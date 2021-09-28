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Будівництво нового спорткомплексу з 25-метровим басейном стартувало в Кривому Розі, - ОДА. ФОТОрепортаж

На місці колишнього пустиря в Кривому Розі стартувало будівництво нового спорткомплексу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Дніпропетровська ОДА.

"Це дуже важливий проєкт для Кривого Рогу. Потрібен і для дітей, і для дорослих", - зазначив народний депутат України Юрій Корявченков.

В рамках президентської програми "Велике будівництво" в спорткомплексі буде облаштований 25-метровий басейн на 5 доріжок з глибиною від 1,2 до 1,8 м. Він буде обладнаний сучасною системою очищення води і виконаний із застосуванням енергозберігаючих технологій.

У внутрішніх приміщеннях, згідно з проєктом, буде розміщений просторий вестибюль з зоною рецепції, гардеробна, буфет і кімнати для персоналу. Також в комплексі будуть обладнані тренерські, роздягальні і тренажерний зал.

Крім того, новий басейн буде доступний для людей з інвалідністю. Для цього спеціально облаштують пандуси, а для спуску в басейн обладнають підйомник.

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Нагадаємо, в Кривому Розі в рамках програми Володимира Зеленського "Велике будівництво" реконструюються також два стадіони - "Металург" і "Спартак".

Будівництво нового спорткомплексу з 25-метровим басейном стартувало в Кривому Розі, - ОДА 01
Будівництво нового спорткомплексу з 25-метровим басейном стартувало в Кривому Розі, - ОДА 02
Будівництво нового спорткомплексу з 25-метровим басейном стартувало в Кривому Розі, - ОДА 03
Будівництво нового спорткомплексу з 25-метровим басейном стартувало в Кривому Розі, - ОДА 04

Автор: 

Кривий Ріг (1358) спорт (1621) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+11
Юзик крысит бабло.
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28.09.2021 16:13
+9
Боюсь если Юзик сиганёт в этот бассейн, вся вода затопит близлежащие хаты
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28.09.2021 16:15
+7
Офіційний криворізький мультимільйонер ВАЗеленський меценацтвує, чи як?
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28.09.2021 16:23
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ЗЛН ПНХ! Зебандиты!
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28.09.2021 16:13 Відповісти
Юзик крысит бабло.
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28.09.2021 16:13 Відповісти
еще и блин в касках - можно подумать шо этим толстячкам что то грозит то...
там даже дерево бы падало и сломалось бы об эти тучные тела.
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28.09.2021 16:26 Відповісти
каски тоже скрысили)
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28.09.2021 16:30 Відповісти
Обижаете. Новая столица страны и без бассейна или без стадиона с футболом? Не положено.
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28.09.2021 17:23 Відповісти
Велике крисівництво
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28.09.2021 17:24 Відповісти
юзику хватит 1.8м на его раму?
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28.09.2021 16:13 Відповісти
Спасибо жителям......
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28.09.2021 16:15 Відповісти
Боюсь если Юзик сиганёт в этот бассейн, вся вода затопит близлежащие хаты
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28.09.2021 16:15 Відповісти
так то блин цунами такое будет шо местные пожалеют шо там не война)))
не дай боб конечно.
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28.09.2021 16:24 Відповісти
Отлично! Тогда можно новый басссейн строить
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28.09.2021 17:41 Відповісти
Кривой Рог_ это Нью_Васюки Зеленского.
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28.09.2021 16:16 Відповісти
В них там нічого нема. Батьки ЗЕ вже давно в Києві і повертатися в цю "багадєльню" не збираються.
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28.09.2021 16:47 Відповісти
вместо городского музея
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28.09.2021 16:20 Відповісти
капец шо хотят где хотят то лепят
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28.09.2021 16:21 Відповісти
Стартовал великий розпил ЗЕублюдков
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28.09.2021 16:21 Відповісти
кстати, побрить рожу надо ибо смотря на толстяков заросших отвращение испытываю., хотя и не толстый, как Вольнов.
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28.09.2021 16:23 Відповісти
Офіційний криворізький мультимільйонер ВАЗеленський меценацтвує, чи як?
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28.09.2021 16:23 Відповісти
Аж щас. Там все идет в обратную сторону -- на карман себе любимому. "Я себя не обделил?" (С)
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28.09.2021 17:29 Відповісти
Очевидно, що цей, як і його хазяїн, за копійку вдавиться.
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28.09.2021 17:40 Відповісти
Це також потрібно, але де військова техніка? Чому велика заборгованість військовим? Де нові зразки української зброї, інформації про що ми не чули починаючи з 2019 року?
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28.09.2021 16:40 Відповісти
Кривий Ріг це найгірше і найпаскудніше місто України. Що б там не робити все коту під хвіст. Довжина міста 156 км., ширина 20 км.. Екологія страшна. Начальство абсолютно провінційне. Тобто "номенклатурно-феодальна диктатура". Населення раби. Найменша ознака протесту і втрачаєш роботу а на "нову" доведеться їздити за 100 км. в один кінець... Це прокляте місто з якого тікають всі в кого є хоча б одна звивина яку навіть (о чудо!) фуражкою надавило...
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28.09.2021 16:45 Відповісти
Кривой Рог имеет протяжённость с юга на север - 65км. а не 156 км. С Кривого Рога до Днепра 190 км.
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28.09.2021 17:33 Відповісти
Протяжність Кривого Рогу становить 126 кілометрів. Воно є найвужчим з усіх протяжних міст світу і займає третє місце в світі за довжиною.
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28.09.2021 19:56 Відповісти
Какие нахер 156 км!? Всю жизнь тут живу ивсю жизнь слушаю эти сказочки про 140-156 км¡))))) Возьми карту и сам посчитай! Максимум 70 км!!!
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29.09.2021 03:29 Відповісти
Помилився. Вище вказана точна цифра (126 км.). Можете самі перевірити. Наскільки я памятаю, то електричка ходила десь на 70 а решту шляху маршрутками. Може зараз щось і змінилось (довше стало) але не на краще. В цьому я абсолютно впевнений. Головне це люди. А люди там, скажемо так, "соціально і педагогічно занедбані" на всю решту їхнього життя. Можу хіба що фарисейські поспівчувати (з дулею в кишені). Єдина порада тікайте звідти. Там не можна жити і виховувати дітей а старість страшна...
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29.09.2021 05:00 Відповісти
а где сейчас многослойная алкосцывуха?
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28.09.2021 17:09 Відповісти
даже в совке усопшем, такие спорткомплексы строили местные градообразущие предприятия. уж если меткомбинаты с миллиардными оборотами не делают такого ... ну тады Ой! что-то не чисто там. а вливать миллиарды из бюджета - это пахнет криминалом. ну сегодня власть ЗЕплесени, ей и отвечать потом. скорее бы это потом наступмло.
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28.09.2021 17:14 Відповісти
Щось я не бачу свого джакузи!Я дав обiцянку не митися,поки йде будiвнитство.
-Буде.Скоро буде пан Посейдон
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28.09.2021 17:27 Відповісти
У кого он будет на баллансе, этот бассейн? Кто будет за обслуживание этого чуда платить? Из какого бюджета его строят, а из какого обслуживают?
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28.09.2021 17:44 Відповісти
в рашке такой комплекс в райцентре под владимиром где 17 тысяч живет за 140 лямов деревянных построили... Посещение дешево - 100 рублей за два часа....
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28.09.2021 17:44 Відповісти
Юзік думає, як тут можна прибарахлитися)
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28.09.2021 23:29 Відповісти
Наконец-то государственные деньги начали тратить на людей. Новые дороги, стадионы, бассейны... Эта команда просто красавцы. А раньше нам рассказывали, что на всё это нет денег. Оказывается есть, и всегда были, их просто разворовывали.
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29.09.2021 09:00 Відповісти
 
 