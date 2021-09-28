Трьом особам, причетним до партії Шарія, повідомлено про підозру в підробці документів, - СБУ. ФОТО

Трьом особам, причетним до "партії Шарія", повідомлено про підозру в підробці документів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу СБУ.

Зараз трьом особам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 205-1 (підробка документів, що надаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців) Кримінального кодексу України.

"У СБУ є аргументовані докази причетності цих осіб до підробки документів про перереєстрацію політичної партії "Об’єднана Україна" у політичну партію "Партія Шарія" та до фальшування протоколів засідань цієї "політичної сили" задля обрання "потрібних керівників партії"".

Раніше СБУ повідомила про підозру одній з керівниць "Партії Шарія".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одному з керівників партії Шарія повідомлено про підозру, - СБУ

Зараз в суд направляються матеріали, необхідні для обрання всім чотирьом підозрюваним запобіжного заходу.

СБУ продовжує досудове слідство і встановлює коло інших осіб, які можуть бути причетні до цієї протиправної діяльності.



