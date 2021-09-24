Поліцейські затримали банду, яка здійснила збройний напад на ювелірний магазин на Вінниччині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліція Вінничини затримала організовану злочинну групу за вчинення збройного нападу на ювелірний магазин у м. Бершадь. 8 вересня зловмисники в балаклавах вдарили власницю магазину і прикували її наручниками до труби, після чого винесли понад два кілограми ювелірних виробів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

"Оперативникам знадобилося два тижні, аби вийти на слід злочинної групи. Цьому передувала кропітка розшукова та оперативна робота працівників Управління карного розшуку, відділу кримінального аналізу та Гайсинського районного управління поліції. Вивчення наявної інформації, зокрема, відео з камер відеонагляду допомогло відстежити маршрут автомобіля, на якому втекли нападники. З’ясувалось, що номерний знак на машині зловмисників належав іншому транспортному засобу", - йдеться в повідомленні.

За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Івана Іщенка, троє членів організованої злочинної групи раніше притягувались до кримінальної відповідальності за тяжкі майнові злочини. До злочину зловмисники ретельно готувались та наважились на нього з другої спроби. Вчинити напад кількома днями раніше їм не вдалось через присутність в магазині відвідувачів.

"Озброєні пістолетами нападники зайшли в приміщення ювелірного магазину, пошкодили камеру відеонагляду. Після цього напали на власницю крамниці, вдарили її рукояткою пістолета по голові та винесли всі ювелірні прикраси, що знаходились на прилавках. Аби потерпіла не викликала поліцію, нападники прикували її кайданками", - повідомив Іщенко.

Під час обшуків у підозрюваних поліцейські вилучили викрадені ювелірні прикраси, два пістолети, споряджені набоями, дві гранати з запалами, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

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Затриманих перевіряють на причетність до інших злочинів.

Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області розпочаті кримінальні провадження за ч. 3 ст. 187 КК України (розбій) та ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). За такі злочини підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюється під процесуальним керівництвом прокуратури області.

Зловмисників перевіряють на причетність до вчинення інших злочинів на території області та інших регіонів.











Фото: сайт поліції