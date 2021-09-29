Росіянин намагався виїхати з України на викраденому автомобілі, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Сьогодні вночі прикордонники Волинського загону виявили легковий автомобіль "Skoda" 2019 року випуску, який перебував у міжнародному розшуку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Виїхати автівкою з України через пункт пропуску "Доманове" намагався громадянин РФ. Під час заходів прикордонного контролю на транспортний засіб, яким він керував, спрацювала база даних Інтерполу", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом прикордонники поінформували співробітників Укрбюро Інтерполу в м. Київ, які підтвердили, що автівка з таким VIN-номером з січня минулого року вважається викраденою та розшукується в Україні.

В установленому порядку прикордонники автомобіль передали співробітникам Національної поліції.

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Фото: Держприкордонслужба