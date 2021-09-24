Нацбанк із 27 вересня вводить в обіг пам'ятні монети "80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру". ФОТО
Національний банк України (НБУ) із 27 вересня вводить в обіг пам'ятні монети "80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру" номіналом 5 і 10 гривень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу регулятора.
Згідно з повідомленням на сайті Нацбанку, монета буде випущена в двох варіантах - номіналом 5 гривень з нейзильберу, накладом 40 тисяч, і номіналом 10 гривень зі срібла з патинуванням - накладом 3 тисячі.
Вказується, що на аверсі монет зверху розміщено логотип Банкнотно-монетного двору, напис "Бабин Яр 1941", номінал монети - 5 або 10 гривень, напис "Україна" в центрі - пронизане кулею серце і топографічне зображення Бабиного Яру, що нагадує цівки крові, на тлі концентричних кіл, що нагадує мішень. Збоку вказано рік карбування - 2021, описуються монети в повідомленні.
Відповідно до опису, на реверсі зверху розміщено напис "80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру", під нею - антропоморфні фігури, що символізують розстріляні сім'ї.
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регулярно туда заглядываю и мне ещё НИ ОДНОГО РАЗА не встретилась ни одна монета, доступная на заказ. Это я просто такой невезучий? Или я что-то не так делаю?
https://old.bank.gov.ua/control/uk/currentmoney/cmcoin/details?coin_id=1200 Захисникам Донецького аеропорту (bank.gov.ua)
https://old.bank.gov.ua/control/uk/currentmoney/cmcoin/details?coin_id=1201 День українського добровольця (bank.gov.ua) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80_%E2%80%94_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83_(%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)