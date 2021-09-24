На Дніпропетровщині вперше за 50 років реконструюють школу в смт Лихівка, - ОДА. ФОТОрепортаж

У селищі Лихівка на Дніпропетровщині вперше за більш ніж 50 років реконструюють школу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Дніпропетровська ОДА.

"Створюємо сучасний освітній простір у різних куточках області. У Кам'янському районі упорядковуємо дві школи: Божедарівську і Ліховську. Там облаштовуємо світлі класи з яскравими акцентами. В таких умовах вчитися дітям набагато комфортніше", - зазначив глава області Валентин Резніченко.

Зазначається, що школі вже понад 50 років і в ній навчаються 280 дітей з 8 сіл.

В межах президентської програми "Велике будівництво" в школі вже оновили частину коридорів, а також завершено роботи в кабінетах фізики, математики, англійської мови, історії. У класах облаштували інтерактивні дошки.

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В іншому крилі будівлі ремонт триває. Підрядники працюють на 2-му поверсі: шпаклюють класи і готують їх під фарбування, обшивають стіни і монтують стелю.

Крім цього, було утеплено фасад будівлі. Його зробили енергоефективним, що дозволить установі економити кошти на опаленні.

Як раніше заявив президент Володимир Зеленський, цього року роботи в рамках "Великого будівництва" охопили сотні об'єктів соціальної інфраструктури по всій Україні: школи, дитячі садки, стадіони, лікарні і приймальні відділення.







