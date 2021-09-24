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Студентки Львівського медуніверситету врятували 68-річного чоловіка, у якого зупинилося серце в трамваї. ФОТО

Студентки 6-го курсу Львівського медуніверситету допомогли врятувати 68-річного чоловіка, у якого зупинилося серце в трамваї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

22 вересня, дівчата після занять їхали в трамваї №2, коли раптом одному з пасажирів стало зле - він знепритомнів. Швидко оцінивши ситуацію, студентки визначили, що у чоловіка проблеми з серцем. Тому за допомогою ще кількох пасажирів, які були поруч, хворого поклали на підлогу і почали його реанімувати.

Як розповіла Єлизавета Шепель, за порадою викладачів Університету вона завжди возила з собою маску-клапан для штучного дихання. При проведенні серцево-легеневої реанімації в трамваї вона стала у нагоді. Саму процедуру штучного дихання проводила Христина Библик, закритий масаж серця допомагав робити ще один пасажир - молодий чоловік, який мав досить сил, щоб ритмічно натискати на грудну клітку пацієнта.

Студентки Львівського медуніверситету врятували 68-річного чоловіка, у якого зупинилося серце в трамваї 01

Дівчата кажуть, що реанімаційні заходи проводили десь хвилин 10, поки не приїхала швидка. За цей час у чоловіка серце зупинялося двічі. Згодом хворого доставили в реанімаційне відділення Львівської обласної клінічної лікарні, де його стан вдалося стабілізувати.

На думку завідувача анестезіолого-реанімаційного відділення №1 Олега Півня, врятувати життя пацієнтові вдалося насамперед завдяки діям студентів, які надали невідкладну допомогу.

Студентки Львівського медуніверситету врятували 68-річного чоловіка, у якого зупинилося серце в трамваї 02

До слова, у дівчат, як виявилося, вже був досвід реанімаційних заходів - обидві вони працювали свого часу медсестрами в реанімаційних відділеннях лікарень. А ще вони висловили подяку викладачам, які навчили правильно діяти, надаючи допомогу при невідкладних станах.

Героями дівчата себе не вважають. Кажуть, просто опинилися в потрібний час в потрібному місці. І дуже раді, що чоловік вижив і стан його покращується.

"А ми радіємо, що навчаємо таких студентів!", - зазначили в пресслужбі університету.

Студентки Львівського медуніверситету врятували 68-річного чоловіка, у якого зупинилося серце в трамваї 03

Автор: 

Львів (3069) порятунок (119) студенти (434)


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Топ коментарі
+40
алень, они спасли в трамвае подручными средствами, дважды запуская сердце !

Героями девушки себя не считают.
Зря !
Девочки реально Герои, спасшие Жизнь человека !
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24.09.2021 16:24
+29
у нас у Харкові теж в одному з кафе нещодавно студенти-араби з медуніверу врятували життя дівчинки. Вона стрибала по стільцях аж раптом зачепилася потилицею за металічну стійку для одягу. Спочатку заплакала а потім почала задихатися і синіти. Мати кинулася викликати швидку а дитина майже посиніла. На щастя у кафе були серед відвідувачів студенти-медики, які швидко зорієнтувалися та провели реанімаційні заходи та тідтримували сердцебиття та дихання до приїзду швидкої через 20 хвилин.....
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24.09.2021 16:18
+13
Судя по стилистике - 4 коридора церковно-приходской школы.
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24.09.2021 16:20
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Ну прям нонсенс ,что студентки 6курса медунивера спасли человека)удивительно было бы если бы студентки строительного колледжа
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24.09.2021 16:13 Відповісти
нескромно... а у вас какое образование?
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24.09.2021 16:16 Відповісти
Судя по стилистике - 4 коридора церковно-приходской школы.
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24.09.2021 16:20 Відповісти
алень, они спасли в трамвае подручными средствами, дважды запуская сердце !

Героями девушки себя не считают.
Зря !
Девочки реально Герои, спасшие Жизнь человека !
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24.09.2021 16:24 Відповісти
За такое надо награждать.
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24.09.2021 16:44 Відповісти
экзамен по оценке неотложных острых состояний- и Протокол реанимационных действий надеюсь сдали автоматом...
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24.09.2021 17:14 Відповісти
ото ж бо !

медаль за дивчат получит Мохнатик
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24.09.2021 17:24 Відповісти
Сам олень,шестой курс это практически доктор -так что странно было бы,чтоб не спасли -так что если не в теме ,то не лезь
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24.09.2021 17:55 Відповісти
Тут человеку жизнь спасли, а тебя прям жаба давит, шо аж гавно со всех твоих щелей лезет. Многие доктора с купленными дипломами и на это не способны... А тут практицки дети и не растерялись, не испугались ответственности перед лицом жизни и смерти человека...
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24.09.2021 19:19 Відповісти
Говно из всех щелей лезет у тебя)у меня в семье почти все врачи,поэтому я знаю ,что эти девочки ,практически,уже врачи-и спокойно могут спасать ...а ты ,и тебе подобные,через пару лет,когда они станут дипломированными и пройдут интернатуру ,будешь поливать их грязью-типа они деньги берут ,так как вы привыкли завидовать медикам,считая ,что они живут лучше )
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24.09.2021 19:32 Відповісти
у нас у Харкові теж в одному з кафе нещодавно студенти-араби з медуніверу врятували життя дівчинки. Вона стрибала по стільцях аж раптом зачепилася потилицею за металічну стійку для одягу. Спочатку заплакала а потім почала задихатися і синіти. Мати кинулася викликати швидку а дитина майже посиніла. На щастя у кафе були серед відвідувачів студенти-медики, які швидко зорієнтувалися та провели реанімаційні заходи та тідтримували сердцебиття та дихання до приїзду швидкої через 20 хвилин.....
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24.09.2021 16:18 Відповісти
навіть не зачепилася а добряче вдарилася, але то вже деталі.
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24.09.2021 16:23 Відповісти
так моя тітка Алла з чоловіком-біологом реанімували колись вагітну, якій стало зле в підземному переході
вони зламали їй два зуба, поки рота відкрили для реанімації - але обидва життя врятували
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24.09.2021 16:19 Відповісти
Не здивуюся якщо там був напад епілепсії і вони тупо покалічили людину.
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24.09.2021 16:27 Відповісти
потерять два передних зуба это не потерять жизнь, а всего лишь улыбку
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24.09.2021 16:33 Відповісти
А я думаю що зуби розчіплювати там не було потреби. Я одному такому ;герою; особисто в ухо дав.
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24.09.2021 16:41 Відповісти
не хотел бы я поскользнуться в твоем присутствии, ты еще тот "реаниматор"
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24.09.2021 16:46 Відповісти
На відміну від тебе та твоєї тітки маю медичну освіту. І картину бачу так- твої родичі почули що треба епілептикам розчіпляти зуби і саме це й зробили, першою ж залізякою, котра потрапила під руку. За що треба бити по рукам, а краще- по голові. Так що випендритися у тебе не вийшло.
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24.09.2021 16:49 Відповісти
ти певен що у тебе медична освіта по людям, а не по волах ?
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24.09.2021 17:26 Відповісти
Так. А ти бодай можеш сказати що таке віл?
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24.09.2021 18:05 Відповісти
на епілепсію слабуєте? співчуваю...
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24.09.2021 16:49 Відповісти
Ні. Маю медичну освіту. Так що свої співчуття залиш покаліченій ;героями; жінці.
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24.09.2021 16:50 Відповісти
жінка жива і вдячна
вам - нє хворать
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24.09.2021 16:52 Відповісти
Ага. Повірив.
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24.09.2021 16:52 Відповісти
поясните разницу между эпилепсией и эпилептическим статусом...
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24.09.2021 17:40 Відповісти
Напад один за другим. Види та стадії цікавлять?
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24.09.2021 18:06 Відповісти
ага, життя+життя - як зуб за зуб
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24.09.2021 16:36 Відповісти
Насчёт зуба ,моя дальняя родственница ,уже покойная дожила до 90 -то с чем то лет.так был случай отключилась соседи вызвали скорую так те ложкой пытаясь разжать рот тоже сколько то там сломали родных зубов.тетушка сама была врачом и она когда очнулась и оценив состояние сказала -больше этих не вызывайте а сделайте как я скажу сейчас.она потом моей маме рассказывала и была в шоке от нынешнего поведения врачей.с юмором была.
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24.09.2021 21:22 Відповісти
Молодцы
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24.09.2021 16:19 Відповісти
Медик - самая благородная профессия.
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24.09.2021 16:22 Відповісти
если медик за призванием а не врач ( от слова врать ) по зову денег....
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24.09.2021 16:26 Відповісти
Молодые студентки кого хочешь вернут к жизни.
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24.09.2021 16:25 Відповісти
хочешь поэксперементировать... с остановкой сердца и молодыми студентками ?
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24.09.2021 16:32 Відповісти
Скажемтак "вернут вкус к жизни".
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24.09.2021 16:37 Відповісти
Дякую! Такі новини змушують вірити в людство. В наш час це надзвичайно важливо.
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24.09.2021 16:47 Відповісти
Молодцы-девочки!
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24.09.2021 16:57 Відповісти
Єто вам не Моргенштерна слушать на шпалах
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24.09.2021 17:04 Відповісти
Я только могу себе представить, если бы в трамвае вместо этих девушек был Арахамия с Монастырским.
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24.09.2021 17:05 Відповісти
пенсионер бы отправился к предкам,
но зато вместо него появился бы классный ролик на ютубе
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28.09.2021 11:55 Відповісти
Молодцы!
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24.09.2021 17:29 Відповісти
Чушь конечно, но если только одна из них села деду на лицо ,тут он и передумал помирать
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24.09.2021 17:50 Відповісти
а если бы у них был еще и скальпель ...
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24.09.2021 17:57 Відповісти
Повезло чоловікові що їхав на "двійці" - єдиному трамвайному маршруті,що йде повз медінститут і там завжди повно студентів-медиків...Які ще щось вміють,не дивлячись що весь минулий навчальний рік провели на дистанційці,та і теперішній теж,здається,починають з неї...
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24.09.2021 18:23 Відповісти
Красиві дівчата
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24.09.2021 19:01 Відповісти
МОЛОДЦІ ДІВЧАТА !!!
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24.09.2021 19:21 Відповісти
ДЕВОЧКИ СПАСИБО!!! МОЛОДЦЫ!!!
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25.09.2021 21:18 Відповісти
Дівчата - Герої ! 💛якщо у нас є така молодь , то в України буде велике майбутнє .
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26.09.2021 17:27 Відповісти
Дякуємо!
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26.09.2021 19:48 Відповісти
 
 