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Зеленський вшанував пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру: "Це довгі і жахливі спогади для кількох поколінь". ФОТОрепортаж

У 80-ту річницю початку масових розстрілів у Бабиному Яру в Києві Президент України Володимир Зеленський поклав квіти до пам'ятника громадянам, страченим нацистами в Бабиному Яру, і встановив лампадку до підніжжя пам'ятного знака "Менора".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Пам’ять загиблих ушанували хвилиною мовчання.

Квіти від Президента також покладено до пам’ятника ромам, страченим нацистами, а також до пам’ятника українській поетесі Олені Телізі.

Вшановуючи пам'ять усіх загиблих у Бабиному Яру, Глава держави наголосив, що за цією трагедією – понад 100 тисяч людських життів та мільйони скалічених доль.

"Бабин Яр. Два коротких слова, що звучать, як два коротких постріли, але несуть у собі довгі й жахливі спогади для кількох поколінь. Бо вони знають і пам’ятають, що пострілів у Бабиному Яру, на жаль, пролунало не два, а в сотні, тисячі, у десятки тисяч разів більше", – сказав Володимир Зеленський.

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Президент зазначив, що сьогодні в усіх українських школах відбудеться національний урок, присвячений 80-м роковинам великої трагедії Бабиного Яру.

Зеленський зауважив , що майбутнім поколінням необхідно знати страшні цифри про злочини нацизму, щоб в історії людства не повторилися ці жахливі трагедії.

Зеленський вшанував память жертв трагедії Бабиного Яру: Це довгі і жахливі спогади для кількох поколінь 01
Зеленський вшанував память жертв трагедії Бабиного Яру: Це довгі і жахливі спогади для кількох поколінь 02
Зеленський вшанував память жертв трагедії Бабиного Яру: Це довгі і жахливі спогади для кількох поколінь 03
Зеленський вшанував память жертв трагедії Бабиного Яру: Це довгі і жахливі спогади для кількох поколінь 04
Зеленський вшанував память жертв трагедії Бабиного Яру: Це довгі і жахливі спогади для кількох поколінь 05
Зеленський вшанував память жертв трагедії Бабиного Яру: Це довгі і жахливі спогади для кількох поколінь 06
Зеленський вшанував память жертв трагедії Бабиного Яру: Це довгі і жахливі спогади для кількох поколінь 07
Зеленський вшанував память жертв трагедії Бабиного Яру: Це довгі і жахливі спогади для кількох поколінь 08
Зеленський вшанував память жертв трагедії Бабиного Яру: Це довгі і жахливі спогади для кількох поколінь 09
Зеленський вшанував память жертв трагедії Бабиного Яру: Це довгі і жахливі спогади для кількох поколінь 10
Зеленський вшанував память жертв трагедії Бабиного Яру: Це довгі і жахливі спогади для кількох поколінь 11

Автор: 

Бабин Яр (160) Зеленський Володимир (23829) пам’ять (1187)


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Топ коментарі
+20
А расстрел дедушкой вовочки демонстрации рабочих в Кривом Рогу в 1963 году такие же ужасные воспоминания оставил? Или деятельность карателя НКВД-папы шефиров?
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29.09.2021 11:14
+10
людей відігнали...чи не пустили ? тай букетів від людей не видно...(повідсували чи таки не пускали ще, поки головний покладун не пофоткається)
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29.09.2021 11:20
+9
грустный хомяк
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29.09.2021 11:16
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Цілу фотосесію влаштував!

А де Лєнка? Де люди навколо? Де він?
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29.09.2021 11:11 Відповісти
Дык какжиж без пиара на костях-то?
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29.09.2021 11:16 Відповісти
Люди навколо Порошенко.
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29.09.2021 11:36 Відповісти
А Ленка гиюр не проходила, ей это всё пофиг. Как, впрочем, и её мужу.
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29.09.2021 12:29 Відповісти
Ну, мордочку грустную перед зеркалом отрепетировал, а почему гетьман без кипы?
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29.09.2021 11:14 Відповісти
грустный хомяк
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29.09.2021 11:16 Відповісти
А расстрел дедушкой вовочки демонстрации рабочих в Кривом Рогу в 1963 году такие же ужасные воспоминания оставил? Или деятельность карателя НКВД-папы шефиров?
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29.09.2021 11:14 Відповісти
До речі, деякі історики вважають, що у Бабиному Яру почало розстрілювати репресованих ще нквд в 1937, а німці вирішили продовжити розстріли на тому ж місці...
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29.09.2021 11:45 Відповісти
А тепер уявіть, що саме на цьому місті вже ******* нквд хочуть будувати меморіал, дати на нього гроши та зробити це місце своїм. Наші довбоЗЕби ж не відмовили кацапам у будівництві, як це зробили поляки. Вони відмовили кацапам приймати участь у будівництві меморіалу у Собіборі. З
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29.09.2021 12:12 Відповісти
Цветочки ЗЕ, как в Нью-Йорке, с чьей-то могилки опять спионерил?
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29.09.2021 11:15 Відповісти
"Два коротких слова, звучащие, как два коротких выстрела"
Гигант мысли. Гений словоблудия.
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29.09.2021 11:16 Відповісти
+100500.
Дебил он. Или тот, кто ему эту речь писал -- дебил
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29.09.2021 12:28 Відповісти
а людей то вокруг.... прямо море людей
опять в шесть утра был? или разогнали всех?
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29.09.2021 11:17 Відповісти
"Найвеличніший"! Повинен бути тільки в "гордом одіночєствє".
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29.09.2021 11:38 Відповісти
Не. З Шафіром. Вдвох
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29.09.2021 22:33 Відповісти
людей відігнали...чи не пустили ? тай букетів від людей не видно...(повідсували чи таки не пускали ще, поки головний покладун не пофоткається)
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29.09.2021 11:20 Відповісти
Потому что только великий и могучий ЗЕ чтит память погибших евреев.

А с учетом, что после "покушения" на Шефира отважный ЗЕ удвоил свою охрану и кортеж, то остальные желающие скорее всего находятся за заграждениями где-то за пределами Шевченковского района Киева.
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29.09.2021 11:31 Відповісти
чтоб картинку не портили и перед профессионально выставленной аппаратурой не лезли, закрывая всю печаль эврэйского народа выдавленную профессиональным артистом пародистом...
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29.09.2021 11:39 Відповісти
Один! Совсем один !
П.С. Оно и его окружение не догоняют, что в одиночное тело легче попасть, чем в тело в толпе....
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29.09.2021 11:25 Відповісти
В толпе с Шефиром водителя подстрелили.
Вам то толпа мешает, то пули не той системы.
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29.09.2021 11:38 Відповісти
Там ж не тільки євреїв розстрілювали.А це завжди подається так,що саме одні євреї там були розстріляні.Нас в 90-х також прошивали за розстріляних євреїв.І навіть казали,що євреїв було розстріляно там рівно 100 тисяч.
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29.09.2021 11:27 Відповісти
Представляю, что у него в голове:
- Сделаю грустную морду, положу цветы и.....зажигать в Трускавец !
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29.09.2021 11:28 Відповісти
а Трускавец нада бамбить
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29.09.2021 12:26 Відповісти
*****, у тебя Семенченко умирает от голодовки за незаконный арест ФСБУ!!!
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29.09.2021 11:37 Відповісти
Невже знову раввін присоромив, що прийшлося "відмітитися"?
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29.09.2021 11:41 Відповісти
зеленский брехло, посетил, так как посоветовали
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29.09.2021 12:01 Відповісти
Все що може робити шмаркля - то носити квітки і роздавати медальки своїм друзям.
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29.09.2021 12:03 Відповісти

Такі схожі і такі одинокі
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29.09.2021 12:09 Відповісти
на фото витя уже обоссаный, а вова еще нет
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29.09.2021 12:52 Відповісти
А вінок навіть не ставить перед собою як Яник.
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29.09.2021 13:01 Відповісти
Пох що одному, що другому
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29.09.2021 22:35 Відповісти
Обратите внимание, что "народный любимец" ложил букетик в гордом одиночестве. Жлобское сцикло!
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29.09.2021 12:12 Відповісти
Он точно -- генератор случайных слов:
воспоминания для нескольких поколений
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29.09.2021 12:26 Відповісти
Ни советская Украина, ни независимая Украина за 80 лет не создала на месте Бабьего Яра никакого Мемориала безвинно погибшим.
Это позор Украине, объяснить который я не берусь.
Сейчас идёт очередная мышиная, лицемерная, непрофессиональная возня вокруг проекта.
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29.09.2021 12:30 Відповісти
Ну как - советская Украина залила яр прорвавшимся потоком с цементо-бетонного завода, что сделало раскопки невозможными. Теперь можно рассказывать что угодно о жертвах Бабиного Яра
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29.09.2021 12:55 Відповісти
"...что сделало раскопки невозможными" - це не можливості нема, а бажання.
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30.09.2021 09:57 Відповісти
---Нещодавно переглянув хроніку " Помста ". Йшлося про покарання катів. причетних .до страт євреїв .час 2-ої Світової...Були створені спецпідрозділи помсти.на зразок " МАСАД".які чхать хотіли на Н*юрбергські суди... Виявляли /будь якій країні/ фашиста і направляли групу помсти /туристів / із 6-осіб.
Ввалювалися. до оторопілого нацика. роздягалися. до гола .діставали молоточки .зразка 1-б і розпочинали маціончик : цюкали по тім*ячку. аж поки у пацієнта не вибухало серце ... Так що можна вважати : справедлива помста відбулася !!!
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29.09.2021 15:01 Відповісти
Наші люди. Молодці
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29.09.2021 22:37 Відповісти
І не присутньо жодного родича розстріляних у Бабиному Яру євреїв, хоча їх повинно було би бути десь мільйон.
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30.09.2021 09:39 Відповісти
 
 