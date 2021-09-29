"Укрзалізниця" запустила перший контейнерний поїзд з експортним вантажем до Китаю. ФОТО
"Укрзалізниця" відправила перший в історії експортний контейнерний поїзд до Китаю. Формат перевезень "море-залізниця" стане одним із пріоритетних.
Як передає Цензор.НЕТ, про це "Укрзалізниця" повідомляє на своїй сторінці у Facebook.
Зазначається, що мультимодальні транзитні перевезення в Україні майже не використовуються, тоді як у Європі вони займають приблизно 45% перевезень. В Україні ж - лише 2,5%.
"Нам важливо інтегруватися у світову систему мультимодальних перевезень, яка розширюється швидкими темпами та визначає сучасну логістику, - заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков. - Україна не може ігнорувати попит і потенціал мультимодальних перевезень, зокрема, з азійськими країнами – тому оновлення та розбудова інфраструктури для формату "море-залізниця" буде одним із основних завдань "Великого будівництва" у найближчі роки.
Перший експортний контейнерний поїзд, відправлений "Укрзалізницею" до Китаю, складається із 43-х 40-футових контейнерів з пиломатеріалами. Він має прибути в кінцеву точку через 18 діб, подолавши 10 тис. км територією чотирьох країн.
До останнього часу подібні перевезення здійснювалися лише як імпорт. Буквально днями з Китаю Україна прийняла вже 50-й за рахунком контейнерний поїзд.
В "Укрзалізниці" заявили, що відправку контейнерних потягів обіцяють зробити регулярною.
Нагадаємо, в Україні в межах програми Володимира Зеленського "Велике будівництво" реалізується окремий проєкт з розвитку приміського залізничного сполучення City Express. Він буде реалізований у Києві, Харкові та Дніпрі.
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"Укрзализныця" отправила первый в истории экспортный контейнерный поезд в Китай. Номенклатура груза - пиломатериалы.
"Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный директивой разрешил военным в зоне боевых действий на Донбассе открывать ответный огонь по российским боевикам без согласования с высшим руководством."
Это сообщение СМИ не соответствует действительности. мартовская 2020 г. директива о согласовании действует.
"Укрзализныця" отправила первый в истории экспортный контейнерный поезд в Китай. Номенклатура груза - пиломатериалы.
Ясное дело - только пиломатериалы!
Не "табуретки" и "журнальные столики", а дрова!
Феерично!
(погрузка пиломатериалов для отправки в братский Китай)
Украина, рассея, Монголия, Китай?
Его что, даром отдали, т.к. транспортные расходы сделают его золотым...