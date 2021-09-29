Вантажівка і легковий автомобіль зіткнулися під Києвом: Загинули дві людини, трьох госпіталізували з травмами. ФОТО
У селищі Козин на Київщині сталася ДТП, вантажівка зіткнулася з легковиком. Двоє людей загинули, а троє - госпіталізовані.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє патрульна поліція Київської області.
Сьогодні близько 7-ї години ранку, на вулиці Старокиївській, біля дамби, трапилася ДТП за участю вантажівки Mercedes-Benz та легковика Toyota. За попередньою інформацію: дві людини загинули, трьох шпиталізовано.
Ускладнено рух в обох напрямках.
Слідчі будуть встановлювати всі обставини події.
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Ласкавий звір
показати весь коментар29.09.2021 09:38 Відповісти Мені подобається 3
Владислав Носковский
показати весь коментар29.09.2021 10:57 Відповісти Мені подобається 3
Владимир Чабан #301516
показати весь коментар29.09.2021 21:50 Відповісти Мені подобається 0
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