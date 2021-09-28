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Вдарив ножем у живіт: невідомий посеред вулиці напав на 20-річну дівчину в Рівному, - поліція. ФОТОрепортаж

20-річна дівчина увечері 27 вересня поверталася додому, близько 21:20 на неї несподівано напав невідомий і вдарив ножем у живіт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Рівненській області.

Повідомляється, що про подію в поліцію повідомили медики швидкої, які надавали допомогу жительці Рівного.

Слідчо-оперативна група попередньо встановила, що 20-річна рівнянка, яка має проблеми зі слухом та мовленням, поверталася додому, як по дорозі її зненацька вдарив ножем у живіт невідомий. Про це дівчина одразу написала своєму товаришу — сурдоперекладачу. Жодних речей та коштів у потерпілої не викрадено.

Вдарив ножем у живіт: невідомий посеред вулиці напав на 20-річну дівчину в Рівному, - поліція 01

Мешканку обласного центру госпіталізували у хірургічне відділення лікарні, де медики діагностували в неї непроникаюче поранення черевної порожнини.

Після її звернення до поліції із заявою про вчинення злочину, слідчі розпочнуть досудове розслідування за частиною 1 статті 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження).

Також дивіться: Двоє 15-річних братів-близнюків напали на жінку в Рівному і завдали їй кілька ножових поранень. ВІДЕО камер спостереження

Вдарив ножем у живіт: невідомий посеред вулиці напав на 20-річну дівчину в Рівному, - поліція 02

Тривають слідчі дії та розшукові заходи з метою встановлення особи зловмисника. Поліцейські звертаються до громадян, якщо комусь відома будь-яка інформація чи хтось був свідком події, прохання повідомити на спецлінію 102.

Вдарив ножем у живіт: невідомий посеред вулиці напав на 20-річну дівчину в Рівному, - поліція 03
Фото: сайт поліції

Автор: 

напад (1125) Нацполіція (15168) Рівне (573)


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Топ коментарі
+11
вы убогие дебилы в полицайне вы хуже "мусаров" пардон за идиому какая 125 УК и легкие повреждения !!!??? то что не убил и не проткнул --ее счастье-- а не умысел ублюдка..напасть на инвалида человека глухого по сути и немого..падло еще то..поймать и с живого шкуру содрать...бы...
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28.09.2021 14:57
+9
Ну раз решил ударить ножом глухонемую девушку - таки тварь дрожащая. Доказал.
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28.09.2021 14:57
+6
100 % это были ровенские братья близнецы!!!
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28.09.2021 14:50
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Самозащита?
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28.09.2021 14:36 Відповісти
вы убогие дебилы в полицайне вы хуже "мусаров" пардон за идиому какая 125 УК и легкие повреждения !!!??? то что не убил и не проткнул --ее счастье-- а не умысел ублюдка..напасть на инвалида человека глухого по сути и немого..падло еще то..поймать и с живого шкуру содрать...бы...
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28.09.2021 14:57 Відповісти
Окончательная квалификация после СМЕ.
"Рисовать" изначально более тяжкое - статистику портит, хотя возможностей для раскрытия больше И плевать им на граждан. Начальству - статистика, следаку - не придется рассказывать в прокуратуре, в ДБР причины так квалифицировать.
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28.09.2021 15:22 Відповісти
аби забрати якісь Oppo...
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28.09.2021 14:41 Відповісти
100 % это были ровенские братья близнецы!!!
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28.09.2021 14:50 Відповісти
Кто-то доказывает себе или кому-то, что он не тварь дрожащая.
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28.09.2021 14:51 Відповісти
Ну раз решил ударить ножом глухонемую девушку - таки тварь дрожащая. Доказал.
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28.09.2021 14:57 Відповісти
Согласен, все любители программ Т4 - должны помнить, что начинать надо с Экономического Чуда, тогда сытый обыватель сам отведет всех, кого попросят, поближе к санаторию с печным отоплением...
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28.09.2021 15:10 Відповісти
Смысл помогать полиции? Рассказываю. Моего близкого родственника в Киеве в поликлинике на Рижской один кадр ударил ножки в сердце за то что в очереди его коснулись. Ударил и убежал. Родственник выжил, до сердца не дошло. Месяц в больнице. Два месяца отходники от операции. А того парня поймали, нашли у него нож, пистолет, патроны. И что? На воле. Все ок. Все замазано. Смысл помогать ментам? Одни ловят, другие выпускают за индульгенцию.
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28.09.2021 15:22 Відповісти
ножом в живот - легкое телесное?
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28.09.2021 15:26 Відповісти
Обычная новость.
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28.09.2021 16:39 Відповісти
 
 