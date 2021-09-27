Багатопрофільну лікарню з нуля будують у Краматорську, - Донецька ОДА. ФОТОрепортаж

У Краматорську "з нуля" будують багатопрофільну лікарню третього рівня медицини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Донецька ОДА.

Зараз у межах президентської програми "Велике будівництво" робочі завершують земляні роботи, а також облаштовують тимчасові дороги.

"Приблизно 100 тис. кубів землі вивезено з котловану, встановлено 411 паль у різних блоках. На об'єкті працює 26 одиниць спецтехніки і 74 працівника. Роботи виконуються згідно з графіком", - зазначив керівник проєкту Руслан Кочедеря.

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Підрядник завершив випробування паль і отримав дозвіл на установку основних паль будівлі лікарні.

Паралельно фахівці підключають водопостачання об'єкта, в двох місцях проходить приєднання до основної водомагістралі. Також проводяться тимчасові електричні мережі та облаштування будівельного містечка.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський оглянув будівництво обласної багатопрофільної лікарні в Краматорську і ознайомився з реалізацією проєктів "Великого будівництва" в Донецькій області.







