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Замість навчання працювали кур'єрами: П'ятьох нелегалів виявили правоохоронці в Харкові. ФОТОрепортаж

Співробітники Управління міграційної поліції в Харківській області виявили 5 іноземців-порушників міграційного законодавства, які незаконно працювали в службах доставки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Харківської області.

Поліцейські встановили п’ять осіб, з яких троє - громадяни Узбекистану, громадянин Марокко та громадянин Єгипту, які приїхали до нашої країни на навчання у закладах вищої освіти. Замість занять зазначені іноземці працювали кур’єрами у службах доставки їжі. Відповідних дозволів на працевлаштування ніхто з них не мав.

За порушення правил перебування в Україні працівники Головного управління державної міграційної служби України в Харківській області склали відносно порушників протоколи за ст. 203 (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Читайте: У Нідерландах заарештували громадянина України за підозрою в перевезенні нелегальних мігрантів, - МЗС

Замість навчання працювали курєрами: Пятьох нелегалів виявили правоохоронці в Харкові 01
Замість навчання працювали курєрами: Пятьох нелегалів виявили правоохоронці в Харкові 02
Замість навчання працювали курєрами: Пятьох нелегалів виявили правоохоронці в Харкові 03

Автор: 

нелегали (383) Нацполіція (15168) Харків (5600)


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Топ коментарі
+7
Ого преступников каких словили! Теперь отчета на год хватит.
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27.09.2021 18:06
+7
Троещинский рынок можно сразу в лагерь для нелегалов переформатировать.
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27.09.2021 18:39
+6
Наркокурьеры: пицца, суши, макдональдс
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27.09.2021 18:06
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Ого преступников каких словили! Теперь отчета на год хватит.
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27.09.2021 18:06 Відповісти
Наркокурьеры: пицца, суши, макдональдс
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27.09.2021 18:06 Відповісти
То в миграционке праздник какой? Закусь нашли, осталось выпить найти))
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27.09.2021 18:09 Відповісти
я как видел как негры в Харькове асфальт укладывали))
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27.09.2021 18:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=3YDKcCumuyg
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27.09.2021 23:00 Відповісти
Отак чорнота і завоює Україну, а наші хлопці гинуть на фронті!
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27.09.2021 18:18 Відповісти
Таке буває, вони на заняття ходять, після підробляють. У мене вдома, студент медичного з Туркменії працював на підсобці - копав, возив тачкою грунт, щебінь. Правда лінькуватий - глибоко не копав, повну тачку не возив. Хоч муслік, але бутери з ковбасою рубав. На канікулах навіть додому неїхав - заощаджував. Єгиптяни теж трудоголіки - є спогади сов.воєн.совєтніков - воєнні віддавали свій пайок сімям, а самі перебивались сухарями з водою.
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27.09.2021 18:22 Відповісти
Да вот тоже подумала. Иностранные студенты не за бесплатно ведь учатся. А если подрабатывает так, что тут такого.? Пофиг вам должно быть. Вместо того чтобы законодательство усовершенствовать - они их преследуют. Ведь их не отчислили, я так понимаю. Другое дело, если бы отчислили и они тут остались и работали, тогда да.
Можно подумать наши студенты не работают. Да почти все , особенно 3-4 курс, повально работают, а на пары выборочно. Бо не вижити.
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27.09.2021 19:39 Відповісти
Найшли "нарушитєлєй" - а чорні і косоокі на ринках з дозволами, а звірята "из бивших стран" мають ліцензії на грабежі і вбивства ?
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27.09.2021 18:25 Відповісти
Не ясно..... Они совмещали работу с учебой или работали вместо учебы ? Если совмещали, то это общемировая практика. А принимая работодатель был обязан ввести их в правовое поле Украины.
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27.09.2021 18:30 Відповісти
А правохоронители не хотят выявить в Киеве сотню - другую нелегалов в курьерских службах ? Основная масса курьеров в Киеве очень уж загорелые с акцентом. Ну на какую холеру они здесь нужны и как они просочились в Украину через замочную скважину мощнейшего пограничного замкА ???
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27.09.2021 18:31 Відповісти
Троещинский рынок можно сразу в лагерь для нелегалов переформатировать.
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27.09.2021 18:39 Відповісти
Вообще-то, речь идет о киевских почти сотне тысяч нелегалов и незаконно получивших (купивших) внж в Украине. Этого не видят СБУ и другие правоохранительные органы. В Украине все продается и все покупается.
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27.09.2021 21:08 Відповісти
Потужно) Опасных поймали, вредители небось. "Ну дебилы .."
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27.09.2021 18:59 Відповісти
Дергают всех и везде - с Болта, Глово и Ракеты. Явный намек работодателям, что пора ЗАНОСИТЬ в миграционную службу, или будут проблемы. Кстати, чувак с лицом матерого взяточника, "голова" этой службы, недавно с небезызвестной настей-с-уханя свадьбу водил. Потратился, отбивает? Страна чудес, @#%
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27.09.2021 19:20 Відповісти
"Страна чудес, @#%" и непуганих идиотов (с)
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27.09.2021 20:22 Відповісти
Закон об олигархах начал работать
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27.09.2021 20:42 Відповісти
в Киеве эти доставщики еды, уже через одного - нелегалы.
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27.09.2021 22:13 Відповісти
Не согласен - каждый 5й не нелегал...
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27.09.2021 22:30 Відповісти
....моральные уроды.....люди зарабатывали (!!!) свой кусок хлеба....- преступники.....тысячи нелегалов-уголовников - не свободе...... чудово...
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27.09.2021 22:39 Відповісти
так они нелегалы или нет, я так и не понял...
если они учились и официально приехали на учебу то какие они нелегалы? ...
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27.09.2021 22:44 Відповісти
Текст справді не дуже зрозумілий: заголовок не точний.
З тих студентських віз, які я бачила тут, є такі, які дозволяють підпрацьовувати на кампусі, наприклад. Навіть уточнють, скільки можна максимум заробляти на тиждень чи на місяць.
А є без такого дозволу.
Може, в даному випадку саме про це і йдеться: лише навчання, працювати не можна.

Вместо занятий указанные иностранцы работали курьерами в службах доставки еды. Соответствующих разрешений на трудоустройство никто из них не имел.
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28.09.2021 06:32 Відповісти
 
 