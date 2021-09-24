Студентки Львівського медуніверситету врятували 68-річного чоловіка, у якого зупинилося серце в трамваї. ФОТО

Студентки 6-го курсу Львівського медуніверситету допомогли врятувати 68-річного чоловіка, у якого зупинилося серце в трамваї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

22 вересня, дівчата після занять їхали в трамваї №2, коли раптом одному з пасажирів стало зле - він знепритомнів. Швидко оцінивши ситуацію, студентки визначили, що у чоловіка проблеми з серцем. Тому за допомогою ще кількох пасажирів, які були поруч, хворого поклали на підлогу і почали його реанімувати.

Як розповіла Єлизавета Шепель, за порадою викладачів Університету вона завжди возила з собою маску-клапан для штучного дихання. При проведенні серцево-легеневої реанімації в трамваї вона стала у нагоді. Саму процедуру штучного дихання проводила Христина Библик, закритий масаж серця допомагав робити ще один пасажир - молодий чоловік, який мав досить сил, щоб ритмічно натискати на грудну клітку пацієнта.

Дівчата кажуть, що реанімаційні заходи проводили десь хвилин 10, поки не приїхала швидка. За цей час у чоловіка серце зупинялося двічі. Згодом хворого доставили в реанімаційне відділення Львівської обласної клінічної лікарні, де його стан вдалося стабілізувати.

На думку завідувача анестезіолого-реанімаційного відділення №1 Олега Півня, врятувати життя пацієнтові вдалося насамперед завдяки діям студентів, які надали невідкладну допомогу.

До слова, у дівчат, як виявилося, вже був досвід реанімаційних заходів - обидві вони працювали свого часу медсестрами в реанімаційних відділеннях лікарень. А ще вони висловили подяку викладачам, які навчили правильно діяти, надаючи допомогу при невідкладних станах.

Героями дівчата себе не вважають. Кажуть, просто опинилися в потрібний час в потрібному місці. І дуже раді, що чоловік вижив і стан його покращується.

"А ми радіємо, що навчаємо таких студентів!", - зазначили в пресслужбі університету.