УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11504 відвідувача онлайн
Новини Фото Будні поліції
35 499 100

Вирішив заступитися: в Києві пасажир таксі вбив чоловіка, який чіплявся до працівника АЗС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Столичні слідчі повідомили про підозру місцевому жителю, який до смерті побив чоловіка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

До поліції на спецлінію 102 від лікарів швидкої медичної допомоги надійшло повідомлення про те, що на території автозаправної станції на проспекті Романа Шухевича помер 45-річний чоловік. За вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група.

Як розповів начальник відділення слідчого відділу Дніпровського управління поліції Павло Шаламов, правоохоронці встановили, що потерпілий зазнав смертельних травм під час конфлікту з пасажиром таксі.

"Ми з’ясували, що чоловік напідпитку почав чіплятися до оператора автозаправної станції, який заправляв таксі. На захист працівника з авто вийшов пасажир та намагався заспокоїти чоловіка. Між ними розпочався конфлікт, у ході якого пасажир таксі кілька разів вдарив опонента в живіт та по голові. У результаті потерпілий впав на землю, а порушник спочатку сів у таксі та поїхав, але згодом повернувся та викликав "швидку". Прибувши, лікарі констатували смерть чоловіка".

Вирішив заступитися: в Києві пасажир таксі вбив чоловіка, який чіплявся до працівника АЗС 01

Поліцейські затримали підозрюваного на місці події у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився киянин, 1995 року народження, який раніше не потрапляв у поле зору правоохоронців.

Також дивіться: Чоловікові, який застрелив перехожого у Києві, загрожує 15 років ув'язнення, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Розпочато кримінальне провадження за частиною другою статті 121 Кримінального кодексу України - умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. За погодженням із окружною прокуратурою слідчі повідомили фігуранту про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. За скоєне чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі", - зазначив капітан поліції.

Автор: 

АЗС (1883) бійка (739) Київ (19466) Нацполіція (15168) вбивство (3088)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+25
Что-то я на видео не видел чтобы умерший распускал руки на заправщика.
А даже если тот и сказал что-то, это даёт право махать руками и убивать людей?
показати весь коментар
29.09.2021 12:19
+24
Умереть можно и от одного удара. Дело не в количестве. Потому думайте головой, когда хочется руки распустить.
показати весь коментар
29.09.2021 12:10
+21
Вспомнил анекдот старый.
Лежала лошадь и не вставала. Вызвали хозяева ветеринара, тот пришел, осмотрел и сказал: "Если до вечера не встанет, то будем усыплять". Услышала этот разговор свинья, испугалась свинья за лошадь, говорит ей: "Вставай дурочка, если ты не встанешь, то тебя сегодня убьют". И лошадь после этих слов встала. Пришли хозяева - а лошадь стоит. Ну и на радостях в честь такого праздника убили свинью, зажарили и съели.

Вот и пассажир такси выступил в роли свиньи.
показати весь коментар
29.09.2021 12:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мдя....мужик попал.....
показати весь коментар
29.09.2021 12:04 Відповісти
причем, можно сказать, за то что вступился.... а прошел бы мимо - вполне возможно было бы чп на заправке.... Сам вот так вступился за женщину, на которую псих напал - чудом этого психа не уложил.. Я не уложил, через 10 минут он напал на другую женщину через дорогу, получил в башню с ноги и затылком об асфальт.... по итогу скорая, лужа крови, полиция....
показати весь коментар
29.09.2021 12:11 Відповісти
Про лошадь в начале 100 в гору!!! Сам свои "рога не всунешь" будешь корить - почему не вступился, не помешал, не предотвратил и т.д... А во так встрянешь и сам не рад - нахер я полез, поубивайте друг друга нахер, я то причем.
показати весь коментар
29.09.2021 13:13 Відповісти
да никуда мужик не попадал сам виноват пьяный умер- а он типа трезвый а вел себя как дурной..хуже пьяного.... и знает приемы и удары поставлены видно сразу.. раз вернулся то понимал и ЗНАЛ наверняка- что мужика отправил ка минимум в реанимацию.. побег была бы 115 УК.. а так думаю тут осознанное УБИЙСТВО.... А НЕ ПО ОСТОРОЖНОСТИ ИЛИ ЕЩЕ ИНТЕРЕСНЕЙ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ ПОВЛЕКШЕЕ СМЕРТЬ.... если били в смертельно опасные точки то умысел на 100%...А для не папандосов есть телефон 102 полиция звони и вызывай наряд... а они пусть применяют по Закону и в рамках закона спецсредства и силу если на то есть основания... на видео не видно чтобы погибший провоцировал угрозу и начал бить первым или угрожать кому то чем то..нет такого... да его потерпевшего поведение не вызывает уважения..но он не начинал первым физический контакт сколько я утверждал и утверждаю слова это слова даже самые оскорбительные-- а вот физический контакт может и часто закончится травмами или даже смертью...
показати весь коментар
29.09.2021 12:12 Відповісти
ППЦ! от чего умер???? от 3х ударов? бред какой то.
показати весь коментар
29.09.2021 12:07 Відповісти
Умереть можно и от одного удара. Дело не в количестве. Потому думайте головой, когда хочется руки распустить.
показати весь коментар
29.09.2021 12:10 Відповісти
Почему бред? Вообще то люди и от одного удара часто умирают. И не сразу, а через несколько дней.
показати весь коментар
29.09.2021 12:11 Відповісти
постоянно смотрю бои на голых кулаках,почему там еще ни 1 не умер?? так там избиения по несколько раундов.
показати весь коментар
29.09.2021 12:35 Відповісти
Кто то спотыкается и ногу ломает, а кто то с четвертого этажа прыгает и все нормально. Бои потому и зрелищные, потому что не все люди сильные удары выдерживают. И зрители хотят посмотреть на таких людей. А во вторых у него могли уже ранее быть травмы головы.
показати весь коментар
29.09.2021 12:53 Відповісти
ТЫ не путай подготовленных бойцов с "туловищами" на улице. Человек тренированный может раз зарядить что практически любой на жопу сядет. Так что про руки тем более ноги распускать тут все правильно написано. Некоторым и шалбана хватит чтобы с копыт упасть..
показати весь коментар
29.09.2021 13:16 Відповісти
особенно если перелом основания черепа при падении об асфальт или об бордюр.
показати весь коментар
29.09.2021 13:45 Відповісти
если много пил - вполне возможно была язва... внутреннее кровотечение... и тд....
показати весь коментар
29.09.2021 12:12 Відповісти
убить можно и указательным пальцем не буду описывать такие точки у нас на теле голове туловище сие есть ограниченная информация...
показати весь коментар
29.09.2021 12:13 Відповісти
МС выполнил в 22 года, мне ненужно рассказывать))), еще и триеровал младшие группы. где на видео удары, от которых можно умереть? )))) от страха разве что.
показати весь коментар
29.09.2021 12:18 Відповісти
где удары от которых можно умереть учите анатомию человека и не задавайте дебильных вопросов....и повторяю еще раз- для "одаренных" убить можно и пальцем.. у человека врожденная может быть внутренняя аномалия а слова потом- ах я не знал..и не хотел я до фонарного столба...поэтому в УК есть понятие причинение телесных повреждений по неосторожности убийство по неосторожности причем во многих уголовных преступлениях многих стран... как раз и образовывают табу не трогай иного человека руками...а в спорте в спарринге...спортсмены проходят медосмотры и так далее и то бывают несчастные случаи травмы и смерти...
показати весь коментар
29.09.2021 12:31 Відповісти
со страха люди также умирают и это также образовывает состав преступления у человека слабое сердце сосуды нервный стресс выброс гормонов скачек пульса сбой в работе автоматического узла сердца и все человек умирает или теряет сознание и падает ударяясь до смерти... и виноват будет тот кто спровоцировал конфликт и да законом прописаны рамки НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ а превышение рамок и последствия влечет за собой криминальную ответственность...
показати весь коментар
29.09.2021 12:33 Відповісти
Был случай, чувак поставил громкий сигнал на авто и посигналил старому деду. Дед с перепугу умер, чувака посадили.
показати весь коментар
29.09.2021 14:00 Відповісти
)))ты вроде парень неплохой и правильный, но я ни о чем не спрашивал, не в уровень, и дятлов теоретиков как ты перекувыркал в молодости много, штук 200-300, отработка ударов называлось, в барах, ресторанах, возле кинотеатров, лежали некоторые по пол часа. сейчас в супертяже, боюсь бить, ну ладошкой иногда быдло привожу к разуму. а мое негодование-какой то лох пошел хлипкий, от трех ударов умирает.
показати весь коментар
29.09.2021 13:22 Відповісти
не гневите Бога и Судьбу..поверьте мне за годы работы в системе права судов и наказаний всякого мотлоха удалось увидеть и порой СМЕРТЬ она принимает такие неожиданные и причудливые прикидоны.. люди гибнут порой там где казалось и погибнуть нельзя один мужик умер когда неудачно упал на копчик сидя на корточках.. вроде как упал попой на асфальт а поди ж ты умер мгновенно оказалось у него была там в интимном месте проблема опухоль лопнула и скончался за секунды..
в ином случае мужик умер на Маевке шашлыки и вроде кусок не большой а поди ж ты пошел в трахеи и так лег по его лекалу что эксперт сказал что никак и никто не смог бы вытащить кусок шашлыка..только распороть голо и трахею-- а как сие сделать если умер он за считанные минуты...в лесополосе... девчушка лет 12 сидела на детской скамейки в детском садике (ЭТО БЫЛО НА МОИХ ГЛАЗАХ) ПОДРОСТКА И ВДРУГ ХОТЕЛА ПЕРЕДВИНУТСЬЯ И КАК ТО ПО ГЛУПОМУ УПАЛА СО СКАМЕЙКИ ПОПОЙ НА АСФАЛЬТ ВЫСОТА СМ 35-45 НЕ ВЫШЕ А НЕТ УДАРИЛАСЬ ПОБЛЕДНЕЛА НАЧАЛО ЗНОБИТЬ МАМА ЕЕ ЩДОМОЙ ПРИВЕЛА А НОЧЬЮ РЕБЕНКА ПО СКОРОЙ НА СТОЛ ВСЯ В КРОВИ ОКАЗЩАЛОСЬ ЧТО У НЕЕ ВНУТРЕНЕЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ РАЗРРЫВ МАТКИ И ПРОЧЕЕ УДАЛИЛИ ДЕВЧОНКЕ ВСЕ ИБО СПАСАЛИ ЕЕ ЖИЗНЬ...
показати весь коментар
29.09.2021 13:45 Відповісти
глаз можно выбить. А если ручку в глаз засунуть и достать до мозга - то и убить так можно. Одним ударом.
показати весь коментар
29.09.2021 13:46 Відповісти
при "хорошем" попадании от одного удара в голову ...
показати весь коментар
29.09.2021 18:32 Відповісти
Отморозка который вылез из тачки и убил не за что человека закроют
показати весь коментар
29.09.2021 12:09 Відповісти
За несколько тысяч долларов, либо решит с родственниками, либо с прокурором и судьями.
показати весь коментар
29.09.2021 12:15 Відповісти
та тут на сайте одни свидетели секты "Закон один для всех -перед Законом Все равны"
показати весь коментар
29.09.2021 12:18 Відповісти
Отморозок это ты, быдло диванное. А это Человек - вышел защитить постороннего от ХАМА, за что ему респект и уважуха. Менты ему конечно выпишут по полной, типа чтоб не нарушал монополию на насилие. А жаль, воспитывают kapper-ов, под веником сидящих, а не граждан.
показати весь коментар
29.09.2021 12:17 Відповісти
Что-то я на видео не видел чтобы умерший распускал руки на заправщика.
А даже если тот и сказал что-то, это даёт право махать руками и убивать людей?
показати весь коментар
29.09.2021 12:19 Відповісти
А вы уверены что руками нельзя махать, вне зависимости от того что сказал ваш оппонент!
показати весь коментар
29.09.2021 15:25 Відповісти
Не можна. Право махати кулаками закінчується там, де починається ніс ближнього. Щоб хто не сказав, бити пергим не можна. Дістань телефон і зніми відео! Хіба заправщик, якого ображали почав кулаками махати, захищаючи себе??
показати весь коментар
29.09.2021 22:50 Відповісти
Пробачте, а що дасть телефон? Ви ж так і залишитесь, перепрошую, обісцяним!
показати весь коментар
29.09.2021 23:18 Відповісти
Тобто воно буде казати, що їб...ало в рот вас, вашу маму, тата, і всих ваших бабусь. А ви такий - Оу, а в мене ж є телефон!
Ну то щастя вам!
показати весь коментар
29.09.2021 23:22 Відповісти
Я не про цей конкретний випадок(бо ми ж не знаэмо що насправді там відбулось), а взагалі.
показати весь коментар
29.09.2021 23:25 Відповісти
Это ты гражданин ? хамовитое вонючее приблатненное быдло оправдывающее урода убийцу
показати весь коментар
29.09.2021 12:29 Відповісти
Да, извествный феномен - быдло всегда находит благородную причину для своей социопатии: в данном случае он от хама кого-то защищал, то есть на страже общественного порядка практически был, как перст Справедливости и Порядка. Не забудьте ему открытки по почте посылать на праздники, герой всё-таки.
показати весь коментар
29.09.2021 13:23 Відповісти
как это - ни за что? он человека убил. За оскорбления. мушкетер мать его.
показати весь коментар
29.09.2021 13:48 Відповісти
Так его под НОЧНОЙ,*****!! домашний арест отправили за убийство! он в дневное время подсуетится и ему ещё самооборону припишут с условны сроком.офигеть
показати весь коментар
29.09.2021 15:15 Відповісти
Вспомнил анекдот старый.
Лежала лошадь и не вставала. Вызвали хозяева ветеринара, тот пришел, осмотрел и сказал: "Если до вечера не встанет, то будем усыплять". Услышала этот разговор свинья, испугалась свинья за лошадь, говорит ей: "Вставай дурочка, если ты не встанешь, то тебя сегодня убьют". И лошадь после этих слов встала. Пришли хозяева - а лошадь стоит. Ну и на радостях в честь такого праздника убили свинью, зажарили и съели.

Вот и пассажир такси выступил в роли свиньи.
показати весь коментар
29.09.2021 12:09 Відповісти
Дебіл.
показати весь коментар
29.09.2021 12:10 Відповісти
Есть люди у которых руки чешутся, для таких заступиться за кого то это всего лишь оправдание своего желания помахать кулаками
показати весь коментар
29.09.2021 12:12 Відповісти
100% згоден
показати весь коментар
29.09.2021 22:51 Відповісти
десятка на ровном месте. думайте хоть немного наперед
показати весь коментар
29.09.2021 12:13 Відповісти
Нечем...
показати весь коментар
29.09.2021 13:15 Відповісти
отсидит червонец, ещё молодым выйдет...
показати весь коментар
29.09.2021 13:20 Відповісти
мдааа... на ровном месте на десятку приссесть чувак сможет.....
кто людям помогает, тот тратит время зря..........
показати весь коментар
29.09.2021 12:14 Відповісти
бидло рулить...закон на їхньому боці зазвичай
показати весь коментар
29.09.2021 12:20 Відповісти
помогая людям, не стоит забывать мозги дома. Его никто не просил убивать человека.
показати весь коментар
29.09.2021 13:49 Відповісти
Дадут ли ему шо то больше 3лет условных вообще , если он раньше не судим, имеет жену детей, и деньги. а да! Еще и скорую вызвал -а судьи именно это хорошо учтут (когда договорятся с адвокатом) ...... Вот таких мразей набирают в милицию и охрану, его никто не трогает а оно сразу в драку и в наручники
показати весь коментар
29.09.2021 12:16 Відповісти
сам в 2 раза больше жертвы, не распускай руки верзила
показати весь коментар
29.09.2021 12:17 Відповісти
а кто в ситуации не оказывался? вот так лезет черт в за.пу, щелкнуть ему или что делать? но тут перестарался с пилюлями, ответит, это ж не сын судьи похоже...
показати весь коментар
29.09.2021 12:18 Відповісти
отак буває...вб'єш тварину а судитимуть як за людину...
показати весь коментар
29.09.2021 12:19 Відповісти
Пьянь бесит, но нажратся можешь любой человек в том числе и порядочный, и стать на это время животным. На видео агрессии от якобы выпившего не видно абсолютно, и даже если он не пьяные истории расказывал, а материл по чем зря, то классического "иди *****" вполне достаточно. А бить, тем более первым...Голова для того, что бы думать.
показати весь коментар
29.09.2021 14:07 Відповісти
Бред,2 раза пнул его и готов. Некоторых по несколько минут толпой избивают и они выживают,тем более даже головой не ударился при падении,а аккуратно прилег.
показати весь коментар
29.09.2021 12:33 Відповісти
согласен, тут не было умысла именно убить.
показати весь коментар
29.09.2021 13:49 Відповісти
??? Всі удари по голові!! Мін просто відштовхнути п'яного!! Умисел очевидний. Три швидких удари. Дебіл він.
показати весь коментар
29.09.2021 22:54 Відповісти
МДА жалко обоих.
показати весь коментар
29.09.2021 12:39 Відповісти
это реформа.
показати весь коментар
29.09.2021 12:40 Відповісти
Пасажир виявився вбивцею. А чи треба було махати кулаками? Якщо такий герой, то треба було до Зеленського підійти і почати вимагати своїми кулаками підвищення пенсій і зниження ціни за опалення. Але для такого у нього оонка кишка...
показати весь коментар
29.09.2021 12:40 Відповісти
Ось таким чином сконав злочинець Джордж Флойд: не від того, що його хтось душив, а від передозу. Що трапилось далі знають всі. Тільки постраждав герой поліціант за те, що виконував свою роботу, а тут випадкова людина із можливо добрими намірами.
показати весь коментар
29.09.2021 12:41 Відповісти
Флойд,
во-первых, не был под наркотой.
во-вторых - он вышел на свободу за грабеж по малолетке за 8 лет до инцидента.
в-третьих - не защищай мусора, который убил безоружного человека, который ни на кого даже не нападал.
показати весь коментар
29.09.2021 13:51 Відповісти
Биография американского негра Флойда

в 1997 году, в возрасте 23 лет- арест за сбыт и хранение наркотиков
1998 год - 10 месяцев тюрьмы за вооруженный грабёж.
2002 год - 30 суток за взлом. И в том же году - 8 месяцев за хранение наркотиков.
2004 год - 9 месяцев за хранение наркотиков.
2005 год - 10 месяцев за хранение наркотиков.
И, наконец, 2009 год - 5 лет тюрьмы за вооруженный грабёж при отягчающих обстоятельствах: банда из 6 человек вломилась в дом, при этом «добродушный гигант» прижимал пистолет к животу хозяйки, а его товарищ бил её своим пистолетом по голове, чтобы не кричала.

Откинувшись переехал в Миннеаполис в 2014 году, где устроился работать вышибалой в баре, но в 2020 остался без работы из-за коронавируса. А 25 мая 2020 сделал неудачную попытку расплатиться в магазине поддельной 20-долларовой банкнотой. Вернуть сигареты покупатель отказался, продавец вызвал полицию, сообщив помимо прочего, что Флойд сильно пьян и не контролирует себя
показати весь коментар
29.09.2021 15:00 Відповісти
Якого ідола згубили.
показати весь коментар
29.09.2021 17:11 Відповісти
Мудак решил показать силу на подвыпившем мужичке ,которого он в два раза моложе и здоровей ,будет кукарекать скоро в петушатнике .
показати весь коментар
29.09.2021 12:41 Відповісти
Не та стаття і не та фізична форма. Та й зона вже давно не та.
показати весь коментар
29.09.2021 13:20 Відповісти
Дело не в статье и не в форме ,дело в человеке ,если он так себя ведёт на свободе ,то и на зоне покажет себя во всей красе а там такие красавчики очень быстро начинают хер сосать за сигареты.
показати весь коментар
29.09.2021 13:37 Відповісти
Цей п'яний ні на кого не нападав. Так, він щось говорив там, але навіть працівник заправки спокійно на нього реагував. Я взагалі не зрозумів до чого там пасажир вирішив втрутитись. І навіть після втручання там не було явної агресії, щоб бити.
показати весь коментар
29.09.2021 12:46 Відповісти
Вероятно этому козлу не понравилось что он стоял рядом с автомобилем и эмоционально что то рассказывал.
показати весь коментар
29.09.2021 12:59 Відповісти
"ночной домашний арест"(!) а дневной???
показати весь коментар
29.09.2021 12:47 Відповісти
В этой советско-европейско-банановой стране за траву держут в сизо пол года , а тут **** человека убила - и ночной , домашний арест. Украинские судьи - горите в АДУ !! Что бы ваши дети зажраные прокляты были.
показати весь коментар
30.09.2021 12:33 Відповісти
Мышление у нашего народа такое : кто сильнее тот и прав ...
показати весь коментар
29.09.2021 13:02 Відповісти
Явный перебор с агрессией, мало ли какие там терки у пьяного с заправщиком но тот его и пальцем не трогал а просто разговаривал.
показати весь коментар
29.09.2021 13:04 Відповісти
Наміру вбити не було. З цим ніхто сперечатись не буде. Був намір завдати тілесних ушкоджень. Але неразрахував силу і забрав життя. Варто ще додати що цей алкаш чіплявся до сторонньої людини, яка не кликала допомогу і не волала про порятунок. Тобто це був явно не самозахист і не захист життя іншої людини. Тож це було не змушене, а свідоме втручання у конфліктну ситуацію. У якій непощастило усім. Перший напідпитку поліз сперечатись і замість отриманого ляща чи підбитого ока помер. Інший замість веселої історії, яку б він міг переповісти друзям, отримав кримінальне провадження.
показати весь коментар
29.09.2021 13:10 Відповісти
А ПРОБЛЕМА ДУЖЕ ПРОСТО ВИРІШУЄТЬСЯ ... ЛЮДИ БАЧИТЕ ЗЛОЧИН ЧИ МАЛІ ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ І СПОКОЮ ..ВИЗИВАЙТЕ ПОЛІЙІАНТІВ ...ВОНИ ПОРУШНИКА НЕ ПОСАДЯТЬ ТАК ОСАДЯТЬ.. а ОТ КОЛИ ВИ БАЧЕТЕ ЩО КОГОСЬ ВБИВАЮТЬ ТРЕБА НЕ ТІЛЬКИ ВИЗИВАТИ ПОЛІЦІЮ В ПЕРШУ ЧЕРГУ.. А ЗРОБИТИ ЩОСЬ ДУЖЕ ГОЛОСЛИВЕ .. ЗАСВИСТІТИ У СВІСТОК ЗАСИГНАЛИТИ ..ЗАКРИЧАТИ ..ПОКЛИКАТИ НА ДОПОМОГУІ ТІЛЬКИ В КРАЙНОМУ ВИПАДКУ НАМАГАТИСЬ ВИРІШИТИ ПИТАННЯ САМОМУ... цЕЙ ВИПАДОК ЯК ПРИКЛАД...ЛЮДИНА ХОТІЛА НАВЧИТИ А ТЕПЕР БУДУТЬ ВЧИТИ ЙОГО....
показати весь коментар
29.09.2021 13:12 Відповісти
"А ЗРОБИТИ ЩОСЬ ДУЖЕ ГОЛОСЛИВЕ .."

НАПРИМЕР БЗДАНУТЬ? ЭТО БЫ СИЛЬНО РАЗРЯДИЛО ОБСТАНОВКУ
показати весь коментар
29.09.2021 16:31 Відповісти
Розумієте шановний алкашик...слово "голосливе " походить від слова "голос" і як що те шо хочете зробити ви робите голосом то цікава мутація у вас .. Голосові звязки у вас находяться в Ж???

Ну а звгалі умний зрозумів мене ...а ви ні ))) Ну щож тут зробиш...лікуйте мутацію і тренуйте гумористичні навики
показати весь коментар
30.09.2021 12:11 Відповісти
Кисо, ты шо, обиделся? Ну-ну, не стоит Я же не про тебя а в общем, а ты уже полный рот говна набрал чтоб плеваться
показати весь коментар
30.09.2021 14:23 Відповісти
Таке було колись і з моїм знайомим. Заліз в готельний номер алкаш і почав щось доводити. Той невдало вдарив один раз і сів на сім років. Коли є сила і поставлений удар, а самоконтролю немає то, біда- вражина завжди приведе тобі під удар ось такого дебіла.
показати весь коментар
29.09.2021 13:17 Відповісти
10 років за вбичство з необережності, і 3 роки терористам вбивцям з ордло,або зовсім нічого по програмі (тєбя ждут дома) Закон один для нас.
показати весь коментар
29.09.2021 13:27 Відповісти
Ни за кого он не ВСТУПАЛСЯ - просто его вывел из себя разговор заправщика и убитого - не понравилось поведение и физиономия.
показати весь коментар
29.09.2021 13:35 Відповісти
На таке і є СудМедекспертиза яка і вирішує чи дійсно удари спричинили смерть чи ні
показати весь коментар
29.09.2021 14:00 Відповісти
Полная аналогия с Семенченко и Торнадо! Встали на защиту Украины, мочили сепарьё и местное барыжьё... Теперь сидят!!!
показати весь коментар
29.09.2021 14:10 Відповісти
"и местное барыжьё..."

Прям Робингуды
показати весь коментар
29.09.2021 16:29 Відповісти
не лучше б шефира долбанул? или єрмака какого-нибудь...
показати весь коментар
29.09.2021 14:30 Відповісти
"...сів у таксі та поїхав, але згодом повернувся та викликав "швидку". " Люта брехня від мусорів - з якого б дива таке бидло так вчинило? Такий чуйний хіба бив би як скажений?
показати весь коментар
29.09.2021 14:50 Відповісти
Там мало шансів у покійного.
показати весь коментар
29.09.2021 15:09 Відповісти
"хорошими делами прославиться нельзя" (С)
--
Вылез, угомонил быдлана, теперь сядет...
показати весь коментар
29.09.2021 16:13 Відповісти
У самого недавно была такая же фигня. Приложил с лодошки пьянь, а то залетел башкой в бетон. Лежит, не двигается. Напрашивается вывод, бейте люди не в голову, а по торсу.
показати весь коментар
29.09.2021 16:18 Відповісти
недавно новость про нож в животе была и это было как легкое телесное(!) а тут тяжкое телесное. Руками.
Запретить руки?
показати весь коментар
29.09.2021 16:47 Відповісти
10 лет тут перебор. имхо.
показати весь коментар
29.09.2021 16:48 Відповісти
жалко мужика...сядет...а возможно спас жизнь заправщику. Вдруг у алкаша был нож,который он не успел достать? Кому было бы лучше если мужик бы не вышел из такси и не вломил, а заправщика бы порезали?
показати весь коментар
29.09.2021 17:13 Відповісти
поэтому всегда нужно хорошенько подумать, когда тебе захочется помахать на кого-то ручками - не защиты ради, а чисто для помахать
показати весь коментар
29.09.2021 17:31 Відповісти
Шо то у вас в Украине , дичь какая то твориться 🤔
показати весь коментар
29.09.2021 17:39 Відповісти
Звичайно, куди Україні до вашого Ізраїлю з його перманентними терактами та обстрілами.
показати весь коментар
30.09.2021 08:01 Відповісти
Блин а если б не вышел и не ударил алкаша, и не дай бог что то случилось с заправщиком, сколько б соплей было о равнодушии окружающих в том числе и от полиции.
показати весь коментар
29.09.2021 18:56 Відповісти
Країна дикунів.
показати весь коментар
29.09.2021 19:21 Відповісти
Уверен, что тот что убил за Зе голосовал. Проклятые зебилы довели страну и теперь людей на улицах убивают, чтобы они за Гетмана не голосовали нашего богоданного
показати весь коментар
29.09.2021 21:06 Відповісти
Занадто товсто.
показати весь коментар
30.09.2021 08:03 Відповісти
Кстати за побои не плохие штрафы, государство могло бы не плохо зарабатывать на драчунах. Но менты стараются даже не регистрировать легкие побои. По этому происходят такие тяжелые последствия.
показати весь коментар
29.09.2021 21:11 Відповісти
Хорошими делами прославиться нельзя. Заступился на свою жопу.
показати весь коментар
30.09.2021 07:27 Відповісти
 
 