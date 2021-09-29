Зеленський вшанував пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру: "Це довгі і жахливі спогади для кількох поколінь". ФОТОрепортаж
У 80-ту річницю початку масових розстрілів у Бабиному Яру в Києві Президент України Володимир Зеленський поклав квіти до пам'ятника громадянам, страченим нацистами в Бабиному Яру, і встановив лампадку до підніжжя пам'ятного знака "Менора".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
Пам’ять загиблих ушанували хвилиною мовчання.
Квіти від Президента також покладено до пам’ятника ромам, страченим нацистами, а також до пам’ятника українській поетесі Олені Телізі.
Вшановуючи пам'ять усіх загиблих у Бабиному Яру, Глава держави наголосив, що за цією трагедією – понад 100 тисяч людських життів та мільйони скалічених доль.
"Бабин Яр. Два коротких слова, що звучать, як два коротких постріли, але несуть у собі довгі й жахливі спогади для кількох поколінь. Бо вони знають і пам’ятають, що пострілів у Бабиному Яру, на жаль, пролунало не два, а в сотні, тисячі, у десятки тисяч разів більше", – сказав Володимир Зеленський.
Президент зазначив, що сьогодні в усіх українських школах відбудеться національний урок, присвячений 80-м роковинам великої трагедії Бабиного Яру.
Зеленський зауважив , що майбутнім поколінням необхідно знати страшні цифри про злочини нацизму, щоб в історії людства не повторилися ці жахливі трагедії.
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А де Лєнка? Де люди навколо? Де він?
Гигант мысли. Гений словоблудия.
Дебил он. Или тот, кто ему эту речь писал -- дебил
опять в шесть утра был? или разогнали всех?
А с учетом, что после "покушения" на Шефира отважный ЗЕ удвоил свою охрану и кортеж, то остальные желающие скорее всего находятся за заграждениями где-то за пределами Шевченковского района Киева.
П.С. Оно и его окружение не догоняют, что в одиночное тело легче попасть, чем в тело в толпе....
Вам то толпа мешает, то пули не той системы.
- Сделаю грустную морду, положу цветы и.....зажигать в Трускавец !
Такі схожі і такі одинокі
воспоминания для нескольких поколений
Это позор Украине, объяснить который я не берусь.
Сейчас идёт очередная мышиная, лицемерная, непрофессиональная возня вокруг проекта.
Ввалювалися. до оторопілого нацика. роздягалися. до гола .діставали молоточки .зразка 1-б і розпочинали маціончик : цюкали по тім*ячку. аж поки у пацієнта не вибухало серце ... Так що можна вважати : справедлива помста відбулася !!!