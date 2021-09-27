Поліцейський у Запорізькій області продавав великі партії наркотиків, які були речовими доказами, - ДБР. ФОТОрепортаж

Поліцейський у Запорізькій області підміняв наркотики, вилучені у підозрюваних, на ліки. За допомогою цивільної особи він продавав вилучені наркотики.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Встановлено, що поліцейський систематично привласнював метадон та інші наркотичні засоби, які вилучав у підозрюваних.

Перед тим як відправити їх на зберігання, він підміняв наркотики на звичайні ліки або візуально схожі суміші. Продажем займалася цивільна особа.

26 вересня 2021 працівники ДБР затримали поліцейського і його пособника під час збуту чергової партії наркотиків.

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Перевіряється можлива причетність інших співробітників поліції до злочину.

Наразі проведено 13 обшуків, зокрема на місцях роботи і проживання затриманих. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру у незаконному збуті наркотичних засобів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.











