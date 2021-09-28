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Поліцейські на Херсонщині виявили посів конопель вартістю близько мільйона гривень. ФОТОрепортаж

Вчора, 27 вересня, в селі Монастирське Бериславського району поліцейські вилучили насадження елітних сортів конопель. Вартість забороненої речовини за цінами "чорного ринку" становить близько мільйона гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Херсонської області.

Бериславські дільничні офіцери поліції отримали інформацію, що поблизу села Монастирське на поле з сільгосппродукцією в теплиці ймовірно вирощують коноплю. Під час перевірки інформація підтвердилася. У парнику поліцейські дійсно виявили 56 кущів елітних сортів конопель зі слідами догляду.

Поліцейські на Херсонщині виявили посів конопель вартістю близько мільйона гривень 01
Поліцейські на Херсонщині виявили посів конопель вартістю близько мільйона гривень 02
Поліцейські на Херсонщині виявили посів конопель вартістю близько мільйона гривень 03

Як розповів начальник Бериславського районного відділу поліції Олексій Пєшков, до незаконної діяльності причетні кілька жителів району. Правоохоронці перевіряють можливу причетність чоловіків до збуту наркотиків. Заборонені рослини вилучено, а їх зразки направлено на експертизу.

Вилучені рослини направлені на дослідження.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.310 Кримінального кодексу України "Посів або вирощування снотворного маку чи конопель". За вирощування понад 50 кущів конопель передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Слідчі дії тривають.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліцейські Закарпаття виявили плантацію двометрової коноплі, яку охороняли озброєні люди. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

 

Автор: 

коноплі (103) наркотики (1447) Нацполіція (15168) Херсонська область (5756)


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Топ коментарі
+9
Не трогать конопли, это деревья по программе презедента зеленского: "один мильярд дирев"
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28.09.2021 11:30
+7
тем более что ни кто не уточнял . какие именно деревья нужно садить
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28.09.2021 11:32
+7
Колгосп "Квартал 95" !!!)))
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28.09.2021 11:32
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Не трогать конопли, это деревья по программе презедента зеленского: "один мильярд дирев"
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28.09.2021 11:30 Відповісти
тем более что ни кто не уточнял . какие именно деревья нужно садить
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28.09.2021 11:32 Відповісти
Колгосп "Квартал 95" !!!)))
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28.09.2021 11:32 Відповісти
В стране убивают людей, воруют десятки миллиардов долларов с бюджета а мусора только проституток и коноплю ищут. Интересно как ето они нашли коноплю на закрытой частной собственности?
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28.09.2021 11:34 Відповісти
"Стучите! И вам откроют!" -об"ява на дверях ментовкі !!!)))
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28.09.2021 11:37 Відповісти
праститутка 2/3 дохода отдаёт мусорам, бородатый анал-табу не даст скиздеть, эти агрономы не захотели платить .
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28.09.2021 11:44 Відповісти
Полицейский агроном с уклоном чарсовго познания это гениально...
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28.09.2021 11:34 Відповісти
Хто ще бачить новину про плантації маріхуани і одразу згадує зеленського ?
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28.09.2021 11:36 Відповісти
Це набутий рефлекс !! )))
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28.09.2021 11:38 Відповісти
УСІ!!!! А нас тут десятки тисяч!!!
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28.09.2021 11:40 Відповісти
первая реакция именно такая . но тут же вспоминаю что он сидит на коксе и конопля это не его
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28.09.2021 11:42 Відповісти
конопля для коксовика лёгкая раскумарка кофейку попить под косячёк с дерьмаком поболтать о жизни))
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28.09.2021 11:46 Відповісти
Расстрел мусоров в Княжичах, убийство Шеремета, Эндрю, активистов и волонтеров уже раскрыли? Они твари коноплю ищут как будто остальное все хорошо
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28.09.2021 11:46 Відповісти
ці фотки вже десь були до цього
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28.09.2021 12:22 Відповісти
Варвари,ЛЕГАЛІЗУЙТЕ,і нехай прибуток отримує держава,а не циганва з баригами!
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28.09.2021 12:24 Відповісти
Конопля ещё молодая, шишки не наросли, экспертиза может непоказать нужное колличество ТГК. больше похоже на показательные выступления)
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28.09.2021 12:27 Відповісти
экспертиза показывает что это особо опасный наркотик , даже если это самосейка с речки , поскольку там одни кондомы в погонах. и пихуй сколько там тгк , если шо
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28.09.2021 13:03 Відповісти
Хорошо, что ценники были на кустах
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28.09.2021 13:01 Відповісти
не вижу не одного или цензор или милиция цену заретушировали а сколько цена так и не понятно
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28.09.2021 13:04 Відповісти
А что говорит партия зелёных ?
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28.09.2021 14:23 Відповісти
 
 