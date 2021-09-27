Медики онкодиспансера в Житомирі змушували пацієнтів купувати "безкоштовні препарати", - СБУ. ФОТОрепортаж

Медики Житомирського обласного онкологічного диспансеру організували корупційну схему, згідно з якою онкохворі купували дороговартісні ліки в аптеках, хоча медикаменти їм безкоштовно виділила держава.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За наявною інформацією, організував протиправну діяльність завідувач одного з відділень онкоцентру спільно зі своїм колегою. Медики призначали онкохворим лікування, а дороговартісні ліки пропонували купувати в аптеках – це при тому, що дані медикаменти вони безкоштовно отримували від держави на кожного хворого.

Медики-шахраї "списували" отримані ліки і продавали їх приватним аптекам за пів ціни. Препарати збували у декількох обласних центрах. Схема діяла щонайменше впродовж останніх пів року.

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У ході обшуків, проведених у службових кабінетах обох зловмисників та у їх приватних автомобілях; в аптечних пунктах, задіяних у протиправній схемі, вилучили:

майже пів мільйона гривень готівки;

чергову партію готових до "збуту" ліків (50 упаковок дороговартісного медпрепарату).

Триває досудове розслідування для виявлення всіх причетних до незаконної діяльності осіб.









