Пів мільйона за порушення мовного закону: Суд у Києві розглядає справу про можливе примушування працівників Nestle використовувати російську мову. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 30 вересня, в Подільському райсуді Києва починається розгляд справи про можливе примушування працівників компанії Nestle використовувати в роботі російську мову. Під будівлею суду відбулася акція на підтримку звільненого напередодні з компанії співробітника і з вимогою проводити корпоративне спілкування українською мовою.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сьогодні, 30 вересня, Подільський райсуд Києва почав розгляд справи "Нестле" про можливе примушування використовувати в роботі російську мову. Працівник українського офісу міжнародної компанії Nestle Артем Кравченко заявив, що змушений був звільнитися з компанії через тиск, який на нього чинився після того, як він порушив питання про переведення корпоративного спілкування з російської на українську мову. Він вимагає від компанії 500 тис. грн компенсації.

Тим часом, під будівлею суду відбувається акція на підтримку позивача з вимогою використовувати в корпоративному спілкуванні українську мову.

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"У травні 2021 р. працівник компанії "Нестле" Артем Кравченко, звертається до менеджерів з проханням вести внутрішню комунікацію, навчання та документацію українською мовою. Після того, як змін не відбулося, надсилає листи вищому керівництву. У тому числі й генеральному директору Алессандро Дзанеллі, який відповів, що візьме ситуацію під особистий контроль. Після цього на Артема здійснювався психологічний тиск та були створені умови несумісні з продовженням роботи, що призвело до погіршення стану здоров’я. "Нестле" у відповідь заявила, що Артем звільнився за власним бажанням, а вся комунікація ведеться українською мовою. 30 серпня 2021 року було відкрито провадження у справі Артема Кравченка до ТОВ "Нестле" про стягнення моральної шкоди. Ця справа є унікальним прецедентом у питанні порушення законодавства про мову. Право користування українською мовою - гарантовано державою. А насадження мови країни-окупанта в корпоративній культурі бізнесу в Україні є неприйнятним і несе репутаційні втрати", - розповіли організатори акції про суть конфлікту.

Раніше на сторінці в Instagram "Нестле" опублікувала заяву: "В Україні в корпоративних комунікаціях, навчальних матеріалах ми використовуємо державну українську мову й англійську як мову міжнародного спілкування. Вся зовнішня комунікація Nestle в Україні проводиться виключно українською мовою".





































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ