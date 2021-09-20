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Ексголову селищної ради на Донеччині підозрюють у замовленні вбивства з ревнощів: пропонував $ 8 тис. за ліквідацію суперника. ФОТОрепортаж

У Донецькій області правоохоронці затримали колишнього голову однієї з селищних рад, який зараз займається аграрним бізнесом. Чоловіка підозрюють у замовленні вбивства.

Про це Cуспільне  повідомила прессекретар СБУ в Донецькій і Луганській областях Галина Прищепа, передає Цензор.НЕТ.

"Чоловік через посередника шукав кілера у кримінальних колах та серед колишніх військових. У замовника виник бізнес-конфлікт із власником мережі продуктових магазинів. За ліквідацію комерсанта він обіцяв виплатити $8 тис.", — додала речниця.

За даними СБУ, правоохоронці інсценували вбивство. Для надійності експосадовець передав кілеру гранату РГД-5 для встановлення так званої "розтяжки" на дверях жертви.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що у серпні 2021 року 55-річний мешканець м. Костянтинівки через ревнощі до знайомої жінки вирішив замовити вбивство свого суперника. З метою пошуку виконавця злочину зловмисник звернувся до 66-річного мешканця м. Бахмута, оцінивши життя майбутньої жертви у 8 000 доларів США. А той, у свою чергу, запропонував виконати замовлення за винагороду у 6 000 доларів США мешканцю м. Костянтинівки, який має досвід участі у бойових діях. За планом замовника, 59-річний чоловік мав загинути у своїй продуктовій крамниці під час спрацювання вибухового пристрою, а виконавець повинен був пересвідчитись у загибелі останнього, та у разі потреби вбити з пістолета", - уточнюють у пресслужбі облпрокуратури.

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Як розповіли в СБУ, правоохоронці провели інсценування вбивства, в магазині підприємця прозвучали вибух і постріли. Замовника і посередника затримали під час отримання від "кілера" фотодоказів. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Ексголову селищної ради на Донеччині підозрюють у замовленні вбивства з ревнощів: пропонував $ 8 тис. за ліквідацію суперника 01
Ексголову селищної ради на Донеччині підозрюють у замовленні вбивства з ревнощів: пропонував $ 8 тис. за ліквідацію суперника 02
Ексголову селищної ради на Донеччині підозрюють у замовленні вбивства з ревнощів: пропонував $ 8 тис. за ліквідацію суперника 03

Автор: 

затримання (4339) замовне вбивство (151) Правоохоронні органи (2708) прокуратура (3676) СБУ (12812) силовики (2514) Донецька область (8453)


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Ндя. Отелло в сандаліках.
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20.09.2021 23:45 Відповісти
Видно "жертва" запропонувала "кіллеру" більшу суму і той "здав" замовника.
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21.09.2021 07:13 Відповісти
Афіґєть. Оце пристрасті.

Це цей пузатий - донецький ромео ?

А шо ж джульєтта ?
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21.09.2021 07:49 Відповісти
Пузанчик свого пісюна скільки років тому востаннє бачив?

Казанова, блін.
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21.09.2021 07:51 Відповісти
Констаха, вы неймовирни!
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21.09.2021 08:25 Відповісти
 
 