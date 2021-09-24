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Нацбанк із 27 вересня вводить в обіг пам'ятні монети "80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру". ФОТО

Національний банк України (НБУ) із 27 вересня вводить в обіг пам'ятні монети "80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру" номіналом 5 і 10 гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу регулятора.

Згідно з повідомленням на сайті Нацбанку, монета буде випущена в двох варіантах - номіналом 5 гривень з нейзильберу, накладом 40 тисяч, і номіналом 10 гривень зі срібла з патинуванням - накладом 3 тисячі.

Вказується, що на аверсі монет зверху розміщено логотип Банкнотно-монетного двору, напис "Бабин Яр 1941", номінал монети - 5 або 10 гривень, напис "Україна" в центрі - пронизане кулею серце і топографічне зображення Бабиного Яру, що нагадує цівки крові, на тлі концентричних кіл, що нагадує мішень. Збоку вказано рік карбування - 2021, описуються монети в повідомленні.

Також дивіться: Нацбанк з 10 серпня вводить в обіг пам'ятну монету "До 30-річчя незалежності України". ФОТО

Відповідно до опису, на реверсі зверху розміщено напис "80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру", під нею - антропоморфні фігури, що символізують розстріляні сім'ї.

Нацбанк із 27 вересня вводить в обіг памятні монети 80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру 01

Автор: 

гроші (966) монети (274) НБУ (10370)


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Топ коментарі
+19
Не подскажут ЗеДятлы, а когда в Израиле выйдет памятный шекель связанный с трагедией и геноцидом украинцев посвященный голодомору?
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24.09.2021 12:17
+7
памятные монеты "80-я годовщина трагедии в Бабьем Яру". -До такого мог додуматься только Коломойский.
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24.09.2021 12:20
+5
Может сразу на шекели перейдём?
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24.09.2021 12:21
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Не подскажут ЗеДятлы, а когда в Израиле выйдет памятный шекель связанный с трагедией и геноцидом украинцев посвященный голодомору?
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24.09.2021 12:17 Відповісти
памятные монеты "80-я годовщина трагедии в Бабьем Яру". -До такого мог додуматься только Коломойский.
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24.09.2021 12:20 Відповісти
значит свято , гуляем
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24.09.2021 14:22 Відповісти
Может сразу на шекели перейдём?
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24.09.2021 12:21 Відповісти
А чия це була така "геніальна" інженерна думка - випустити монети (!!!) до роковин трагедії???
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24.09.2021 12:29 Відповісти
Я розумію, що весь "випуск" цих монет поїде в Ізраіль?...
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24.09.2021 12:29 Відповісти
Господа, подскажите кто знает. Я специально зарегался на https://bank.gov.ua/WebSelling/Home/Detail?type_prod=newmon
регулярно туда заглядываю и мне ещё НИ ОДНОГО РАЗА не встретилась ни одна монета, доступная на заказ. Это я просто такой невезучий? Или я что-то не так делаю?
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24.09.2021 12:52 Відповісти
А про Голодомор, Іловайськ ці п-і-дари не хочуть випустити монету?
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24.09.2021 13:24 Відповісти
https://old.bank.gov.ua/control/uk/currentmoney/cmcoin/details?coin_id=364 Голодомор - геноцид українського народу (bank.gov.ua)
https://old.bank.gov.ua/control/uk/currentmoney/cmcoin/details?coin_id=1200 Захисникам Донецького аеропорту (bank.gov.ua)
https://old.bank.gov.ua/control/uk/currentmoney/cmcoin/details?coin_id=1201 День українського добровольця (bank.gov.ua) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80_%E2%80%94_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83_(%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
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24.09.2021 15:16 Відповісти
видать завтра Израэль признает Голодомор...че там лобби то говорит?)..или так и продолжают укров за дурней упоротых держать?))..немцы пусть такие монеты выпускают, их косяки, причем тут укры....
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24.09.2021 13:56 Відповісти
Запарили уже со своим жлобохостом
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24.09.2021 14:06 Відповісти
Жидобільшовики ось уже понад 70 років тиражують брехню про масові розстріли жидів в Бабиному Яру. Всі ці "танці з бубном" створені КДБ, фінансуються ФСБ і підтримуються ворогами України. Принцип дуже простий - багаторазово повторена брехня стає правдою. Ось так і переписують жиди і кацапи історію українцям...
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24.09.2021 14:54 Відповісти
Вывод: попадётся в руки - сделай с ней что велит сердце.
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24.09.2021 15:26 Відповісти
 
 