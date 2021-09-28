4 людини загинули, 7 травмовані внаслідок потрійної ДТП за участю маршрутки та двох вантажівок на Миколаївщині, - поліція. ФОТОрепортаж

Унаслідок зіткнення мікроавтобуса і двох вантажівок на автодорозі біля с. Широке (Миколаївської обл.) загинули 4 людини, 7 травмовано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Національної поліції Миколаївської області в понеділок увечері.

"27 вересня, близько 19:55 на автодорозі "Снігурівка - Калинівка" перед с. Широке сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, у якому перебували 11 осіб, вантажівок DAF та КАМАЗ із причепом", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок автопригоди 66-річний водій Mercedes та троє його пасажирів, зокрема 15-річний підліток, загинули на місці події. Ще семеро пасажирів мікроавтобуса від 29-ти до 47-ми років зазнали тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості та були госпіталізовані.

Зазначається, що водії вантажних автомобілів не постраждали.

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Слідчі кваліфікували подію за ознаками ч. 3 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Усі обставини ДТП та її причини встановлюються.





Фото: сайт поліції