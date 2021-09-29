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Осіннє загострення Лукашенка, ціна дружби з Росією, обіцянки й реальність. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
... або з держбюджету
Осіннє загострення
Ціна дружби з Росією
...знову
Обіцянки й реальність
Прибуткова работа
Свіжий концерт 95 кварталу
Розкол
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Топ коментарі
+32 Al Makarski
показати весь коментар29.09.2021 03:07
+15 Al Makarski
показати весь коментар29.09.2021 08:35
+14 Al Makarski
показати весь коментар29.09.2021 03:08
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Це ж реальне наше життя цей пиріжок. Добре, що я їх зараз зовсім не їм, перейшла на тіраміссу.
Audi це Демократія?
Або, Демократія це Права Нога Каскодера АніЛорак?
Або, то Теплий Бубочкін Шефір є Демократія?