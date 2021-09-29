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"Укрзалізниця" запустила перший контейнерний поїзд з експортним вантажем до Китаю. ФОТО

"Укрзалізниця" відправила перший в історії експортний контейнерний поїзд до Китаю. Формат перевезень "море-залізниця" стане одним із пріоритетних.

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Укрзалізниця" повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що мультимодальні транзитні перевезення в Україні майже не використовуються, тоді як у Європі вони займають приблизно 45% перевезень. В Україні ж - лише 2,5%.

"Нам важливо інтегруватися у світову систему мультимодальних перевезень, яка розширюється швидкими темпами та визначає сучасну логістику, - заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков. - Україна не може ігнорувати попит і потенціал мультимодальних перевезень, зокрема, з азійськими країнами – тому оновлення та розбудова інфраструктури для формату "море-залізниця" буде одним із основних завдань "Великого будівництва" у найближчі роки.

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Перший експортний контейнерний поїзд, відправлений "Укрзалізницею" до Китаю, складається із 43-х 40-футових контейнерів з пиломатеріалами. Він має прибути в кінцеву точку через 18 діб, подолавши 10 тис. км територією чотирьох країн.

До останнього часу подібні перевезення здійснювалися лише як імпорт. Буквально днями з Китаю Україна прийняла вже 50-й за рахунком контейнерний поїзд.

В "Укрзалізниці" заявили, що відправку контейнерних потягів обіцяють зробити регулярною.

Нагадаємо, в Україні в межах програми Володимира Зеленського "Велике будівництво" реалізується окремий проєкт з розвитку приміського залізничного сполучення City Express. Він буде реалізований у Києві, Харкові та Дніпрі.

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Укрзалізниця запустила перший контейнерний поїзд з експортним вантажем до Китаю 01
Укрзалізниця запустила перший контейнерний поїзд з експортним вантажем до Китаю 02

Автор: 

залізниця (1506) Укрзалізниця (6845) Кубраков Олександр (447) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+21
А у вiслючего моносброда мода такая - открывать проекты, которые давно реализованы до них
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29.09.2021 09:18
+12
В смысле - первый ?! Я помню еще Сеня Яценюк в свое время отправлял подводный поезд в Китай.
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29.09.2021 09:14
+9
РАБссия пустила газ в Венгрию в обход Украины.... Цыгане от радости аж в штаны СкреПОНОСом наложили...,Ольга ********* требует Путлера выгнать из Мацковвии украинского журналиста из агенгии УНИАН Романа Цимбалюка...,сильно наезжает на Писькова... Рома держался молодом все 8 лет...,тут меня тоже обвинили что пишу на РАБссиянском трофейном наречии....
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29.09.2021 09:19
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В смысле - первый ?! Я помню еще Сеня Яценюк в свое время отправлял подводный поезд в Китай.
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29.09.2021 09:14 Відповісти
А у вiслючего моносброда мода такая - открывать проекты, которые давно реализованы до них
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29.09.2021 09:18 Відповісти
ага, первопроходцы во всем... точнее - заднепроходцы и сосны)
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29.09.2021 09:34 Відповісти
первый - потому что он забит пиломатериалами со спиленного леса в Карпатах.
"Укрзализныця" отправила первый в истории экспортный контейнерный поезд в Китай. Номенклатура груза - пиломатериалы.

"Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный директивой разрешил военным в зоне боевых действий на Донбассе открывать ответный огонь по российским боевикам без согласования с высшим руководством."
Это сообщение СМИ не соответствует действительности. мартовская 2020 г. директива о согласовании действует.
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29.09.2021 14:58 Відповісти
Дай посилання про те що куля в лоб відправляв, а не "зустрічав". Бо маєте моду все перекручувати.
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29.09.2021 09:42 Відповісти
https://biz.liga.net/all/transport/article/v-obkhod-rossii-zachem-ukraina-otpravila-polupustoy-poezd-v-kitay
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29.09.2021 09:59 Відповісти
Дякую. То був просто тестовий, для відпрацювання всіх моментів, тим більше що він був як нам доносять напівпорожній. Дивно що пройшло 5 років, і лише тепер в Китай везуть грузи, хоча вже звідти прийнято 50 контейнерний поїздів, виникає резонне питання, а назад що їх порожніми відправляли? Дивно це все.
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29.09.2021 10:51 Відповісти
Зєбил, тебе должно быть удивительно, что тебя мордой ткнули в пиар Вазелина на чужих проєктах. А ты пустым вагонам удивился, а не тому что Вазелин лес распродает. Не с продукцией вагоны , а с "пиломатериалами", т.е. по цене почти тоже, что и пустые
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29.09.2021 11:31 Відповісти
Твоя думка, пошановувача ригомедведчуковського холуя, мені по цибалах.
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29.09.2021 12:17 Відповісти
https://economy.24tv.ua/ru/shelkovyj_put_v_dejstvii_vtoroj_kontejnernyj_poezd_iz_ukrainy_dobralsja_do_kitaja_v_obhod_rossii_n657625
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29.09.2021 12:36 Відповісти
Он был тестовый, без груза, пошли пустые контейнера.
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29.09.2021 10:03 Відповісти
зато теперь контейнеры забиты спиленным в Карпатах лесом

"Укрзализныця" отправила первый в истории экспортный контейнерный поезд в Китай. Номенклатура груза - пиломатериалы.
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29.09.2021 14:59 Відповісти
Ну хоть на доску попилили, в Европу вообще колодами вывозят в полувагонах
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29.09.2021 15:31 Відповісти
РАБссия страна Гопников.... там люди исчезают бесследно тысячами...,Белорусь Лукеашеску тож самое повторяют подвиги Путлера...
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29.09.2021 09:24 Відповісти
РАБссия пустила газ в Венгрию в обход Украины.... Цыгане от радости аж в штаны СкреПОНОСом наложили...,Ольга ********* требует Путлера выгнать из Мацковвии украинского журналиста из агенгии УНИАН Романа Цимбалюка...,сильно наезжает на Писькова... Рома держался молодом все 8 лет...,тут меня тоже обвинили что пишу на РАБссиянском трофейном наречии....
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29.09.2021 09:19 Відповісти
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29.09.2021 10:33 Відповісти
І маневровий тепловоз з гучним гаслом причепили.
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29.09.2021 09:20 Відповісти
і не хватает на нем звездьі и песни ....наш паровооз вперде лети.... а китааає остановка....
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29.09.2021 09:53 Відповісти
В Украине все наладится,когда научимся жить без РАБссиянского дерьма типа ГрязьПрома.... и прочего дерьма из РАБссии типа пиво Балтика или Боярышник от КороновиRUSa
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29.09.2021 09:26 Відповісти
а де його виробляють? те пиво балтика ?
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29.09.2021 09:44 Відповісти
Ну что же мы можем экспортировать в Китай?
Ясное дело - только пиломатериалы!
Не "табуретки" и "журнальные столики", а дрова!
Феерично!
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29.09.2021 09:28 Відповісти
МОже ще вугілля.
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29.09.2021 09:33 Відповісти
красные ленты-отрыжка совка. почему не зеленые?
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29.09.2021 09:31 Відповісти
вову по живому резать ?
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29.09.2021 09:33 Відповісти
Можно целиком колючей проволокой примотать.
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29.09.2021 11:32 Відповісти
Китайские сопли уходят в прошлое...экономика рушится,падение индекса китайских фирм и товаров неминуемо....,а это есть харашё
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29.09.2021 09:31 Відповісти
локомотив на фото зачетный - маневровый. точно до Пекина доедет)
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29.09.2021 09:35 Відповісти
Эти дрова станут золотыми преодолев 10 тыс км и заплатив кучу пошлин.
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29.09.2021 09:36 Відповісти
Із пиломатеріалами в Китай...Карпати їдуть у Китай...
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29.09.2021 09:36 Відповісти
Лещенко в Октябре
(погрузка пиломатериалов для отправки в братский Китай)

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29.09.2021 09:37 Відповісти
На Троцкого похож "Субботник 1921 год"
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29.09.2021 09:54 Відповісти
Фишка тут в другом...Джо Байден собирает новый военно-экономический союз типа НАТО...,против китайско-РАБссиянского Вермахта....,27 сентября в союзу США,Британия,Австралия присоединилась Индия....,давайте угадаю, кто войдет в этот союз следующим....Бразилия или Польша....
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29.09.2021 09:38 Відповісти
Сибирского леса в Китае уже больше чем в самом Мавзолейном СаРАЕ Путлера...
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29.09.2021 09:39 Відповісти
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29.09.2021 09:43 Відповісти
Нет Порошенко, это его тема с ленточками и ножницами.
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29.09.2021 10:05 Відповісти
ШШуплий він, 100 пудово Бубочка
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29.09.2021 10:14 Відповісти
Так то Петя обезжиренный.
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29.09.2021 10:40 Відповісти
Петра Ляксєєвіча ковід обезжирив. Мабуть дуже важко переніс...
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29.09.2021 12:53 Відповісти
В этом году РАБссия побила Мировой рекорд по сжиганию леса....23 миллиона гектаров исчезли с лица земли... Якутия впереди планеты Фсей...
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29.09.2021 09:44 Відповісти
Хороший лес вывезли ранее в Китай ,а горел остаток тайги с пеньками, вы думаете почему на китайской границе на вышках вместо российских солдат стоят резиновые солдаты с палками и смотрят в сторону Китая
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29.09.2021 09:51 Відповісти
Пеньки не горят...я просмотрел все видео в Ютьюбе..сгорели целые деревни хутора и поселки...
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29.09.2021 10:05 Відповісти
Первый экспортный контейнерный поезд, отправленный "Укрзализныцей" в Китай, состоит из 43-х 40-футовых контейнеров с пиломатериалами ....это что Корабельная доска пойдёт у Китай?
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29.09.2021 09:45 Відповісти
Может так случится,что Зелемойские поставят не на ту Лошадку и окажутся в полном дерьме...,а мой совет прост...поссоритесь с США...будете в глубокой... очень очень ЖО..... Зуб даю... Доктрина Байдена набирает обороты....Дания Норвегия и Швеция создали Северный Союз....
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29.09.2021 09:48 Відповісти
Он должен прибыть в конечную точку через 18 суток, преодолев 10 тыс. км по территории четырех стран. Источник:
Украина, рассея, Монголия, Китай?
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29.09.2021 10:23 Відповісти
Китайцям потрібно висмоктувати з інших країн їх природні ресурси ! Ця країна ненажерлива і лицемірно хитра! А ми повеземо їм свою деревину і надалі будемо пиляти наші ліси до останку? До поки перетворимо Країну на пустелю? Це жах!
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29.09.2021 10:25 Відповісти
А куди вивозяться карпатські ліси? Теж в Китай?
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29.09.2021 11:51 Відповісти
Бурштин повезли.
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29.09.2021 10:29 Відповісти
Карпатский лес в Китай? Нашли чем хвастаться!
Его что, даром отдали, т.к. транспортные расходы сделают его золотым...
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30.09.2021 00:43 Відповісти
Китайці нам з карпатського лісу потім палички для суші продадуть.
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30.09.2021 02:32 Відповісти
 
 