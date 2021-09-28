Алієв очолив ходу військових у Баку з портретами жертв війни в Нагірному Карабасі. ФОТОрепортаж
У Баку 27 вересня відбулася хода в пам'ять солдатів і офіцерів, полеглих у боях за територіальну цілісність Азербайджану під час війни в Нагірному Карабасі в 2020 році, а також загиблих під обстрілами цивільних осіб. 27 вересня в країні відзначають День пам'яті шехидів 44-денної Другої карабаської війни.
У ході взяли участь президент Азербайджану, Верховний головнокомандувач Ільхам Алієв, перший віцепрезидент Азербайджану Мехрібан Алієва, понад 3000 курсантів і військовослужбовців Азербайджанської вищої військової школи імені Гейдара Алієва Міноборони країни і військових частин Бакинського гарнізону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на haqqin.az.
Президент Азербайджану в піднятих руках ніс фотографію шехида Аділя Ібрагімлі, а Мехрібан Алієва - фотографію однорічної Нарин Халігової, яка загинула під час обстрілу міста Гянджа.
"У боях 44-денної Вітчизняної війни 2907 осіб стали шехидами, 7 осіб зникли без вісті. Статус шехидів присвоєно 94 цивільним особам", - йдеться в повідомленні.
Президент Ільхам Алієв, перша леді Мехрібан Алієва, юні курсанти та військовослужбовці пройшли з фотографіями загиблих у війні.
Нагадаємо, бойові дії в Нагірному Карабасі почалися 27 вересня 2020 року. 9 листопада прессекретар президента "НКР" Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над містом Шуші, а азербайджанські війська перебувають на підступах до Степанакерта.
Президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх воєнних дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.
11 січня 2021 року в Москві відбулася тристороння зустріч Росії, Вірменії та Азербайджану. За підсумками Володимир Путін, Ільхам Алієв і Нікол Пашинян підписали спільну заяву про налагодження транспортних і економічних зв'язків у Закавказькому регіоні.
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После окончания войны с Арменией в Баку состоялся военный парад, на котором роскошные, чистенькие и мощные азербайджанские тягачи везли на трейлерах разбитые в «хлам» обгоревшие российские танки без башен и гусениц. «Грады» Сирожи Шойгу сами двигаться тоже не могли, так как у них не было кабин, двигателей, а от колес остались одни оплавленные диски. Фактически это был не парад, а позор России.
Спустя несколько месяцев господин Ильхам Алиев открыл Парк военных трофеев, и показал обломки почти десятка российских «Искандеров» (которые уже не смеются) из Нагорного Карабаха. Стоимость вооружений Армении, уничтоженных и взятых Азербайджаном в качестве трофея во время войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, оценивается приблизительно в $ 5 миллиардов (долларов).
В ходе освобождения захваченных армянами с помощью Москвы азербайджанских территорий было ликвидировано 7 зенитно-ракетных российских комплексов С-300, превращено в металлолом и взято в качестве трофеев 125 артиллерийских пушек, сожженны 300 и взяты в качестве трофеев 100 танков. Братья-армяне понесли большие потери: уничтожены и повреждены более 400 артиллерийских систем, около сотни систем залпового огня «Град», 522 грузовых автомобиля, до сотни боевых машин пехоты и пять мобильных передвижных крематориев ИН-50.1К на базе грузовых автомобилей Volvo, производительностью шесть трупов в сутки.
В Новостях прошло сообщение, что Турция разработала уникальное оружие, с помощью которого BEY Эрдоган может уничтожить весь Черноморский флот недоимперии, базирующийся в украинском Севастополе, не выходя из своего кабинета. Смотреть здесь: Россияне шли «отжимать» сирийский завод. Не дошли. «Сирийская Цусима! https://www.youtube.com/watch?v=hT_NxCMCmtI
и главнокомандующий на месте и уважение павшим за свою Родину....и звиздит-гундосит мало
президент-узурпатор, вор, нахапавший личное состояние в сумме 60 миллиардов долларов, ни одного дня не служивший в армии, нагло напялил фронтовой камуфляж,
тут же идёт в армейском камуфляже 1-ый заместитель Верховного главнокомандующего Алиева в лице его собственной жены Мехрибан Алиевой-Пашаевой, принадлежащей к могущественному клану криминальных дельцов Пашаевых.
А 2 тысячи 907 простых азербайджанцев погибли, оставив своих сирот и вдов в нищете.
Центральные кварталы Баку ради личных понтов Алиева превращены в сверкающий маленький Дубай, а обычные жилые кварталы в страшно запущенном грязном состоянии, с дикими помойками, с облезлыми фасадами, с убогой наружной электропроводкой.
Известнейший фотоблогер Илья Варламов сделал смелый фоторепортаж той реальной бакинской нищеты и убожества, которые спрятаны вот за этими "потёмкинскими фасадами" из сияющего синего стекла. За этот репортаж Илью объявили "врагом азербайджанского народа" и запретили въезд на 5 лет.
С глазами, у меня, Всё окей!
А вот тебе, видимо ох как полыхает
Для кого тогда это мероприятие, если в целях безопасности первого лица по маршруту движения людей нет ?
Алиев рано торжествует, недобив врага, недоосвободив территорию т.е. не доделав дело...
зачем это , для кого этот марш?
это нехороший пример и тупое подражание кацапам
это очень опасно и не очень хорошая примета,
как бы не пришлось носить убитых ещё и не раз...
от ручного Мохнатіка - будь-ласка.. - 73% наголосували на нашу голову кіно для дебілів в реалі..(