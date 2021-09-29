УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11334 відвідувача онлайн
Новини Фото
5 183 11

Росіянин намагався виїхати з України на викраденому автомобілі, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Сьогодні вночі прикордонники Волинського загону виявили легковий автомобіль "Skoda" 2019 року випуску, який перебував у міжнародному розшуку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Виїхати автівкою з України через пункт пропуску "Доманове" намагався громадянин РФ. Під час заходів прикордонного контролю на транспортний засіб, яким він керував, спрацювала база даних Інтерполу", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом прикордонники поінформували співробітників Укрбюро Інтерполу в м. Київ, які підтвердили, що автівка з таким VIN-номером з січня минулого року вважається викраденою та розшукується в Україні.

Росіянин намагався виїхати з України на викраденому автомобілі, - Держприкордонслужба 01

В установленому порядку прикордонники автомобіль передали співробітникам Національної поліції.

Також дивіться: Викрадення автомобілів зі штрафмайданчиків: 13 членів злочинного угруповання постануть перед судом, постраждалим завдано збитків на понад 17 млн ​​грн. ФОТО

Росіянин намагався виїхати з України на викраденому автомобілі, - Держприкордонслужба 02
Фото: Держприкордонслужба

Автор: 

авто (6167) Держприкордонслужба ДПСУ (5985) викрадення автівки (208)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+11
Та зробіть вже нарешті візовий режим з Московією . Скільки можна впускати цю російську наволоч в Україну ? Хоча б 700$ за розгляд документів на 10-ти денну візу і 3000$ - за 90 - денну . У разі відмови - кошти не повертаються . Ну от для чого нам ці виродки в Україні ?
показати весь коментар
29.09.2021 13:24
+8
Репоед и вор - слова синонимы. Это заложено в их скрепах.
показати весь коментар
29.09.2021 13:02
+6
Почему эти рашистские ****** свободно шастают по стране и совершают преступления на 8м году войны? Ау, СБУ ,ты где ?
показати весь коментар
29.09.2021 13:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Репоед и вор - слова синонимы. Это заложено в их скрепах.
показати весь коментар
29.09.2021 13:02 Відповісти
Кто помогал репоеду? Они кто?
показати весь коментар
29.09.2021 13:09 Відповісти
Поребрик тому виной, все в округе говорили.
показати весь коментар
29.09.2021 13:09 Відповісти
Почему эти рашистские ****** свободно шастают по стране и совершают преступления на 8м году войны? Ау, СБУ ,ты где ?
показати весь коментар
29.09.2021 13:15 Відповісти
Та зробіть вже нарешті візовий режим з Московією . Скільки можна впускати цю російську наволоч в Україну ? Хоча б 700$ за розгляд документів на 10-ти денну візу і 3000$ - за 90 - денну . У разі відмови - кошти не повертаються . Ну от для чого нам ці виродки в Україні ?
показати весь коментар
29.09.2021 13:24 Відповісти
А кацапа в расход?
показати весь коментар
29.09.2021 13:31 Відповісти
То есть, когда он с россии вьезжал - база не сработала?

специально, что ли впустили?
показати весь коментар
29.09.2021 13:50 Відповісти
читайте уважно: авто розшукується в Україні.
показати весь коментар
29.09.2021 14:05 Відповісти
так как же он на этом авто вьехал, раз оно розшукуєеся в Україні?
показати весь коментар
30.09.2021 09:42 Відповісти
Кацалоха розвели на бабки наші бандюки))
показати весь коментар
29.09.2021 14:28 Відповісти
 
 