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Торговець наркотиками пропонував співробітникові СБУ "кришувати" його "бізнес" у Маріуполі. ФОТОрепортаж

Зловмисник запропонував співробітникові Служби безпеки 20% "відкату" за "кришування" багатомільйонної схеми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що мешканець Маріуполя зі спільниками налагодив виготовлення в орендованому приміщенні психотропної речовини ‒ амфетаміну. Через знайомих дилерів він планував збувати оптові партії наркотиків.

Для захисту від конкурентів він звернувся за "допомогою" до працівника СБУ. Співробітник відразу повідомив про "пропозицію" керівництво. Було розпочато кримінальне провадження.

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У межах спецоперації правоохоронці задокументували два факти продажу 250 грамів амфетаміну на загальну суму 75 тис. грн. Наркоділка затримано під час передачі співробітнику спецслужби частини суми за "підтримку" нелегального бізнесу.

Під час слідчих дій у лабораторії, за місцями проживання організатора і спільників вилучено:

  • майже 30 грамів амфетаміну з нової партії;
  • обладнання для виготовлення психотропу;
  • понад 3 кілограми канабісу;
  • більш ніж 50 тис. грн, отриманих від протиправної діяльності.

Вирішується питання щодо повідомлення організатору наркобізнесу про підозру за ч. 3 ст. 307 та ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

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Торговець наркотиками пропонував співробітникові СБУ кришувати його бізнес у Маріуполі 01
Торговець наркотиками пропонував співробітникові СБУ кришувати його бізнес у Маріуполі 02
Торговець наркотиками пропонував співробітникові СБУ кришувати його бізнес у Маріуполі 03
Торговець наркотиками пропонував співробітникові СБУ кришувати його бізнес у Маріуполі 04
Торговець наркотиками пропонував співробітникові СБУ кришувати його бізнес у Маріуполі 05
Торговець наркотиками пропонував співробітникові СБУ кришувати його бізнес у Маріуполі 06

Автор: 

Маріуполь (3230) наркотики (1447) СБУ (12812) Донецька область (8453) боротьба з наркотиками (147)


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мабуть, у Маріку добре бізнес іде, бо там благодатний ватний ґрунт
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24.09.2021 15:32 Відповісти
Тю, дурний. Мабуть, мізки амфетаміном повністю розʼїло. Треба було з дільничним домовлятися. І дешевше, і безпечніше.
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24.09.2021 15:35 Відповісти
Будем надеяться, что сотрудника СБУ не посадют в тюрьму ..
Амфетамины и канабис - это ж святое для ГОПквартала ..
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24.09.2021 15:39 Відповісти
Нашел с кем договариваться) с мосорней) Они ж все ****** до последнего) Ой драк, ой дурак)
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24.09.2021 15:43 Відповісти
Обідились на такий лоховський процент , от і пов'язали.
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24.09.2021 15:46 Відповісти
 
 