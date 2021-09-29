Зеленський вшанував пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру: "Це довгі і жахливі спогади для кількох поколінь". ФОТОрепортаж

У 80-ту річницю початку масових розстрілів у Бабиному Яру в Києві Президент України Володимир Зеленський поклав квіти до пам'ятника громадянам, страченим нацистами в Бабиному Яру, і встановив лампадку до підніжжя пам'ятного знака "Менора".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Пам’ять загиблих ушанували хвилиною мовчання.

Квіти від Президента також покладено до пам’ятника ромам, страченим нацистами, а також до пам’ятника українській поетесі Олені Телізі.

Вшановуючи пам'ять усіх загиблих у Бабиному Яру, Глава держави наголосив, що за цією трагедією – понад 100 тисяч людських життів та мільйони скалічених доль.

"Бабин Яр. Два коротких слова, що звучать, як два коротких постріли, але несуть у собі довгі й жахливі спогади для кількох поколінь. Бо вони знають і пам’ятають, що пострілів у Бабиному Яру, на жаль, пролунало не два, а в сотні, тисячі, у десятки тисяч разів більше", – сказав Володимир Зеленський.

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Президент зазначив, що сьогодні в усіх українських школах відбудеться національний урок, присвячений 80-м роковинам великої трагедії Бабиного Яру.

Зеленський зауважив , що майбутнім поколінням необхідно знати страшні цифри про злочини нацизму, щоб в історії людства не повторилися ці жахливі трагедії.





















