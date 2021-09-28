ВМС України і Румунії почали навчання в гирлі Дунаю. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 28 вересня в місті Тулча, Румунія, стартували двосторонні українсько-румунські навчання "Ріверайна - 2021", які проводитися в гирлі річки Дунай.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС України.
У навчаннях беруть участь понад 15 катерів, вертольоти і підрозділи морської піхоти Румунії та України, морської охорони Держприкордонслужби України і Прикордонної поліції Румунії, підрозділи спеціального призначення.
Під час переходу морем корабельна група національних ВМС відпрацювала низку навчальних заходів, серед яких проходження кільваторним строєм, сигналовиробництво за стандартами НАТО, перевірка зв'язку, прохід вузьких місць тощо.
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