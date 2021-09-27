Замість навчання працювали кур'єрами: П'ятьох нелегалів виявили правоохоронці в Харкові. ФОТОрепортаж
Співробітники Управління міграційної поліції в Харківській області виявили 5 іноземців-порушників міграційного законодавства, які незаконно працювали в службах доставки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Харківської області.
Поліцейські встановили п’ять осіб, з яких троє - громадяни Узбекистану, громадянин Марокко та громадянин Єгипту, які приїхали до нашої країни на навчання у закладах вищої освіти. Замість занять зазначені іноземці працювали кур’єрами у службах доставки їжі. Відповідних дозволів на працевлаштування ніхто з них не мав.
За порушення правил перебування в Україні працівники Головного управління державної міграційної служби України в Харківській області склали відносно порушників протоколи за ст. 203 (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Можно подумать наши студенты не работают. Да почти все , особенно 3-4 курс, повально работают, а на пары выборочно. Бо не вижити.
если они учились и официально приехали на учебу то какие они нелегалы? ...
З тих студентських віз, які я бачила тут, є такі, які дозволяють підпрацьовувати на кампусі, наприклад. Навіть уточнють, скільки можна максимум заробляти на тиждень чи на місяць.
А є без такого дозволу.
Може, в даному випадку саме про це і йдеться: лише навчання, працювати не можна.
Вместо занятий указанные иностранцы работали курьерами в службах доставки еды. Соответствующих разрешений на трудоустройство никто из них не имел.