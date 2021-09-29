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Загиблого на Донбасі воїна 54-ї ОМБр Віктора Молостова поховали на Харківщині. ФОТО

У селі Новоолександрівка Красноградського району Харківської області 29 вересня пройшла церемонія прощання із загиблим на Донбасі командиром відділення 54-ї окремої механізованої бригади Віктором Молостова.

Про це йдеться в матеріалі видання "АрмияINFORM", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Велике спільне горе об'єднало воїнів окремої механізованої бригади імені Івана Мазепи Збройних сил України і жителів селища Новоолександрівка, що на Харківщині. Десятки людей прийшли в один з будинків цього населеного пункту, щоб провести в останню путь свого земляка і сміливого воїна Віктора Молостова, підтримати його рідних.

Віктор Молостов загинув 26 вересня в районі проведення операції Об'єднаних сил внаслідок підриву на ворожій міні. Вдома у загиблого Героя залишилися дружина Ольга, дочка Владлена і син Євген.

Командир бойової машини - командир механізованого відділення старший солдат Віктор Молостов не дожив до свого 50-річчя лише півтора місяці. У 2015-му він залишив свою громадянську роботу і добровільно пішов у Збройні сили України за мобілізацією. Проходив службу в різних військових колективах, які брали безпосередню участь у російсько-українській війні. З березня 2021-го перебував у лавах окремої механізованої бригади імені Івана Мазепи.

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За словами командування бригади, Віктор був вірним другом, користувався величезним авторитетом серед товаришів по службі, а як молодший командир мав чіткі перспективи щодо подальшого кар'єрного росту.

Провести в останню путь захисника України в його рідну Новоолександрівку прибули військовослужбовці з різних частин і установ Харківського гарнізону, бойові побратими, які приїхали з фронту, представники Оперативного командування "Схід", а також посадові особи місцевих органів самоврядування.

Старшого солдата Віктора Молостова поховали в рідному селищі. Почесною вартою біля труни загиблого стояли курсанти Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба.

Наприкінці церемонії прощання рідним загиблого зі словами щирого співчуття передали Державний Прапор України", - наголошується в повідомленні.

Загиблого на Донбасі воїна 54-ї ОМБр Віктора Молостова поховали на Харківщині 01
Загиблого на Донбасі воїна 54-ї ОМБр Віктора Молостова поховали на Харківщині 02

Нагадаємо, 49-річний Віктор Михайлович Молостов жив у селі Новоолександрівка Красноградського району Харківської області, служив старшим солдатом, командиром бойової машини 54-ї окремої механізованої бригади, загинув 26 вересня внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої.

Автор: 

похорон (1284) Харківщина (6054) Ян Осока (1495) 54 окрема бригада (179)


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ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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29.09.2021 18:37 Відповісти
Шкода, шкода... особливо враховуючи теперішні обставини та байдужість співгромадян.
Царство Небесне захисникові.
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29.09.2021 18:45 Відповісти
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29.09.2021 18:50 Відповісти
Спасибо. Вечная память героям.

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29.09.2021 18:50 Відповісти
Вівчна пам'ять Герою, царство небесне. Щирі співчуття його родині. Герої не вмирають...
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29.09.2021 18:57 Відповісти
Украіна сумує ...😪😪😪
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29.09.2021 20:28 Відповісти
Україна Понад Усе,Смерть Ворогам,Слава Героям !!!Вічная Пам*ять Герою!!!
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29.09.2021 20:46 Відповісти
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!
Спочивай з миром, Герой...
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29.09.2021 22:33 Відповісти
 
 