Чоловікові, який застрелив перехожого у Києві, загрожує 15 років ув'язнення, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві на вулиці між двома перехожими виник конфлікт, в ході якого один з учасників вистрілив в іншого. Від поранення потерпілий помер на місці. Розпочато досудове розслідування за фактом умисного вбивства.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.
За даними відомства, по спецлінії "102" від лікарів надійшло повідомлення про те, що на вулиці Овруцькій стріляли в чоловіка.
Як зазначив слідчий Шевченківського управління поліції Віталій Журба, на місці правоохоронці виявили чоловіка з вогнепальним пораненням грудної клітини, поспілкувалися зі свідками та встановили обставини події:
"Ми з’ясували, що на вулиці між двома перехожими виник конфлікт. У результаті один із учасників вистрілив в опонента, ймовірно, з травматичної зброї. Потерпілий, 1977 року народження, від вогнепального поранення в груди помер на місці. Порушником виявився місцевий мешканець, 1998 року народження, якого ми затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. І зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Зброю та набої вилучено та направлено на експертне дослідження".
Слідчі Шевченківського управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство.
За процесуального керівництва окружної прокуратури фігуранту повідомлено про підозру, а також готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Йому загрожує від семи до п’ятнадцяти років тюремного ув’язнення.
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Вообще не проблема.
Я вообще ни в одной стране мира не видел такого неуважения к людям и хамства на улицах, как в Украине. Ну разве что в России.
А так - ни в европе, ни в египте, ни в иордании, ни в оаэ, ни в америке - нигде.
даже в сраном ауле в египте люди уважают друг друга. христиане и арабы помогают друг другу в торговле. Когда рамадан - арабы не работают - оставляют свои магазины на христиан, все довольны.
И уважение там не зависит от того, у кого волына длиннее.
А вообще, адекватные люди редко оформляют себе травматы.
И игрушка, и лишнее, и запредельно дорого (1 Форт17 = 3 помповых Хатсана 12-го калибра), и как ни крути, нелегально.
А в чем легальность - покупать корочку виртуального издательства, типа журналист? Или регить ГО по охране правопорядка... Маячня. До первого криминала.
То, что мы наблюдаем - в основном, пьяные разборки. Нормальный человек не возьмет с собой пистолет в место, где он будет бухать.
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То, чем сейчас больше таких сидельцев за применение, тем в будущем будет проще легальным владельцам боевого короткоствола.
Не от оружия зависит уважение людей друг к другу.
Вот в Швеции все друг друга уважают. Я даже без понятия - есть ли там на руках оружие или нет.
Или в Финляндии.
ну и т.д.
Всего-то 500 метров длиной, а эти не разошлись, небось в дверях из Променады.
Натомість має бути закон, який дозволяє кожному володіти, носити та застосовувати реальний вогнепальний короткоствол. Людина має знати що, у неї не та іграшка яка больно б'ється, а справжній небезпечний інструмент за який ти будеш відповідати.
Давно пора эти резинострелы или отменять нахрен, или делать внезапные проверки боеприпаса
Запретить спиртные напитки.