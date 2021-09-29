Біля посольства Білорусі в Києві вшанували пам'ять Андрія Зельцера, білоруського айтівця, який чинив збройний опір КДБ у Мінську. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві біля посольства Республіки Білорусь відбулася акція пам'яті Андрія Зельцера, білоруського 32-річного айтівця, який напередодні загинув у перестрілці зі співробітниками КДБ у Мінську.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+62 Зайда
показати весь коментар29.09.2021 21:48
+36 Volodymyr Volodymyr #490180
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+34 Старый пионэр
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Андрій Зельцер - «один козак серед мільйона свинопасів».
Героям Слава !
Це була мафія в цивільному одязі. Мафія із кришою в КГБ.
Хазяїн має право захищати свою квартиру , територію , майно , честь та життя своє і рідних !
Цей закон важливіший та старший від усіх інших законів та правил будь-якої держави.