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Новини Фото Хабарники
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Співробітника ДСНС після гонитви затримали на хабарі на Миколаївщині , - ДБР. ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали на хабарі головного інспектора відділу запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС Миколаївській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Співробітника ДСНС після гонитви затримали на хабарі на Миколаївщині , - ДБР 01

Слідчі ДБР встановили, що інспектор обіцяв власнику магазина непродовольчих товарів за гроші допомогти правильно заповнити та пришвидшити отримання протипожежної декларації, яку підприємець мав оформити ще до початку роботи.
За цю ж плату пожежник мав і надалі "закривати очі" на порушення правил пожежної безпеки у магазині у подальшому.

17 вересня інспектор ДСНС отримав хабар, але зрозумівши, що його викрили, намагався втекти від правоохоронців, проте після погоні його все ж затримали, а гроші вилучили.

Співробітника ДСНС після гонитви затримали на хабарі на Миколаївщині , - ДБР 02

Дивіться: Офіцер Держприкордонслужби одержав від підлеглого близько $1000 хабара за безперешкодне проходження служби. ФОТО

Співробітника ДСНС після гонитви затримали на хабарі на Миколаївщині , - ДБР 03
Співробітника ДСНС після гонитви затримали на хабарі на Миколаївщині , - ДБР 04

На даний час посадовцю повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України) та обрано йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з правом внесення застави – 142 тис. 740 гривень. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Автор: 

хабар (4702) Миколаївська область (2273) ДСНС (5105) ДБР (3491)


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Топ коментарі
+5
Хосподя, сколько этой теме уже лет, сколько собрано денег с предпринимателей за "пожарную безопасность" и до сих пор продолжают доить эти недоделанные пожарники
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20.09.2021 22:38
+2
В 90-х на подібному принципі і був збудований "бізнес" рекетирів.
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20.09.2021 22:42
+2
Почему у него ширинка растёгнуту ? Он что с парада ?
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20.09.2021 23:27
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Хосподя, сколько этой теме уже лет, сколько собрано денег с предпринимателей за "пожарную безопасность" и до сих пор продолжают доить эти недоделанные пожарники
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20.09.2021 22:38 Відповісти
Тепер пажарнік підпалить магазин для перевірки пажарной бєзапаснасті.А так хотілося за гроші бєзапасность забезпечити магазину
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20.09.2021 22:40 Відповісти
В 90-х на подібному принципі і був збудований "бізнес" рекетирів.
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20.09.2021 22:42 Відповісти
Почему не выбросил деньги в окно, пока тикал, как угорелый? Жаба заела?
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20.09.2021 22:41 Відповісти
так он и находился на службе - спасал купца от большого излишка грошей
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20.09.2021 22:41 Відповісти
Через півроку повернеться до місця "служби" , отримає компенсацію за вимушений простій... Може, з підвищенням.
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20.09.2021 22:56 Відповісти
У дибіла заглушка в замку ременя безпеки. І цей олень МЧС-ник? Який повинен знати про користь ременя безпеки не з картинок... Ну і х... з ним.
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20.09.2021 23:08 Відповісти
Почему у него ширинка растёгнуту ? Он что с парада ?
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20.09.2021 23:27 Відповісти
Видимо расстегнул, когда догнали, мол: "Смотрите я же свой, тоже пи#арас". Не поверили )))
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21.09.2021 08:11 Відповісти
О які уважні

Передивися - на 2-му фото -ні , а на 3-му -уже так

Видно обшукували ..., а може він туда бабки і засунув
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21.09.2021 08:23 Відповісти
14500 грн на кресле авто в акурат такса 500 баксов
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21.09.2021 00:13 Відповісти
А коли ермака будете брати
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21.09.2021 08:57 Відповісти
 
 