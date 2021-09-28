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Новини Фото ДТП
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4 людини загинули, 7 травмовані внаслідок потрійної ДТП за участю маршрутки та двох вантажівок на Миколаївщині, - поліція. ФОТОрепортаж

Унаслідок зіткнення мікроавтобуса і двох вантажівок на автодорозі біля с. Широке (Миколаївської обл.) загинули 4 людини, 7 травмовано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Національної поліції Миколаївської області в понеділок увечері.

"27 вересня, близько 19:55 на автодорозі "Снігурівка - Калинівка" перед с. Широке сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, у якому перебували 11 осіб, вантажівок DAF та КАМАЗ із причепом", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок автопригоди 66-річний водій Mercedes та троє його пасажирів, зокрема 15-річний підліток, загинули на місці події. Ще семеро пасажирів мікроавтобуса від 29-ти до 47-ми років зазнали тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості та були госпіталізовані.

4 людини загинули, 7 травмовані внаслідок потрійної ДТП за участю маршрутки та двох вантажівок на Миколаївщині, - поліція 01

Зазначається, що водії вантажних автомобілів не постраждали.

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Слідчі кваліфікували подію за ознаками ч. 3 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

4 людини загинули, 7 травмовані внаслідок потрійної ДТП за участю маршрутки та двох вантажівок на Миколаївщині, - поліція 02

Усі обставини ДТП та її причини встановлюються.

4 людини загинули, 7 травмовані внаслідок потрійної ДТП за участю маршрутки та двох вантажівок на Миколаївщині, - поліція 03
4 людини загинули, 7 травмовані внаслідок потрійної ДТП за участю маршрутки та двох вантажівок на Миколаївщині, - поліція 04
Фото: сайт поліції

Автор: 

ДТП (4467) Миколаївська область (2274) Нацполіція (15168)


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Топ коментарі
+2
Коли це жахіття на дорогах припиниться ,жодного дня без смертельних ДТП і ніхто не робить ніяких висновків ,ніхто ні за що не відповідає все пущено на самоплив ,а невинні люди гинуть із за негідників.
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28.09.2021 09:18
+2
Камаз стояв на узбіччі з порушенням вимог ПДР, без знаку аварійної зупинки, без аварійки, стояв прямо на смузі руху а не на узбіччі, це видно на фото і скорше за все стояв там не один, вантажівок було багато. Маршрутка змушена була зміщатись на зустрічну смугу, де заділа зустрічну вантажівку і влетіла в стоячий на дорозі ( не на узбіччі) Камаз. Винні в цьому ДТП менти, які не контролюють стихійні стоянки Аленей дальнобойщиків і не згоняють їх на стоянки та паркінги з дороги, а у випадку організації таких стихійних стоянок, менти не виїздять на місцевість і не організовують і не регулюють об'їзд таких стоянок. Менти мали поставити свою машину з включеними проблісковими маячками перед початком такої стихійної стоянки, що б показувало водіям що потрібно зменшити швидкість, бо тут на дорозі є перешкода. А на причепу Камазу немає навіть габаритів та поворотів, він вночі брудний, темний і зливається з дорогою. Скорше за все світловідбівні знаки на причепу Камазу протерли від бруду вже після ДТП. Власника Камаза та водія потрібно посадити, ментів притягнути до кримінальної відповідальності за бездіяльність!
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28.09.2021 10:32
+1
«Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter ехал в направлении Снигиревки. Он перевозил рабочих с уборки овощей на полях. В районе села Широкое «маршрутка» по касательной столкнулась с ехавшей во встречном направлении фурой. После столкновения микроавтобус резко изменил траекторию движения, выехал на обочину и врезался в прицеп стоящего там КамАЗа»
https://news.pn/ru/incidents/260769
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28.09.2021 08:16
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«Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter ехал в направлении Снигиревки. Он перевозил рабочих с уборки овощей на полях. В районе села Широкое «маршрутка» по касательной столкнулась с ехавшей во встречном направлении фурой. После столкновения микроавтобус резко изменил траекторию движения, выехал на обочину и врезался в прицеп стоящего там КамАЗа»
https://news.pn/ru/incidents/260769
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28.09.2021 08:16 Відповісти
Камаз стояв на узбіччі з порушенням вимог ПДР, без знаку аварійної зупинки, без аварійки, стояв прямо на смузі руху а не на узбіччі, це видно на фото і скорше за все стояв там не один, вантажівок було багато. Маршрутка змушена була зміщатись на зустрічну смугу, де заділа зустрічну вантажівку і влетіла в стоячий на дорозі ( не на узбіччі) Камаз. Винні в цьому ДТП менти, які не контролюють стихійні стоянки Аленей дальнобойщиків і не згоняють їх на стоянки та паркінги з дороги, а у випадку організації таких стихійних стоянок, менти не виїздять на місцевість і не організовують і не регулюють об'їзд таких стоянок. Менти мали поставити свою машину з включеними проблісковими маячками перед початком такої стихійної стоянки, що б показувало водіям що потрібно зменшити швидкість, бо тут на дорозі є перешкода. А на причепу Камазу немає навіть габаритів та поворотів, він вночі брудний, темний і зливається з дорогою. Скорше за все світловідбівні знаки на причепу Камазу протерли від бруду вже після ДТП. Власника Камаза та водія потрібно посадити, ментів притягнути до кримінальної відповідальності за бездіяльність!
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28.09.2021 10:32 Відповісти
Коли це жахіття на дорогах припиниться ,жодного дня без смертельних ДТП і ніхто не робить ніяких висновків ,ніхто ні за що не відповідає все пущено на самоплив ,а невинні люди гинуть із за негідників.
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28.09.2021 09:18 Відповісти
При цих дорогах і їх ********* інженерному облаштуванні, ніколи
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28.09.2021 09:23 Відповісти
На Снигиревку же в прошлом году дорогу откапиталили.
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28.09.2021 11:23 Відповісти
Річ не тільки в тому що відремонтували покриття. Дорога має бути відповідної ширини, облаштована обочина, щоб на ній могла стати автомашина, не займаючи проїжджої частини і т д. Дорога має бути безпечною і допомагати водієві
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28.09.2021 12:36 Відповісти
Это дорога районного значения. Не автострада. Нормальная в целом. Если не гнать по встречке.
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28.09.2021 14:02 Відповісти
Пане Койот, щоб я повторював, прочитайте мій попередній коментар. Дорога повинна відповідати певним вимогам, а на обочині повинні мати змогу зупинятися авто. Таких ДТП як ця багато, коли на проїжджій частині зупиняється авто і в нього в'їжджає інше. Дорога має допомагати водієві, зараз такі швидкості і така інтенсивність руху, що водієві треба допомагати
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28.09.2021 15:51 Відповісти
не повторював
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28.09.2021 15:51 Відповісти
Это дорога! Кого она значения, значения не имеет.
Если бы олени на камазах встали правильно, что бы не мешать трафику движения по своей полосе, то и этой аварии не было бы!
Бросают машины таким образом по всей Украине и и полицаи их за это не штрафуют, несмотря на многочисленные аварии в недалеком прошлом!
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28.09.2021 15:53 Відповісти
Это безусловно. Дороги к портам и портикам забиты этими зерношкафами.
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28.09.2021 16:44 Відповісти
жиесть 15 лет
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28.09.2021 09:25 Відповісти
Самый правильный коммент написал
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28.09.2021 19:20 Відповісти
 
 