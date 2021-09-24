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Біля Шевченківського центру в Каневі створюють сучасний парк, - ОДА. ФОТОрепортаж

У Каневі біля Шевченківського культурного центру буде створено сучасний парк з найбільшою дитячим майданчиком і спортивними локаціями.

Про це повідомив у Facebook глава Черкаської ОДА Олександр Скічко, інформує Цензор.НЕТ.

Роботи зі створення парку вже стартували.

"Перший крок ми вже зробили: відбудували Шевченківський культурний центр. Але лишити ззовні все без змін – це як зробити капремонт в одній кімнаті, а решту квартири лишити в розрусі. Ми ж за комплексний підхід у будь-якому проєкті. Тому наш наступний крок – створення сучасного парку біля Шевченківського культурного центру. Зараз над цим і працюємо", - йдеться в повідомленні.

Будівництво Шевченківського центру завершили в рамках президентської програми "Велике будівництво", заклад буде називатися Shevchenko HUB.

Нагадаємо, в 2021 році в рамках "Великого будівництва" стартувала також програма "Велика реставрація" з відновлення видатних історичних пам'яток та об'єктів культурної спадщини, вона розрахована на кілька років.

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Біля Шевченківського центру в Каневі створюють сучасний парк, - ОДА 01
Біля Шевченківського центру в Каневі створюють сучасний парк, - ОДА 02
Біля Шевченківського центру в Каневі створюють сучасний парк, - ОДА 03
Біля Шевченківського центру в Каневі створюють сучасний парк, - ОДА 04

Автор: 

Канів (28) Велике будівництво (741) Чернігівська область (909)


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по воспоминаниям детства и сравнением с недавним посещением музея в нем нет и половины экпонатов, а те что остались вдруг стали копиями оригиналов...
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24.09.2021 13:28 Відповісти
Велике Показухадівництво вирує...

Вертодром «Вертолетная площадка Канев (Пекари)" построен предыдущим Велыкым Крадывничим Яником-Ростовским в 2013 году, пропускная способность 50 чел в час (!!!), а всего за период эксплуатации вертолетной площадки осуществлено лишь 66 прилетов.

любил Янык вертолеты, на них и от Турчинова в Крым бежал.
Велыкый Крадивнычий Вован не-Лох видать на бронированном лимузине по автобанам бежать будет
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24.09.2021 13:39 Відповісти
еге ж, доб'ють і доламають те, до чого Скоричиха не дотягнулася при чивокуні
ну, і попиляють багацько теж
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24.09.2021 14:40 Відповісти
нафига в музее плавательный бассейн ?
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24.09.2021 13:40 Відповісти
поплавать на матраці з томиком Поета у руці...
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03.11.2021 14:23 Відповісти
одно из духовных, душевных, мест Украины превращают в показушную площадь Северной Кореи..
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24.09.2021 14:36 Відповісти
это не то место. Вы говорите про Тарасову Гору. Там все без изменений, к сожалению... Хотя там и сейчас неплохо. Это в центре города достроили очень древний долгострой дома культуры или загса, уже и не помню. Там была стройплощадка дсятилетия. Сейчас причесали. Най буде.
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03.11.2021 15:40 Відповісти
 
 