражає себе та їнших на небезпеку зараження. Так що якщо він заразить кілька людей - це реалізована спроба зараження, а коли не заразить - то лише спроба (за неї теж відповідальність передбачена).
А вот справку о прививке действительно лучше купить чем колоть шмурдяк...