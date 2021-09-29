Загиблого на Донбасі воїна 54-ї ОМБр Віктора Молостова поховали на Харківщині. ФОТО

У селі Новоолександрівка Красноградського району Харківської області 29 вересня пройшла церемонія прощання із загиблим на Донбасі командиром відділення 54-ї окремої механізованої бригади Віктором Молостова.

Про це йдеться в матеріалі видання "АрмияINFORM", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Велике спільне горе об'єднало воїнів окремої механізованої бригади імені Івана Мазепи Збройних сил України і жителів селища Новоолександрівка, що на Харківщині. Десятки людей прийшли в один з будинків цього населеного пункту, щоб провести в останню путь свого земляка і сміливого воїна Віктора Молостова, підтримати його рідних.

Віктор Молостов загинув 26 вересня в районі проведення операції Об'єднаних сил внаслідок підриву на ворожій міні. Вдома у загиблого Героя залишилися дружина Ольга, дочка Владлена і син Євген.

Командир бойової машини - командир механізованого відділення старший солдат Віктор Молостов не дожив до свого 50-річчя лише півтора місяці. У 2015-му він залишив свою громадянську роботу і добровільно пішов у Збройні сили України за мобілізацією. Проходив службу в різних військових колективах, які брали безпосередню участь у російсько-українській війні. З березня 2021-го перебував у лавах окремої механізованої бригади імені Івана Мазепи.

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За словами командування бригади, Віктор був вірним другом, користувався величезним авторитетом серед товаришів по службі, а як молодший командир мав чіткі перспективи щодо подальшого кар'єрного росту.

Провести в останню путь захисника України в його рідну Новоолександрівку прибули військовослужбовці з різних частин і установ Харківського гарнізону, бойові побратими, які приїхали з фронту, представники Оперативного командування "Схід", а також посадові особи місцевих органів самоврядування.

Старшого солдата Віктора Молостова поховали в рідному селищі. Почесною вартою біля труни загиблого стояли курсанти Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба.

Наприкінці церемонії прощання рідним загиблого зі словами щирого співчуття передали Державний Прапор України", - наголошується в повідомленні.





Нагадаємо, 49-річний Віктор Михайлович Молостов жив у селі Новоолександрівка Красноградського району Харківської області, служив старшим солдатом, командиром бойової машини 54-ї окремої механізованої бригади, загинув 26 вересня внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої.