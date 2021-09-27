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Поліцейський у Запорізькій області продавав великі партії наркотиків, які були речовими доказами, - ДБР. ФОТОрепортаж

Поліцейський у Запорізькій області підміняв наркотики, вилучені у підозрюваних, на ліки. За допомогою цивільної особи він продавав вилучені наркотики.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Встановлено, що поліцейський систематично привласнював метадон та інші наркотичні засоби, які вилучав у підозрюваних.

Перед тим як відправити їх на зберігання, він підміняв наркотики на звичайні ліки або візуально схожі суміші. Продажем займалася цивільна особа.

26 вересня 2021 працівники ДБР затримали поліцейського і його пособника під час збуту чергової партії наркотиків.

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Перевіряється можлива причетність інших співробітників поліції до злочину.

Наразі проведено 13 обшуків, зокрема на місцях роботи і проживання затриманих. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру у незаконному збуті наркотичних засобів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Поліцейський у Запорізькій області продавав великі партії наркотиків, які були речовими доказами, - ДБР 01
Поліцейський у Запорізькій області продавав великі партії наркотиків, які були речовими доказами, - ДБР 02
Поліцейський у Запорізькій області продавав великі партії наркотиків, які були речовими доказами, - ДБР 03
Поліцейський у Запорізькій області продавав великі партії наркотиків, які були речовими доказами, - ДБР 04
Поліцейський у Запорізькій області продавав великі партії наркотиків, які були речовими доказами, - ДБР 05
Поліцейський у Запорізькій області продавав великі партії наркотиків, які були речовими доказами, - ДБР 06

Автор: 

наркотики (1447) Нацполіція (15168) Запорізька область (3605) ДБР (3492)


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" продавал большие партии наркотиков"
Эх, продавал бы малые партии. не попался бы ))
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27.09.2021 12:45 Відповісти
Традиция такая. Помнится скандал был когда обнаружилось что в Шевченковском РОВД 5 литров "ширки" превратилось в 5 литров крепкого чая.
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27.09.2021 12:46 Відповісти
Нєгадяй який бісовісний , вобщє не думає про найвеличнівшивого. От захоче Вова колись убицца із вєщдоков , нечайно вилічица , побаче шо натворив і застрелица в якійсь Аудіо.
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27.09.2021 12:49 Відповісти
что-то кажется, что он не один такой ...весёлый и находчивый...)))
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27.09.2021 12:58 Відповісти
ви, мене випередили... А значить, нас з такою впевненістю значно більше...
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27.09.2021 13:16 Відповісти
 
 