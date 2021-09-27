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Новий 64-метровий міст через річку Удай готують до відкриття, - Служба автодоріг Чернігівщини. ФОТОрепортаж

Міст через річку Удай на трасі Н-07 Київ - Суми - Юнаківка готують до відкриття. Стару споруду розібрали і на її місці звели нову.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила на своїй Facebook-сторінці Служба автомобільних доріг у Чернігівській області.

"Старому мосту через річку Удай було понад 40 років. Довжина моста - 64 метри. Серед місцевих він був однією з найпопулярніших весільних фотолокацій", - розповіли в автодорі.

Демонтаж старого моста і створення нового виконали за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Вся конструкція моста вже готова. Минулого тижня дорожники поклали вирівнювальний шар асфальтобетону та готуються виконати останній, верхній шар зі щебенево-мастичного асфальтобетону.

"Оновлений міст через річку Удай під Прилуками повністю відповідатиме сучасним нормам безпеки та транспортних навантажень. Встановлюються нові опори, прогонова будова, на мосту влаштовується шар гідроізоляції, асфальтується проїзна частина, проводиться антикорозійний захист конструкцій, укріплюють укоси земляного полотна, облаштовують водовідвід, відремонтують підходи до мосту, встановлять бар'єрне огородження та мостову огорожу", - коментує Служба автомобільних доріг.

Загалом у Чернігівській області за програмою "Велике будівництво" цього року відремонтують 182 км доріг державного значення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Чернігівській області за інфраструктурною програмою президента Володимира Зеленського ремонтують дорогу до Ічнянського національного природного парку.

Також дивіться: Багатопрофільну лікарню з нуля будують у Краматорську, - Донецька ОДА. ФОТОрепортаж

Новий 64-метровий міст через річку Удай готують до відкриття, - Служба автодоріг Чернігівщини 01
Новий 64-метровий міст через річку Удай готують до відкриття, - Служба автодоріг Чернігівщини 02
Новий 64-метровий міст через річку Удай готують до відкриття, - Служба автодоріг Чернігівщини 03

Автор: 

міст (1231) Чернігівщина (1584) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+10
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27.09.2021 17:26
+4
Реку то хоть покажите.
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27.09.2021 17:27
+4
Поки що воду не підвели !!!)))
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27.09.2021 17:30
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"Велике крадівництво" триває !!!! Чергоа порція локшини на вуха зебілоїдам !!!)))
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27.09.2021 17:23 Відповісти
Тим не менш з'явився ще один міст, а не крики в інеті.
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27.09.2021 17:37 Відповісти
А хто проти ,але навіщо через буденну дрібницю галас здіймоти !!! Цеж яке велитенське досягнення ,"цельний " 64-ьохметровий міст !!!)))
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27.09.2021 17:41 Відповісти
Ну это хоть не так смешно, как в кацапии, где даже автобусную остановку после ремонта показывают с музыкой и перерезанием ленточки. Так что найвелычнишому клоуну есть к чему стремиться.
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27.09.2021 17:48 Відповісти
Лялька діє згідно з сценарієм та волею ляльководів !!!))))
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27.09.2021 17:50 Відповісти
Ти проти.
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27.09.2021 18:14 Відповісти
Я за реальну розбудову держави Україна !! Я проти імітаціі державної діяльності ,цієї лялькової вистави !!)))
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27.09.2021 18:24 Відповісти
Я пересічний український пенсіонер, який не дивиться Сватів та Голобородьків,тай ТБ загалом !!!)))
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27.09.2021 19:48 Відповісти
Не лише в інеті ,з 1989 р. на майданах,тобі цього не зрозуміти розумнику зебільному !!!)))
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27.09.2021 19:59 Відповісти
Так то не настоящий мост?
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27.09.2021 19:15 Відповісти
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27.09.2021 17:26 Відповісти
Сколько еще раз отрапортуют о скором открытии?
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27.09.2021 17:27 Відповісти
Реку то хоть покажите.
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27.09.2021 17:27 Відповісти
Поки що воду не підвели !!!)))
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27.09.2021 17:30 Відповісти
Правильно. Пусть пока без воды тренируются ездить.
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27.09.2021 17:35 Відповісти
Реки Украины обмелели давно,но паводки бывают дебели.Могли бы новый мост и повыше поднять,чтобы больше воды пропускал и паводком не снесло..
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27.09.2021 17:42 Відповісти
Клянусь, вчера еще была река.
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27.09.2021 17:39 Відповісти
"Если в речке нет води ,значит випили .....ну ви в курсе справи хто ")))
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27.09.2021 17:42 Відповісти
Я так розумію, що червоних стрічок для "відкривання" від
впопуредників ще багато залишилося??
🤣
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27.09.2021 17:34 Відповісти
Ждем Бубочку.
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27.09.2021 17:36 Відповісти
Задолбали новыми мостами.Еще ни один не завалился?
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27.09.2021 17:39 Відповісти
посмотреть как в Китае делают мосты.... и наша Зеля идет на Путина тупо. вместе с Кличко кстати. мне позавчера ватник писал чет шо в Киеве мост строят 5 лет, и да, он ведь прав то.
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27.09.2021 17:41 Відповісти
А в Запоріжжі ???)))
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27.09.2021 17:43 Відповісти
я хз как там у вас.
просто можешь посмотреть как в Китае - двое суток - и дом построен, это реально круто.
ну реально - делают крепко. а в Киеве сцуки одну эстакаду 5 лет делают. и смешно ведь, согласись?
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27.09.2021 17:50 Відповісти
То совсем другое.
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27.09.2021 17:50 Відповісти
Проект 1980 р. !!!))))
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27.09.2021 17:56 Відповісти
Напрасно зебанутый дрыщ примазывается ко всем стройкам. Ему, клоуну-идиоту так и не дошло, что он не царь, а всего-лишь ошибка тупого быдла, выбравшего его на 5 лет. Половина срока уже прошла. За все "подвиги" этому ЗЕбанутому шуту прийдется ответить.
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27.09.2021 17:44 Відповісти
Оце да! А при пороху такого не було! Навіть Рибников пожартував, що порох сам у себе патрони поцупив і тому не міг вчинити замах на "шифера". 100%-тне алібі. Звідси - висновок: якби сивочолий сьогодні був "презиком", не було б в України ні грошей на велике будівництво, ні мостів, ні доріг.
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27.09.2021 17:45 Відповісти
Харашо шо Осел став презом. Слава яйцям!
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27.09.2021 17:49 Відповісти
А где река?
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27.09.2021 17:53 Відповісти
Чё-то я не понял справа мост, а слева - объезд моста?
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27.09.2021 18:03 Відповісти
И китайцы строят мост, но у них меньше - у нас 64 метра, а у них 55 всего. Правда точно не скажу, но может 55 это не мэтры, а километры...
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27.09.2021 18:11 Відповісти
на втором снимке слева видна дорога. А мост зачем? И через что?
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27.09.2021 18:14 Відповісти
теперь речку вырыть осталось
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27.09.2021 21:15 Відповісти
 
 