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Новини Фото Силовики
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Поліцейські Закарпаття виявили плантацію двометрової коноплі, яку охороняли озброєні люди. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Співробітники Мукачівського районного управління поліції встановили, що між селищами Кольчино та Чинадієво група зловмисників виростила цілу плантацію конопель. Двох озброєних охоронців об'єкта поліцейські затримали і помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Закарпатській області.

Вчора, 26 вересня, дільничні офіцери поліції та співробітники групи швидкого реагування Мукачівського районного управління виявили масштабне насадження нарковмісних рослин. Між населеними пунктами Кольчино та Чинадієво, неподалік річки Обава, на площі близько 300 квадратних метрів зловмисники облаштувати наркоплантацію.

Поліція виявила та вилучила близько 120 кущів коноплі, кожна з яких від 2 метрів заввишки. Плантація знаходилася віддалено від населених пунктів та дороги та була досить непомітною.

Територію охороняли двоє озброєних чоловіків, мешканці Чинадієва. Зловмисники жили у палатці прямо на полі посеред коноплі. Поліцейські вилучили у них кілька одиниць холодної зброї та гладкоствольну рушницю.

Поліцейські Закарпаття виявили плантацію двометрової коноплі, яку охороняли озброєні люди 01

Під час огляду місця події з’ясувалося, що поле було обладнане спеціалізованою для аграрних робіт технікою та автоматичним поливом рослин.

Поліцейські вилучили всі речові докази та скерують експерту для дослідження. Самих фігурантів затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання, а за фактом злочину слідчі відкрили провадження за ч. 2 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. За скоєне підозрюваним загрожує до семи років позбавлення волі.

Також дивіться: Поліцейський у Запорізькій області продавав великі партії наркотиків, які були речовими доказами, - ДБР. ФОТОрепортаж

Поліцейські Закарпаття виявили плантацію двометрової коноплі, яку охороняли озброєні люди 02

Зараз правоохоронці встановлюють особи інших можливих співучасників протизаконної діяльності.

Слідство триває.

Поліцейські Закарпаття виявили плантацію двометрової коноплі, яку охороняли озброєні люди 03
Поліцейські Закарпаття виявили плантацію двометрової коноплі, яку охороняли озброєні люди 04
Поліцейські Закарпаття виявили плантацію двометрової коноплі, яку охороняли озброєні люди 05
Поліцейські Закарпаття виявили плантацію двометрової коноплі, яку охороняли озброєні люди 06
Фото: сайт Нацполиции

Автор: 

коноплі (103) Нацполіція (15168) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) Закарпатська область (2049)


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Топ коментарі
+8
ЛЕГАЛІЗУЙТЕ!!!
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27.09.2021 12:44
+5
Яка швидка група ще швидшого реагування! 😮 Треба розуміти, що двометрова конопля за нія виросла! 🤔 Нє? Анекдот - ніхто а тим паче дільничний за ціле літо ні сном, ні духом нічого не знали. 😁
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27.09.2021 12:31
+5
Ну куда они полезли? Видимо так и не поняли, почему бубочка назначил Колю-катлету смотрящим на Закарпатье. Ох, доиграются.
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27.09.2021 12:33
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когда совсем новостей нету - приходится мониторить ментовские сайты.

мда... хоть бы какой самолет разбился, чтобы было о чем писать, да?

а конопелька хороша. Только такая здоровенная вряд ли хорошо вставит. Так, дичка. Такой в полях - навалом. Зато менты смогут галочку поставить что они с наркобизнесом борются))
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27.09.2021 12:31 Відповісти
О! Оце справжня "плантація"! Таке "добро" і у нас в полях та лугах зустрічається! А то десь тиждень тому сотографували десь коноплю-дичку на пустирі і "роздзвонили" прикордонники що виявили конопляні посадки!
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27.09.2021 12:31 Відповісти
Яка швидка група ще швидшого реагування! 😮 Треба розуміти, що двометрова конопля за нія виросла! 🤔 Нє? Анекдот - ніхто а тим паче дільничний за ціле літо ні сном, ні духом нічого не знали. 😁
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27.09.2021 12:31 Відповісти
Ну куда они полезли? Видимо так и не поняли, почему бубочка назначил Колю-катлету смотрящим на Закарпатье. Ох, доиграются.
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27.09.2021 12:33 Відповісти
Закарпаття...західний осередок рускава міра і контрабаса
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27.09.2021 12:33 Відповісти
та міне поле тре робити. бо шастають, рвуть...наркомани кляті
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27.09.2021 12:34 Відповісти
Для глобального улучшения экологии Украины нужно первыми в мире разрешить глобальное выращивание безнаркотитической конопли.Она полностью вытеснит наркотическую априори.Конопля -бумага,ткани ,масло и тд тп.Она может полностью потеснить в торговле пластик и соответственно уменьшить потребление микропластика взрослыми и грудничками.А так мы только кормим полицию ,прокуратуру суды,тюрьмы.
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27.09.2021 12:35 Відповісти
Так вот кто стрелял в Шефира...
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27.09.2021 12:35 Відповісти
ЛЕГАЛІЗУЙТЕ!!!
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27.09.2021 12:44 Відповісти
Охранники охраняли покрышки!
300 м.кв. это меньше некоторых квартир.
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27.09.2021 13:18 Відповісти
лягаві затримали пацанів що пішли у турпоход - ото де новина.
чи там на кожному листочку їх особисті підписи
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27.09.2021 13:19 Відповісти
Програма Зедента мільярд дерев в дії. Потрібно нагородити активістів
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27.09.2021 13:52 Відповісти
"плантацію двометрової коноплі", - в українській версії груба помилка, має бути "плантацію двометрових конопель". Какцапи пролізли у печінки до редактора.
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27.09.2021 14:05 Відповісти
монополия банды мусоров под себя подмяли...рабов без стволов и конопли которое и то и другое в мире давно разрешено-техасс и амстердам в шоке...теперь мусара впарят и озолотятся и на оргию с водкой в палатку...
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27.09.2021 14:05 Відповісти
Ну то тепер оті охоронці отримають сповна, будуть знати,як чужі коноплі охороняти!
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27.09.2021 14:30 Відповісти
Такж виконували побажання президента-1000000000 дерев
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27.09.2021 16:45 Відповісти
Та то вуййки готуються до реформы з легалайзу , будуть перебывать та таблетки робыть , а зброя була потрибна бо на качок полюють та зайцив.
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27.09.2021 16:56 Відповісти
ВСЁ ПОНЯТНО, НО НАХЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ ЕЁ ВЫКАПЫВАЕТ, А НЕ СРЕЗАЕТ !?) ВЗЯЛО !?)
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28.09.2021 00:10 Відповісти
Рожи то замыленные, боятся, что поубивают потом за такое. На кой те охранники, коль не могут защитить добро. Пиф паф, и 400кг свежих биоудобрений будет для всего поля) Проворонили.
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28.09.2021 01:09 Відповісти
 
 