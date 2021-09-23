УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10880 відвідувачів онлайн
Новини Фото
6 325 8

Троє осіб звернулися до смотрящого за СІЗО, щоб отримати від ув'язненого "моральну компенсацію". Всіх затримали, - Нацполіція. ФОТО

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Київській області Нацполіції викрили протиправну діяльність мешканців регіону з кримінальним минулим.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України

"Жінка та двоє чоловіків після особистого конфлікту з громадянином вирішили йому помститися та отримати у вигляді моральної компенсації 50 000 гривень. У зв’язку з тим, що ця особа перебувала у слідчому ізоляторі, звернулися за допомогою до знайомого - одного з так званих "смотрящих" за спецустановою. "Кримінальний авторитет", використовуючи свій злочинний вплив, повинен був змусити утриманця віддати кошти. Проте його планам завадили поліцейські", - зазначається в повідомленні.

У повідомленні підкреслили: "23 вересня на підставі отриманих доказів слідчі поліції Київської області повідомили жінці та двом чоловікам про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 255-3 (звернення за застосуванням злочинного впливу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією майна або без такої".

Читайте також: Організував поставки наркотиків, - поліція Київщини повідомила про підозру "смотрящему" за виправною колонією. ФОТОрепортаж

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Київська обласна прокуратура.

Троє осіб звернулися до смотрящого за СІЗО, щоб отримати від увязненого моральну компенсацію. Всіх затримали, - Нацполіція 01
Троє осіб звернулися до смотрящого за СІЗО, щоб отримати від увязненого моральну компенсацію. Всіх затримали, - Нацполіція 02

Автор: 

вор у законі (241) Київська область (4022) криміналітет (301) СІЗО (725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Странно, я то наивно думал что за СИЗО смотрит его руководство, а оказывается нет, там до сих пор в 2021 году "смотрящие", "зырящие" и прочий криминальный сброд кэруе. И администрация в накладе похоже не остаётся, привет МинЮсту
показати весь коментар
23.09.2021 18:42 Відповісти
все в доле
показати весь коментар
23.09.2021 18:49 Відповісти
а кто систему создал? сами мсра.

так управлять легче и взятки гладки, в случае чего. все чужими руками
показати весь коментар
23.09.2021 18:53 Відповісти
"- Новая партия старушек? - спросил Остап.
- Это сироты, - ответил Альхен, выжимая плечом инспектора из кухни и исподволь грозя сиротам кулаком.
- Дети Поволжья?
Альхен замялся.
- Тяжелое наследье царского режима?
Альхен развел руками, мол, ничего не поделаешь, раз такое наследие".
показати весь коментар
23.09.2021 19:04 Відповісти
Є червоні та чорні установи виконання покарань, ксізо - чорна, в Харківській області такого б точно не трапилось, проте у наших сусідів з пі.дарассосіюшки у ФСКН ще гірші проблеми, там працівники органів перед ворами на коліна стають!
показати весь коментар
24.09.2021 12:42 Відповісти
Уже давно те старые тюремные понятия не работают, сейчас понятий нет, есть только личная выгода, как ментов так и тех типа авторитетов.
показати весь коментар
24.09.2021 17:27 Відповісти
Нужно наконец то что то делать с этими смотрящими.
показати весь коментар
24.09.2021 17:26 Відповісти
Панове, можливо хтось знає, як буде по-українськи "смотрящий" ? Не можу допетрати...
показати весь коментар
24.09.2021 19:06 Відповісти
 
 