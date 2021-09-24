З початку року СБУ запобігла контрабанді в ЄС понад 1 тонни важких наркотиків з Латинської Америки і Близького Сходу. ФОТОрепортаж
З початку року у зловмисників вилучено оптові партії кокаїну і героїну на десятки млн доларів, комплектуючі до бойових засобів ураження і понад 1,5 тонни бурштину. За матеріалами СБУ, 50 зловмисників засуджено, щодо 55 підозрюваних тривають досудові розслідування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Зокрема, СБУ запобігла:
- контрабанді рекордної партії героїну до країн Євросоюзу. Затримано організатора наркотрафіку і трьох активних учасників міжнародного наркоугруповання з однієї з країн Близького Сходу.
Під час обшуків у зловмисників виявлено більше 1-ї тонни героїну.
Заблоковано:
- контрабандний канал транзитного переправлення оптових партій наркотиків з Латинської Америки до ЄС. Під час спецоперації в Одесі затримано трьох співорганізаторів наркобізнесу.
У зловмисників вилучено майже 60 кг кокаїну на 10 млн дол. за цінами чорного ринку.
За даними Інтерполу, затримані причетні до діяльності однієї з найпотужніших у світі злочинних організацій "Ндрангета".
Ще один канал збуту кокаїну СБУ нейтралізувала у співпраці з Цивільною Гвардією Іспанії. У Київській області затримано одного з організаторів міжнародного наркотрафіку. Ним виявився громадянин країни Південного Кавказу.
Також триває системна робота з блокування контрабанди бойових засобів ураження:
У Києві:
СБУ затримала організатора схеми контрабандного переправлення через держкордон комплектуючих до автоматичної зброї. Зловмисник використовував їх для приведення у бойовий стан пістолетів-кулеметів іноземного виробництва для криміналітету.
У Житомирській області:
заблоковано схему нелегального переправлення за кордон складових частин до вогнепальної зброї. Серед вилученого – комплектуючі до автоматів Калашникова, кулеметів та снайперських гвинтівок.
Крім того, СБУ ліквідувала потужний канал контрабанди бурштину до країн Близького Сходу та Східної Азії. У зловмисників виявлено партію бурштину-сирцю та ювелірних виробів з нього на понад 30 млн грн.
Нейтралізовано схему нелегального переправлення в Україну цифрових виробів відомих брендів. Контрабандисти намагалися приховано завезти через митний пост "Бориспіль" партію гаджетів на понад 30 млн грн.
Заблоковано канал незаконного ввезення до нашої країни оптових партій тютюнових виробів. На пункті пропуску "Порубне" у Чернівецькій області правоохоронці виявили у ділків понад 20 тонн контрабандних цигарок.
У березі цього року СБУ викрила організоване угруповання контрабандистів культурних цінностей. У зловмисників вилучено підготовлену до нелегального переправлення за кордон колекцію предметів старовини на майже 1 млн дол.
Серед виявленого – обладунки, золоті і срібні монети часів Київської Русі.
За викритими фактами протиправної діяльності тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до контрабандних схем.
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Там тупо сбрасывают за борт в условном месте и хрен на те потери
я нигде не говорил что трафика нет. сразу написал - с востока в ЕС - есть. но из латинской америки - бред бредовый
даже в гренландии.
кокаиновые производители тоже умеют деньги считать и платить им 4 раза за большой груз (а другой по морю возить не интересно) не улыбается ни разу. гораздо проще нанять 10 курьеров и отправить их самолетами
спорить не буду. но опыт и логика подсказывает что за "латинскую америку" приняли брикеты с дельфинчиком или джокером. но забыли упомянуть что такими клеймами помечают не только настоящий качественный кокаин от латиносов но и шмурдяк из азии который наполовину состоит из переработанного сырца ввезенного к ним из той же колумбии и местной химии. а пометку азиаты ставят для того чтобы их полуфабрикат походил на качественный продукт
и "химия" это не обязательно а точнее точно не синтетика. от мела до дешевого заменителя кокса
в азию поступает полуфабрикат
его там доводят до относительно чистого кокса, докидывают химию для "крепости", ставят клеймо аналогичное клейму наркокартелей латиносов и гонят в европу. в т.ч. и через Украину. это логично
но вместе с хмурым идет и опий и гашиш тоже. цена разная при равном обьеме
на экспорт нет смысла - обьем. и граница ЕС это не граница афганистана и таджикистана
на этом все. надоело
во-вторых европейские таможенники и пограничники точно так же продаются. за те же деньги
но!
если везти прямо в ЕС то это условно две таможни - чили и ес
а если через Украину - уже четыре - чили, две в Украине и ес
есть прикольная передача по NG "служба безопасности аэропорта". как раз про таможню и наркоконтроль в латинской америке. на вывоз. мне нравится смотреть - интересно. так вот - за три сезона авиатранспортом в Украину пытались вывезти 12 кг кокса только один раз. основные направления - штаты, азия, ес.
в штаты и ес - готовый продукт. в азию в основном сырец или бодягу
А в Украине никакого трафика кокаина быть не может - ты сам это доказываешь. Значить надо и везти через Украину.
большую партию гашиша
вчера накрыли в морпорту
вот и прекрасно что накрыли
и молодцы а то вдруг дождь.
напишите об этом,если кого-то посадите
- контрабанду рекордной партии героина в страны Евросоюза. Задержан организатор наркотрафика и трое активных участников международной наркогруппировки из одной из стран Ближнего Востока.
Во время обысков у злоумышленников обнаружено более 1-й тонны героина.
Заблокировано:
- контрабандный канал транзитной переправки оптовых партий наркотиков из Латинской Америки в ЕС. Во время спецоперации в Одессе задержаны трое организаторов наркобизнеса. Источник:
ВСЕ ПІШЛО В ОП. Зе ВЛАДА ГЕРОЇЧНО БЕЗ ВИХІДНИХ ЗНИЩУВАЛА ЦЮ ОТРУТУ НА ВСІХ СВОЇХ ДВІЖАХ, ЗАСІДАННЯХ, ПЛАНЬОРКАХ