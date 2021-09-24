Біля Шевченківського центру в Каневі створюють сучасний парк, - ОДА. ФОТОрепортаж
У Каневі біля Шевченківського культурного центру буде створено сучасний парк з найбільшою дитячим майданчиком і спортивними локаціями.
Про це повідомив у Facebook глава Черкаської ОДА Олександр Скічко, інформує Цензор.НЕТ.
Роботи зі створення парку вже стартували.
"Перший крок ми вже зробили: відбудували Шевченківський культурний центр. Але лишити ззовні все без змін – це як зробити капремонт в одній кімнаті, а решту квартири лишити в розрусі. Ми ж за комплексний підхід у будь-якому проєкті. Тому наш наступний крок – створення сучасного парку біля Шевченківського культурного центру. Зараз над цим і працюємо", - йдеться в повідомленні.
Будівництво Шевченківського центру завершили в рамках президентської програми "Велике будівництво", заклад буде називатися Shevchenko HUB.
Нагадаємо, в 2021 році в рамках "Великого будівництва" стартувала також програма "Велика реставрація" з відновлення видатних історичних пам'яток та об'єктів культурної спадщини, вона розрахована на кілька років.
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Вертодром «Вертолетная площадка Канев (Пекари)" построен предыдущим Велыкым Крадывничим Яником-Ростовским в 2013 году, пропускная способность 50 чел в час (!!!), а всего за период эксплуатации вертолетной площадки осуществлено лишь 66 прилетов.
любил Янык вертолеты, на них и от Турчинова в Крым бежал.
Велыкый Крадивнычий Вован не-Лох видать на бронированном лимузине по автобанам бежать будет
ну, і попиляють багацько теж