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Біля посольства Білорусі в Києві вшанували пам'ять Андрія Зельцера, білоруського айтівця, який чинив збройний опір КДБ у Мінську. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві біля посольства Республіки Білорусь відбулася акція пам'яті Андрія Зельцера, білоруського 32-річного айтівця, який напередодні загинув у перестрілці зі співробітниками КДБ у Мінську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Біля посольства Білорусі в Києві вшанували память Андрія Зельцера, білоруського айтівця, який чинив збройний опір КДБ у Мінську 01
Біля посольства Білорусі в Києві вшанували память Андрія Зельцера, білоруського айтівця, який чинив збройний опір КДБ у Мінську 02
Біля посольства Білорусі в Києві вшанували память Андрія Зельцера, білоруського айтівця, який чинив збройний опір КДБ у Мінську 03

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Біля посольства Білорусі в Києві вшанували память Андрія Зельцера, білоруського айтівця, який чинив збройний опір КДБ у Мінську 04
Біля посольства Білорусі в Києві вшанували память Андрія Зельцера, білоруського айтівця, який чинив збройний опір КДБ у Мінську 05
Біля посольства Білорусі в Києві вшанували память Андрія Зельцера, білоруського айтівця, який чинив збройний опір КДБ у Мінську 06
Біля посольства Білорусі в Києві вшанували память Андрія Зельцера, білоруського айтівця, який чинив збройний опір КДБ у Мінську 07

Біля посольства Білорусі в Києві вшанували память Андрія Зельцера, білоруського айтівця, який чинив збройний опір КДБ у Мінську 08
Біля посольства Білорусі в Києві вшанували память Андрія Зельцера, білоруського айтівця, який чинив збройний опір КДБ у Мінську 03

Також дивіться: Білоруські патріоти атакували з безпілотників базу ОМОН узурпатора Лукашенка. ВIДЕО

Біля посольства Білорусі в Києві вшанували память Андрія Зельцера, білоруського айтівця, який чинив збройний опір КДБ у Мінську 10
Біля посольства Білорусі в Києві вшанували память Андрія Зельцера, білоруського айтівця, який чинив збройний опір КДБ у Мінську 11
Біля посольства Білорусі в Києві вшанували память Андрія Зельцера, білоруського айтівця, який чинив збройний опір КДБ у Мінську 12
Біля посольства Білорусі в Києві вшанували память Андрія Зельцера, білоруського айтівця, який чинив збройний опір КДБ у Мінську 13
Біля посольства Білорусі в Києві вшанували память Андрія Зельцера, білоруського айтівця, який чинив збройний опір КДБ у Мінську 14

Біля посольства Білорусі в Києві вшанували память Андрія Зельцера, білоруського айтівця, який чинив збройний опір КДБ у Мінську 06
Біля посольства Білорусі в Києві вшанували память Андрія Зельцера, білоруського айтівця, який чинив збройний опір КДБ у Мінську 16

Біля посольства Білорусі в Києві вшанували память Андрія Зельцера, білоруського айтівця, який чинив збройний опір КДБ у Мінську 17

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

акція (1455) Білорусь (7931) Київ (19469) посольство (944) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+62
Вічна память герою. Він помер не скорившись.
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29.09.2021 21:48
+36
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZV8sImCxzzLEVtfnmzoT7ssYeGv-dHamvIEdAlbNgNT-WNLaeh3EoPTNOmalbyifbWFekjLEq-ByPXlw1BNtVmjA-bj8PYHLQvR7Z0FHrj3vzq8TPtTZE2GhNgSOHfPTTY&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

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Андрій Зельцер - «один козак серед мільйона свинопасів».
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29.09.2021 21:50
+34
Это очень сильный человек. Вечная память.
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29.09.2021 21:50
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Вічна память герою. Він помер не скорившись.
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29.09.2021 21:48 Відповісти
Жыве Беларусь ! Жыве вечна ! Слава Украіне ! Героям слава !
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30.09.2021 09:14 Відповісти
Жыве Беларусь ! Жыве вечна ! Слава Украіне ! Героям слава !
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30.09.2021 09:15 Відповісти
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZV8sImCxzzLEVtfnmzoT7ssYeGv-dHamvIEdAlbNgNT-WNLaeh3EoPTNOmalbyifbWFekjLEq-ByPXlw1BNtVmjA-bj8PYHLQvR7Z0FHrj3vzq8TPtTZE2GhNgSOHfPTTY&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi?eid=ARDpuTT7JhDgCbrdPbpDlrTvZJxIxWHfWl7Zqo2vFSj37t5qWetI-EoSRL5omwops1L__-SaR1me7XGq 3 год ·



Андрій Зельцер - «один козак серед мільйона свинопасів».
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29.09.2021 21:50 Відповісти
Зельцер козацкая фамилия?
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29.09.2021 22:23 Відповісти
Тебе подсказать...?! или сам додуешь?
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29.09.2021 23:00 Відповісти
Йщй, та ви мабуть не чули про полтавського полковника Павла Семеновича Герцика, а його син Григорій (соратник Мазепи та Орлика) відповідав за перевезення тіла Мазепи з Бендер до Галалца. Яков Крижанівський, за словами Калнишевського був славним козацюрою-євреєм. Семен Павлович Чернявський, Степан Завадовський, документально підтверджені турецькі євреї. Зберігся реєстр в якому 77 уманьських єврея очолювані Бен-Волевом. За словами профессора С.Я Борового були на Запоріжжі і Янкелі з Іцеками за що він і постраждав у 50-х від Совєтів. Бо науково доводив існування цілих загонів єврейських козаків. Після розгрому Січі вони пішли під захист турків. На дорозі до Хаджибейського лиману було кладовище євреїв-запорожців знищене московитською армією вірогідно у 1788 році. То ж, єврейське козацтво оселилося в тих краях ще, до заснування Одеси.
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30.09.2021 10:10 Відповісти
Чтото такое слышал, даже песня есть - Еврейское казачество восстало
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30.09.2021 10:34 Відповісти
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30.09.2021 13:06 Відповісти
Это очень сильный человек. Вечная память.
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29.09.2021 21:50 Відповісти
Надо было всех, до дверь ломали. А потом в бега
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29.09.2021 22:20 Відповісти
Зло побеждает, людоеды и античеловеческий порядок побеждают.
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29.09.2021 21:51 Відповісти
Поздно !Эту свору собак Лукашенко нада было валить когда начиналось вам весь мир кричал вы так и не поняли ничего.
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29.09.2021 21:57 Відповісти
по одному вони приречені , потрібен організований опір ...
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29.09.2021 22:01 Відповісти
Живе БілаРусь !
Героям Слава !
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29.09.2021 22:04 Відповісти
Якому КГБ?

Це була мафія в цивільному одязі. Мафія із кришою в КГБ.
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29.09.2021 22:12 Відповісти
А что они хотели? Биткоины?
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29.09.2021 22:24 Відповісти
пнх козлокопытный...
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29.09.2021 23:02 Відповісти
Ну наприклад "початковий код" його проектів. Чи явки паролі від того над чим він працював... Варіантів безліч.
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30.09.2021 21:54 Відповісти
верю, придёт время и именами этих ребят сябры ещё назовут улицы в Минске !
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29.09.2021 22:14 Відповісти
Та не. Слилась Белорусь
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29.09.2021 22:22 Відповісти
Первое вооруженное сопротивление Лукшенко, дай бог, чтобы было продолжение вооруженной борьбы.... в Белоруссии же, много лесов..
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29.09.2021 22:29 Відповісти
та начебто не перше, на Трубі є кадри з бомбардування дронами казарм ОМОНу
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30.09.2021 10:32 Відповісти
Йому респект і повага, а диктатору картопляному горіти в аду!
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29.09.2021 22:38 Відповісти
Андрій Зельцер - терорист Що ти гониш
Хазяїн має право захищати свою квартиру , територію , майно , честь та життя своє і рідних !
Цей закон важливіший та старший від усіх інших законів та правил будь-якої держави.
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30.09.2021 10:46 Відповісти
Герою СЛАВА !!!
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29.09.2021 22:41 Відповісти
ИЗ ИСКРЫ ВОЗГОРИТСЯ ПЛАМЯ !!!
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29.09.2021 23:00 Відповісти
Бідний хлопець.... здається, це участь усіх ай-тишніків Білорусі.... або еміграція, або смерть....сумно... Вічна пам'ять....
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30.09.2021 00:58 Відповісти
треба було йому бінеллі купувати
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30.09.2021 07:04 Відповісти
Там і кулемет би не допоміг, хіба що збільшився би рахунок фрагів. Однаково викликали би допомогу.При такій тактиці боротьби два вибори - або здатися,або померти.Хлопець не захотів аби його тягли по асфальту,і помер як чоловік.Скотський нелюдський режим старого вусатого падла.
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30.09.2021 08:50 Відповісти
Показательный пример диктатуры, когда законы, права и свободы затоптаны в грязь! Что и нас ожидает в ближайшее время.
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30.09.2021 10:59 Відповісти
 
 