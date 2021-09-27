Поліцейські Закарпаття виявили плантацію двометрової коноплі, яку охороняли озброєні люди. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Співробітники Мукачівського районного управління поліції встановили, що між селищами Кольчино та Чинадієво група зловмисників виростила цілу плантацію конопель. Двох озброєних охоронців об'єкта поліцейські затримали і помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Закарпатській області.

Вчора, 26 вересня, дільничні офіцери поліції та співробітники групи швидкого реагування Мукачівського районного управління виявили масштабне насадження нарковмісних рослин. Між населеними пунктами Кольчино та Чинадієво, неподалік річки Обава, на площі близько 300 квадратних метрів зловмисники облаштувати наркоплантацію.

Поліція виявила та вилучила близько 120 кущів коноплі, кожна з яких від 2 метрів заввишки. Плантація знаходилася віддалено від населених пунктів та дороги та була досить непомітною.

Територію охороняли двоє озброєних чоловіків, мешканці Чинадієва. Зловмисники жили у палатці прямо на полі посеред коноплі. Поліцейські вилучили у них кілька одиниць холодної зброї та гладкоствольну рушницю.

Під час огляду місця події з’ясувалося, що поле було обладнане спеціалізованою для аграрних робіт технікою та автоматичним поливом рослин.

Поліцейські вилучили всі речові докази та скерують експерту для дослідження. Самих фігурантів затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання, а за фактом злочину слідчі відкрили провадження за ч. 2 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. За скоєне підозрюваним загрожує до семи років позбавлення волі.

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Зараз правоохоронці встановлюють особи інших можливих співучасників протизаконної діяльності.

Слідство триває.









Фото: сайт Нацполиции