Членів наркоугруповання зі щомісячним доходом у 400 тис. грн затримано на Львівщині, - поліція. ФОТОрепортаж

П'ятеро чоловіків за допомогою двох месенджерів збували на території Львівської області наркотики і психотропи.

Забороненими речовинами їх забезпечував житель Київщини, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України.

Щоб не потрапити до поля зору співробітників поліції, вони використовували безконтактний спосіб розповсюдження, а кошти отримували через електронні гаманці.

Упродовж кількох місяців оперативники Львівського управління боротьби з наркозлочинністю та слідчі слідчого відділу районного управління поліції Львівщини № 2 документували злочинну діяльність групи осіб, які займалися збутом наркотиків та психотропів через два Інтернет-магазини. Зокрема, працівники поліції встановили організатора, членів наркоугруповання та постачальника.

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Таку діяльність організував 26-річний чоловік. Аби налагодити мережу збуту та збільшити кількість клієнтів, він створив дві наркокрамниці, де пропонували широкий асортимент "товару". Для збуту заборонених речовин він взяв у спільники ще чотирьох чоловіків віком від 22-х до 29-ти років, а постачав зловмисникам продукцію 25-річний мешканець Київської області.

Лідер угруповання особисто контролював замовлення та поставки заборонених речовин, а інші четверо членів угруповання, під його чітким контролем, займалися фасуванням та розміщенням "закладок" на території регіону. За місяць вони збували близько трьох кілограмів наркотиків та психотропів, а це майже 2600 "закладок".

Кошти за замовлення "клієнти" перераховували на електронні гаманці або розраховувалися криптовалютою, а після оплати отримували фото з місцем розташування завчасно зроблених "закладок" та їх координати. Щомісяця "прибуток" становив до 400 тис. грн., який розподілявся між всіма учасниками.

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Вчора, 23 вересня, правоохоронці за силової підтримки спецпідрозділу КОРД та батальйону поліції особливого призначення затримали організатора та ще чотирьох учасників групи на Львівщині, ще одного – на Київщині. У результаті проведення 10 одночасних санкціонованих обшуків вилучили близько 2 кг амфетаміну, понад кілограм шоколадних цукерок, які містять "псилоцибін", майже кілограм канабісу, мефедрон, псилоцибінові гриби, МДМА, гашиш, а також велику кількість фасувальних матеріалів, електронні ваги, "чорнові" записи, банківські картки та гроші. Вартість вилученого за цінами "чорного" ринку становить близько двох мільйонів гривень.











Організатора та ще чотирьох фігурантів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Чотирьом із них уже повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Після проведення необхідних процесуальних дій буде вирішуватися питання про повідомлення ще двом учасникам групи про підозру.

Підозрюваним може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюється за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури міста Львова.