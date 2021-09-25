Арсенал зброї і вибухонебезпечних предметів виявлено в Чернігові, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Чернігові під час проведення санкціонованого обшуку в гаражних приміщеннях одного з автокооперативів вилучено 40 об'єктів - від ручних гранат до станкових кулеметів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Міністерства внутрішніх справ.

Обшук відбувся на виконання постанови Деснянського районного суду м.Чернігова в рамках розслідування кримінального провадження, відкритого влітку поточного року за ч. 1 ст. 263-1 (незаконне виготовлення, переробка або ремонт вогнепальної зброї, незаконне виготовлення боєприпасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв) Кримінального кодексу України, зазначають у повідомленні.

За наявною у поліцейських оперативною інформацією, фігурант провадження влаштував у гаражному приміщенні майстерню. Там 56-річний чернігівець займався переробкою і переоснащенням зброї. Також він відновлював бойові якості стрілецької зброї, переробленої в заводських умовах на масогабаритні макети.

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Під час слідчих дій у двох гаражних приміщеннях поліцейські виявили 40 об'єктів, зовні схожих на вогнепальну зброю і вибухонебезпечні боєприпаси. Серед них, зокрема, ручні гранати, різні міни, одноразові гранатомети низки моделей, одна гвинтівка і кілька карабінів Мосіна, п'ять гвинтівок СВТ, ручні кулемети Дегтярьова, автомати Калашникова, ППШ, пістолети-кулемети ППС, два станкові кулемети.

Усі перераховані предмети поліцейські вилучили і направили на експертизу в Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр у Чернігівській області.

Триває досудове розслідування. Фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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