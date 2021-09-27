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СБУ викрила у Дніпрі конструкторське бюро, яке на замовлення РФ модернізувало енергетичну інфраструктуру окупованого Криму. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила велике конструкторське бюро в Дніпрі, яке тісно співпрацювало з окупаційною владою Криму. Зловмисники займалися модернізацією об'єктів енергетичної інфраструктури півострова, формально прикриваючись афілійованими підприємствами з РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Це конструкторське бюро отримувало значні контракти від уряду РФ. Вартість тільки одного з них становила близько 260 млн рублів ($ 3,5 млн).

Серед їхніх проектів ‒ виконання конструкторських робіт на об’єктах АО "КримТЕЦ": "Сімферопольської ТЕЦ", "Камиш-Бурунської ТЕЦ" і "ТЕЦ Сакських теплових мереж".

Зловмисники діяли не напряму: щоб обійти український закон і "не співпрацювати з окупантами", вони створили декілька компаній в РФ. Саме вони і були формальним прикриттям цієї діяльності: брали участь у тендерах; від їх імені укладалися угоди щодо реконструкції енергетичних об’єктів окупованого півострова.

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СБУ викрила у Дніпрі конструкторське бюро, яке на замовлення РФ модернізувало енергетичну інфраструктуру окупованого Криму 01

У ході обшуків, проведених в офісному приміщенні та за адресами мешкання зловмисників, вилучено:

  • технічну документацію щодо проведення робіт на підприємствах, розташованих на ТОТ АР Крим;
  • платіжні картки російських банків;
  • печатки утворених на території РФ афілійованих компаній.

Наразі слідчими СБУ у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу України, здійснюється низка експертиз.

СБУ викрила у Дніпрі конструкторське бюро, яке на замовлення РФ модернізувало енергетичну інфраструктуру окупованого Криму 02

Планується повідомлення про підозру організаторам злочинної діяльності.

Тривають слідчі дії для встановлення і покарання всіх причетних осіб.

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Викриття незаконної діяльності здійснювали співробітники Управління СБУ в Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури.

СБУ викрила у Дніпрі конструкторське бюро, яке на замовлення РФ модернізувало енергетичну інфраструктуру окупованого Криму 03
СБУ викрила у Дніпрі конструкторське бюро, яке на замовлення РФ модернізувало енергетичну інфраструктуру окупованого Криму 04
СБУ викрила у Дніпрі конструкторське бюро, яке на замовлення РФ модернізувало енергетичну інфраструктуру окупованого Криму 05
Фото: сайт СБУ

Автор: 

Дніпро (3274) Крим (14147) Правоохоронні органи (2708) СБУ (12818) силовики (2514)


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Топ коментарі
+23
раби гастарбайтери - раби інженери - всі вони за гроші продадуть Україну але будуть робити вигляд що вони лише заробляли гроші
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27.09.2021 14:26
+13
Они предатели, ты идиот. Все в цвет. Флажок смени, мудак ватный.
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27.09.2021 14:36
+9
Не преуменьшай - несколько миллионов. Да что там скромничать - миллиардов!! А так - ЛЮБОЙ участвовавший в строительстве крымского моста -- россиянин, украинец, швед или еще кто. Физическое лицо или юридическое - преступник и будет наказан рано или поздно за посягательство на территориальную целостность Украины..
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27.09.2021 14:56
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ППЦ, у этих ослов на операцию типа вагнера не хватает смелости? тогда можете на турбинном заводе или электротяжмаше тоже найти и разоблачить такую же банду, и еще на сотнях других заводов Украины. думаю они не прячутся.
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27.09.2021 14:24 Відповісти
Они предатели, ты идиот. Все в цвет. Флажок смени, мудак ватный.
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27.09.2021 14:36 Відповісти
раби гастарбайтери - раби інженери - всі вони за гроші продадуть Україну але будуть робити вигляд що вони лише заробляли гроші
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27.09.2021 14:26 Відповісти
Невже посадять?
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27.09.2021 14:40 Відповісти
Несколько тысяч украинцев строили Крымский мост. Они кто? Преступники?
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27.09.2021 14:44 Відповісти
Не преуменьшай - несколько миллионов. Да что там скромничать - миллиардов!! А так - ЛЮБОЙ участвовавший в строительстве крымского моста -- россиянин, украинец, швед или еще кто. Физическое лицо или юридическое - преступник и будет наказан рано или поздно за посягательство на территориальную целостность Украины..
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27.09.2021 14:56 Відповісти
У меня нет точной статистики, возможно и меньше. Но цифру несколько тысяч называл Беркут, который там бывал не однократно. Та и в Николаеве в центре висели борды о наборе строителей на постройку моста. И никто никого не арестовывал.
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27.09.2021 16:17 Відповісти
Эти басни про борды в Николаеве про набор на строительство моста можешь рассказать раша ТВ . Им очень понравится. А тут эту чушь не неси. Благо полно друзей в Николаеве, Херсоне, Одессе. Да и сам я там по работе регулярно бывал и бываю.
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27.09.2021 16:27 Відповісти
Хорошо помню эти борды. Это был 2016 год. Я ещё удивился - как это??? Там не было написано, что Крыский мост, просто - на строительстве моста требуются и т. д. Знакомый звонил по телефонам, оказалось, да, речь идёт о мосте в Крым.
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27.09.2021 16:47 Відповісти
А ну да.. Конечно.. не проиграл, а выиграл и не в преферанс а в покер и не квартиру, а два рубля. мне сестра брата свояка шурина по племянника линии рассказывала.
Понимаю..
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27.09.2021 17:25 Відповісти
Патріоти.
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27.09.2021 14:56 Відповісти
Только я понимаю, что статья 110-2 (ч.3) мягко говоря, притянута за уши?
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27.09.2021 14:55 Відповісти
когда приговор суда будет - тогда и посмотрим притянута или нет.
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27.09.2021 14:57 Відповісти
Точняк. Совсем забыл про наш "самый честные и профессиональный" суд в мире. Надо СБУшникам подсуетиться и как-то дело в Печерский суд передать. Там точно нужный приговор будет.
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27.09.2021 15:03 Відповісти
Очень надеюсь что с доказухой сбушники не подкачают и этих "инженеров" ****** по полной программе с реальными сроками. Что б другим неповадно было.
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27.09.2021 15:05 Відповісти
" С доказухой" ЧЕГО? Какой закон Украины они нарушили? (спойлер: НИКАКОЙ!)
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27.09.2021 15:08 Відповісти
Наразі слідчими СБУ у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) Джерело:
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27.09.2021 15:46 Відповісти
Понял. А я-то думаю: Кто помог оркам в 2014 г. Крым отжать ... Теперь все встало на свои места.
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27.09.2021 16:03 Відповісти
І до чого іронія ?
Це і так відомо, хто допомагав Крим віджимати.
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27.09.2021 18:30 Відповісти
Так статья как раз про "отжатие". Инженеры из Днепра помогали?
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28.09.2021 09:06 Відповісти
СБУ викрила у Дніпрі конструкторське бюро, яке на замовлення РФ модернізувало енергетичну інфраструктуру окупованого Криму. Джерело:
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29.09.2021 10:23 Відповісти
1) Крым, это Украина!
2) Крым освободится от оккупантов.
3) Модернизация украинских ТЭЦ за счет оккупантов - преступление?
С чем несогласно СБУ?
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27.09.2021 15:45 Відповісти
Хм ... А РФ про це знає ??
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27.09.2021 15:47 Відповісти
Они думкой богатеют.
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27.09.2021 15:55 Відповісти
А вот когда освободится, тогда и модернизируй. А пока это работа на врага. Таким же методом можна оправдать и предателей работавших на немцев во время войны на територии Украины.
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28.09.2021 11:12 Відповісти
Работавших на немцев никто врагами не считал. Служивших немцам, это да.
Иначе, все простые крымчане и донетчане становятся врагами.
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28.09.2021 14:00 Відповісти
А качать газ РФ это разве не зрада?
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27.09.2021 16:06 Відповісти
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27.09.2021 16:17 Відповісти
Всех маршрутчиков под расстрел! Солярка вся из Рашки... Как теперь жить...
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27.09.2021 16:21 Відповісти
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28.09.2021 11:14 Відповісти
С рашей должно быть эмбарго, что означает всем нельзя. Иначе слишком много мутной воды. Каждый кто импортирует что-либо из рф оплачивает их труд и поддерживает рабочие места, каждый кто экспортирует что-то оплачивает все пошлины и налоги.
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28.09.2021 17:21 Відповісти
 
 