Міжнародні COVID-сертифікати підробляли на Івано-Франківщині: схема приносила понад 30 тис. грн щотижня. ФОТОрепортаж

"Клієнтами" зловмисників були не тільки громадяни України, а й громадяни Росії і Молдови.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Житель Івано-Франківської області разом зі спільницею ‒ мешканкою сусіднього регіону облаштували "офіс" у приміщенні однієї з туристичних агенцій, де орендували кабінет.

За даними слідства, зловмисники створювали копії бланків свідоцтв про вакцинацію на комп’ютері, роздруковували їх, заповнювали й засвідчували підробленими печатками. "Замовлення" вони відправляли через поштових операторів, постійно змінюючи установчі данні.

Злочинний бізнес вони розпочали ще на початку 2021 року. Ціна однієї фальшивки становила 1600 гривень, а щотижневий прибуток – понад 30 тис. грн.

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Для більшої достовірності на підробках зазначалося, що вони нібито видані приватними і державними медичними закладами Київської, Волинської, Вінницької та Чернівецької областей.

Встановлено, що учасники злочинної оборудки підшукували клієнтів через туристичну агенцію: ними були не тільки мешканці України, але й іноземці – громадяни Російської Федерації та Республіки Молдови.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці виявили чорнові записи із "клієнтською" базою, підроблені довідки про негативні ПЛР-тести, фейкові результати лабораторних досліджень та "міжнародні свідоцтва про вакцинацію".

Наразі організатору злочину повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.







