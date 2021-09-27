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Міжнародні COVID-сертифікати підробляли на Івано-Франківщині: схема приносила понад 30 тис. грн щотижня. ФОТОрепортаж

"Клієнтами" зловмисників були не тільки громадяни України, а й громадяни Росії і Молдови.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Житель Івано-Франківської області разом зі спільницею ‒ мешканкою сусіднього регіону облаштували "офіс" у приміщенні однієї з туристичних агенцій, де орендували кабінет.

За даними слідства, зловмисники створювали копії бланків свідоцтв про вакцинацію на комп’ютері, роздруковували їх, заповнювали й засвідчували підробленими печатками. "Замовлення" вони відправляли через поштових операторів, постійно змінюючи установчі данні.

Злочинний бізнес вони розпочали ще на початку 2021 року. Ціна однієї фальшивки становила 1600 гривень, а щотижневий прибуток – понад 30 тис. грн.

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Для більшої достовірності на підробках зазначалося, що вони нібито видані приватними і державними медичними закладами Київської, Волинської, Вінницької та Чернівецької областей.

Встановлено, що учасники злочинної оборудки підшукували клієнтів через туристичну агенцію: ними були не тільки мешканці України, але й іноземці – громадяни Російської Федерації та Республіки Молдови.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці виявили чорнові записи із "клієнтською" базою, підроблені довідки про негативні ПЛР-тести, фейкові результати лабораторних досліджень та "міжнародні свідоцтва про вакцинацію".

Наразі організатору злочину повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Міжнародні COVID-сертифікати підробляли на Івано-Франківщині: схема приносила понад 30 тис. грн щотижня 01
Міжнародні COVID-сертифікати підробляли на Івано-Франківщині: схема приносила понад 30 тис. грн щотижня 02
Міжнародні COVID-сертифікати підробляли на Івано-Франківщині: схема приносила понад 30 тис. грн щотижня 03
Міжнародні COVID-сертифікати підробляли на Івано-Франківщині: схема приносила понад 30 тис. грн щотижня 04

Автор: 

підробка (437) СБУ (12818) сертифікат (426) Івано-Франківська область (950)


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Топ коментарі
+3
Зеленский подделал тест на наркотические вещества, схема принесла президенство
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27.09.2021 14:13
+2
идиоты бессовестные
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27.09.2021 13:43
+1
Нужно подкинуть идею Даниле Гетманцу: все кто укололись - молодцы, а все остальные могут купить себе ковид-паспорта для полетов за границу. Таким образом можно наполнить бюджет на великое краидвництва
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27.09.2021 13:45
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идиоты бессовестные
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27.09.2021 13:43 Відповісти
А не удивляет, что эти сертификаты на границах любой страны прокатывали? Идиоты те, кто затевая этот полузаконный схематоз с сертификацией, не озаботился защитой этих сертификатов от подделки.
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27.09.2021 14:01 Відповісти
- вася, это у твоей недостране под названием паРаша он прокатывал. *******
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27.09.2021 14:40 Відповісти
Моя страна Украина. А прокатывали сертификаты видать в любой стране, если их бизнес с поддельными сертификатами процветал.
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27.09.2021 14:45 Відповісти
не занимайся подменой понятий, это как то по-рашистски
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27.09.2021 19:04 Відповісти
А в чем собственно подмена?
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27.09.2021 20:00 Відповісти
вопрос в том что ПОДДЕЛЫВАЛИ, а не в том что где то они ПРОКАТЫВАЛИ...это разные вещи. Если не подделывать, то второй вопрос исчезнет сам собой...Раз 10 пересекал границу с диджитал сертификатом, который просто показывал на экране сматрфона (не ДІЯ) и только при вьезде в Украину его сканировали! В европейских странах никому даже в голову не прийдет ЭТО подделывать!
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27.09.2021 21:03 Відповісти
Все просто - спрос рождает предложение.
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27.09.2021 21:22 Відповісти
Нужно подкинуть идею Даниле Гетманцу: все кто укололись - молодцы, а все остальные могут купить себе ковид-паспорта для полетов за границу. Таким образом можно наполнить бюджет на великое краидвництва
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27.09.2021 13:45 Відповісти
Больници конкурентов убрали.там еще проще получить сертификат настоящий если есть знакомые
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27.09.2021 13:53 Відповісти
Зеленский подделал тест на наркотические вещества, схема принесла президенство
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27.09.2021 14:13 Відповісти
Хоч когось наказали?
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27.09.2021 14:44 Відповісти
Думаю максимум що зможуть зробити це випишуть адмінштраф.
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27.09.2021 14:46 Відповісти
позорище. За вранье ложью отвечать и надо
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27.09.2021 15:03 Відповісти
 
 