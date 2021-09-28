Поліцейські на Херсонщині виявили посів конопель вартістю близько мільйона гривень. ФОТОрепортаж

Вчора, 27 вересня, в селі Монастирське Бериславського району поліцейські вилучили насадження елітних сортів конопель. Вартість забороненої речовини за цінами "чорного ринку" становить близько мільйона гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Херсонської області.

Бериславські дільничні офіцери поліції отримали інформацію, що поблизу села Монастирське на поле з сільгосппродукцією в теплиці ймовірно вирощують коноплю. Під час перевірки інформація підтвердилася. У парнику поліцейські дійсно виявили 56 кущів елітних сортів конопель зі слідами догляду.







Як розповів начальник Бериславського районного відділу поліції Олексій Пєшков, до незаконної діяльності причетні кілька жителів району. Правоохоронці перевіряють можливу причетність чоловіків до збуту наркотиків. Заборонені рослини вилучено, а їх зразки направлено на експертизу.

Вилучені рослини направлені на дослідження.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.310 Кримінального кодексу України "Посів або вирощування снотворного маку чи конопель". За вирощування понад 50 кущів конопель передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Слідчі дії тривають.

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