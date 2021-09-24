Біля Шевченківського центру в Каневі створюють сучасний парк, - ОДА. ФОТОрепортаж

У Каневі біля Шевченківського культурного центру буде створено сучасний парк з найбільшою дитячим майданчиком і спортивними локаціями.

Про це повідомив у Facebook глава Черкаської ОДА Олександр Скічко, інформує Цензор.НЕТ.

Роботи зі створення парку вже стартували.

"Перший крок ми вже зробили: відбудували Шевченківський культурний центр. Але лишити ззовні все без змін – це як зробити капремонт в одній кімнаті, а решту квартири лишити в розрусі. Ми ж за комплексний підхід у будь-якому проєкті. Тому наш наступний крок – створення сучасного парку біля Шевченківського культурного центру. Зараз над цим і працюємо", - йдеться в повідомленні.

Будівництво Шевченківського центру завершили в рамках президентської програми "Велике будівництво", заклад буде називатися Shevchenko HUB.

Нагадаємо, в 2021 році в рамках "Великого будівництва" стартувала також програма "Велика реставрація" з відновлення видатних історичних пам'яток та об'єктів культурної спадщини, вона розрахована на кілька років.

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