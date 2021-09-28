Артоб'єкт "Звуки міста" відкрили в Маріуполі: Скульптура у вигляді хвилі "звучить" шумом моря. ФОТОрепортаж

Артоб'єкт, який є частиною проєкту "Звуки міста", відкрили в Маріуполі. Скульптура виконана у формі хвилі.

Про це повідомила Маріупольська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

Організатори проєкту провели інтерв'ю з десятками городян, які розповіли про те, з чим у них асоціюються звуки рідних міст. Потім за допомогою програм звукового дизайну і 3D-візуалізації зібрані звуки перетворюються на унікальний артоб'єкт. Скульптури розробили для Львова, Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Маріуполя та Криму.

Проєкт ініціювали продюсер GOODMEDIA Альона Тимошенко і засновниця Spilne Art Наташа Ткаченко.

Так, скульптура "звучить" шумом моря і криками чайок, роботою торгового порту і металургійних комбінатів, залізницею, ударами на рингу і дитячим сміхом.

"Маріуполь - місто, в якому дитячий сміх і крики чайок поєднуються з шумом індустріальних підприємств і порту. І внаслідок такої комбінації народжується нова енергія і ритми життя цього унікального міста і його жителів. Завдяки скульптурі "Звуки міста" кожен може відчути і побачити цей ритм", - зазначила вона.

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Скульптуру встановили на пірсі, а колірна гама перегукується з палітрою призахідного сонця в морі.

"В процесі запису звуків і створення фігури ми не очікували, що вийде хвиля. Це дуже символічно для міста на березі моря", - зазначив мер Вадим Бойченко.

Проєкт "Звуки міста" ініціювали до 30-ї річниці Незалежності України. Нагадаємо, нещодавно було відкрито скульптуру у Львові.





