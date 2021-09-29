В Одесі неповнолітній хлопець погрожував перехожим пістолетом, його затримано, - поліція. ФОТОрепортаж

Патрульні затримали неповнолітнього хлопця, який розмахував посеред вулиці предметом, схожим на пістолет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу патрульної поліції Одеської області у Facebook.

Повідомляється, що сьогодні вранці патрульні отримали повідомлення, що на проспекті Академіка Глушка ходить невідомий хлопець і погрожує перехожим предметом, схожим на пістолет.

17-річний одесит був у стані сп'яніння і не міг пояснити причину своєї поведінки.

Для встановлення всіх обставин події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, а також на місце була викликана мати неповнолітнього хлопця.

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Фото: патрульна поліція