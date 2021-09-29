Двоє поліцейських у Прилуках щоранку вимагали по $300-500 хабаря з нетверезих водіїв, а потім займалися особистими справами, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Двох поліцейських затримали за систематичне вимагання неправомірної вигоди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури слідчими Територіального управління ДБР у місті Києві за оперативного супроводження Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України 28.09.2021 затримано двох поліцейських Прилуцького РВП ГУ НП у Чернігівській області, викритих на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, правоохоронці, нехтуючи своїми службовими обов’язками, систематично вимагали неправомірну вигоду від громадян за непритягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані із експлуатацією транспортних засобів у стані алкогольного сп’яніння.

Так, вказані особи, в ході ранкового чергування зупиняли водіїв, які керували транспортними засобами, маючи ознаки алкогольного сп’яніння. Водночас замість принципового реагування на такі порушення поліцейські, погрожуючи штрафами та позбавленням права керування транспортними засобами, вимагали від таких водіїв неправомірну вигоду в сумі від 300 до 500 доларів США за нескладання відповідних протоколів.

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Варто зазначити, що затримані "працювали" виключно у проміжок з 9 години по 11 годину ранку, коли місцеві мешканці, які на передодні вживали алкогольні напої ще мали ознаки алкогольного сп’яніння. Решту робочого дня правоохоронці займались особистими справами, не пов’язаними із виконанням покладених на них обов’язків.

Під час досудового розслідування задокументовано низку фактів передачі неправомірної вигоди на вимогу правоохоронців, а також численні факти відкритого вимагання неправомірної вигоди з боку останніх, які не досягли кінцевої мети.

У вівторок, 28.09.2021, після підтвердження чергового факту вимагання та одержання неправомірної вигоди у сумі 10 тис. грн за непритягнення водія до адміністративної відповідальності за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, поліцейських затримано у порядку ст. 208 КПК України.

У ході невідкладних обшуків у фігурантів вилучено документи, чорнові записи, а також грошові кошти у сумі приблизно 8 тис. доларів США.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та звернення до суду із клопотаннями про обрання запобіжних заходів.



Фото: сайт прокуратури

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