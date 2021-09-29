Меморіальну дошку загиблому від кулі російського снайпера воїну Олександру Отрєп’єву відкрили в Миколаївській області. ФОТО

Учора, 28 вересня, на фасаді Новобузького аграрного коледжу Миколаївського національного аграрного університету відкрили меморіальну дошку Олександру Сергійовичу Отрєп’єву (позивний Пев), 1992 року народження, уродженцю села Приют Єланецького району Миколаївської області, старшому матросу, наводчику 1-го відділення 2-го взводу 2-ї роти батальйону морської піхоти 36-ї окремої бригади морської піхоти, який загинув 21 січня поточного року о 18.05 в районі селища Гнутове Волноваського району Донецької області в результаті смертельного кульового поранення, заподіяного російським снайпером.

Про це йдеться на офіційній фейсбук-сторінці 36-ї ОБрМП, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вчора, 28 вересня, відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки морському піхотинцю, учаснику операції Об’єднаних сил Олександру Отрєп’єву. Дошку встановлено на фасаді Новобузького коледжу Миколаївського національного аграрного університету, де навчався воїн-захисник. Старший матрос Олександр Отрєп’єв служив навідником у 36-й окремій бригаді морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського. Загинув морський піхотинець 21 січня 2021 року під час виконання бойового завдання від кулі снайпера біля села Гнутове Кальміуського району міста Маріуполь Донецької області. Похований на кладовищі у рідному селі Приют Єланецького ОТГ Вознесенського району Миколаївської області. Він був старшим сином у мами, не одружений. Посмертно нагороджений орденом "За мужність" III ступеня", - випливає з повідомлення.

Також наголошується, що вшанувати пам'ять 29-річного захисника України зібралися бойові побратими, рідні, близькі загиблого, учасники бойових дій на сході України, студенти та викладачі Новобузького коледжу.

Ініціатором встановлення дошки стала група цивільно-військового співробітництва бригади та голова "Благодійного фонду "Українські серця" Олег Баркаренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меморіальну дошку українським воїнам Ігорю Пащенку та Олегу Ребенку відкрили в Чернігові. ФОТОрепортаж

"Олександр дуже любив свою батьківщину. Він один із тих, хто віддав своє життя за найцінніше, що є у нас – Україну. Ми повинні бути вдячні за мирне небо, та приклонити голову перед світлою пам’яттю воїна", - сказав Олег Баркаренко.









