Чоловікові, який застрелив перехожого у Києві, загрожує 15 років ув'язнення, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві на вулиці між двома перехожими виник конфлікт, в ході якого один з учасників вистрілив в іншого. Від поранення потерпілий помер на місці. Розпочато досудове розслідування за фактом умисного вбивства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

За даними відомства, по спецлінії "102" від лікарів надійшло повідомлення про те, що на вулиці Овруцькій стріляли в чоловіка.

Як зазначив слідчий Шевченківського управління поліції Віталій Журба, на місці правоохоронці виявили чоловіка з вогнепальним пораненням грудної клітини, поспілкувалися зі свідками та встановили обставини події:

"Ми з’ясували, що на вулиці між двома перехожими виник конфлікт. У результаті один із учасників вистрілив в опонента, ймовірно, з травматичної зброї. Потерпілий, 1977 року народження, від вогнепального поранення в груди помер на місці. Порушником виявився місцевий мешканець, 1998 року народження, якого ми затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. І зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Зброю та набої вилучено та направлено на експертне дослідження".

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Слідчі Шевченківського управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство.

За процесуального керівництва окружної прокуратури фігуранту повідомлено про підозру, а також готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Йому загрожує від семи до п’ятнадцяти років тюремного ув’язнення.

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Фото: сайт поліції