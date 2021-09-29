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Осіннє загострення Лукашенка, ціна дружби з Росією, обіцянки й реальність. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Осіннє загострення Лукашенка, ціна дружби з Росією, обіцянки й реальність. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

... або з держбюджету

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Осіннє загострення Лукашенка, ціна дружби з Росією, обіцянки й реальність. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Осіннє загострення

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Осіннє загострення Лукашенка, ціна дружби з Росією, обіцянки й реальність. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Ціна дружби з Росією

Осіннє загострення Лукашенка, ціна дружби з Росією, обіцянки й реальність. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

...знову

Осіннє загострення Лукашенка, ціна дружби з Росією, обіцянки й реальність. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Обіцянки й реальність

Осіннє загострення Лукашенка, ціна дружби з Росією, обіцянки й реальність. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Прибуткова работа

Осіннє загострення Лукашенка, ціна дружби з Росією, обіцянки й реальність. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Свіжий концерт 95 кварталу

Осіннє загострення Лукашенка, ціна дружби з Росією, обіцянки й реальність. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Розкол

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Автор: 

Зеленський Володимир (23829) Лукашенко Олександр (2655) політика (4404) фотожаба (13863) Арахамія Давид (1104) Разумков Дмитро (1527)


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Топ коментарі
+32
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29.09.2021 03:07
+15
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29.09.2021 08:35
+14
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29.09.2021 03:08
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29.09.2021 03:07 Відповісти
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29.09.2021 03:08 Відповісти
Пиріжок з опіумом сподобався.

Це ж реальне наше життя цей пиріжок. Добре, що я їх зараз зовсім не їм, перейшла на тіраміссу.
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29.09.2021 03:16 Відповісти
Так це найліпше - та може багато де приліпитися
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29.09.2021 10:23 Відповісти
классные жабы на сплошных гадюк !!!
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29.09.2021 05:28 Відповісти
Десь у Трускавці

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29.09.2021 05:54 Відповісти
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29.09.2021 06:23 Відповісти
Що є Демократія в Україні за версією ЗеЄрмака.

Audi це Демократія?

Або, Демократія це Права Нога Каскодера АніЛорак?

Або, то Теплий Бубочкін Шефір є Демократія?

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29.09.2021 06:12 Відповісти
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29.09.2021 08:35 Відповісти
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29.09.2021 08:39 Відповісти
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29.09.2021 08:55 Відповісти
 
 