Будівництво нового спорткомплексу з 25-метровим басейном стартувало в Кривому Розі, - ОДА. ФОТОрепортаж

На місці колишнього пустиря в Кривому Розі стартувало будівництво нового спорткомплексу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Дніпропетровська ОДА.

"Це дуже важливий проєкт для Кривого Рогу. Потрібен і для дітей, і для дорослих", - зазначив народний депутат України Юрій Корявченков.

В рамках президентської програми "Велике будівництво" в спорткомплексі буде облаштований 25-метровий басейн на 5 доріжок з глибиною від 1,2 до 1,8 м. Він буде обладнаний сучасною системою очищення води і виконаний із застосуванням енергозберігаючих технологій.

У внутрішніх приміщеннях, згідно з проєктом, буде розміщений просторий вестибюль з зоною рецепції, гардеробна, буфет і кімнати для персоналу. Також в комплексі будуть обладнані тренерські, роздягальні і тренажерний зал.

Крім того, новий басейн буде доступний для людей з інвалідністю. Для цього спеціально облаштують пандуси, а для спуску в басейн обладнають підйомник.

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Нагадаємо, в Кривому Розі в рамках програми Володимира Зеленського "Велике будівництво" реконструюються також два стадіони - "Металург" і "Спартак".







