Новий 64-метровий міст через річку Удай готують до відкриття, - Служба автодоріг Чернігівщини. ФОТОрепортаж

Міст через річку Удай на трасі Н-07 Київ - Суми - Юнаківка готують до відкриття. Стару споруду розібрали і на її місці звели нову.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила на своїй Facebook-сторінці Служба автомобільних доріг у Чернігівській області.

"Старому мосту через річку Удай було понад 40 років. Довжина моста - 64 метри. Серед місцевих він був однією з найпопулярніших весільних фотолокацій", - розповіли в автодорі.

Демонтаж старого моста і створення нового виконали за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Вся конструкція моста вже готова. Минулого тижня дорожники поклали вирівнювальний шар асфальтобетону та готуються виконати останній, верхній шар зі щебенево-мастичного асфальтобетону.

"Оновлений міст через річку Удай під Прилуками повністю відповідатиме сучасним нормам безпеки та транспортних навантажень. Встановлюються нові опори, прогонова будова, на мосту влаштовується шар гідроізоляції, асфальтується проїзна частина, проводиться антикорозійний захист конструкцій, укріплюють укоси земляного полотна, облаштовують водовідвід, відремонтують підходи до мосту, встановлять бар'єрне огородження та мостову огорожу", - коментує Служба автомобільних доріг.

Загалом у Чернігівській області за програмою "Велике будівництво" цього року відремонтують 182 км доріг державного значення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Чернігівській області за інфраструктурною програмою президента Володимира Зеленського ремонтують дорогу до Ічнянського національного природного парку.

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