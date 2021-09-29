Білорусь видає нелегалам військову форму, - Прикордонна служба Польщі. ФОТО
Польські прикордонники побоюються чергових провокацій з боку режиму Лукашенка.
Про це повідомляється в Twitter Прикордонної служби Польщі, передає Цензор.НЕТ.
"Ми очікуємо чергові провокації з білоруської сторони. Білоруські спецслужби видають іноземцям, які кочують з їхнього боку кордону, військову форму, попри те, що до цього їм кілька разів надавали допомогу неурядові організації в Білорусі, зокрема теплий одяг", - сказано в публікації.
Нагадаємо, за минулу добу польські прикордонники запобігли 473 спробам нелегальних мігрантів перетнути кордон Польщі з боку Білорусі. Це рекордна добова кількість випадків від початку міграційної кризи в серпні.
За даними польських прикордонників, із серпня польсько-білоруський кордон спробувало нелегально перетнути понад 10 тис. мігрантів із країн Близького Сходу і Африки. За цей час затримано 116 осіб за допомогу в нелегальному перетині кордону, зокрема п'ятьох - в останню добу.
Польща і Литва змонтували огорожу з колючого дроту на кордоні з Білоруссю, щоб запобігти проникненню нелегальних мігрантів.
РП і країни Балтії звинувачують режим Лукашенка у свідомій дестабілізації ситуації на кордоні, підкреслюючи, що міграційний тиск - організовані дії Мінська проти Варшави і Вільнюса.
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У остальных моментально желание пропадет.
переодеть мигрантов в военную форму для того, чтобы литовские пограничники кого-нибудь подстрелили
фюрера такие предсказуемые....
организуйте немецким колбасникам Северный поток 3,
только не черной жижей, а с черными тараканами
немекие колбасники ведь такие любители фюреров разных мастей - от Адика, до Лександра и Вовавана
Войска атакуют!
кореїбілорусі