Вантажівка і легковий автомобіль зіткнулися під Києвом: Загинули дві людини, трьох госпіталізували з травмами. ФОТО

У селищі Козин на Київщині сталася ДТП, вантажівка зіткнулася з легковиком. Двоє людей загинули, а троє - госпіталізовані.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє патрульна поліція Київської області.

Сьогодні близько 7-ї години ранку, на вулиці Старокиївській, біля дамби, трапилася ДТП за участю вантажівки Mercedes-Benz та легковика Toyota. За попередньою інформацію: дві людини загинули, трьох шпиталізовано.

Ускладнено рух в обох напрямках.

Слідчі будуть встановлювати всі обставини події.

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