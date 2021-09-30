За $1000 обіцяв не створювати штучні перешкоди бізнесу: на Сумщині під час одержання хабаря затримали керівника райуправління ДСНС. ФОТО

На Сумщині поліцейські затримали на хабарі керівника районного управління ДСНС. Чиновник вимагав гроші від керівника магазину з реалізації лакофарбової продукції за невтручання в його діяльність.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Учора, 29 вересня, оперативники управління стратегічних розслідувань в Сумській області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями затримали керівника одного з районних управлінь ДСНС на отриманні неправомірної вигоди. За 1000 дол. США посадовець обіцяв підприємцю не створювати штучні перешкоди у роботі його магазину, а саме не включати до плану перевірок та не проводити їх під час початку роботи об‘єкта.



Фото: сайт поліції

Підполковника цивільного захисту правоохоронці затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру.

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Досудове розслідування здійснюють слідчі теруправління ДБР, розташованого у м. Полтаві, за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури.

За вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України) передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.