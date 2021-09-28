Вдарив ножем у живіт: невідомий посеред вулиці напав на 20-річну дівчину в Рівному, - поліція. ФОТОрепортаж
20-річна дівчина увечері 27 вересня поверталася додому, близько 21:20 на неї несподівано напав невідомий і вдарив ножем у живіт.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Рівненській області.
Повідомляється, що про подію в поліцію повідомили медики швидкої, які надавали допомогу жительці Рівного.
Слідчо-оперативна група попередньо встановила, що 20-річна рівнянка, яка має проблеми зі слухом та мовленням, поверталася додому, як по дорозі її зненацька вдарив ножем у живіт невідомий. Про це дівчина одразу написала своєму товаришу — сурдоперекладачу. Жодних речей та коштів у потерпілої не викрадено.
Мешканку обласного центру госпіталізували у хірургічне відділення лікарні, де медики діагностували в неї непроникаюче поранення черевної порожнини.
Після її звернення до поліції із заявою про вчинення злочину, слідчі розпочнуть досудове розслідування за частиною 1 статті 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження).
Тривають слідчі дії та розшукові заходи з метою встановлення особи зловмисника. Поліцейські звертаються до громадян, якщо комусь відома будь-яка інформація чи хтось був свідком події, прохання повідомити на спецлінію 102.
Будь ласка, зачекайте...
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"Рисовать" изначально более тяжкое - статистику портит, хотя возможностей для раскрытия больше И плевать им на граждан. Начальству - статистика, следаку - не придется рассказывать в прокуратуре, в ДБР причины так квалифицировать.