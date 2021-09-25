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Поліцейські Дніпра вшанували пам'ять загиблих 5 років тому Артема Кутушева та Ольги Макаренко. ФОТОрепортаж

Поліцейські Дніпра згадали своїх товаришів Артема Кутушева та Ольгу Макаренко, які загинули 5 років тому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції.

"Ми пам'ятаємо! Пам'ятаємо невимовний біль і смуток 25 вересня 2016. Їхнє відлуння щорічно нагадує про себе в цей осінній день, нагадує про перші втрати в наших лавах. Артем Кутушев та Ольга Макаренко загинули від руки вбивці під час виконання службових обов'язків", - ідеться в повідомленні.

У Нацполіції наголосили: "Сьогодні вже минуло 5 років із того трагічного для всієї патрульної поліції України дня. Сьогодні вбивця Артема та Олі за ґратами. Там він проведе решту свого життя. Але, на жаль, це не поверне нам наших колег і друзів, батькам - сина і дочку, дітям - тата і маму".

"Як і щороку ми збираємося в цей день на місці, де загинули Артем та Оля, покладаємо квіти, шануємо їх пам'ять хвилиною мовчання і схиляємо голови перед їхньою честю і гідністю, з якою вони виконали свій обов'язок поліцейського. Честь!", - резюмується в повідомленні.

Поліцейські Дніпра вшанували память загиблих 5 років тому Артема Кутушева та Ольги Макаренко 01
Поліцейські Дніпра вшанували память загиблих 5 років тому Артема Кутушева та Ольги Макаренко 02
Поліцейські Дніпра вшанували память загиблих 5 років тому Артема Кутушева та Ольги Макаренко 03
Поліцейські Дніпра вшанували память загиблих 5 років тому Артема Кутушева та Ольги Макаренко 04
Поліцейські Дніпра вшанували память загиблих 5 років тому Артема Кутушева та Ольги Макаренко 05
Поліцейські Дніпра вшанували память загиблих 5 років тому Артема Кутушева та Ольги Макаренко 06
Поліцейські Дніпра вшанували память загиблих 5 років тому Артема Кутушева та Ольги Макаренко 07
Поліцейські Дніпра вшанували память загиблих 5 років тому Артема Кутушева та Ольги Макаренко 08

Дніпро (3274) вбивство (3088) патрульна поліція (1442)


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25.09.2021 14:35 Відповісти
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25.09.2021 14:36 Відповісти
надеюсь тварь, шо ето сделала сдохнет и скоро.
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25.09.2021 14:42 Відповісти
Дуже мутна історія була з цим затриманням, Торнадо на все життя припаяли ім я божевільних вбивць. Земля пухом героям України.
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25.09.2021 20:21 Відповісти
А руководство полиции по Днепропетровской области где? Или ему не интересно почтить память погибших сразу 2-х молодых полицейских , дела поважнее есть? Стыдновато за них и быдловато с их стороны
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26.09.2021 16:18 Відповісти
 
 