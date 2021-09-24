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Поліцейські затримали банду, яка здійснила збройний напад на ювелірний магазин на Вінниччині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліція Вінничини затримала організовану злочинну групу за вчинення збройного нападу на ювелірний магазин у м. Бершадь. 8 вересня зловмисники в балаклавах вдарили власницю магазину і прикували її наручниками до труби, після чого винесли понад два кілограми ювелірних виробів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

"Оперативникам знадобилося два тижні, аби вийти на слід злочинної групи. Цьому передувала кропітка розшукова та оперативна робота працівників Управління карного розшуку, відділу кримінального аналізу та Гайсинського районного управління поліції. Вивчення наявної інформації, зокрема, відео з камер відеонагляду допомогло відстежити маршрут автомобіля, на якому втекли нападники. З’ясувалось, що номерний знак на машині зловмисників належав іншому транспортному засобу", - йдеться в повідомленні.

За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Івана Іщенка, троє членів організованої злочинної групи раніше притягувались до кримінальної відповідальності за тяжкі майнові злочини. До злочину зловмисники ретельно готувались та наважились на нього з другої спроби. Вчинити напад кількома днями раніше їм не вдалось через присутність в магазині відвідувачів.

"Озброєні пістолетами нападники зайшли в приміщення ювелірного магазину, пошкодили камеру відеонагляду. Після цього напали на власницю крамниці, вдарили її рукояткою пістолета по голові та винесли всі ювелірні прикраси, що знаходились на прилавках. Аби потерпіла не викликала поліцію, нападники прикували її кайданками", - повідомив Іщенко.

Поліцейські затримали банду, яка здійснила збройний напад на ювелірний магазин на Вінниччині 01

Під час обшуків у підозрюваних поліцейські вилучили викрадені ювелірні прикраси, два пістолети, споряджені набоями, дві гранати з запалами, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

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Затриманих перевіряють на причетність до інших злочинів.

Поліцейські затримали банду, яка здійснила збройний напад на ювелірний магазин на Вінниччині 02

Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області розпочаті кримінальні провадження за ч. 3 ст. 187 КК України (розбій) та ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). За такі злочини підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюється під процесуальним керівництвом прокуратури області.

Поліцейські затримали банду, яка здійснила збройний напад на ювелірний магазин на Вінниччині 03

Зловмисників перевіряють на причетність до вчинення інших злочинів на території області та інших регіонів.

Поліцейські затримали банду, яка здійснила збройний напад на ювелірний магазин на Вінниччині 04
Поліцейські затримали банду, яка здійснила збройний напад на ювелірний магазин на Вінниччині 05
Поліцейські затримали банду, яка здійснила збройний напад на ювелірний магазин на Вінниччині 06
Поліцейські затримали банду, яка здійснила збройний напад на ювелірний магазин на Вінниччині 07
Поліцейські затримали банду, яка здійснила збройний напад на ювелірний магазин на Вінниччині 08
Фото: сайт поліції

Автор: 

Вінницька область (1014) пограбування (576) Нацполіція (15164) ювелірні вироби (92)


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Топ коментарі
+5
Под ночной домашний арест их. Ато им еще нужно подсуетиться и на судебные тяжбы для судей и прокурворов деньжат собрать нужно. Почему такое строгое наказание? Почему террористам убивавшим людей дают 5-9 лет а грабителям не убившим никого аж 12? Где ваша адекватность?
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24.09.2021 10:39
+2
редактор цензора пользуется переводчиком гугл с сайта..хоть бы дописал ручками...
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24.09.2021 11:06
+1
вооружённые бандиты (мылыцыя) всегда круче невооружённых
то ли дело , когда у граждан есть оружие,
вспомним, как милицыя напала на двух чехов в Одессе,
весь отель разнесли , мылыции человек двести, бронетехника, вертолёты ... и это против двух чичен с калашами ...
хорошо вооружённая и мотивированая группа человек 200-300
разогнала бы быков в малиновых беретах ,
мылыция бы тогда за армию схоронилась бы
и про торговлю наркотой забыла бы
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24.09.2021 11:07
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Под ночной домашний арест их. Ато им еще нужно подсуетиться и на судебные тяжбы для судей и прокурворов деньжат собрать нужно. Почему такое строгое наказание? Почему террористам убивавшим людей дают 5-9 лет а грабителям не убившим никого аж 12? Где ваша адекватность?
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24.09.2021 10:39 Відповісти
петя мыролюбный пострел везде поспел.
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24.09.2021 10:44 Відповісти
Щас менты им насчитают, если 25% назад получат будет хорошо
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24.09.2021 11:02 Відповісти
как задержали по звездам что ли не поверю у них же маски..ну это не реально
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24.09.2021 11:03 Відповісти
значит, показалось.

А гранаты, оружие и золотишко менты подбросили, стопудова!
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24.09.2021 11:10 Відповісти
Полиция Винницкой
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24.09.2021 11:04 Відповісти
редактор цензора пользуется переводчиком гугл с сайта..хоть бы дописал ручками...
показати весь коментар
24.09.2021 11:06 Відповісти
вооружённые бандиты (мылыцыя) всегда круче невооружённых
то ли дело , когда у граждан есть оружие,
вспомним, как милицыя напала на двух чехов в Одессе,
весь отель разнесли , мылыции человек двести, бронетехника, вертолёты ... и это против двух чичен с калашами ...
хорошо вооружённая и мотивированая группа человек 200-300
разогнала бы быков в малиновых беретах ,
мылыция бы тогда за армию схоронилась бы
и про торговлю наркотой забыла бы
показати весь коментар
24.09.2021 11:07 Відповісти
__спланировали и провели налёт на отлично.
на збутi та збереженнi -малий досвiд.
Нашо вэщьдоки тримати у домi .ще й пiдтвердити цэ......(?!)
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24.09.2021 11:09 Відповісти
потому что дураки. Были бы умными - не занимались бы грабежами.
Это только в кино налетчики умны и прозорливы. В жизни все гораздо прозаичнее, и они вовсе не Джорджи Клуни.
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24.09.2021 11:11 Відповісти
 
 