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Чоловікові, який застрелив перехожого у Києві, загрожує 15 років ув'язнення, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві на вулиці між двома перехожими виник конфлікт, в ході якого один з учасників вистрілив в іншого. Від поранення потерпілий помер на місці. Розпочато досудове розслідування за фактом умисного вбивства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

За даними відомства, по спецлінії "102" від лікарів надійшло повідомлення про те, що на вулиці Овруцькій стріляли в чоловіка.

Як зазначив слідчий Шевченківського управління поліції Віталій Журба, на місці правоохоронці виявили чоловіка з вогнепальним пораненням грудної клітини, поспілкувалися зі свідками та встановили обставини події:

"Ми з’ясували, що на вулиці між двома перехожими виник конфлікт. У результаті один із учасників вистрілив в опонента, ймовірно, з травматичної зброї. Потерпілий, 1977 року народження, від вогнепального поранення в груди помер на місці. Порушником виявився місцевий мешканець, 1998 року народження, якого ми затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. І зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Зброю та набої вилучено та направлено на експертне дослідження".

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Слідчі Шевченківського управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство.

Чоловікові, який застрелив перехожого у Києві, загрожує 15 років увязнення, - поліція 01

За процесуального керівництва окружної прокуратури фігуранту повідомлено про підозру, а також готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Йому загрожує від семи до п’ятнадцяти років тюремного ув’язнення.

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Чоловікові, який застрелив перехожого у Києві, загрожує 15 років увязнення, - поліція 02
Чоловікові, який застрелив перехожого у Києві, загрожує 15 років увязнення, - поліція 03
Фото: сайт поліції

Автор: 

Нацполіція (15168) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) вбивство (3088)


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Топ коментарі
+20
мудрий наріт як раз топить за те щоб залишатися у ярмі, безвольним та беззбройним бидлом яке чекає на свого м'ясника.
проблема не в тому що один вистрелив в другого, а в тому що той, беззбройний, другий не мав чим захиститися.
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27.09.2021 13:31
+19
Пойти в США в Техасе на кого то напади с ножиком, герой ты в памперсах. Такие герои как ты только в странах СНГ могут нападать на людей потому что знают что ни жертва ни рядом стоящие прохожие не смогут себя защитить потому что нечем.
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27.09.2021 13:40
+13
Я вже давно пишу про те що, необхідно вилучити всі спецзасоби для відстрілу гумових куль бо, вони своєю несправжністю провокують їх необдумане застосування.
Натомість має бути закон, який дозволяє кожному володіти, носити та застосовувати реальний вогнепальний короткоствол. Людина має знати що, у неї не та іграшка яка больно б'ється, а справжній небезпечний інструмент за який ти будеш відповідати.
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27.09.2021 13:48
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Повезло. Правда. А якби і в них була зброя, може теж лежав би під машиною. Хто перший той виходить і правий. Дикунство. Не той це шлях.
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27.09.2021 13:49 Відповісти
Тоді всі були б вічливі, як в Техасі. В Ізраїлі людина, яка на вулиці крикнула "Алла я в бар" живе секунд двадцять. Вас не цікавило, чому в Швейцарії так мало пограбувань? Вся гопота поїхала у Францію з Німеччиною.
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27.09.2021 13:55 Відповісти
Можливо ви праві, але я не вірю в те, що якби у застреленого була зброя, то щось змінилося б. Був би інший заголовок: Двоє озброєних чоловіків посперечалися на вулиці і один застрелив опонента. І не відомо хто загинув - правий, чи поганий. А от для захисту помешкання - допускаю. Мій дім - моя фортеця.
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27.09.2021 14:44 Відповісти
Помпа. 10 000 з усіма паперами.
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27.09.2021 17:28 Відповісти
глупости про Израиль. Вы, видимо, не были в Израиле. Арабы и евреи там живут в быту вполне мирно. Сколько раз видели сценки - евреи и арабы вместе в одном магазине работают, только евреи пообразованнее. Таксисты часто арабы - всех возят.
Вообще не проблема.
Я вообще ни в одной стране мира не видел такого неуважения к людям и хамства на улицах, как в Украине. Ну разве что в России.
А так - ни в европе, ни в египте, ни в иордании, ни в оаэ, ни в америке - нигде.
даже в сраном ауле в египте люди уважают друг друга. христиане и арабы помогают друг другу в торговле. Когда рамадан - арабы не работают - оставляют свои магазины на христиан, все довольны.
И уважение там не зависит от того, у кого волына длиннее.
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27.09.2021 14:56 Відповісти
А при чем тут Украина? Хамят понаехи из *********, сам же ты и признался.
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10.07.2022 15:21 Відповісти
Это нормально. Естественный отбор.
А вообще, адекватные люди редко оформляют себе травматы.
И игрушка, и лишнее, и запредельно дорого (1 Форт17 = 3 помповых Хатсана 12-го калибра), и как ни крути, нелегально.

А в чем легальность - покупать корочку виртуального издательства, типа журналист? Или регить ГО по охране правопорядка... Маячня. До первого криминала.

То, что мы наблюдаем - в основном, пьяные разборки. Нормальный человек не возьмет с собой пистолет в место, где он будет бухать.
*********
То, чем сейчас больше таких сидельцев за применение, тем в будущем будет проще легальным владельцам боевого короткоствола.
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27.09.2021 13:26 Відповісти
Нажаль,для одного теє будущєє вже ніколи не настане .....
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27.12.2021 12:32 Відповісти
жаль что огнестрельные короткостволы пока не разрешены для мудрого наріда.
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27.09.2021 13:29 Відповісти
Дійсно жалко. Тоді вся оця примажорена гопота боялася б витягувати свої блатні гумостріли. Піди попробуй взяти собі дозвіл на той гумостріл.
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27.09.2021 13:51 Відповісти
я знаю, что если бы задался целью, то просто достал бы себе удостоверение журналиста, и все.

Не от оружия зависит уважение людей друг к другу.
Вот в Швеции все друг друга уважают. Я даже без понятия - есть ли там на руках оружие или нет.
Или в Финляндии.
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27.09.2021 14:58 Відповісти
нашел например в Норвегии. Можно. Но только хранить дома, в сейфе, и применять или для защиты дома или на охоте. Внезапные проверки нахождения оружия, даже ночные.
ну и т.д.
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27.09.2021 15:01 Відповісти
Фига себе травмат, в грудь да еще сквозь осеннюю одежду, это уже практически боевые патроны.
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27.09.2021 13:39 Відповісти
усиленные патроны, 260-300Дж, с менее чем на 200 травмат нет смысла носить (не говоря уже о стандартных)
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27.09.2021 13:50 Відповісти
в упор стрелял видимо.
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27.09.2021 15:01 Відповісти
даже если в упор, неужели резинкой можно убить?
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27.09.2021 15:38 Відповісти
От резинки уже много людей полягло. И вообще даже если бы не убил, все равно на зону попал бы, так как резинка по любому травму средней степени тяжести нанесет.
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27.09.2021 19:21 Відповісти
Родная улица.
Всего-то 500 метров длиной, а эти не разошлись, небось в дверях из Променады.
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27.09.2021 13:46 Відповісти
Я вже давно пишу про те що, необхідно вилучити всі спецзасоби для відстрілу гумових куль бо, вони своєю несправжністю провокують їх необдумане застосування.
Натомість має бути закон, який дозволяє кожному володіти, носити та застосовувати реальний вогнепальний короткоствол. Людина має знати що, у неї не та іграшка яка больно б'ється, а справжній небезпечний інструмент за який ти будеш відповідати.
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27.09.2021 13:48 Відповісти
травмат ахаххаххаххха макаров такой же травмат для ворон..
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27.09.2021 14:13 Відповісти
с такого "травмата" как макар неплохая дырка получается. Причем если стрелять в грудь, то на спине дырка почему-то больше чем спереди...
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27.09.2021 15:02 Відповісти
травмат синяк оставляет и куртку не прострелит шоты несешь
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27.09.2021 16:08 Відповісти
Украинцы , шо тупее молдован , поему у них разрешен короткоствол и законы прописаны , а в Украине нет 😡
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27.09.2021 14:13 Відповісти
да, украинцы тупее молдован.
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27.09.2021 15:03 Відповісти
українці - ні, а от ти, ванюша, так. Тому будь-ласка, за порєбрік.
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27.09.2021 15:32 Відповісти
Шо за травмат такой, наповал херачит?
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27.09.2021 15:40 Відповісти
Да почти каждый первый довешивает порох, а то и пулю утяжеляет дробью

Давно пора эти резинострелы или отменять нахрен, или делать внезапные проверки боеприпаса
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28.09.2021 11:51 Відповісти
даже по каментам видно сколько агрессивных с комплексами из детства. дай им оружие, агащас
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27.09.2021 15:43 Відповісти
Пришла пора запретить в Украине!
Запретить спиртные напитки.
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27.09.2021 16:07 Відповісти
Пробовали когда-то. Не получилось. Такая истерика была, что даже СССР не выдержал и развалился.
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27.09.2021 22:56 Відповісти
може це шофера шефіра грохнули?
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27.09.2021 16:44 Відповісти
Что значит местный житель? Донецкие отморозки-предатели Украины в Киеве -ТО ЖЕ местные жители И клуб Бомжи из Долбанецка -местные жители и Ахметов из Бразилии то же местный
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27.09.2021 21:37 Відповісти
Сумно. Якщо вуличні непорозуміння закінчуються вбивствами, то спокою це нікому не додає.
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27.09.2021 23:58 Відповісти
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