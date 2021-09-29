В Одесі неповнолітній хлопець погрожував перехожим пістолетом, його затримано, - поліція. ФОТОрепортаж
Патрульні затримали неповнолітнього хлопця, який розмахував посеред вулиці предметом, схожим на пістолет.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу патрульної поліції Одеської області у Facebook.
Повідомляється, що сьогодні вранці патрульні отримали повідомлення, що на проспекті Академіка Глушка ходить невідомий хлопець і погрожує перехожим предметом, схожим на пістолет.
17-річний одесит був у стані сп'яніння і не міг пояснити причину своєї поведінки.
Для встановлення всіх обставин події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, а також на місце була викликана мати неповнолітнього хлопця.
Топ коментарі
+13 дмитрий иванов #379098
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+7 Сергей Иванченко #454402
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+4 Игорь Билык
показати весь коментар29.09.2021 15:00
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Тоже мне бином Ньютона. Залил зенки и захотелось показать всему миру что он "не тварь дрожащая, но право имеет" (С). И чтоб все вокруг посмотрели и сказали "дааа! ты - невЪи...ческий пацан!"
не подфартило...