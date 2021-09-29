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Убивство українського спецпризначенця на Рівненщині: Агенту ФСБ РФ повідомлено про підозру. ФОТО

Убивство українського спецпризначенця на Рівненщині: Агенту ФСБ РФ повідомлено про підозру. ФОТО

Агенту ФСБ РФ повідомлено про підозру в держзраді за матеріалами контррозвідки СБУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Розслідуванням встановлено, що зловмисник входив до складу так званої "бойової двійки", яка у 2016 році здійснила вбивство українського спецпризначенця на Рівненщині. Підозрюваний приховано переправив з РФ зброю для вчинення злочину.

Іншого учасника групи було затримано у листопаді 2016 року під час спроби перетину держкордону України. Суд визнав його винним у вчинені кримінального правопорушення і призначив покарання у вигляді 12 років ув’язнення.

За даними слідства, двоє українських громадян були завербовані представниками ФСБ РФ для виконання розвідувально-диверсійних завдань на шкоду державній безпеці України.

Встановлено, що у квітні 2016 року вони прибули з РФ на територію нашої країни для збору інформації про військовослужбовців Збройних Сил України та працівників вітчизняних оборонних підприємств. Одержану інформацію агенти передавали своїм "кураторам".

Згодом учасники групи отримали завдання та здійснили вбивство українського офіцера військового підрозділу спецпризначення.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ, триває досудове розслідування.

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Убивство українського спецпризначенця на Рівненщині: Агенту ФСБ РФ повідомлено про підозру 01
Убивство українського спецпризначенця на Рівненщині: Агенту ФСБ РФ повідомлено про підозру 02

Автор: 

замовне вбивство (151) контррозвідка (470) СБУ (12818) ФСБ (1451)


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Топ коментарі
+17
А кто знает, в одесской области(если не ошибаюсь) нашли пропавшего начальника погранотряда?
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29.09.2021 11:32
+9
Якби знайшли, похвалились би.
А так мовчать і тільки пиляють відосики із гантелями та собаками, як у пуйла.
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29.09.2021 11:38
+7
Я не понял, где пожизненные приговоры этим тварям??? Надеюсь на зоне оно не долго протянет!
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29.09.2021 11:35
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А кто знает, в одесской области(если не ошибаюсь) нашли пропавшего начальника погранотряда?
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29.09.2021 11:32 Відповісти
Випередив.
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29.09.2021 11:34 Відповісти
Потрібен воєнний стан, щоб розстрілювати таких злочинців та зрадників. Для суспільства ця людина вже втрачена, вона буде решту життя заробляти вбивствами за гроші.
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29.09.2021 11:39 Відповісти
Якби знайшли, похвалились би.
А так мовчать і тільки пиляють відосики із гантелями та собаками, як у пуйла.
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29.09.2021 11:38 Відповісти
Про його зникнення повідомляли на Цензорі і навіть пробували «вести» цю історіюале потім все заглохло. Цікаво чому?
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29.09.2021 11:50 Відповісти
Зелюки витягували Чауса в інформпростір, коли їм це було потрібно.
Зараз "забули" про нього.
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29.09.2021 12:03 Відповісти
Запитайте конкретно у цензора, так заблокують))
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29.09.2021 14:11 Відповісти
Спільник сів ще в 2016 році.
Зєля ще не подарував його пуйлу?

"Другой участник группы был задержан в ноябре 2016 при попытке пересечения госграницы Украины. Суд признал его виновным в совершении уголовного преступления и назначил наказание в виде 12 лет заключения."

Источник:
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29.09.2021 11:34 Відповісти
С 2016 мог подарувать совсем не зеля.
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29.09.2021 11:37 Відповісти
"Могли" і "подарували" - абсолютно різні речі.
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29.09.2021 11:39 Відповісти
Рад что вы это понимаете.
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29.09.2021 11:47 Відповісти
Гівен це а штанцях не заваджає?
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29.09.2021 11:52 Відповісти
это ваши проблемы
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29.09.2021 11:54 Відповісти
У мене штанці чисті, а ось у вас гівенце порошенківське досих пір підсмерджує.
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29.09.2021 12:14 Відповісти
Вы уникальный человек раз на вкус умеете определять чье гамно.
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29.09.2021 12:45 Відповісти
Мышонок ГРОБовски, говнюк это ты , шматок путлеровского лайна !
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29.09.2021 13:28 Відповісти
Зєля віддав пуйлу терористку Терезу, яка організовувала вбивства українців, катувала українських воїнів, подарував йому беркутів, випустивши їх із тюрми.
Тому я і питаю чи не подарував він пуйлу ще й цього вбивцю.
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29.09.2021 11:54 Відповісти
Обменом пленных занимался Медвечук. Этого вам достаточно? Или до сих пор считаете что он в интересах Украины действует.
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29.09.2021 11:57 Відповісти
Так це медведчук при преЗеденті Зєлі віддавав вбивць пуйлу на свій розсуд, не питаючи найвеличнішого?
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29.09.2021 12:00 Відповісти
Вы перепутали президентов что отдавали убийц с помощью Медвечука.
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29.09.2021 12:02 Відповісти
Нічого я не переплутала.
Я навела приклади. Цих вбивць віддав Зєля. Як і Цемаха.
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29.09.2021 12:04 Відповісти
Верю в вашу веру что Медвечук только в интересах Украины действует.
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29.09.2021 12:11 Відповісти
Ви вірите в свою маячню.
Я пишу про вашого Зелюка, якій повіддав пуйлу всіх, кого той захотів.
Саме тому вже довгий час немає ніяких обмінів, хоча в пуйла повно наших заручників.
А ви торочите про гниду медведчука, переводячи стрілки з вашого лідора.
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29.09.2021 12:14 Відповісти
Так йому за це Подоляк і платить!
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29.09.2021 12:15 Відповісти
Хто був президентом у вересні 2019 року?

"У червні 2019 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Служба безпеки України , під час спецоперації, затримала Цемаха у Сніжному та вивезла з окупованої території. Перебував під слідством у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Києві , проте 5 вересня суд відпустив Цемаха з-під арешту, а 7 вересня його передали в Росію в рамках обміну полоненими."
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29.09.2021 12:16 Відповісти
Ну и в чем проблема с Цемахом? Обмен прописан помните где? Обмен приветствовался и в ЕС и США и тд. Меняли и до Цемаха и после собираются менять. Тут нужно определится обменивать вообще или нет, а не нести чушь про "хорошие" обмены Медвечука и "плохие" Зеленского.
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29.09.2021 12:22 Відповісти
Беркутів та садистку, вбивцю Чубарову не віддавали при президентові Поршенко.
При вашому Зєлі подарували пуйлу всіх і відразу.
Скільки часу вже немає обмінів?
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29.09.2021 12:26 Відповісти
Де не несите чушь. Савченко обменяли на двух росиянских убийц на камеры, у вас что вообще склероз, сколько убийц из росийи и их посипак Донбасских обменено при содействии Медвечука. Изучайте: https://jfp.org.ua/blog/blog/blog_articles/58?locale=ru обмен . Вы определитесь сначала надо обменивать или нет?
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29.09.2021 12:35 Відповісти
Де не несите чушь.

Обмінювати потрібно. Але не потрібно так низько прогинатись перед пуйлом, відразу віддавати всіх, кого він хоче забрати.

Скільки часу вже немає обмінів?
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29.09.2021 12:45 Відповісти
Ну у вас вообще бред получается менять нужно, но не обменивать. И 1.5 года нет обмена неужели трудно в гугле посмотреть. И чем прогиб перед ***** Зеленского отличается от такого же прогиба Порошенко? Вы как не крутитесь а какаяразница налицо.
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29.09.2021 12:50 Відповісти
Чому обмінів немає вже півтора року?
Чому Зєлюку це стало нецікаво?

Від липня минулого року не відбулося жодного засідання робочої групи при президентові з питань зниклих безвісти на Донбасі, - Денісова

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29.09.2021 12:55 Відповісти
Ну у вас откровенно глупая версия. Обмен от Зеленского ни как не зависит. При Порошенко не было обменов тоже 2 года и что? И к стати если вы считаете его великим менятором то почему до сих пор не обменяли всех?
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29.09.2021 13:01 Відповісти
Припиняйте видавати свої фантазії за мої думки.
Я нікого не називала "великим менятором".
Ваш Зєлюк має демонструвати ефективні обміни, тому що в свій час істерив про "наших пацанов", яких ніби не хотів звільняти з полону Порошенко.
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29.09.2021 13:33 Відповісти
О наконец до вас начало доходить что реальность какаяразница, что б они там не болтали.
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29.09.2021 13:58 Відповісти
Я це і розуміла. На відміну від лохів-зелюків, які вірили в прості рішення великих проблем.
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29.09.2021 14:06 Відповісти
"Сепарам - воля": кого Україна віддала ОРДЛО на великому обміні-2019. СПИСОК

https://novynarnia.com/2019/12/30/separam-volia/
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29.09.2021 12:17 Відповісти
Нет Медведчук действовал в интересах одного Президента и стал при нем долларовым миллиардером-
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29.09.2021 13:58 Відповісти
Мало того ***** еще и жену его обогатил.
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29.09.2021 14:00 Відповісти
А Садовник (командир спецроты "Беркута") где сидит? В Уйлостане!
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29.09.2021 12:06 Відповісти
За яких обставин він вийшов на волю?
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29.09.2021 12:09 Відповісти
Його звільнили з-під варти в рамках обміну, за підписом Порошенка, як було із тими вбивцями, яких помилував Зеленський своїм особистим підписом?
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29.09.2021 17:07 Відповісти
Пани Алла Новосад: Зєля віддав пуйлу терористку Терезу,

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины, прошедшие донбасский плен, допросы и пытки в подвалах и которых обменяли на пленных омских и псковских спецназовцев поведали, что в здании УБОПа в Горловке гражданин Российской Федерации диверсант ГРУ Игорь Безлер (кличка «Бес) организовал комнату с названием «НКВД». В ней пленных украинских бойцов пытали двое мужчин и одна миловидная женщина, гражданка России Лариса Чубарова с позывным «Тереза».
Русская православная дама в начале пыток была очень мила с пленными и даже вытирала своим платочком кровь с лица допрашиваемого. А в конце допроса она хладнокровно расстреляла из личного пистолета двадцатилетнего юношу. «Ихтамнеты» привезли из Московии на Донбасс новый вид пытки - применение электротока на допросе, которую они называют: «Звонок Путину». Следов, после пытки электрическим током, почти не остаётся.
Вечером украинских пленных заставляли собирать отрезанные в пыточной комнате руки, ноги, уши, выколотые глаза, наполнять ими полиэтиленовые мешки и загружать их в багажник черного «АУДИ». Ежедневно в адской комнате пытали и расстреливали до десяти человек.
Украинский воин Роман Беспалый умер в плену в оккупированном россиянами Донецке. Террористы говорят о том, что он совершил самоубийство. Однако, на теле, которое вернули православные садисты из рпц мп Кирилла Гундяева, обнаружены следы пыток и выколотые глаза.
Точка невозврата пройдена. Убивали украинских военных, добровольцев, волонтеров и мирное население Донбасса не путин, а российские солдаты, офицеры, наемники ЧВК «Вагнера» и «отпускники», нелегально приехавшие в Украину «на сафари», чтобы подзаработать на человеческой крови деньжат и отдать банкам кредиты.
Взыщи, Господи, с российских, бурятских, тувинских, якутских «зелёных человечков» и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе и в Сирии.



Одесситы хоронили ребят погибших на Донбассе, у которых были отрезаны уши, нос, руки, отпилены ступни ног. У некоторых трупов были просверлены дрелью коленные чашечки и выколоты глаза.

https://www.youtube.com/watch?v=KtejZXUY0Vc
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29.09.2021 19:53 Відповісти
Вона мала би гнити в тюрмі. Але зеленський подарував вбивці українців свободу.
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29.09.2021 20:46 Відповісти
Я не понял, где пожизненные приговоры этим тварям??? Надеюсь на зоне оно не долго протянет!
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29.09.2021 11:35 Відповісти
Наш действующий УПК имени Портнова - самый гуманный по отношению к преступникам УПК в мире.
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29.09.2021 11:49 Відповісти
Я думаю, что рассказали очень много всего. Поэтому и приговор такой мягкий.
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29.09.2021 11:49 Відповісти
Всем понятно , что убийства украинских военных происходят не случайно .
Только реакции все годы войны на это не было ни со стороны СБУ, контрразведки, полиции и т д . Так же как не было реакции на взрывы на военных складах ( в воюющей стране) . Хотя НЕВОЮЮЩИЕ ЧЕХИ сразу вычислили у себя агентов РФ за взрыв одного склада .
Вот кому нужна такая правоохоронная система , которую кормят налогами украинцев , а она в упор не видит агентов РФ?
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29.09.2021 11:58 Відповісти
Алло гараж ,не маловат ли срок ?
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29.09.2021 11:59 Відповісти
У нас голова громади відкрито вихваляється зв'язками з тейпом Кадирова, хвалиться бізнесом в РФ і погрожує смертю всім АТОшникам та їхнім дітям- СБУ жує шмарклі, навіть сайт ;Миротворець; засцяв.
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29.09.2021 12:51 Відповісти
А ******** зачем замазали?
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29.09.2021 13:17 Відповісти
ТАКИЕ С ТЮРЬМЫ НЕ ДОЛЖНЫ ВЫХОДИТЬ !!!
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29.09.2021 23:12 Відповісти
 
 