Алієв очолив ходу військових у Баку з портретами жертв війни в Нагірному Карабасі. ФОТОрепортаж

У Баку 27 вересня відбулася хода в пам'ять солдатів і офіцерів, полеглих у боях за територіальну цілісність Азербайджану під час війни в Нагірному Карабасі в 2020 році, а також загиблих під обстрілами цивільних осіб. 27 вересня в країні відзначають День пам'яті шехидів 44-денної Другої карабаської війни.

У ході взяли участь президент Азербайджану, Верховний головнокомандувач Ільхам Алієв, перший віцепрезидент Азербайджану Мехрібан Алієва, понад 3000 курсантів і військовослужбовців Азербайджанської вищої військової школи імені Гейдара Алієва Міноборони країни і військових частин Бакинського гарнізону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на haqqin.az.

Президент Азербайджану в піднятих руках ніс фотографію шехида Аділя Ібрагімлі, а Мехрібан Алієва - фотографію однорічної Нарин Халігової, яка загинула під час обстрілу міста Гянджа.

"У боях 44-денної Вітчизняної війни 2907 осіб стали шехидами, 7 осіб зникли без вісті. Статус шехидів присвоєно 94 цивільним особам", - йдеться в повідомленні.

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Президент Ільхам Алієв, перша леді Мехрібан Алієва, юні курсанти та військовослужбовці пройшли з фотографіями загиблих у війні.



















Нагадаємо, бойові дії в Нагірному Карабасі почалися 27 вересня 2020 року. 9 листопада прессекретар президента "НКР" Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над містом Шуші, а азербайджанські війська перебувають на підступах до Степанакерта.

Президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх воєнних дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.

11 січня 2021 року в Москві відбулася тристороння зустріч Росії, Вірменії та Азербайджану. За підсумками Володимир Путін, Ільхам Алієв і Нікол Пашинян підписали спільну заяву про налагодження транспортних і економічних зв'язків у Закавказькому регіоні.