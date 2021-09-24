Відремонтоване приймальне відділення екстреної допомоги відкрили в Запорізькій обласній лікарні, - ОДА. ФОТОрепортаж

У Запорізькій обласній клінічній лікарні після ремонту відкрили приймальне відділення екстреної допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Запорізька ОДА.

Так, в ході ремонту в межах президентської програми "Велике будівництво" було проведено реструктуризацію внутрішнього простору.

Було обладнано різнопрофільні приміщення, зокрема інфекційні ізолятори, палати інтенсивної терапії, екстрену операційну й окремі кабінети для важкої медичної техніки.

Кожна палата для безпеки пацієнтів обладнана кнопкою виклику медсестри і камерами онлайн-спостереження.

Крім того, в оновленому відділенні в цілодобовому режимі надаватимуться медичні послуги з використанням сучасного діагностичного обладнання.

На базі обласної лікарні в Запоріжжі планується створення масштабного медичного хабу, до якого увійдуть, зокрема, медичний коледж, кафедри Запорізького державного медичного університету та Запорізької медичної академії післядипломної освіти.

Нагадаємо, раніше в межах програми Володимира Зеленського "Велике будівництво" в Краматорську Донецької області почалося будівництво нової багатопрофільної обласної лікарні, яка буде обслуговувати приблизно 2,5 мільйона жителів східних областей України.

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