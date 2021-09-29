Убивство українського спецпризначенця на Рівненщині: Агенту ФСБ РФ повідомлено про підозру. ФОТО
Агенту ФСБ РФ повідомлено про підозру в держзраді за матеріалами контррозвідки СБУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Розслідуванням встановлено, що зловмисник входив до складу так званої "бойової двійки", яка у 2016 році здійснила вбивство українського спецпризначенця на Рівненщині. Підозрюваний приховано переправив з РФ зброю для вчинення злочину.
Іншого учасника групи було затримано у листопаді 2016 року під час спроби перетину держкордону України. Суд визнав його винним у вчинені кримінального правопорушення і призначив покарання у вигляді 12 років ув’язнення.
За даними слідства, двоє українських громадян були завербовані представниками ФСБ РФ для виконання розвідувально-диверсійних завдань на шкоду державній безпеці України.
Встановлено, що у квітні 2016 року вони прибули з РФ на територію нашої країни для збору інформації про військовослужбовців Збройних Сил України та працівників вітчизняних оборонних підприємств. Одержану інформацію агенти передавали своїм "кураторам".
Згодом учасники групи отримали завдання та здійснили вбивство українського офіцера військового підрозділу спецпризначення.
У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ, триває досудове розслідування.
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А так мовчать і тільки пиляють відосики із гантелями та собаками, як у пуйла.
Зараз "забули" про нього.
Зєля ще не подарував його пуйлу?
"Другой участник группы был задержан в ноябре 2016 при попытке пересечения госграницы Украины. Суд признал его виновным в совершении уголовного преступления и назначил наказание в виде 12 лет заключения."
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Тому я і питаю чи не подарував він пуйлу ще й цього вбивцю.
Я навела приклади. Цих вбивць віддав Зєля. Як і Цемаха.
Я пишу про вашого Зелюка, якій повіддав пуйлу всіх, кого той захотів.
Саме тому вже довгий час немає ніяких обмінів, хоча в пуйла повно наших заручників.
А ви торочите про гниду медведчука, переводячи стрілки з вашого лідора.
"У червні 2019 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Служба безпеки України , під час спецоперації, затримала Цемаха у Сніжному та вивезла з окупованої території. Перебував під слідством у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Києві , проте 5 вересня суд відпустив Цемаха з-під арешту, а 7 вересня його передали в Росію в рамках обміну полоненими."
При вашому Зєлі подарували пуйлу всіх і відразу.
Скільки часу вже немає обмінів?
Обмінювати потрібно. Але не потрібно так низько прогинатись перед пуйлом, відразу віддавати всіх, кого він хоче забрати.
Скільки часу вже немає обмінів?
Чому Зєлюку це стало нецікаво?
Від липня минулого року не відбулося жодного засідання робочої групи при президентові з питань зниклих безвісти на Донбасі, - Денісова
Я нікого не називала "великим менятором".
Ваш Зєлюк має демонструвати ефективні обміни, тому що в свій час істерив про "наших пацанов", яких ніби не хотів звільняти з полону Порошенко.
https://novynarnia.com/2019/12/30/separam-volia/
Военнослужащие Вооруженных Сил Украины, прошедшие донбасский плен, допросы и пытки в подвалах и которых обменяли на пленных омских и псковских спецназовцев поведали, что в здании УБОПа в Горловке гражданин Российской Федерации диверсант ГРУ Игорь Безлер (кличка «Бес) организовал комнату с названием «НКВД». В ней пленных украинских бойцов пытали двое мужчин и одна миловидная женщина, гражданка России Лариса Чубарова с позывным «Тереза».
Русская православная дама в начале пыток была очень мила с пленными и даже вытирала своим платочком кровь с лица допрашиваемого. А в конце допроса она хладнокровно расстреляла из личного пистолета двадцатилетнего юношу. «Ихтамнеты» привезли из Московии на Донбасс новый вид пытки - применение электротока на допросе, которую они называют: «Звонок Путину». Следов, после пытки электрическим током, почти не остаётся.
Вечером украинских пленных заставляли собирать отрезанные в пыточной комнате руки, ноги, уши, выколотые глаза, наполнять ими полиэтиленовые мешки и загружать их в багажник черного «АУДИ». Ежедневно в адской комнате пытали и расстреливали до десяти человек.
Украинский воин Роман Беспалый умер в плену в оккупированном россиянами Донецке. Террористы говорят о том, что он совершил самоубийство. Однако, на теле, которое вернули православные садисты из рпц мп Кирилла Гундяева, обнаружены следы пыток и выколотые глаза.
Точка невозврата пройдена. Убивали украинских военных, добровольцев, волонтеров и мирное население Донбасса не путин, а российские солдаты, офицеры, наемники ЧВК «Вагнера» и «отпускники», нелегально приехавшие в Украину «на сафари», чтобы подзаработать на человеческой крови деньжат и отдать банкам кредиты.
Взыщи, Господи, с российских, бурятских, тувинских, якутских «зелёных человечков» и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе и в Сирии.
Одесситы хоронили ребят погибших на Донбассе, у которых были отрезаны уши, нос, руки, отпилены ступни ног. У некоторых трупов были просверлены дрелью коленные чашечки и выколоты глаза.
https://www.youtube.com/watch?v=KtejZXUY0Vc
Только реакции все годы войны на это не было ни со стороны СБУ, контрразведки, полиции и т д . Так же как не было реакции на взрывы на военных складах ( в воюющей стране) . Хотя НЕВОЮЮЩИЕ ЧЕХИ сразу вычислили у себя агентов РФ за взрыв одного склада .
Вот кому нужна такая правоохоронная система , которую кормят налогами украинцев , а она в упор не видит агентов РФ?