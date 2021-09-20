Співробітника ДСНС після гонитви затримали на хабарі на Миколаївщині , - ДБР. ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали на хабарі головного інспектора відділу запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС Миколаївській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Слідчі ДБР встановили, що інспектор обіцяв власнику магазина непродовольчих товарів за гроші допомогти правильно заповнити та пришвидшити отримання протипожежної декларації, яку підприємець мав оформити ще до початку роботи.

За цю ж плату пожежник мав і надалі "закривати очі" на порушення правил пожежної безпеки у магазині у подальшому.

17 вересня інспектор ДСНС отримав хабар, але зрозумівши, що його викрили, намагався втекти від правоохоронців, проте після погоні його все ж затримали, а гроші вилучили.

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На даний час посадовцю повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України) та обрано йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з правом внесення застави – 142 тис. 740 гривень. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.