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На Дніпропетровщині вперше за 50 років реконструюють школу в смт Лихівка, - ОДА. ФОТОрепортаж

У селищі Лихівка на Дніпропетровщині вперше за більш ніж 50 років реконструюють школу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Дніпропетровська ОДА.

"Створюємо сучасний освітній простір у різних куточках області. У Кам'янському районі упорядковуємо дві школи: Божедарівську і Ліховську. Там облаштовуємо світлі класи з яскравими акцентами. В таких умовах вчитися дітям набагато комфортніше", - зазначив глава області Валентин Резніченко.

Зазначається, що школі вже понад 50 років і в ній навчаються 280 дітей з 8 сіл.

В межах президентської програми "Велике будівництво" в школі вже оновили частину коридорів, а також завершено роботи в кабінетах фізики, математики, англійської мови, історії. У класах облаштували інтерактивні дошки.

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В іншому крилі будівлі ремонт триває. Підрядники працюють на 2-му поверсі: шпаклюють класи і готують їх під фарбування, обшивають стіни і монтують стелю.

Крім цього, було утеплено фасад будівлі. Його зробили енергоефективним, що дозволить установі економити кошти на опаленні.

Як раніше заявив президент Володимир Зеленський, цього року роботи в рамках "Великого будівництва" охопили сотні об'єктів соціальної інфраструктури по всій Україні: школи, дитячі садки, стадіони, лікарні і приймальні відділення.

На Дніпропетровщині вперше за 50 років реконструюють школу в смт Лихівка, - ОДА 01
На Дніпропетровщині вперше за 50 років реконструюють школу в смт Лихівка, - ОДА 02
На Дніпропетровщині вперше за 50 років реконструюють школу в смт Лихівка, - ОДА 03
На Дніпропетровщині вперше за 50 років реконструюють школу в смт Лихівка, - ОДА 04

Автор: 

школа (2209) Велике будівництво (741) Дніпропетровська область (3721)


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Топ коментарі
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нормальнe досягнeння. а туалeти вiдкривати то рeально трeш. алe то совок головного мозку пeрифрйного кeрвiництва.
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24.09.2021 21:38
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Молодцы, наконец-то цивилизация приходит и в сёла с их забытыми всеми школами и детьми в них. Ведь когда свои детки в Лондоне учатся и живут, ну кому те селяне нужны, правда? Только на выборах о них кукарекают, а потом на следующий день забывают и так десятилетиями
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24.09.2021 16:59 Відповісти
Норм - 30 лет доят родителей на что попало (и на ремонт тоже) а потом "это все строит велыке крадивництво".А как насчет бабки вернуть родителям?
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24.09.2021 17:09 Відповісти
Без "крадівництва" та школа ще 50 років без ремонту стояла б
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24.09.2021 17:28 Відповісти
школу вiдрeмонтували b i за Пороха. Що з Порохом що iз Зeлeнським працює одна i та ж людина - Голiк. Тому на початку рeмонтiв Зe як папужка за Голiком повторював.
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24.09.2021 21:37 Відповісти
строить - это во все времена - хорошо,
а хорошо строить - ещё лучше !
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24.09.2021 17:11 Відповісти
Школа моя ровестница.... Брежнев сдох в 1982 годуно он не с Днепра....калмык....
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24.09.2021 17:13 Відповісти
И это новость, достижение да? Не стыдно нет? Вы еще реконструкцию уличных туалетов начните освещать - ленточки там перерезать... дибилы
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24.09.2021 21:10 Відповісти
нормальнe досягнeння. а туалeти вiдкривати то рeально трeш. алe то совок головного мозку пeрифрйного кeрвiництва.
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24.09.2021 21:38 Відповісти
Да и ремонт школы не достижение, мне лично стыдно - прям испанский стыд одолевает за нас всех, за страну, чиновников...
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24.09.2021 21:43 Відповісти
нe bачу нiчого стидного. хibа шо за дорeволюцiйну владу. А тe що ii зараз рeмонтують - цe закономiрнсть яка заснована за Пороха чeрeз дeцeнтралiзацiю. i тe що про рeмонт пишуть - трebа писати bo цe самe дeмонстрацiя працюючоi дeцeнтралiзацii нeзалeжно вiд прeзидeнта хай хоч bи як той Зe нe приписував то лишe соbi.
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24.09.2021 21:51 Відповісти
Цю школу почали потроху ремонтувати та утеплювати ще років п'ять тому. Мо тітка була її директором. А тепер виявляється що це велике будівництво.
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24.09.2021 22:27 Відповісти
 
 