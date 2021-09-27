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Багатопрофільну лікарню з нуля будують у Краматорську, - Донецька ОДА. ФОТОрепортаж

У Краматорську "з нуля" будують багатопрофільну лікарню третього рівня медицини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Донецька ОДА.

Зараз у межах президентської програми "Велике будівництво" робочі завершують земляні роботи, а також облаштовують тимчасові дороги.

"Приблизно 100 тис. кубів землі вивезено з котловану, встановлено 411 паль у різних блоках. На об'єкті працює 26 одиниць спецтехніки і 74 працівника. Роботи виконуються згідно з графіком", - зазначив керівник проєкту Руслан Кочедеря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відремонтоване приймальне відділення екстреної допомоги відкрили в Запорізькій обласній лікарні, - ОДА. ФОТОрепортаж

Підрядник завершив випробування паль і отримав дозвіл на установку основних паль будівлі лікарні.

Паралельно фахівці підключають водопостачання об'єкта, в двох місцях проходить приєднання до основної водомагістралі. Також проводяться тимчасові електричні мережі та облаштування будівельного містечка.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський оглянув будівництво обласної багатопрофільної лікарні в Краматорську і ознайомився з реалізацією проєктів "Великого будівництва" в Донецькій області.

Багатопрофільну лікарню з нуля будують у Краматорську, - Донецька ОДА 01
Багатопрофільну лікарню з нуля будують у Краматорську, - Донецька ОДА 02
Багатопрофільну лікарню з нуля будують у Краматорську, - Донецька ОДА 03
Багатопрофільну лікарню з нуля будують у Краматорську, - Донецька ОДА 04

Автор: 

лікарня (1360) Краматорськ (653) Донецька область (8459) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+5
А медработников откуда брать будут?
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27.09.2021 14:53
+5
А что в Краматорске больниц не хватает?? Может лучше те которые есть до ума довести...ремонтами и оборудованием??
Или на новой стройке легче украсть?? И в офшоры закинуть..
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27.09.2021 15:09
+3
Неинтересная новость для стада местных борцунов с "зебилами" и вечной "зрадой"
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27.09.2021 15:06
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А медработников откуда брать будут?
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27.09.2021 14:53 Відповісти
на олх
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27.09.2021 16:05 Відповісти
Тебя спросят
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27.09.2021 14:56 Відповісти
Неинтересная новость для стада местных борцунов с "зебилами" и вечной "зрадой"
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27.09.2021 15:06 Відповісти
А что в Краматорске больниц не хватает?? Может лучше те которые есть до ума довести...ремонтами и оборудованием??
Или на новой стройке легче украсть?? И в офшоры закинуть..
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27.09.2021 15:09 Відповісти
Больниц хватает, специалистов нет. Просто деньги на больницы в одном ведомстве, а на стройку в другом.
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27.09.2021 15:43 Відповісти
Поки що схоже на Ківину "жомову яму"
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27.09.2021 21:17 Відповісти
Не понял, а космодром решили не строить, что ли?
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27.09.2021 15:33 Відповісти
Хоч щось хороше робиться для України.
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27.09.2021 20:42 Відповісти
 
 