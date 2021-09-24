Нацбанк із 27 вересня вводить в обіг пам'ятні монети "80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру". ФОТО

Національний банк України (НБУ) із 27 вересня вводить в обіг пам'ятні монети "80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру" номіналом 5 і 10 гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу регулятора.

Згідно з повідомленням на сайті Нацбанку, монета буде випущена в двох варіантах - номіналом 5 гривень з нейзильберу, накладом 40 тисяч, і номіналом 10 гривень зі срібла з патинуванням - накладом 3 тисячі.

Вказується, що на аверсі монет зверху розміщено логотип Банкнотно-монетного двору, напис "Бабин Яр 1941", номінал монети - 5 або 10 гривень, напис "Україна" в центрі - пронизане кулею серце і топографічне зображення Бабиного Яру, що нагадує цівки крові, на тлі концентричних кіл, що нагадує мішень. Збоку вказано рік карбування - 2021, описуються монети в повідомленні.

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Відповідно до опису, на реверсі зверху розміщено напис "80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру", під нею - антропоморфні фігури, що символізують розстріляні сім'ї.