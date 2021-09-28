УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14183 відвідувача онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
3 691 7

ВМС України і Румунії почали навчання в гирлі Дунаю. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 28 вересня в місті Тулча, Румунія, стартували двосторонні українсько-румунські навчання "Ріверайна - 2021", які проводитися в гирлі річки Дунай.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС України.

ВМС України і Румунії почали навчання в гирлі Дунаю 01

ВМС України і Румунії почали навчання в гирлі Дунаю 02

У навчаннях беруть участь понад 15 катерів, вертольоти і підрозділи морської піхоти Румунії та України, морської охорони Держприкордонслужби України і Прикордонної поліції Румунії, підрозділи спеціального призначення.

ВМС України і Румунії почали навчання в гирлі Дунаю 03

Читайте також: На навчаннях Rapid Trident військовослужбовці України і США вперше в історії провели спільне десантування. ВIДЕО

ВМС України і Румунії почали навчання в гирлі Дунаю 04
ВМС України і Румунії почали навчання в гирлі Дунаю 05
ВМС України і Румунії почали навчання в гирлі Дунаю 06

Під час переходу морем корабельна група національних ВМС відпрацювала низку навчальних заходів, серед яких проходження кільваторним строєм, сигналовиробництво за стандартами НАТО, перевірка зв'язку, прохід вузьких місць тощо.

ВМС України і Румунії почали навчання в гирлі Дунаю 07

Автор: 

ВМС (1384) Дунай (170) оборона (4780) Румунія (1160) військові навчання (2775)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
річка Дунай - річка дружби. Дунай омиває береги 10 європейських держав. Дунай - єдина в світі річка де відлік довжини річки починається з гирла - на кордоні з чорним морем. Річка починається в чорному лісі Шварцвальда Німеччина і закінчується у Чорному морі. В кельтських легендах так і в грецьких Дунай згадується як кордон між світами
показати весь коментар
28.09.2021 22:11 Відповісти
Ну какой кордон , если кельты жили по обе стороны Дуная 😀😀
показати весь коментар
28.09.2021 23:59 Відповісти
в далеком 82-83 году я с отцом ловил рыбу в погранзоне на Дунае и первый раз попробовал дунайскую селёдку, которая шла в Кремлёвский паёк..
показати весь коментар
28.09.2021 22:26 Відповісти
В Одессе дунайка продаётся на Привозе слабосоленая . Просто немного ограничили ее вылов
показати весь коментар
29.09.2021 00:00 Відповісти
Сейчас каждый выход баржи называют учениями.. .
показати весь коментар
29.09.2021 03:04 Відповісти
Якісь знайомі катери, це Зеля зробив на своєму заводі "95 квартал" чи на кіностудії замість "сватів" і "голобородька"?
показати весь коментар
29.09.2021 08:39 Відповісти
как на рыбалке или операция ворлд оф воршипс
показати весь коментар
01.10.2021 17:16 Відповісти
 
 