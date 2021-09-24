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Відремонтоване приймальне відділення екстреної допомоги відкрили в Запорізькій обласній лікарні, - ОДА. ФОТОрепортаж

У Запорізькій обласній клінічній лікарні після ремонту відкрили приймальне відділення екстреної допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Запорізька ОДА.

Так, в ході ремонту в межах президентської програми "Велике будівництво" було проведено реструктуризацію внутрішнього простору.

Було обладнано різнопрофільні приміщення, зокрема інфекційні ізолятори, палати інтенсивної терапії, екстрену операційну й окремі кабінети для важкої медичної техніки.

Кожна палата для безпеки пацієнтів обладнана кнопкою виклику медсестри і камерами онлайн-спостереження.

Крім того, в оновленому відділенні в цілодобовому режимі надаватимуться медичні послуги з використанням сучасного діагностичного обладнання.

На базі обласної лікарні в Запоріжжі планується створення масштабного медичного хабу, до якого увійдуть, зокрема, медичний коледж, кафедри Запорізького державного медичного університету та Запорізької медичної академії післядипломної освіти.

Нагадаємо, раніше в межах програми Володимира Зеленського "Велике будівництво" в Краматорську Донецької області почалося будівництво нової багатопрофільної обласної лікарні, яка буде обслуговувати приблизно 2,5 мільйона жителів східних областей України.

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Відремонтоване приймальне відділення екстреної допомоги відкрили в Запорізькій обласній лікарні, - ОДА 01
Відремонтоване приймальне відділення екстреної допомоги відкрили в Запорізькій обласній лікарні, - ОДА 02
Відремонтоване приймальне відділення екстреної допомоги відкрили в Запорізькій обласній лікарні, - ОДА 03

Автор: 

лікарня (1359) Запоріжжя (2265) Велике будівництво (741)


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Почему открыли без бубочки, да как вы посмели а так бы бубочка ножничками поковырял и поставил бы галочку в своем рейтинге!!!!!!!!!!!
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24.09.2021 09:54 Відповісти
реально есть такое. хотя я там зимой пальчик резал, и было все грустно
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24.09.2021 09:55 Відповісти
Я пофарбував паркан. Срочно в номер. Велике евроремонтництво.
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24.09.2021 09:57 Відповісти
ну и зря. лайфхак от Пояркова - обрисовываешь свой забор надписями "Зеля - Ху#ло" и к тебе сразу же приезжает "Велике будiвництво", и красит тебе забор за государственный счёт. один минус - цвет выбрать нельзя.
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24.09.2021 10:01 Відповісти
Наглое вранье, граничащее с пиз_ежом, ремонт ПО ЗОКБ запланировали и начали подготовку еще при прошлой власти, когда о "большой стройке" жидозебила ничего и в помине не было. Что же касается так называемого "хаба", так ЗОКБ и является таковым еще с момент открытия в середине 70-х годов прошлого века и в который входят медицинский колледж, кафедры Запорожского государственного медицинского университета и Запорожской медицинской академии последипломного образования.
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24.09.2021 10:44 Відповісти
 
 