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Новини Фото ДТП
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Вантажівка і легковий автомобіль зіткнулися під Києвом: Загинули дві людини, трьох госпіталізували з травмами. ФОТО

У селищі Козин на Київщині сталася ДТП, вантажівка зіткнулася з легковиком. Двоє людей загинули, а троє - госпіталізовані.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє патрульна поліція Київської області.

Сьогодні близько 7-ї години ранку, на вулиці Старокиївській, біля дамби, трапилася ДТП за участю вантажівки Mercedes-Benz та легковика Toyota. За попередньою інформацію: дві людини загинули, трьох шпиталізовано.

Ускладнено рух в обох напрямках.

Слідчі будуть встановлювати всі обставини події.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 4 людини загинули, 7 травмовані внаслідок потрійної ДТП за участю маршрутки та двох вантажівок на Миколаївщині, - поліція. ФОТОрепортаж

Вантажівка і легковий автомобіль зіткнулися під Києвом: Загинули дві людини, трьох госпіталізували з травмами 01
Вантажівка і легковий автомобіль зіткнулися під Києвом: Загинули дві людини, трьох госпіталізували з травмами 02

Автор: 

ДТП (4467) Київська область (4025) Нацполіція (15168)


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Погибли две человека
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29.09.2021 09:38 Відповісти
Ось що буває, якщо перекладати дослівно "дві людини". Борошна перекладу - смороду такі.
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29.09.2021 10:57 Відповісти
Знаю водителя!!Недавно купил Тойоту!!Отьездился!!!
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29.09.2021 21:50 Відповісти
 
 