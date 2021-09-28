4 людини загинули, 7 травмовані внаслідок потрійної ДТП за участю маршрутки та двох вантажівок на Миколаївщині, - поліція. ФОТОрепортаж
Унаслідок зіткнення мікроавтобуса і двох вантажівок на автодорозі біля с. Широке (Миколаївської обл.) загинули 4 людини, 7 травмовано.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Національної поліції Миколаївської області в понеділок увечері.
"27 вересня, близько 19:55 на автодорозі "Снігурівка - Калинівка" перед с. Широке сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, у якому перебували 11 осіб, вантажівок DAF та КАМАЗ із причепом", - йдеться в повідомленні.
Унаслідок автопригоди 66-річний водій Mercedes та троє його пасажирів, зокрема 15-річний підліток, загинули на місці події. Ще семеро пасажирів мікроавтобуса від 29-ти до 47-ми років зазнали тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості та були госпіталізовані.
Зазначається, що водії вантажних автомобілів не постраждали.
Слідчі кваліфікували подію за ознаками ч. 3 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Усі обставини ДТП та її причини встановлюються.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://news.pn/ru/incidents/260769
Если бы олени на камазах встали правильно, что бы не мешать трафику движения по своей полосе, то и этой аварии не было бы!
Бросают машины таким образом по всей Украине и и полицаи их за это не штрафуют, несмотря на многочисленные аварии в недалеком прошлом!