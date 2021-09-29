Біля посольства Білорусі в Києві вшанували пам'ять Андрія Зельцера, білоруського айтівця, який чинив збройний опір КДБ у Мінську. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві біля посольства Республіки Білорусь відбулася акція пам'яті Андрія Зельцера, білоруського 32-річного айтівця, який напередодні загинув у перестрілці зі співробітниками КДБ у Мінську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.







Дивіться також: Мінський айтівець застрелив співробітника КДБ, який увірвався в його квартиру і теж був застрелений. ВIДЕО













Також дивіться: Білоруські патріоти атакували з безпілотників базу ОМОН узурпатора Лукашенка. ВIДЕО

















Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ