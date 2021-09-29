Вирішив заступитися: в Києві пасажир таксі вбив чоловіка, який чіплявся до працівника АЗС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Столичні слідчі повідомили про підозру місцевому жителю, який до смерті побив чоловіка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
До поліції на спецлінію 102 від лікарів швидкої медичної допомоги надійшло повідомлення про те, що на території автозаправної станції на проспекті Романа Шухевича помер 45-річний чоловік. За вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група.
Як розповів начальник відділення слідчого відділу Дніпровського управління поліції Павло Шаламов, правоохоронці встановили, що потерпілий зазнав смертельних травм під час конфлікту з пасажиром таксі.
"Ми з’ясували, що чоловік напідпитку почав чіплятися до оператора автозаправної станції, який заправляв таксі. На захист працівника з авто вийшов пасажир та намагався заспокоїти чоловіка. Між ними розпочався конфлікт, у ході якого пасажир таксі кілька разів вдарив опонента в живіт та по голові. У результаті потерпілий впав на землю, а порушник спочатку сів у таксі та поїхав, але згодом повернувся та викликав "швидку". Прибувши, лікарі констатували смерть чоловіка".
Поліцейські затримали підозрюваного на місці події у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився киянин, 1995 року народження, який раніше не потрапляв у поле зору правоохоронців.
"Розпочато кримінальне провадження за частиною другою статті 121 Кримінального кодексу України - умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. За погодженням із окружною прокуратурою слідчі повідомили фігуранту про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. За скоєне чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі", - зазначив капітан поліції.
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в ином случае мужик умер на Маевке шашлыки и вроде кусок не большой а поди ж ты пошел в трахеи и так лег по его лекалу что эксперт сказал что никак и никто не смог бы вытащить кусок шашлыка..только распороть голо и трахею-- а как сие сделать если умер он за считанные минуты...в лесополосе... девчушка лет 12 сидела на детской скамейки в детском садике (ЭТО БЫЛО НА МОИХ ГЛАЗАХ) ПОДРОСТКА И ВДРУГ ХОТЕЛА ПЕРЕДВИНУТСЬЯ И КАК ТО ПО ГЛУПОМУ УПАЛА СО СКАМЕЙКИ ПОПОЙ НА АСФАЛЬТ ВЫСОТА СМ 35-45 НЕ ВЫШЕ А НЕТ УДАРИЛАСЬ ПОБЛЕДНЕЛА НАЧАЛО ЗНОБИТЬ МАМА ЕЕ ЩДОМОЙ ПРИВЕЛА А НОЧЬЮ РЕБЕНКА ПО СКОРОЙ НА СТОЛ ВСЯ В КРОВИ ОКАЗЩАЛОСЬ ЧТО У НЕЕ ВНУТРЕНЕЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ РАЗРРЫВ МАТКИ И ПРОЧЕЕ УДАЛИЛИ ДЕВЧОНКЕ ВСЕ ИБО СПАСАЛИ ЕЕ ЖИЗНЬ...
А даже если тот и сказал что-то, это даёт право махать руками и убивать людей?
Ну то щастя вам!
Лежала лошадь и не вставала. Вызвали хозяева ветеринара, тот пришел, осмотрел и сказал: "Если до вечера не встанет, то будем усыплять". Услышала этот разговор свинья, испугалась свинья за лошадь, говорит ей: "Вставай дурочка, если ты не встанешь, то тебя сегодня убьют". И лошадь после этих слов встала. Пришли хозяева - а лошадь стоит. Ну и на радостях в честь такого праздника убили свинью, зажарили и съели.
Вот и пассажир такси выступил в роли свиньи.
кто людям помогает, тот тратит время зря..........
во-первых, не был под наркотой.
во-вторых - он вышел на свободу за грабеж по малолетке за 8 лет до инцидента.
в-третьих - не защищай мусора, который убил безоружного человека, который ни на кого даже не нападал.
в 1997 году, в возрасте 23 лет- арест за сбыт и хранение наркотиков
1998 год - 10 месяцев тюрьмы за вооруженный грабёж.
2002 год - 30 суток за взлом. И в том же году - 8 месяцев за хранение наркотиков.
2004 год - 9 месяцев за хранение наркотиков.
2005 год - 10 месяцев за хранение наркотиков.
И, наконец, 2009 год - 5 лет тюрьмы за вооруженный грабёж при отягчающих обстоятельствах: банда из 6 человек вломилась в дом, при этом «добродушный гигант» прижимал пистолет к животу хозяйки, а его товарищ бил её своим пистолетом по голове, чтобы не кричала.
Откинувшись переехал в Миннеаполис в 2014 году, где устроился работать вышибалой в баре, но в 2020 остался без работы из-за коронавируса. А 25 мая 2020 сделал неудачную попытку расплатиться в магазине поддельной 20-долларовой банкнотой. Вернуть сигареты покупатель отказался, продавец вызвал полицию, сообщив помимо прочего, что Флойд сильно пьян и не контролирует себя
НАПРИМЕР БЗДАНУТЬ? ЭТО БЫ СИЛЬНО РАЗРЯДИЛО ОБСТАНОВКУ
Ну а звгалі умний зрозумів мене ...а ви ні ))) Ну щож тут зробиш...лікуйте мутацію і тренуйте гумористичні навики
Прям Робингуды
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Вылез, угомонил быдлана, теперь сядет...
Запретить руки?