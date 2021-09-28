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Трьом особам, причетним до партії Шарія, повідомлено про підозру в підробці документів, - СБУ. ФОТО

Трьом особам, причетним до "партії Шарія", повідомлено про підозру в підробці документів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу СБУ.

Зараз трьом особам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 205-1 (підробка документів, що надаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців) Кримінального кодексу України.

"У СБУ є аргументовані докази причетності цих осіб до підробки документів про перереєстрацію політичної партії "Об’єднана Україна" у політичну партію "Партія Шарія" та до фальшування протоколів засідань цієї "політичної сили" задля обрання "потрібних керівників партії"".

Раніше СБУ повідомила про підозру одній з керівниць "Партії Шарія".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одному з керівників партії Шарія повідомлено про підозру, - СБУ

Зараз в суд направляються матеріали, необхідні для обрання всім чотирьом підозрюваним запобіжного заходу.

СБУ продовжує досудове слідство і встановлює коло інших осіб, які можуть бути причетні до цієї протиправної діяльності.

Трьом особам, причетним до партії Шарія, повідомлено про підозру в підробці документів, - СБУ 01
Трьом особам, причетним до партії Шарія, повідомлено про підозру в підробці документів, - СБУ 02

Автор: 

СБУ (12818) Шарій Анатолій (227)


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Там папасаша прям не нарадуется,что накапал сыночке за инсту и теперь штормят тещу петушария -отвратные уроды,причем одинаковые...
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28.09.2021 15:32 Відповісти
А говнопартию петушария когда запретят?! Или факт фальсификации - это не повод отметить регистрацию?!
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28.09.2021 15:55 Відповісти
Ну по факту то зміна назви, як з партією "ЄС". Хоча якщо є порушення, то хтось має відповісти.
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28.09.2021 16:07 Відповісти
ЄС потрібно змінити на ЄХ. євро хвойди. Це при свинорилому барану цей петушарій пішов на вибори. Це лише вдуматись шарій який в розшуку, під санкціями йде на вибори. гецьман свинорилий та тупий.
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29.09.2021 04:41 Відповісти
СБУ - цепные псы любого режима, что пороха, что зели))) а бороться с родственниками 9имею ввиду тещу жены шария) - как бы кто не относился к персоне Шария - низко и цинично! Но разве этим кого-то удивляют рэкетиры-сбу-шники под руководством помощника Ермака - БЕЗЗУБЕНКО КОЛИ?
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28.09.2021 17:33 Відповісти
 
 