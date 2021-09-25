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Арсенал зброї і вибухонебезпечних предметів виявлено в Чернігові, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Чернігові під час проведення санкціонованого обшуку в гаражних приміщеннях одного з автокооперативів вилучено 40 об'єктів - від ручних гранат до станкових кулеметів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Міністерства внутрішніх справ.

Обшук відбувся на виконання постанови Деснянського районного суду м.Чернігова в рамках розслідування кримінального провадження, відкритого влітку поточного року за ч. 1 ст. 263-1 (незаконне виготовлення, переробка або ремонт вогнепальної зброї, незаконне виготовлення боєприпасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв) Кримінального кодексу України, зазначають у повідомленні.

За наявною у поліцейських оперативною інформацією, фігурант провадження влаштував у гаражному приміщенні майстерню. Там 56-річний чернігівець займався переробкою і переоснащенням зброї. Також він відновлював бойові якості стрілецької зброї, переробленої в заводських умовах на масогабаритні макети.

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Під час слідчих дій у двох гаражних приміщеннях поліцейські виявили 40 об'єктів, зовні схожих на вогнепальну зброю і вибухонебезпечні боєприпаси. Серед них, зокрема, ручні гранати, різні міни, одноразові гранатомети низки моделей, одна гвинтівка і кілька карабінів Мосіна, п'ять гвинтівок СВТ, ручні кулемети Дегтярьова, автомати Калашникова, ППШ, пістолети-кулемети ППС, два станкові кулемети.

Усі перераховані предмети поліцейські вилучили і направили на експертизу в Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр у Чернігівській області.

Триває досудове розслідування. Фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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Арсенал зброї і вибухонебезпечних предметів виявлено в Чернігові, - Нацполіція 01
Арсенал зброї і вибухонебезпечних предметів виявлено в Чернігові, - Нацполіція 02
Арсенал зброї і вибухонебезпечних предметів виявлено в Чернігові, - Нацполіція 03
Арсенал зброї і вибухонебезпечних предметів виявлено в Чернігові, - Нацполіція 04

зброя (7464) Нацполіція (15168) Чернігів (787)


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Топ коментарі
+9
Сегодня день рождения великого мастера- оружейника , создавшего автомата Калашникова- Хуго Шмайссера.
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25.09.2021 13:42
+3
Зеленая власть разоружит до трусов, агрессор придет в Чернигов (первый крупный город на Киев) - отбиваться будем камнями и палками.
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25.09.2021 13:33
+3
Стуканули конечно. Сторожа гаража скорее всего. Стаи падликов морозовых совков нетленных живучие тварюки.
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25.09.2021 18:04
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и пать Украина вооружена!
до зубов
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25.09.2021 13:27 Відповісти
Зеленая власть разоружит до трусов, агрессор придет в Чернигов (первый крупный город на Киев) - отбиваться будем камнями и палками.
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25.09.2021 13:33 Відповісти
Не знаю возможно ли такое, но нужно, чтоб по стране на базе ВСУ создавались полигоны и арсенальные территориальной обороны - куда каждый желающий может купить себе оружие и приезжать тренироваться, оружие при этом не будет покидать территорию полигона и арсеналища, велся учет. В случае агрессии, все это оружие может использоваться для защиты.
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25.09.2021 13:37 Відповісти
На передке нужна помощь!!! Новая модель коптеров приветствуется, ночные прицелы. Всё что можно продать нужно на фронте.
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25.09.2021 13:38 Відповісти
Если количество арсенальных по стране достигнет угрожающих для ********* масштабов, они 20 раз подумают, прежде чем напасть на несколько миллионов стволов, ручных гранатометов, ручных ПТРК и ПЗРК.
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25.09.2021 13:38 Відповісти
Интересно, а АГС у нас делают в виде ММГ???
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25.09.2021 13:42 Відповісти
Так. В Ібісі бачив.
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26.09.2021 20:32 Відповісти
Сегодня день рождения великого мастера- оружейника , создавшего автомата Калашникова- Хуго Шмайссера.
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25.09.2021 13:42 Відповісти
Ремонтная мастерская?
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25.09.2021 14:00 Відповісти
Так! Люди собі чемно та тихо працювали для блага народу України ...
А тут завалилися - це незаконно , лише ми маємо мати зброю
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25.09.2021 17:55 Відповісти
а звідки міни яких в ЗСУ нема, та й АГС заблукав
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25.09.2021 18:02 Відповісти
Стуканули конечно. Сторожа гаража скорее всего. Стаи падликов морозовых совков нетленных живучие тварюки.
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25.09.2021 18:04 Відповісти
рпд хороший пулемет был. дорогой, весь с точеными деталями.
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25.09.2021 18:23 Відповісти
Добротний гараж
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25.09.2021 19:25 Відповісти
а раздать стволы патриотам жаба давила жлоба. ему за жабу срок давать надо. сам не гам и другому не дам
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25.09.2021 21:06 Відповісти
Корочесговоря, с вероятностью 99% накрыли склад с ММГ.
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26.09.2021 14:07 Відповісти
 
 