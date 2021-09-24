З початку року СБУ запобігла контрабанді в ЄС понад 1 тонни важких наркотиків з Латинської Америки і Близького Сходу. ФОТОрепортаж

З початку року у зловмисників вилучено оптові партії кокаїну і героїну на десятки млн доларів, комплектуючі до бойових засобів ураження і понад 1,5 тонни бурштину. За матеріалами СБУ, 50 зловмисників засуджено, щодо 55 підозрюваних тривають досудові розслідування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зокрема, СБУ запобігла:

контрабанді рекордної партії героїну до країн Євросоюзу. Затримано організатора наркотрафіку і трьох активних учасників міжнародного наркоугруповання з однієї з країн Близького Сходу.

Під час обшуків у зловмисників виявлено більше 1-ї тонни героїну.

Заблоковано:

контрабандний канал транзитного переправлення оптових партій наркотиків з Латинської Америки до ЄС. Під час спецоперації в Одесі затримано трьох співорганізаторів наркобізнесу.

У зловмисників вилучено майже 60 кг кокаїну на 10 млн дол. за цінами чорного ринку.

За даними Інтерполу, затримані причетні до діяльності однієї з найпотужніших у світі злочинних організацій "Ндрангета".

Ще один канал збуту кокаїну СБУ нейтралізувала у співпраці з Цивільною Гвардією Іспанії. У Київській області затримано одного з організаторів міжнародного наркотрафіку. Ним виявився громадянин країни Південного Кавказу.

Також триває системна робота з блокування контрабанди бойових засобів ураження:

У Києві:

СБУ затримала організатора схеми контрабандного переправлення через держкордон комплектуючих до автоматичної зброї. Зловмисник використовував їх для приведення у бойовий стан пістолетів-кулеметів іноземного виробництва для криміналітету.

У Житомирській області:

заблоковано схему нелегального переправлення за кордон складових частин до вогнепальної зброї. Серед вилученого – комплектуючі до автоматів Калашникова, кулеметів та снайперських гвинтівок.

Крім того, СБУ ліквідувала потужний канал контрабанди бурштину до країн Близького Сходу та Східної Азії. У зловмисників виявлено партію бурштину-сирцю та ювелірних виробів з нього на понад 30 млн грн.

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Нейтралізовано схему нелегального переправлення в Україну цифрових виробів відомих брендів. Контрабандисти намагалися приховано завезти через митний пост "Бориспіль" партію гаджетів на понад 30 млн грн.

Заблоковано канал незаконного ввезення до нашої країни оптових партій тютюнових виробів. На пункті пропуску "Порубне" у Чернівецькій області правоохоронці виявили у ділків понад 20 тонн контрабандних цигарок.

У березі цього року СБУ викрила організоване угруповання контрабандистів культурних цінностей. У зловмисників вилучено підготовлену до нелегального переправлення за кордон колекцію предметів старовини на майже 1 млн дол.

Серед виявленого – обладунки, золоті і срібні монети часів Київської Русі.

За викритими фактами протиправної діяльності тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до контрабандних схем.

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