"Укрзалізниця" запустила перший контейнерний поїзд з експортним вантажем до Китаю. ФОТО

"Укрзалізниця" відправила перший в історії експортний контейнерний поїзд до Китаю. Формат перевезень "море-залізниця" стане одним із пріоритетних.

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Укрзалізниця" повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що мультимодальні транзитні перевезення в Україні майже не використовуються, тоді як у Європі вони займають приблизно 45% перевезень. В Україні ж - лише 2,5%.

"Нам важливо інтегруватися у світову систему мультимодальних перевезень, яка розширюється швидкими темпами та визначає сучасну логістику, - заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков. - Україна не може ігнорувати попит і потенціал мультимодальних перевезень, зокрема, з азійськими країнами – тому оновлення та розбудова інфраструктури для формату "море-залізниця" буде одним із основних завдань "Великого будівництва" у найближчі роки.

Також дивіться: Біля ремонтованих трас на Полтавщині та Львівщині було знайдено керамічні артефакти, деяким з них понад 7 тис. років, - "Укравтодор". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Перший експортний контейнерний поїзд, відправлений "Укрзалізницею" до Китаю, складається із 43-х 40-футових контейнерів з пиломатеріалами. Він має прибути в кінцеву точку через 18 діб, подолавши 10 тис. км територією чотирьох країн.

До останнього часу подібні перевезення здійснювалися лише як імпорт. Буквально днями з Китаю Україна прийняла вже 50-й за рахунком контейнерний поїзд.

В "Укрзалізниці" заявили, що відправку контейнерних потягів обіцяють зробити регулярною.

Нагадаємо, в Україні в межах програми Володимира Зеленського "Велике будівництво" реалізується окремий проєкт з розвитку приміського залізничного сполучення City Express. Він буде реалізований у Києві, Харкові та Дніпрі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Будівництво нового спорткомплексу з 25-метровим басейном стартувало в Кривому Розі, - ОДА. ФОТОрепортаж



