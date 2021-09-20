Турагентство в Запоріжжі приторговував підробленими ПЛР-тестами на коронавірус, - поліція. ФОТОрепортаж

Правопорушники в інтернеті рекламували свої послуги з виготовлення підробленої медичної документації. Їхніми клієнтами були в основному туристи, які планували поїздку за кордон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент кіберполіції Національної поліції України.

Протиправну діяльність викрила кіберполіція Запоріжжя спільно з представниками Мінцифри під процесуальним керівництвом Вознесенівської окружної прокуратури.

Встановлено, що представники місцевого туристичного агентства виготовляли довідки з негативним результатом на COVID-19 для перетину державного кордону. З початку року вони сфальсифікували понад 100 довідок. Вартість однієї такої довідки складала 500 гривень. Медична документація видавалась на бланках з підробленою печаткою однієї з Державних установ Міністерства охорони здоров’я Запоріжжя та з підписом завідувача лабораторії.

В офісі турагентства правоохоронці провели обшуки. За результатами вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, підроблені ПЛР-тести та "чорнові" записи. Під час попереднього огляду вилученої техніки виявлено відправлення скан-копій ПЛР-тестів клієнтам туристичного агентства.

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Також обшук провели у Державній установі Міністерства охорони здоров’я. Встановлено, що відомості до бази даних медичної установи не вносилися, дослідження не проводилися та порядковий номер довідки не відповідав порядковому номеру в установі.