Чиновник "Чернівціобленерго" вимагав від бізнесмена $9 тис. за підключення приміщення до електромережі, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ викрила системну корупцію і зловживання службовим становищем в енергетичній галузі Чернівецької області. Зловживання задокументували в АТ "Чернівціобленерго", регіональному секторі Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), а також у підконтрольних їм комерційних структурах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, керівник одного з регіональних підрозділів АТ "Чернівціобленерго" вимагав від підприємця $9 тис. за підключення комерційного приміщення до електромережі. Правоохоронці затримали посадовця "на гарячому" поблизу центрального офісу установи.

Крім того, оперативники спецслужби задокументували, що начальник іншого підрозділу АТ "Чернівціобленерго" вимагав від підприємця $1 тис. за надання дозвільних документів на встановлення лічильника. Посередником у цій оборудці була близька родичка керівника регіонального сектору НКРЕКП, яка також захотіла отримати "винагороду".

Правоохоронці затримали її в кабінеті власного офісу під час одержання неправомірної вигоди.

За виявленими фактами відкрито кримінальні провадження за ч. 4 ст. 368-3 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України.

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Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру. Тривають слідчі дії щодо встановлення всіх причетних до протиправних схем осіб.

Також співробітники СБУ задокументували зловживання з боку керівника регіонального сектору НКРЕКП. Посадовець, маючи можливість впливати на підприємства електроенергетики, щодо яких він безпосередньо здійснює державне регулювання, "спонукав" їх купувати електроенергію із власної сонячної електростанції за завищеним тарифом. Такими діями чиновник завдав чималих збитків державі.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Викриття протиправної діяльності відбувалося за координації Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно зі слідчими Нацполіції за процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури при залученні для забезпечення процесуальних заходів спецпідрозділу "Корд".





Фото: сайт СБУ