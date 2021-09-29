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Новини Фото Хабарники
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Двоє поліцейських у Прилуках щоранку вимагали по $300-500 хабаря з нетверезих водіїв, а потім займалися особистими справами, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Двох поліцейських затримали за систематичне вимагання неправомірної вигоди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури слідчими Територіального управління ДБР у місті Києві за оперативного супроводження Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України 28.09.2021 затримано двох поліцейських Прилуцького РВП ГУ НП у Чернігівській області, викритих на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, правоохоронці, нехтуючи своїми службовими обов’язками, систематично вимагали неправомірну вигоду від громадян за непритягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані із експлуатацією транспортних засобів у стані алкогольного сп’яніння.

Двоє поліцейських у Прилуках щоранку вимагали по $300-500 хабаря з нетверезих водіїв, а потім займалися особистими справами, - прокуратура 01

Так, вказані особи, в ході ранкового чергування зупиняли водіїв, які керували транспортними засобами, маючи ознаки алкогольного сп’яніння. Водночас замість принципового реагування на такі порушення поліцейські, погрожуючи штрафами та позбавленням права керування транспортними засобами, вимагали від таких водіїв неправомірну вигоду в сумі від 300 до 500 доларів США за нескладання відповідних протоколів.

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Варто зазначити, що затримані "працювали" виключно у проміжок з 9 години по 11 годину ранку, коли місцеві мешканці, які на передодні вживали алкогольні напої ще мали ознаки алкогольного сп’яніння. Решту робочого дня правоохоронці займались особистими справами, не пов’язаними із виконанням покладених на них обов’язків.

Двоє поліцейських у Прилуках щоранку вимагали по $300-500 хабаря з нетверезих водіїв, а потім займалися особистими справами, - прокуратура 02

Під час досудового розслідування задокументовано низку фактів передачі неправомірної вигоди на вимогу правоохоронців, а також численні факти відкритого вимагання неправомірної вигоди з боку останніх, які не досягли кінцевої мети.

У вівторок, 28.09.2021, після підтвердження чергового факту вимагання та одержання неправомірної вигоди у сумі 10 тис. грн за непритягнення водія до адміністративної відповідальності за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, поліцейських затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Двоє поліцейських у Прилуках щоранку вимагали по $300-500 хабаря з нетверезих водіїв, а потім займалися особистими справами, - прокуратура 03

У ході невідкладних обшуків у фігурантів вилучено документи, чорнові записи, а також грошові кошти у сумі приблизно 8 тис. доларів США.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та звернення до суду із клопотаннями про обрання запобіжних заходів.

Двоє поліцейських у Прилуках щоранку вимагали по $300-500 хабаря з нетверезих водіїв, а потім займалися особистими справами, - прокуратура 04
Фото: сайт прокуратури

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Автор: 

хабар (4703) здирство (284) Нацполіція (15168) прокуратура (3677)


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Топ коментарі
+19
а ведь полиция стремительно превращается в мусарню времен шапкокрада. слава мудрому нариду за криворожского рагуля!
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29.09.2021 08:11
+12
Це ще один доказ дого, що введення жорстких санкцій та підвищення штрафів лише на руку мусорам.
Ще одна біда,- введення тотального техогляду автомобілів з 2022 року.
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29.09.2021 08:12
+11
сейчас геращенко выйдет на сцену и затянет песенку, что нужно еще больше поднять зарплаты мусорам, потому, что водители маршруток зарабатывают больше
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29.09.2021 08:03
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29.09.2021 08:00 Відповісти
взятка с нетрезвых водителей ?
да их убивать надо !!!!
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29.09.2021 15:27 Відповісти
сейчас геращенко выйдет на сцену и затянет песенку, что нужно еще больше поднять зарплаты мусорам, потому, что водители маршруток зарабатывают больше
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29.09.2021 08:03 Відповісти
а ведь полиция стремительно превращается в мусарню времен шапкокрада. слава мудрому нариду за криворожского рагуля!
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29.09.2021 08:11 Відповісти
за Бариги знайомий слідчий нив, як він тепер бідово живе, скучав за Яником і голосував за клована з надією.
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29.09.2021 08:55 Відповісти
трандец....вот это трудоустроились..... а работать если за одно утро они так сказать отработали свою зарплату ,то можно и отдохнуть от тяжелой работы...интересно старые менты или вновь набранные.....а потом из за таких пишут что и по вызову едут по несколько часов ато бывает и совсем не приезжают....а они уже болт на службу положили, зачем напрягаться когда бабло само в карманы течёт(( ну как же в грузии получилось а здесь нет? а ведь там люди так сказать на заводах не работали ,а торговали , и по ссср и снг гастролировали и всё, а тут такое впечатление что у нас в стране одни корупционеры и взяточники....похоже на это...(( я понимаю инвесторов почему никто не хочет вливать в страну денежку свою....потому что всё накроется медным тазом...((
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29.09.2021 08:12 Відповісти
Это такая система государства. Менты налоговая таможня прокуратура - все находятся в одной цепочке.
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29.09.2021 08:46 Відповісти
Це ще один доказ дого, що введення жорстких санкцій та підвищення штрафів лише на руку мусорам.
Ще одна біда,- введення тотального техогляду автомобілів з 2022 року.
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29.09.2021 08:12 Відповісти
Жодного чесного ніколи не бачив...
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29.09.2021 08:17 Відповісти
Та вони давно вже працюють...
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29.09.2021 08:24 Відповісти
Наверное самый алчный из них-недомерок.
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29.09.2021 09:01 Відповісти
с таким ростом - комплекс неполноценности однозначно
- Мама, я не могу пописать.
- Сынок, что ж ты на писю наступил ?
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29.09.2021 10:28 Відповісти
Этих уродов в форме но без погон, отправить окопы копать или в дом престарелых утки выносить.
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29.09.2021 08:25 Відповісти
Крысятничали от начальства. Хто потерпит у себя в подчинении независимое предприятие?
Наказали шоб другим не повадно было не делится.
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29.09.2021 08:42 Відповісти
Реформа поліції в дії.
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29.09.2021 08:50 Відповісти
Быстрая профилактика алкоголизьма на дорогах.Способ действенный и для личного кармана полицейских пользителен.
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29.09.2021 09:02 Відповісти
Правильно робили
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29.09.2021 09:09 Відповісти
Правильно робити вони будуть у Менській колонії,а тут підробляли.
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29.09.2021 09:26 Відповісти
убивать сук таких надо , там же лучшие из лучших - стоят выше остального населения - значит остальные мусора тоже мрази 100500% поголовно ублюдки
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29.09.2021 09:30 Відповісти
Что же вы в 14-ом бездействовали? Тогда это хотя бы выглядело патриотично)
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29.09.2021 09:56 Відповісти
ой товарИСЧ лейтенант вы шо шо то видели?
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29.09.2021 10:33 Відповісти
Може не треба п'яними за кермо сідати? Тоді і поліція буде на зарплаті.
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29.09.2021 09:42 Відповісти
Правильно, не буде порушень, можна буде контору закрити за відсутності потреби в ній. А серйозно то саме погане в тому що грошовиті люди будуть відчувати безкарність, дав на лапу, і наче нічого не було
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29.09.2021 10:42 Відповісти
Тут інше. Зупиняють зранку і починають трамбувати. Потім пропонують дихати в китайський алкотестер, той вже налаштовний як треба і показує 0,23-0,25 проміле і починають розводитина хабара. Причому пресує грамотно, психологи ******. Мені два рази так було, один раз під Харковом, і ось недавно на Закарпатті. В такому випадку необхідно вимагати протокола та експертизи в лікарні у лікаря нарколога. Тоді вони зразу сідають на сраку, починають запитувати чи вживав якісь ліки, чи прив кефір... і віддають документи. Але це звичайно потрібно бути або почувати себе тверезим. Висновок-поліції в нас нема, є мусора-підараси. В поганому сенсі цього слова.
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29.09.2021 11:11 Відповісти
Длинный мент в кепке вообще в штаны наклал с перепугу
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29.09.2021 09:49 Відповісти
длинный- то майбутьний презыдент вид баранив
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29.09.2021 12:53 Відповісти
Всё что нужно знать об полиции - в одном кейсе
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29.09.2021 09:58 Відповісти
Новость должна звучать примерно так:
20000 полицейских в Украине по утрам вымогали по $300-500 взятки с нетрезвых водителей, а потом переходили к проституткам и наркоте
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29.09.2021 10:25 Відповісти
Що б вирішити цю проблему просто скопіюйте західний досвід.Якщо суддя,прокурор чи просто поліцейський був корумпован то втрачає не тільки свою посаду, а й пенсійне забезпечення і це не порушення конституційних прав,а справедливість!Чому Україна не впроваджує те ,що подолає проблему корупції як ви гадаєте?Відповідь на поверхні,виявляється у нас нікому непотрібне чесне правосуддя та й взагалі правова держава,шкода.
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29.09.2021 11:38 Відповісти
А что? Так можно было что ли?
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29.09.2021 11:42 Відповісти
Хороший режим работы!
Но лучше начимнать часов с 12-ти.....
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29.09.2021 12:16 Відповісти
Думаю весь навар собі не залишали, на гору відсоток як в старі часи ). Затихне відмажуть,не здивуюся як через рік будуть знову біля корита...
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29.09.2021 23:08 Відповісти
 
 