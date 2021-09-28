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Артоб'єкт "Звуки міста" відкрили в Маріуполі: Скульптура у вигляді хвилі "звучить" шумом моря. ФОТОрепортаж

Артоб'єкт, який є частиною проєкту "Звуки міста", відкрили в Маріуполі. Скульптура виконана у формі хвилі.

Про це повідомила Маріупольська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

Організатори проєкту провели інтерв'ю з десятками городян, які розповіли про те, з чим у них асоціюються звуки рідних міст. Потім за допомогою програм звукового дизайну і 3D-візуалізації зібрані звуки перетворюються на унікальний артоб'єкт. Скульптури розробили для Львова, Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Маріуполя та Криму.

Проєкт ініціювали продюсер GOODMEDIA Альона Тимошенко і засновниця Spilne Art Наташа Ткаченко.

Так, скульптура "звучить" шумом моря і криками чайок, роботою торгового порту і металургійних комбінатів, залізницею, ударами на рингу і дитячим сміхом.

"Маріуполь - місто, в якому дитячий сміх і крики чайок поєднуються з шумом індустріальних підприємств і порту. І внаслідок такої комбінації народжується нова енергія і ритми життя цього унікального міста і його жителів. Завдяки скульптурі "Звуки міста" кожен може відчути і побачити цей ритм", - зазначила вона.

Дивіться: Арт-об'єкт "Звуки Міста" відкрили в Дніпрі. ФОТО

Скульптуру встановили на пірсі, а колірна гама перегукується з палітрою призахідного сонця в морі.

"В процесі запису звуків і створення фігури ми не очікували, що вийде хвиля. Це дуже символічно для міста на березі моря", - зазначив мер Вадим Бойченко.

Проєкт "Звуки міста" ініціювали до 30-ї річниці Незалежності України. Нагадаємо, нещодавно було відкрито скульптуру у Львові.

Артобєкт Звуки міста відкрили в Маріуполі: Скульптура у вигляді хвилі звучить шумом моря 01
Артобєкт Звуки міста відкрили в Маріуполі: Скульптура у вигляді хвилі звучить шумом моря 02
Артобєкт Звуки міста відкрили в Маріуполі: Скульптура у вигляді хвилі звучить шумом моря 03

Автор: 

Маріуполь (3231) скульптура (22)


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Топ коментарі
+2
толстый лист взяли с прокатного стана...бракованный
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28.09.2021 14:27
+1
Цвет какой-то стрёмный....
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28.09.2021 14:23
+1
Хай той мер-піарник сяде на верх "хвилі" та озвучує, як гули домни ахметівських комбинатів.
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28.09.2021 14:59
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Цвет какой-то стрёмный....
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28.09.2021 14:23 Відповісти
толстый лист взяли с прокатного стана...бракованный
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28.09.2021 14:27 Відповісти
кацапы прекрасно понимали в 2014 -м , что если не влезть нагло своими кровавыми копытами в Украину и не залить её кровью, то она ...
она будет по развитию, на восьмом году , ну где-то на одном уровне с Польшей, а то и выше !
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28.09.2021 14:29 Відповісти
Тема не розкрита. А де звуки?
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28.09.2021 14:42 Відповісти
НадА навушники, так не почуєш...
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28.09.2021 14:45 Відповісти
там QR код є!
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28.09.2021 15:46 Відповісти
Це що, розвага для обраних?
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28.09.2021 21:46 Відповісти
У нас тут бомжі у смітниках зі смартфонами риються...
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29.09.2021 06:57 Відповісти
Невже бацька роздає?
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29.09.2021 08:33 Відповісти
Невже в твоєму оточенні смартфонами володіють тільки "обрані"?
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29.09.2021 09:11 Відповісти
Багато хто на кнопкових. Принципово. Тому, що смартфони зі вселякими додатками - це засіб спостереження і контролю.
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29.09.2021 19:28 Відповісти
Фольгою бошки ще не замотують?
Ти ба як сцютья у вільній Україні...
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29.09.2021 21:37 Відповісти
Хай той мер-піарник сяде на верх "хвилі" та озвучує, як гули домни ахметівських комбинатів.
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28.09.2021 14:59 Відповісти
Сколько этому Вата-Сити не открывай, они все равно в РФ смотрят.
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28.09.2021 22:12 Відповісти
 
 