Троє осіб звернулися до смотрящого за СІЗО, щоб отримати від ув'язненого "моральну компенсацію". Всіх затримали, - Нацполіція. ФОТО
Оперативники управління стратегічних розслідувань в Київській області Нацполіції викрили протиправну діяльність мешканців регіону з кримінальним минулим.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України
"Жінка та двоє чоловіків після особистого конфлікту з громадянином вирішили йому помститися та отримати у вигляді моральної компенсації 50 000 гривень. У зв’язку з тим, що ця особа перебувала у слідчому ізоляторі, звернулися за допомогою до знайомого - одного з так званих "смотрящих" за спецустановою. "Кримінальний авторитет", використовуючи свій злочинний вплив, повинен був змусити утриманця віддати кошти. Проте його планам завадили поліцейські", - зазначається в повідомленні.
У повідомленні підкреслили: "23 вересня на підставі отриманих доказів слідчі поліції Київської області повідомили жінці та двом чоловікам про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 255-3 (звернення за застосуванням злочинного впливу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією майна або без такої".
Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Київська обласна прокуратура.
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