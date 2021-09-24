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З початку року СБУ запобігла контрабанді в ЄС понад 1 тонни важких наркотиків з Латинської Америки і Близького Сходу. ФОТОрепортаж

З початку року СБУ запобігла контрабанді в ЄС понад 1 тонни важких наркотиків з Латинської Америки і Близького Сходу. ФОТОрепортаж

З початку року у зловмисників вилучено оптові партії кокаїну і героїну на десятки млн доларів, комплектуючі до бойових засобів ураження і понад 1,5 тонни бурштину. За матеріалами СБУ, 50 зловмисників засуджено, щодо 55 підозрюваних тривають досудові розслідування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зокрема, СБУ запобігла:

  • контрабанді рекордної партії героїну до країн Євросоюзу. Затримано організатора наркотрафіку і трьох активних учасників міжнародного наркоугруповання з однієї з країн Близького Сходу.

Під час обшуків у зловмисників виявлено більше 1-ї тонни героїну.

Заблоковано:

  • контрабандний канал транзитного переправлення оптових партій наркотиків з Латинської Америки до ЄС. Під час спецоперації в Одесі затримано трьох співорганізаторів наркобізнесу.

У зловмисників вилучено майже 60 кг кокаїну на 10 млн дол. за цінами чорного ринку.

За даними Інтерполу, затримані причетні до діяльності однієї з найпотужніших у світі злочинних організацій "Ндрангета".

Ще один канал збуту кокаїну СБУ нейтралізувала у співпраці з Цивільною Гвардією Іспанії. У Київській області затримано одного з організаторів міжнародного наркотрафіку. Ним виявився громадянин країни Південного Кавказу.

Також триває системна робота з блокування контрабанди бойових засобів ураження:

У Києві:

СБУ затримала організатора схеми контрабандного переправлення через держкордон комплектуючих до автоматичної зброї. Зловмисник використовував їх для приведення у бойовий стан пістолетів-кулеметів іноземного виробництва для криміналітету.

У Житомирській області:

заблоковано схему нелегального переправлення за кордон складових частин до вогнепальної зброї. Серед вилученого – комплектуючі до автоматів Калашникова, кулеметів та снайперських гвинтівок.

Крім того, СБУ ліквідувала потужний канал контрабанди бурштину до країн Близького Сходу та Східної Азії. У зловмисників виявлено партію бурштину-сирцю та ювелірних виробів з нього на понад 30 млн грн.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Торговець наркотиками пропонував співробітникові СБУ "кришувати" його "бізнес" у Маріуполі. ФОТОрепортаж

Нейтралізовано схему нелегального переправлення в Україну цифрових виробів відомих брендів. Контрабандисти намагалися приховано завезти через митний пост "Бориспіль" партію гаджетів на понад 30 млн грн.

Заблоковано канал незаконного ввезення до нашої країни оптових партій тютюнових виробів. На пункті пропуску "Порубне" у Чернівецькій області правоохоронці виявили у ділків понад 20 тонн контрабандних цигарок.

У березі цього року СБУ викрила організоване угруповання контрабандистів культурних цінностей. У зловмисників вилучено підготовлену до нелегального переправлення за кордон колекцію предметів старовини на майже 1 млн дол.

Серед виявленого – обладунки, золоті і срібні монети часів Київської Русі.

За викритими фактами протиправної діяльності тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до контрабандних схем.

Також дивіться: Збував наркотики на перервах: у Хмельницькому затримали 38-річного вчителя місцевого ліцею. ФОТОрепортаж

З початку року СБУ запобігла контрабанді в ЄС понад 1 тонни важких наркотиків з Латинської Америки і Близького Сходу 01
З початку року СБУ запобігла контрабанді в ЄС понад 1 тонни важких наркотиків з Латинської Америки і Близького Сходу 02
З початку року СБУ запобігла контрабанді в ЄС понад 1 тонни важких наркотиків з Латинської Америки і Близького Сходу 03
З початку року СБУ запобігла контрабанді в ЄС понад 1 тонни важких наркотиків з Латинської Америки і Близького Сходу 04
З початку року СБУ запобігла контрабанді в ЄС понад 1 тонни важких наркотиків з Латинської Америки і Близького Сходу 05
З початку року СБУ запобігла контрабанді в ЄС понад 1 тонни важких наркотиків з Латинської Америки і Близького Сходу 06
З початку року СБУ запобігла контрабанді в ЄС понад 1 тонни важких наркотиків з Латинської Америки і Близького Сходу 07
З початку року СБУ запобігла контрабанді в ЄС понад 1 тонни важких наркотиків з Латинської Америки і Близького Сходу 08
З початку року СБУ запобігла контрабанді в ЄС понад 1 тонни важких наркотиків з Латинської Америки і Близького Сходу 09
З початку року СБУ запобігла контрабанді в ЄС понад 1 тонни важких наркотиків з Латинської Америки і Близького Сходу 10
З початку року СБУ запобігла контрабанді в ЄС понад 1 тонни важких наркотиків з Латинської Америки і Близького Сходу 11
З початку року СБУ запобігла контрабанді в ЄС понад 1 тонни важких наркотиків з Латинської Америки і Близького Сходу 12

Автор: 

наркотики (1447) СБУ (12812)


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Топ коментарі
+2
***
большую партию гашиша
вчера накрыли в морпорту
вот и прекрасно что накрыли
и молодцы а то вдруг дождь.
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24.09.2021 17:46
+1
восток ладно. но я с трудом представляю себе чтобы из латинской америки через Украину тащили наркоту в ЕС
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24.09.2021 17:35
+1
потому что например из Колумбии или Перу куча рейсов в Европу и один в Украину
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24.09.2021 17:57
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восток ладно. но я с трудом представляю себе чтобы из латинской америки через Украину тащили наркоту в ЕС
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24.09.2021 17:35 Відповісти
Ну, а почему нет?
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24.09.2021 17:51 Відповісти
потому что например из Колумбии или Перу куча рейсов в Европу и один в Украину
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24.09.2021 17:57 Відповісти
Хотя я и не спец в контрабанде кокаина, но думаю что его не рейсовым транспортом завозят. Например - пришел в порт какой-нибудь банановоз из Эквадора, а в паре ящиков лежат не бананы.
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24.09.2021 18:24 Відповісти
еще лучше. по карте глянь мимо чего идет контейнеровоз из эквадора по дороге в Одессу
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24.09.2021 18:26 Відповісти
Тут география мало играет роль. Организован трафик со своими людьми на таможнях, тут больше играет роль коррупция.

Там тупо сбрасывают за борт в условном месте и хрен на те потери
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24.09.2021 18:36 Відповісти
это ты сейчас про честных таможенников ЕС?
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24.09.2021 18:39 Відповісти
Я о трафике и организации такового таможня, менты, СБУ та погранцы те же
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24.09.2021 18:47 Відповісти
Товарищ настроен решительно доказывать что он прав и никакого трафика кокаина через Украину быть не может. Потому что он так решил.
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24.09.2021 18:51 Відповісти
товарищ немного в теме и думать умеет
я нигде не говорил что трафика нет. сразу написал - с востока в ЕС - есть. но из латинской америки - бред бредовый
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24.09.2021 18:56 Відповісти
Контрабанду лучше везти по тому пути откуда ее не ждут.
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24.09.2021 19:07 Відповісти
контрабанду ждут всегда и везде
даже в гренландии.
кокаиновые производители тоже умеют деньги считать и платить им 4 раза за большой груз (а другой по морю возить не интересно) не улыбается ни разу. гораздо проще нанять 10 курьеров и отправить их самолетами
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24.09.2021 19:10 Відповісти
С какими из кокаиновых производителей знаком лично чтобы делать такие заявления?
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24.09.2021 19:15 Відповісти
простая логика процесса и некоторое отношение к УБНОНу в свое время. не думаю что что то сильно поменялось в наркотрафике кокаина с конца 90-ых
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24.09.2021 19:17 Відповісти
Со всем уважением к опыту, но с конца 90-х все очень сильно поменялось в 20-х.
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24.09.2021 19:21 Відповісти
появилась синтетика. но кокс это растительный наркотик произрастающий в определенных местах и трафик оттуда набит годами если не десятилетиями и веками и передается по наследству
спорить не буду. но опыт и логика подсказывает что за "латинскую америку" приняли брикеты с дельфинчиком или джокером. но забыли упомянуть что такими клеймами помечают не только настоящий качественный кокаин от латиносов но и шмурдяк из азии который наполовину состоит из переработанного сырца ввезенного к ним из той же колумбии и местной химии. а пометку азиаты ставят для того чтобы их полуфабрикат походил на качественный продукт
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24.09.2021 19:32 Відповісти
Организовывать трафик и гнать шмурдяк, в Одессе "келишуют" мефедрон с кокаином и дальше пнут груз в ЕС?
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24.09.2021 19:59 Відповісти
я писал про бадягу из азии. при чем тут одесса?
и "химия" это не обязательно а точнее точно не синтетика. от мела до дешевого заменителя кокса
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24.09.2021 20:01 Відповісти
вроде понятно пишу
в азию поступает полуфабрикат
его там доводят до относительно чистого кокса, докидывают химию для "крепости", ставят клеймо аналогичное клейму наркокартелей латиносов и гонят в европу. в т.ч. и через Украину. это логично
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24.09.2021 20:03 Відповісти
Ладно давай уйдём в Афганистан, почему на экспорт идёт героин? Не опий, морфин? А чистый конечный продукт?
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24.09.2021 20:07 Відповісти
странный вопрос - у них и сырье и фабрики "обогащения" этого сырья
но вместе с хмурым идет и опий и гашиш тоже. цена разная при равном обьеме
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24.09.2021 20:11 Відповісти
А латиносы торгуют листьями
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24.09.2021 20:20 Відповісти
внутри - да
на экспорт нет смысла - обьем. и граница ЕС это не граница афганистана и таджикистана
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24.09.2021 21:03 Відповісти
Именно так и пофиг на какой рынок мира. И нет никакого смысла будорить до розницы
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24.09.2021 21:11 Відповісти
бадяжить это не только разводить безобидным веществом снижая эффект это и добавка химии для усиления эффекта. не хочу вдаваться в подробности - многое уже не помню но химики мне много чего показывали и рассказывали когда то на тему чистоты и примесей
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24.09.2021 21:38 Відповісти
Это все розница, конец цепочки к трафику ну никак
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24.09.2021 21:48 Відповісти
нет желания спорить о сферическом коне в вакууме. я видел своими глазами микс из кокса и еще какой то дряни промаркированный дельфинчиком.
на этом все. надоело
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24.09.2021 21:52 Відповісти
Именно так
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24.09.2021 21:57 Відповісти
у во-первых чем больше трафик тем сложнее проверить все грузы
во-вторых европейские таможенники и пограничники точно так же продаются. за те же деньги
но!
если везти прямо в ЕС то это условно две таможни - чили и ес
а если через Украину - уже четыре - чили, две в Украине и ес
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24.09.2021 18:55 Відповісти
Так вроде сугубо о наркотрафике кокаина в ЕС из стран латинской америки транзитом через Украину
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24.09.2021 19:45 Відповісти
да без разницы кокаин или что то еще из латинской америки. просто нет смысла транзитировать через Украину. даже просто из опасения "вор у вора дубинку украл" и хрен они найдут тут концы

есть прикольная передача по NG "служба безопасности аэропорта". как раз про таможню и наркоконтроль в латинской америке. на вывоз. мне нравится смотреть - интересно. так вот - за три сезона авиатранспортом в Украину пытались вывезти 12 кг кокса только один раз. основные направления - штаты, азия, ес.
в штаты и ес - готовый продукт. в азию в основном сырец или бодягу
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24.09.2021 19:49 Відповісти
И это самый очевидный путь, где на любое судно из Эквадора будет высаживаться десант пограничников-таможенников которые подробно будут досматривать судно.

А в Украине никакого трафика кокаина быть не может - ты сам это доказываешь. Значить надо и везти через Украину.
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24.09.2021 18:44 Відповісти
бред сивой кобылы
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24.09.2021 18:46 Відповісти
Ты меня убедил.
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24.09.2021 18:53 Відповісти
***
большую партию гашиша
вчера накрыли в морпорту
вот и прекрасно что накрыли
и молодцы а то вдруг дождь.
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24.09.2021 17:46 Відповісти
и куда вы дели эту тонну наркоты? ааа я знаю, нелоху отдали на применение
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24.09.2021 17:47 Відповісти
очередной фейк
напишите об этом,если кого-то посадите
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24.09.2021 17:51 Відповісти
Страшно подумать , когда это количество появится в Раде
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24.09.2021 18:03 Відповісти
учитывая какие законы принимаются последнее время и какой бред морозит зеленский, я думаю большая часть этого кокса пошла в ОП
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24.09.2021 18:19 Відповісти
Интересно написано! Примерно как вчера у бабы Люси спиз. дили курча, а её сосед в марте обосрался!
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24.09.2021 19:13 Відповісти
И ещё вопрос, где реализововоть будут? Или только своим? Он жеж столько невынухает!
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24.09.2021 19:17 Відповісти
Так половина Сопле в нос могла,,Вы только послушайте какой бред,сейчас Оно несёт.
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24.09.2021 19:34 Відповісти
Сопле в нос пошла.
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24.09.2021 19:35 Відповісти
В частности, СБУ предотвратила:

- контрабанду рекордной партии героина в страны Евросоюза. Задержан организатор наркотрафика и трое активных участников международной наркогруппировки из одной из стран Ближнего Востока.

Во время обысков у злоумышленников обнаружено более 1-й тонны героина.

Заблокировано:

- контрабандный канал транзитной переправки оптовых партий наркотиков из Латинской Америки в ЕС. Во время спецоперации в Одессе задержаны трое организаторов наркобизнеса. Источник:

ВСЕ ПІШЛО В ОП. Зе ВЛАДА ГЕРОЇЧНО БЕЗ ВИХІДНИХ ЗНИЩУВАЛА ЦЮ ОТРУТУ НА ВСІХ СВОЇХ ДВІЖАХ, ЗАСІДАННЯХ, ПЛАНЬОРКАХ
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24.09.2021 23:00 Відповісти
 
 