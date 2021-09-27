Замість навчання працювали кур'єрами: П'ятьох нелегалів виявили правоохоронці в Харкові. ФОТОрепортаж

Співробітники Управління міграційної поліції в Харківській області виявили 5 іноземців-порушників міграційного законодавства, які незаконно працювали в службах доставки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Харківської області.

Поліцейські встановили п’ять осіб, з яких троє - громадяни Узбекистану, громадянин Марокко та громадянин Єгипту, які приїхали до нашої країни на навчання у закладах вищої освіти. Замість занять зазначені іноземці працювали кур’єрами у службах доставки їжі. Відповідних дозволів на працевлаштування ніхто з них не мав.

За порушення правил перебування в Україні працівники Головного управління державної міграційної служби України в Харківській області склали відносно порушників протоколи за ст. 203 (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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