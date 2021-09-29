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Білорусь видає нелегалам військову форму, - Прикордонна служба Польщі. ФОТО

Польські прикордонники побоюються чергових провокацій з боку режиму Лукашенка.

Про це повідомляється в Twitter Прикордонної служби Польщі, передає Цензор.НЕТ.

"Ми очікуємо чергові провокації з білоруської сторони. Білоруські спецслужби видають іноземцям, які кочують з їхнього боку кордону, військову форму, попри те, що до цього їм кілька разів надавали допомогу неурядові організації в Білорусі, зокрема теплий одяг", - сказано в публікації.

Білорусь видає нелегалам військову форму, - Прикордонна служба Польщі 01
Білорусь видає нелегалам військову форму, - Прикордонна служба Польщі 02

Нагадаємо, за минулу добу польські прикордонники запобігли 473 спробам нелегальних мігрантів перетнути кордон Польщі з боку Білорусі. Це рекордна добова кількість випадків від початку міграційної кризи в серпні.

За даними польських прикордонників, із серпня польсько-білоруський кордон спробувало нелегально перетнути понад 10 тис. мігрантів із країн Близького Сходу і Африки. За цей час затримано 116 осіб за допомогу в нелегальному перетині кордону, зокрема п'ятьох - в останню добу.

Також читайте: Кожен п'ятий нелегальний мігрант з Білорусі має зв'язки з РФ, частина з них намагається приховати цей факт, - спецслужби Польщі

Польща і Литва змонтували огорожу з колючого дроту на кордоні з Білоруссю, щоб запобігти проникненню нелегальних мігрантів.

РП і країни Балтії звинувачують режим Лукашенка у свідомій дестабілізації ситуації на кордоні, підкреслюючи, що міграційний тиск - організовані дії Мінська проти Варшави і Вільнюса.

Автор: 

Білорусь (7931) мігранти (1110) Польща (8500)


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Топ коментарі
+40
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29.09.2021 21:32
+15
Ось дійсно цікаво, якщо там так чудово як розповідає Бульбафюрер, то чому ж мігранти тікають у Європу що загниває? Риторичне питання.
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29.09.2021 21:36
+15
Гляйнвице чистейшей воды !
переодеть мигрантов в военную форму для того, чтобы литовские пограничники кого-нибудь подстрелили

фюрера такие предсказуемые....
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29.09.2021 22:15
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29.09.2021 21:32 Відповісти
Streliat nelzia ,mozno tolko elekrosoker ili sobaku ispolzyvat.
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29.09.2021 22:01 Відповісти
Гляйнвице чистейшей воды !
переодеть мигрантов в военную форму для того, чтобы литовские пограничники кого-нибудь подстрелили

фюрера такие предсказуемые....
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29.09.2021 22:15 Відповісти
І розвісити на гілляках, як мертвих ворон на городі.
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30.09.2021 06:43 Відповісти
Ось дійсно цікаво, якщо там так чудово як розповідає Бульбафюрер, то чому ж мігранти тікають у Європу що загниває? Риторичне питання.
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29.09.2021 21:36 Відповісти
Мігранти не тікають з білорасєї, їм туди завозять і обіцяють за грошенята переправити до ЄС, а що до життя у білорасєї) не можу назвати ліпшим за Україну...
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29.09.2021 21:59 Відповісти
У них цель тама, а не тута.
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29.09.2021 22:03 Відповісти
Холодно наверно. Не из бутика же пальтишки раздавать.
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29.09.2021 21:38 Відповісти
_Уже второе после 2010 нападение фашистов на Польшу. В этот раз высшее военное и политическое руководство Польши не убили. Пока что.
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29.09.2021 21:54 Відповісти
Прибалти гальмують, закрити кордон і попередити бульбашню що будуть стріляти в усе що буде намагатися його перетнути...
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29.09.2021 21:55 Відповісти
Толеранты хреновы на такое не способны.
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29.09.2021 22:00 Відповісти
Jesli cesno bolsinstvo ix okazetsia v Germaniji.U nas za 2 mesiaca 704 sbezali gde ix derzyt.Tak sto tut bolse nemcam golovu dolzno bolet cem nam,oni tut ne ostanitsia.
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29.09.2021 22:05 Відповісти
дорогие литовцы!

организуйте немецким колбасникам Северный поток 3,
только не черной жижей, а с черными тараканами

немекие колбасники ведь такие любители фюреров разных мастей - от Адика, до Лександра и Вовавана
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29.09.2021 22:20 Відповісти
Tak vot i diot uze severni potok 3 k nemcam tolko s Belorus ,bolsinstve vsio taki s Polsi no mi toze pomogajem i latysi takze
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29.09.2021 22:25 Відповісти
ото і добре, хай німці розгрібают те, що разом із Путіним навалили !
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29.09.2021 22:31 Відповісти
Саша,невеличека поправочка: не із путіним, а із ****** (визнано,дякуючи харків"янам, усім світом!)
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29.09.2021 23:48 Відповісти
Прикольно.
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29.09.2021 22:02 Відповісти
Це ракова пухлина у центрі Європи. Далі буде.
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29.09.2021 22:05 Відповісти
Вы подождите, они им скоро танки и БТРы выдадут и скажут, что их купили в военторге, вот тогда будет весело действительно 😁😁😁
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29.09.2021 22:17 Відповісти
Іхтамнети Луки.
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29.09.2021 22:24 Відповісти
Та яка там Білорусь... Козломордія зі своїми гібридними іграшками пхається в Західну Європу. Невже оті кремлебл***ді думають,що з-за спини Мауса-РБ не видно вух *************** Слона. Та сволота нагло пхається всюди, аби лише насрати порядним людям на стіл, аби навоняти і ізгадити їм життя.
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29.09.2021 22:26 Відповісти
Судя по всему Польша и Литва остановили поток мигрантов. У Лукашенко не будет выхода - только возвращать людей от границы и трудоустраивать на гос.предприятия.
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29.09.2021 22:44 Відповісти
Так то бульбомаршалу на руку: своїх робітників-за грати, а "чорних тараканів"- на заводи. Красота для луки! Тільки от біда: "кляті" сябри вже починають натурально відстрілюватись від вірних псів режиму-КГБшників і спроваджувати їх на крнцерти до кобздона (сьогодняшня трагічна подія у РБ). Тепер "прядсядатяль" буде волати,що вони порадившись із пуциком,вирішили,що ото Україна нацьковує "стрілків" на нього,любимого і треба щось із отою Україною робити.
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30.09.2021 00:06 Відповісти
Зато пересечение границы в военной форме даёт возможность на камеры открывать огонь на поражение!
Войска атакуют!
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30.09.2021 00:04 Відповісти
Это они что там палаточный лагерь разбили...??? Ой умора, Лукобольбос совсем с башни съехал - не граница, а базар какой то. А шаурма, люля-кебаб, хинкали, шашлык -башлык организовали белорусские апальченцы???
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30.09.2021 07:05 Відповісти
ох і "щастить" українцям...з одного боку нео-фашистська росія на чолі з шизоїдним вождем, а з другого диктатор північної кореї білорусі
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30.09.2021 14:53 Відповісти
 
 