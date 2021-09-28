ВМС України і Румунії почали навчання в гирлі Дунаю. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 28 вересня в місті Тулча, Румунія, стартували двосторонні українсько-румунські навчання "Ріверайна - 2021", які проводитися в гирлі річки Дунай.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС України.

У навчаннях беруть участь понад 15 катерів, вертольоти і підрозділи морської піхоти Румунії та України, морської охорони Держприкордонслужби України і Прикордонної поліції Румунії, підрозділи спеціального призначення.

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Під час переходу морем корабельна група національних ВМС відпрацювала низку навчальних заходів, серед яких проходження кільваторним строєм, сигналовиробництво за стандартами НАТО, перевірка зв'язку, прохід вузьких місць тощо.