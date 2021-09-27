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Медики онкодиспансера в Житомирі змушували пацієнтів купувати "безкоштовні препарати", - СБУ. ФОТОрепортаж

Медики Житомирського обласного онкологічного диспансеру організували корупційну схему, згідно з якою онкохворі купували дороговартісні ліки в аптеках, хоча медикаменти їм безкоштовно виділила держава.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За наявною інформацією, організував протиправну діяльність завідувач одного з відділень онкоцентру спільно зі своїм колегою. Медики призначали онкохворим лікування, а дороговартісні ліки пропонували купувати в аптеках – це при тому, що дані медикаменти вони безкоштовно отримували від держави на кожного хворого.

Медики-шахраї "списували" отримані ліки і продавали їх приватним аптекам за пів ціни. Препарати збували у декількох обласних центрах. Схема діяла щонайменше впродовж останніх пів року.

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У ході обшуків, проведених у службових кабінетах обох зловмисників та у їх приватних автомобілях; в аптечних пунктах, задіяних у протиправній схемі, вилучили:

  • майже пів мільйона гривень готівки;
  • чергову партію готових до "збуту" ліків (50 упаковок дороговартісного медпрепарату).

Триває досудове розслідування для виявлення всіх причетних до незаконної діяльності осіб.

Медики онкодиспансера в Житомирі змушували пацієнтів купувати безкоштовні препарати, - СБУ 01
Медики онкодиспансера в Житомирі змушували пацієнтів купувати безкоштовні препарати, - СБУ 02
Медики онкодиспансера в Житомирі змушували пацієнтів купувати безкоштовні препарати, - СБУ 03
Медики онкодиспансера в Житомирі змушували пацієнтів купувати безкоштовні препарати, - СБУ 04
Медики онкодиспансера в Житомирі змушували пацієнтів купувати безкоштовні препарати, - СБУ 05

Автор: 

Житомир (573) ліки (1320) шахрайство (1080) СБУ (12818) онкологія (134)


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Топ коментарі
+24
О відкриття.Такі схеми в усіх медзакладах,поголівно.
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27.09.2021 14:44
+18
Вот почему эти твари так люто ненавидели Супрун. Им очень выгодно сидеть на минимальной зарплате плюс доход на стороне. А та им весь кайф хотела поломать.
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27.09.2021 15:09
+15
Це надзвичайно поширене явище . Це в усіх лікарнях так . Тобі говорять що ліків нема , знаючи що хворий нікуди не дінется ,і відасть останнє - без зайвих слів ,, якщо хоче жити . Хоча ті ліки є , і вони вже оплачені державою.
Там "гешефт" йде на мільярди . .
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27.09.2021 14:58
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О відкриття.Такі схеми в усіх медзакладах,поголівно.
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27.09.2021 14:44 Відповісти
Причём очень давно и все это знают. Мы как последние дурачки много лет играем в какую то игру. Но в онкологии это вообще запредельно.
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27.09.2021 14:51 Відповісти
Та то херня! Головне Супрун прогнали. Доктор смерть тепер нічого поганого нам коїти не буде....
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27.09.2021 15:18 Відповісти
так отож! при Супрун такое врядли творилось
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27.09.2021 15:35 Відповісти
Пока делились с СБУ - схема работала и претензий не было!. Ибо как без крыши аптека возьмет неучтенные лекарства и продаст их - это же лицензия полетит и тюрьма))) но нет же, 6 мес работали и вдруг.... Очередной наезд рэкетиров из СБУ - поллимона изъятой налички уже прозвучало! Теперь за закрытие дла снимут по 10-20 тыс долл с фигуранта и все))) ПРИВЕТ БЕЗЗУБЕНКО - советнику Ермака, экс-сбу-шнику, рэкетиру и организатору всех этих схем!
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27.09.2021 14:48 Відповісти
Точно, и к схеме можно добавить неназывание имён и не показывание лиц задержанных, чтобы потом удобнее было порешать по-тихому. Никаких вам задержаний и обысков в прямом эфире, как по делу Шеремета. Тут всё шито-крыто
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27.09.2021 15:02 Відповісти
А теперь расскажите, что это не от хорошей жизни, что на зарплату зубожіють, что если бы получали, то не вымогали бы взяток и не обманывали пациентов и пр.
ИМХО, медики вторые по взяткам и коррупции после чиновников. А уж на выборах по вбросам и махинациям поспорят даже с учителями.
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27.09.2021 14:51 Відповісти
Це надзвичайно поширене явище . Це в усіх лікарнях так . Тобі говорять що ліків нема , знаючи що хворий нікуди не дінется ,і відасть останнє - без зайвих слів ,, якщо хоче жити . Хоча ті ліки є , і вони вже оплачені державою.
Там "гешефт" йде на мільярди . .
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27.09.2021 14:58 Відповісти
Вот почему эти твари так люто ненавидели Супрун. Им очень выгодно сидеть на минимальной зарплате плюс доход на стороне. А та им весь кайф хотела поломать.
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27.09.2021 15:09 Відповісти
Вона власне започаткувала процес скорочення медиків і запустила корупційні схеми біг фарми в україні!
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27.09.2021 16:05 Відповісти
На ПОЖИЗНЕННОЕ тварей !
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27.09.2021 15:27 Відповісти
Представители фармкомпаний к главврачам и завотделениям ногами двери открывают, потому что несут деньги. А как иначе? Каждый главврач обязан раз в месяц в клювике в горздравотдел котлету занести. Там соберут все в кучку и потекут потоки-ріки в область, в Киев. Никто и никогда не назначит главврача, неспособного организовать автоматическое доение больных. Это же так романтично и благородно, опустить на бабки несчастного больного человека!
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27.09.2021 15:37 Відповісти
это уже вообще
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27.09.2021 16:07 Відповісти
Це не новина, а звичайна практика
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27.09.2021 16:16 Відповісти
 
 