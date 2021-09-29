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В Одесі неповнолітній хлопець погрожував перехожим пістолетом, його затримано, - поліція. ФОТОрепортаж

Патрульні затримали неповнолітнього хлопця, який розмахував посеред вулиці предметом, схожим на пістолет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу патрульної поліції Одеської області у Facebook.

Повідомляється, що сьогодні вранці патрульні отримали повідомлення, що на проспекті Академіка Глушка ходить невідомий хлопець і погрожує перехожим предметом, схожим на пістолет.

17-річний одесит був у стані сп'яніння і не міг пояснити причину своєї поведінки.

Для встановлення всіх обставин події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, а також на місце була викликана мати неповнолітнього хлопця.

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В Одесі неповнолітній хлопець погрожував перехожим пістолетом, його затримано, - поліція 01
В Одесі неповнолітній хлопець погрожував перехожим пістолетом, його затримано, - поліція 02
Фото: патрульна поліція

Автор: 

діти (5065) Одеса (5458) пияцтво (580) погрози (488)


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Топ коментарі
+13
В Штатах за такие размахивания можно пулю промеж рожин схлопотать от полицейских и абсолютно правильно. Разошёлся народец с оружием, надо успокаивать. На фронте вас "вояк" уличных очень не хватает, там свою удаль показывать
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29.09.2021 14:54
+7
ПО фотке очень похоже на газовик "Walter PP" но от этого не тепло не холодно. Правильно написали выше в штатах бы ****...й выписали со старта. А в Израиле ваще увалили в течении 40 сек. Таких "ворошиловских стрелков" учить надо - не спиливая мушку!!!
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29.09.2021 15:16
+4
Нам нужны страшно ненавидимые совковые вытрезвители. Буянит папаня дома - в вытрезвитель, валяется пьянь на травке - в вытрезвитель, а не к врачам нервы шатать, орет бухое на улице, пристает до прохожих, мешает людям - туда же. И держать прикованным до тех пор, пока в людское состояние не прийдет. А сейчас протокол составят и дальше пустят бесприделить, и часто все плачевно заканчивается как для самого алкашика, так и для ни в чем не повинных людей...Думаю и многие из бухарей благодарны потом будут, что спасены от героических пьяных подвигов.
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29.09.2021 15:00
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- Так вот. Балаганов, вы пижон. Не обижайтесь. Этим я хочу точно указать то место, которое вы занимаете под солнцем. Вы пижон, -- повторил Остап. -- И сын пижона. И дети ваши будут пижонами. Мальчик! (c)
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29.09.2021 14:54 Відповісти
щас би вчилки i мозготрахи сказали б "нє пєрєхадiтє на лiчнастi".
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29.09.2021 15:16 Відповісти
В Штатах за такие размахивания можно пулю промеж рожин схлопотать от полицейских и абсолютно правильно. Разошёлся народец с оружием, надо успокаивать. На фронте вас "вояк" уличных очень не хватает, там свою удаль показывать
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29.09.2021 14:54 Відповісти
Только если ты не блмщик или не состоишь в антифа, этих не трогают.
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29.09.2021 16:42 Відповісти
Нам нужны страшно ненавидимые совковые вытрезвители. Буянит папаня дома - в вытрезвитель, валяется пьянь на травке - в вытрезвитель, а не к врачам нервы шатать, орет бухое на улице, пристает до прохожих, мешает людям - туда же. И держать прикованным до тех пор, пока в людское состояние не прийдет. А сейчас протокол составят и дальше пустят бесприделить, и часто все плачевно заканчивается как для самого алкашика, так и для ни в чем не повинных людей...Думаю и многие из бухарей благодарны потом будут, что спасены от героических пьяных подвигов.
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29.09.2021 15:00 Відповісти
ПО фотке очень похоже на газовик "Walter PP" но от этого не тепло не холодно. Правильно написали выше в штатах бы ****...й выписали со старта. А в Израиле ваще увалили в течении 40 сек. Таких "ворошиловских стрелков" учить надо - не спиливая мушку!!!
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29.09.2021 15:16 Відповісти
опасно игрался, не спилив мушку
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29.09.2021 15:16 Відповісти
Скоріш за все якась стартова фігня, але по сраці за таке треба давати добряче! (хоча в 17 вже пізно)
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29.09.2021 15:26 Відповісти
Ekol Majarov дешманский турецкий стартовик, глупо таким хламом людей пугать
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29.09.2021 16:03 Відповісти
"Они же дети!"
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29.09.2021 16:30 Відповісти
"и не мог объяснить причину своего поведения"

Тоже мне бином Ньютона. Залил зенки и захотелось показать всему миру что он "не тварь дрожащая, но право имеет" (С). И чтоб все вокруг посмотрели и сказали "дааа! ты - невЪи...ческий пацан!"
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29.09.2021 16:44 Відповісти
пацан к успеху шёл
не подфартило...
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29.09.2021 17:10 Відповісти
 
 