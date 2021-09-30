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Чиновник "Чернівціобленерго" вимагав від бізнесмена $9 тис. за підключення приміщення до електромережі, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ викрила системну корупцію і зловживання службовим становищем в енергетичній галузі Чернівецької області. Зловживання задокументували в АТ "Чернівціобленерго", регіональному секторі Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), а також у підконтрольних їм комерційних структурах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, керівник одного з регіональних підрозділів АТ "Чернівціобленерго" вимагав від підприємця $9 тис. за підключення комерційного приміщення до електромережі. Правоохоронці затримали посадовця "на гарячому" поблизу центрального офісу установи.

Крім того, оперативники спецслужби задокументували, що начальник іншого підрозділу АТ "Чернівціобленерго" вимагав від підприємця $1 тис. за надання дозвільних документів на встановлення лічильника. Посередником у цій оборудці була близька родичка керівника регіонального сектору НКРЕКП, яка також захотіла отримати "винагороду".

Правоохоронці затримали її в кабінеті власного офісу під час одержання неправомірної вигоди.

Чиновник Чернівціобленерго вимагав від бізнесмена $9 тис. за підключення приміщення до електромережі, - СБУ 01

За виявленими фактами відкрито кримінальні провадження за ч. 4 ст. 368-3 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України.

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Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру. Тривають слідчі дії щодо встановлення всіх причетних до протиправних схем осіб.

Чиновник Чернівціобленерго вимагав від бізнесмена $9 тис. за підключення приміщення до електромережі, - СБУ 02

Також співробітники СБУ задокументували зловживання з боку керівника регіонального сектору НКРЕКП. Посадовець, маючи можливість впливати на підприємства електроенергетики, щодо яких він безпосередньо здійснює державне регулювання, "спонукав" їх купувати електроенергію із власної сонячної електростанції за завищеним тарифом. Такими діями чиновник завдав чималих збитків державі.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Чиновник Чернівціобленерго вимагав від бізнесмена $9 тис. за підключення приміщення до електромережі, - СБУ 03

Викриття протиправної діяльності відбувалося за координації Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно зі слідчими Нацполіції за процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури при залученні для забезпечення процесуальних заходів спецпідрозділу "Корд".

Чиновник Чернівціобленерго вимагав від бізнесмена $9 тис. за підключення приміщення до електромережі, - СБУ 04
Чиновник Чернівціобленерго вимагав від бізнесмена $9 тис. за підключення приміщення до електромережі, - СБУ 05
Фото: сайт СБУ

Автор: 

Буковина (850) корупція (4684) обленерго (410) СБУ (12835) силовики (2514) НКРЕКП (1816) COVID-19 (19765)


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30.09.2021 10:04 Відповісти
О! Забавно. Как раз сижу, разбираюсь в тарифах Киевоблэнерго по нестандартному подключению.

Запредельные суммы получаются.

И заодно роюсь на форумах энергетиков, мож чего умного надыбаю. Надыбал.

DTEC в требованиях выставляет тройной размер издержек. Авось прокатит. Не прокатит. Нужно парралельно брать своих энергетиков-проектантов, делать свой проект, свою смету, сравнивать, а потом торбить.

Или через СБУ, или через суд.

Да через СБУ. Облэнерго ж всегда кеш хотят.
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30.09.2021 10:06 Відповісти
Это победа! В облэнерго, где каждый (от слова "без исключений") требует взятку, поймали одного. Ну теперь, конечно, все поменяется.
Правда вот злые языки поговаривают, что взятки вырастут (т.к. риски выросли), но то такое ... Главное, что все увидели , что СБУ это не только про деньги, но и про ловлю взяточников ... в перерывах между зарабатыванием бабла.
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30.09.2021 10:37 Відповісти
може слід спростити процедуру оформлення настільки, аби службовець не міг чогось вимагати. Подав документи - через три дні мусиш отримати дозвіл або аргументовану відмову. Пишеш скаргу у орган нагляду і того службовця, що привів негідні аргументи, повинні звільнити.
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30.09.2021 10:50 Відповісти
Облгази і Обленерго а також районні .. це клоака взяточників ..і чого не доб'єшся ні чого не підведеш без хабаря ..ціни на проект підключення це до ох...захмарні 50к...Робітники ******* в корінь щоб хтось виїхам треба обо влаштувати робірку в Ресі або датаь на лапку... Поох...суки в корінь ...Структура монополістична ...Влада або саджайте їх і зробіть чітку процедуру і нормальні ціни а бо будуть биті....м'яко кажучі..Вже дістали зі своїм хамством...
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30.09.2021 12:31 Відповісти
 
 