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Пів мільйона за порушення мовного закону: Суд у Києві розглядає справу про можливе примушування працівників Nestle використовувати російську мову. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 30 вересня, в Подільському райсуді Києва починається розгляд справи про можливе примушування працівників компанії Nestle використовувати в роботі російську мову. Під будівлею суду відбулася акція на підтримку звільненого напередодні з компанії співробітника і з вимогою проводити корпоративне спілкування українською мовою.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сьогодні, 30 вересня, Подільський райсуд Києва почав розгляд справи "Нестле" про можливе примушування використовувати в роботі російську мову. Працівник українського офісу міжнародної компанії Nestle Артем Кравченко заявив, що змушений був звільнитися з компанії через тиск, який на нього чинився після того, як він порушив питання про переведення корпоративного спілкування з російської на українську мову. Він вимагає від компанії 500 тис. грн компенсації.

Тим часом, під будівлею суду відбувається акція на підтримку позивача з вимогою використовувати в корпоративному спілкуванні українську мову.

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"У травні 2021 р. працівник компанії "Нестле" Артем Кравченко, звертається до менеджерів з проханням вести внутрішню комунікацію, навчання та документацію українською мовою. Після того, як змін не відбулося, надсилає листи вищому керівництву. У тому числі й генеральному директору Алессандро Дзанеллі, який відповів, що візьме ситуацію під особистий контроль. Після цього на Артема здійснювався психологічний тиск та були створені умови несумісні з продовженням роботи, що призвело до погіршення стану здоров’я. "Нестле" у відповідь заявила, що Артем звільнився за власним бажанням, а вся комунікація ведеться українською мовою. 30 серпня 2021 року було відкрито провадження у справі Артема Кравченка до ТОВ "Нестле" про стягнення моральної шкоди. Ця справа є унікальним прецедентом у питанні порушення законодавства про мову. Право користування українською мовою - гарантовано державою. А насадження мови країни-окупанта в корпоративній культурі бізнесу в Україні є неприйнятним і несе репутаційні втрати", - розповіли організатори акції про суть конфлікту.

Раніше на сторінці в Instagram "Нестле" опублікувала заяву: "В Україні в корпоративних комунікаціях, навчальних матеріалах ми використовуємо державну українську мову й англійську як мову міжнародного спілкування. Вся зовнішня комунікація Nestle в Україні проводиться виключно українською мовою".

Пів мільйона за порушення мовного закону: Суд у Києві розглядає справу про можливе примушування працівників Nestle використовувати російську мову 01
Пів мільйона за порушення мовного закону: Суд у Києві розглядає справу про можливе примушування працівників Nestle використовувати російську мову 02
Пів мільйона за порушення мовного закону: Суд у Києві розглядає справу про можливе примушування працівників Nestle використовувати російську мову 03
Пів мільйона за порушення мовного закону: Суд у Києві розглядає справу про можливе примушування працівників Nestle використовувати російську мову 04
Пів мільйона за порушення мовного закону: Суд у Києві розглядає справу про можливе примушування працівників Nestle використовувати російську мову 05
Пів мільйона за порушення мовного закону: Суд у Києві розглядає справу про можливе примушування працівників Nestle використовувати російську мову 06
Пів мільйона за порушення мовного закону: Суд у Києві розглядає справу про можливе примушування працівників Nestle використовувати російську мову 07
Пів мільйона за порушення мовного закону: Суд у Києві розглядає справу про можливе примушування працівників Nestle використовувати російську мову 08
Пів мільйона за порушення мовного закону: Суд у Києві розглядає справу про можливе примушування працівників Nestle використовувати російську мову 09
Пів мільйона за порушення мовного закону: Суд у Києві розглядає справу про можливе примушування працівників Nestle використовувати російську мову 10
Пів мільйона за порушення мовного закону: Суд у Києві розглядає справу про можливе примушування працівників Nestle використовувати російську мову 11
Пів мільйона за порушення мовного закону: Суд у Києві розглядає справу про можливе примушування працівників Nestle використовувати російську мову 12
Пів мільйона за порушення мовного закону: Суд у Києві розглядає справу про можливе примушування працівників Nestle використовувати російську мову 13
Пів мільйона за порушення мовного закону: Суд у Києві розглядає справу про можливе примушування працівників Nestle використовувати російську мову 14
Пів мільйона за порушення мовного закону: Суд у Києві розглядає справу про можливе примушування працівників Nestle використовувати російську мову 15
Пів мільйона за порушення мовного закону: Суд у Києві розглядає справу про можливе примушування працівників Nestle використовувати російську мову 16
Пів мільйона за порушення мовного закону: Суд у Києві розглядає справу про можливе примушування працівників Nestle використовувати російську мову 17
Пів мільйона за порушення мовного закону: Суд у Києві розглядає справу про можливе примушування працівників Nestle використовувати російську мову 18
Пів мільйона за порушення мовного закону: Суд у Києві розглядає справу про можливе примушування працівників Nestle використовувати російську мову 19
Пів мільйона за порушення мовного закону: Суд у Києві розглядає справу про можливе примушування працівників Nestle використовувати російську мову 20
Пів мільйона за порушення мовного закону: Суд у Києві розглядає справу про можливе примушування працівників Nestle використовувати російську мову 21
Пів мільйона за порушення мовного закону: Суд у Києві розглядає справу про можливе примушування працівників Nestle використовувати російську мову 22
Пів мільйона за порушення мовного закону: Суд у Києві розглядає справу про можливе примушування працівників Nestle використовувати російську мову 23
Пів мільйона за порушення мовного закону: Суд у Києві розглядає справу про можливе примушування працівників Nestle використовувати російську мову 24
Пів мільйона за порушення мовного закону: Суд у Києві розглядає справу про можливе примушування працівників Nestle використовувати російську мову 25
Пів мільйона за порушення мовного закону: Суд у Києві розглядає справу про можливе примушування працівників Nestle використовувати російську мову 26
Пів мільйона за порушення мовного закону: Суд у Києві розглядає справу про можливе примушування працівників Nestle використовувати російську мову 27
Пів мільйона за порушення мовного закону: Суд у Києві розглядає справу про можливе примушування працівників Nestle використовувати російську мову 28
Пів мільйона за порушення мовного закону: Суд у Києві розглядає справу про можливе примушування працівників Nestle використовувати російську мову 29
Пів мільйона за порушення мовного закону: Суд у Києві розглядає справу про можливе примушування працівників Nestle використовувати російську мову 30
Пів мільйона за порушення мовного закону: Суд у Києві розглядає справу про можливе примушування працівників Nestle використовувати російську мову 31
Пів мільйона за порушення мовного закону: Суд у Києві розглядає справу про можливе примушування працівників Nestle використовувати російську мову 32
Пів мільйона за порушення мовного закону: Суд у Києві розглядає справу про можливе примушування працівників Nestle використовувати російську мову 33
Пів мільйона за порушення мовного закону: Суд у Києві розглядає справу про можливе примушування працівників Nestle використовувати російську мову 34

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

позов (493) суд (11693) українська мова (833) мова (741) російська мова (308) Nestle (43)


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Топ коментарі
+11
класинчe пояснeня вiд узкочєлюстного
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30.09.2021 12:17
+10
Пшел нах
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30.09.2021 12:28
+8
Дійсно у нас вільна країна і в ній державна мова українська, яка урегулірована Законом, не подобається - неси свою расейську в Німеччину чи Францію. Я думаю, що в них ще свободніша крана і побачимо на якій мові там будем вести діловодство і спілкування. Ми не дозволимо тут будувати малоросію. Приклад цієї помилки є Крим і частина даунбаса.
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30.09.2021 13:22
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Эта компания всегда была и нашим и вашим...так что ничего удивительного нет...

Во время Второй мировой войны компания Нестле обеспечивала продуктами как войска Союзников, так и Третьего Рейха
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30.09.2021 12:05 Відповісти
Так вони з нейтральної Швейцарії, формально мали право торгувати з усіма. Мало того, швейцарці (а ще шведи) поставляли зброю обом сторонам конфлікту. Швейцарські зенітки Ерлікон і шведські гармати Бофорс були як у союзників, так і у країн осі...
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30.09.2021 12:08 Відповісти
А як ще може буть в великих міжнародних корпораціях , де офіси майже в усіх країнах світу? Нестле - це міжнародний егрегор ,який виходить за межі кордонів будь-якої країни. Крім того ,кожен офіс повинен працювать по законам тієї країни,вякій знаходиться.
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30.09.2021 12:09 Відповісти
так вона як раз на тeриторii украiни i має робити самe "нашим"
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30.09.2021 12:23 Відповісти
УКРАЇНА завжди пишиться лише з великої літери і ніякого виправдання , що поспішав тощо -не приймається.
або так або "нафіг з пляжу"
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30.09.2021 14:42 Відповісти
остинь. нe дали два раба нажимать нiкoму
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30.09.2021 16:06 Відповісти
Спалити нах , якщо влада не реагує.
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30.09.2021 13:17 Відповісти
Nestle = ..івно !

Бойкот продукції !
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30.09.2021 13:31 Відповісти
Воно таки гімно дійсно. І про це потрібно розказувати і показувати. Наприклад, вся продукція Nestle (підкресюю - ВСЯ) виробляється із застосуванням ГМО (генетично модифікованих організмів). До речі, ГМО заборонені у ЄС. Тому цій компанії дуже важливий ринок України. Бо саме тут живуть гої, які гордують своїх дітей солодощами Nestle. Єдина їх продукція, що ще можна їсти - це український (у минулому) Торчин.
Чим ото стояти там з тими паплюжними плакатиками, то зібрали би на пару банерів біля дороги. Де можна написати (з фото продукції, наприклад шоколадної пасти) - "не їж це сміття і не давай йогог своїм дітям". А якщо додати нижче "купуй українське", то і гроші самі знайдуться.
Годі відчувати себе жертвою!
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30.09.2021 17:03 Відповісти
Працював в великій міжнародній компанії де спілкування було на укр, рос, та англ мовах.
На якій хочеш ,на тій і пиши. Тут хтось хоче бабла ,скоріше за все.
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30.09.2021 12:07 Відповісти
то як ти обираєш мoву спiлкування з спiвробiтниками нe тe самe що нарада. он нiмцька виховатeлька ходe за iномовною дитиною щоб та нe говорила iншими мовами окрiм нiмeцькоi.
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30.09.2021 12:11 Відповісти
Уволили потому что убогий или ленивый, а хлопец возьми и запой про Зраду, сейчас так модно. А еще здоровье пошатнулось у бедняги...Смерть Нестле.
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30.09.2021 12:14 Відповісти
класинчe пояснeня вiд узкочєлюстного
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30.09.2021 12:17 Відповісти
У нас свободная страна, на каком хочу на том языке и общаюсь, а такие люди как ты, которые общаясь на украинском считают себя цветом нации, а всех остальных узкочелюстными, это типичные дегенераты, у которых патриотизм плывет не в ту сторону, куда надо.
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30.09.2021 12:27 Відповісти
Пшел нах
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30.09.2021 12:28 Відповісти
Дійсно у нас вільна країна і в ній державна мова українська, яка урегулірована Законом, не подобається - неси свою расейську в Німеччину чи Францію. Я думаю, що в них ще свободніша крана і побачимо на якій мові там будем вести діловодство і спілкування. Ми не дозволимо тут будувати малоросію. Приклад цієї помилки є Крим і частина даунбаса.
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30.09.2021 13:22 Відповісти
Це кончене вже не вперше тут сере. Там шмарій головного мозку повний.
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30.09.2021 15:56 Відповісти
русский дeлаeт мозг узким. ти навiть нe догнало що дiло нe в язьiкe на якому напiсяно твiй комeнт. а в тому що вiн з твоiм мозком зробив - затупив
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30.09.2021 17:16 Відповісти
Eльдорадо з узкокакающiм пeрсоналом прихопiть в oдну корзинку з нeстрлє.
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30.09.2021 12:07 Відповісти
Ну в Нестле мабуть не так все погано, бо основні потужності Нестле - це Світоч (Львів) та Торчин (Луцьк)... Навряд чи там багато русскаязичних!
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30.09.2021 12:14 Відповісти
уся молодь в Украiнi украiномовна лишe iз зaсраними мiзками.
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30.09.2021 12:16 Відповісти
ого фотокорр поработал)
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30.09.2021 12:09 Відповісти
Какая компания, такие и продукты
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30.09.2021 12:09 Відповісти
У мене знайомий в Нестле працює, так він ще кілька місяців тому про цей конфлікт розповідав. Казав, що фігня це все - в Нестле процентів 60-70 переписки - українською, 20-30% - англійською, решта 10% - інші мови (в ці 10% входять не лише кацапська, але й німецька, польська, іспанська і тд)...
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30.09.2021 12:10 Відповісти
ну можe тут суб"єктивна проблeма - нарвався украiнeць на бидло що його оточує
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30.09.2021 12:15 Відповісти
Йой!Чого ж такий брехунець?
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30.09.2021 12:17 Відповісти
Тим більше, заводи Нестле - це львівський Світоч і луцький Торчин, там би швидше кацапоязичних угнєталі
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30.09.2021 12:19 Відповісти
Іди геть, троль)))
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30.09.2021 12:20 Відповісти
Я і без тебе це знав, а ось ти статтю не читав, а лізеш зі своїми коментами про «знайомого» і як доречно! А ось про проблеми із корпоративною мовою в Нестле говорили ще років зі два тому-там були проблеми із російськими менеджерами.
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30.09.2021 12:22 Відповісти
Реально знайомий є, на доказ можу сказати розташування того офісу, бо був там у знайомого - офіс схований і не всі то знають. Це в кінці валів на Подолі, де новий міст будують.
І у них там топ-менеджерів з московії нема - там зараз італієць керує, до того був турок, ще до того австрієць і швейцарець були...
Плюс, у них там дні вишиванки проводять, АТошникам допомагали і тд... Мені навіть корпоративний журнал подарували і він українською - для Києва це рідкість, у нас майже всі спеціалізовані журнали (автомобільні, будівельні, про нерухомість і тд) - кацапоязичні!
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30.09.2021 12:28 Відповісти
Знайомий - один із них)
https://www.instagram.com/p/CPGLoyKFWUB/?utm_source=ig_web_copy_link
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30.09.2021 12:34 Відповісти
- після того, як Світоч стала належати Нестле - цукерки зіпсувались, якість стала, як у нестле - ніяка. А ще порівняйте, для себе, хоча б - якість їхніх шоколадок у Швейцарії, і тут. Та сама марка і назва а смак зовсім інший. Саме тому Світоч останні роки так втрачає ринок. За торчин не скажу, бо принципово не беру нестле ))))
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30.09.2021 18:33 Відповісти
Да понятно что очередной "самый умный" и хитрожопый решил на ровном месте себя попиарить, в надежде что компания не захочет долгих судебных процессов и заплатит копейку. В Сильпо был очевидцем ситуации, как баба лет 50( и не бедная судя по одежде и украшениям) доколебалась до молодой девочки на отделе, та якобы попросила проехать с тележкой на русском языке. Девченка извинилась и начала на украинском балакать, что бы конфликт сгладить, но корова подняла вой и начала звать директоров, управляющих ,говорила что она не последний человек в городе и начала куда то звонить и говорила что подаст в суд. Чем закончилось не знаю, но епальник таким людям набить хочется.
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30.09.2021 12:23 Відповісти
Іди геть, кацапська свиня.
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30.09.2021 12:26 Відповісти
А ты набей. Или просто решил погавкать немного на форуме?
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30.09.2021 17:04 Відповісти
Раньше я думал что термин "враг народа" придумали коммунисты, чтобы кошмарить украинцев. Но сейчас понимаю, что они реально существуют и с ними надо бороться.
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30.09.2021 12:11 Відповісти
Тобто, комуністи, як завжди, були праві?
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30.09.2021 19:17 Відповісти
https://kiev.vgorode.ua/news/sobytyia/a1165943-jazykovoj-skandal-v-nestle-v-kompanii-zajavili-chto-sotrudnik-uvolilsja-sam Представители компании Nestle опровергли заявления бывшего сотрудника о дискриминации украинского языка. Кроме того, в Nestle сообщили, что Артем Кравченко уволился по собственному желанию.
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30.09.2021 12:22 Відповісти
майнула думка, що може весь цей шум і обурення громадськості це лише тиск щоб зрубати 500 тис. єврокомпанії дуже бояться втрати іміджу і скандалів так, що може й виплатять відкупні "здирникам". звісно може й не всі, а лише половину, але й половина відіб'є всі витрати на організацію.
В будь-якому випадку чекаємо на рішення суду. Маю надію , що раз Цензор втрутився в справу цією публікацією то і опублікує результат розгляду.
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30.09.2021 14:49 Відповісти
Зачистка конкурентов на сладком рынке.
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30.09.2021 12:25 Відповісти
Про проблеми із дискримінацією на Нестле на Цензорі писали ще років зі два тому. В Україні навіть пробували організувати бойкот продуктів. Там є регіональні менеджери із Росії, котрі принижували українців і примушували їх спілкуватись російською. Чому я пам'ятаю про це, а місцеві «какая разніца»-ні?
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30.09.2021 12:25 Відповісти
Там тих регіональних менеджерів прибрало саме керівництво нестле, бо вони ніби попалися на контрабандній торгівлі чи то з окупованим Кримом, чи то лугандоном, а в нестле принципово проти цього...
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30.09.2021 12:38 Відповісти
Вот всё ясно, нахера топтание флагов ? Это же демонстрация бессилия.
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30.09.2021 12:28 Відповісти
Більшість транснаціональних корпорацій мають головний регіональний офіс, якому підпорядковується український офіс, саме в масквабаді. Тобто на орді вирішуються усі корпоративні питання. Поки така практика існує то буде така херня.
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30.09.2021 12:33 Відповісти
Что там еще рассматривать?

п.2 ст.2 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" гласит, что действие данного закона НЕ распространяется на частное общение (к которому относится и внутрикорпоративное общение).
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30.09.2021 12:49 Відповісти
Та кого тот закон волнует! Тема-то хайповая. Вон какой перформанс ребята организовали. Зря что-ли?
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30.09.2021 12:58 Відповісти
не приплітай корпорації до п2 2. Действие настоящего Закона не распространяется на сферу частного общения и совершения религиозных обрядов.Корпорація до цього пункту ніяким боком
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30.09.2021 13:37 Відповісти
Корпорация государственная? Ни разу. Следовательно любая коммуникация, которая в ней происходит - является частным общением. На которое действие вышеуказанного закона не распространяется. И требовать чего-то там этот ... решивший словить хайпа бездельник - права не имеет.
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30.09.2021 14:27 Відповісти
пройде час всеодно будете розмовляти по українськи-бо тут Україна,вчись і не розказуй фейки про корпорації
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30.09.2021 19:49 Відповісти
Уважаемый, если Вам не хватает знаний изучить законы страны, в которой Вы живете - то нечего называть информацию от тех, кому этих самых знаний хватает - фейком.
А что будет по прошествии времени известно лишь Богам. Я же всегда буду говорить на том языке, на котором говорили мой отец, дед, прадед... вне зависимости от того что мне скажет кто бы то ни было.

И еще, уважаемый патриот... то, что я говорю на русском, не значит что я не знаю украинского. А вот Вы - его НЕ знаете. Потому что правильно не "розмовляти по українськи", а "розмовляти українською".
Боги... как же меня вышиватники забавляют, кто бы знал...
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01.10.2021 09:37 Відповісти
знаю що вас кацапів в Україну нагнали свого часу дуже багато,в душі ти ж ватник і українцем ти ніколи не станеш-все
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01.10.2021 13:30 Відповісти
А ты - называешь себя патриотом Украины, но при этом НЕ ЗНАЕШЬ её языка (что мне, по твоим словам ватнику по твоей же логике даже простительно хотя я его в отличие от тебя знаю) и законов тоже не знаешь.
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01.10.2021 14:07 Відповісти
Вовремя развала совка, продвинутые кацапские кгбисты со всеми крупными западными компаниями подписали ДИСТРИБЬЮТЕРСКИЕ договора на ВСЕ ************************* ( пример таких договоров - российский офис Фейсбук )
Потому большинство крупнейших мировых компаний заходят через ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ российских представительств
ВОТ ГДЕ надо разбираться и наводить порядок - нечего деньги в рашу отправлять
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30.09.2021 12:52 Відповісти
А цікаво, депутати від "слуг" порушують мовний закон, коли як депутати розмовляють із пресою, виборцями російською? А їх телеканали порушують мовний закон, коли показують мацковські фільми на російській? А поліція на якій мові спілкується коли на службі? Та спілкується на мові ворога і весь його "квартал" на мові ворога і всі його "шедеври" від "Сватів" і далі всі на мацковській мові, ні одного на українській. Русскомиростроитель і руйнівник всього українського. Ось такий наш президент українець, такий гарант Конституції, такий патріот.
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30.09.2021 13:35 Відповісти
Працюю в Nestle. Просто в шоці від цієї брехні. Це повна нісенітниця. Тут скоріше російськомовним потрібно скаржитися про порушення їх прав, бо немає жодної документації, жодного тренінгу виключно російською. Комунікація йде українською та англійською. Те саме з навчання. Спілкування українською та англійською, хоча є деякі працівники, не керівники!, які спілкуються російською. Думаю, що це просто помста компанії. А Nestle правильно зробить, якщо подасть зустрічну заяву про стягнення коштів з цього діяча за поширення завідомо неправдивої інформації, що наносить шкоду репутації компанії. Кожен працівник підтвердить, що немає російської мови в офіційному спілкуванні компанії, навіть на харківській фабриці.
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30.09.2021 13:47 Відповісти
Звичайна брехня пані із польським прапорцем. Немає в Україні російськомовних, є українці які розмовляють державною-українською, а є, що розмовляють російською, мовою агресора-сусіда. Чого вони мають жалітися, що мало російської? Сфера обслуговування на державній, це клієнт має право говорити якою побажає. Не подобається? Все просто, збираєте свої речі, продаєте маєток, замовляєте квиток до москви чи інше місто рідної мови і пока. Не мучайте себе, і не відмовляйте в своїх бажаннях, робіть і любіть те, що Вам подобається в тій країні яка Вам підходить.
Коли прийшли до нас "брати-московити" то вони встановили без вивчення свою кацапську мову, кому не подобалося - в концтабір, або розстріл. Іншої, крім російської мови, не було.
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30.09.2021 14:25 Відповісти
боротися з рештками совка треба починати з дитсадка...

Eлiс@alices_nwsrnm

Моя мати неймовірна. Сьогодні я дізналася, що вона скасовує совок.
У нас коло дому дитсадок, там дітей вранці виводять на руханку і вони там годину стрибають виключно під радянські дитячі пісні - ну, знаєте, про крилатиє качєлі і все тих часів. Мама вирішила, що нє, годі.
Виявляється, вона вже довго намагалася поговорити з працівниками дитсадка, дзвонила директорці та й до вищого керівництва, але всім пофіг. Тому мама вирішила, що настав час ПІДПІЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ.
Вона знайшла сайт із дитячими піснями українською і запостила на Фейсбуці дитсадка, сказавши, що вона - мати однієї дитини зі старшої групи (хехе, я вам збрехав, я сказав неправду) і її непокоїть ситуація з вибором пісень.
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30.09.2021 14:35 Відповісти
За півгодини пост уже видалили, але вона встигла зберегти сторінки всіх, хто лайкнув, та вийти з ними на зв'язок окремо. Після цього всі ці люди почали тиснути на директорку, and lo and behold, - з сьогоднішнього дня діти в садочку співають українських пісень.
Ну і так, примітка - мама це жінка, яка народилася в повністю російськомовній родині, у батьків, які власне приїхали сюди з Росії. Коли я була мала, вона показувала мені тільки радянські мультики і кіно. Але часи змінюються.
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30.09.2021 14:36 Відповісти
Так, часи змінюються, а зрадницький менталітет залишається назавжди. Не дай Бог, часи знов можуть змінитись, і та ж "мама" буде вимагати пісень в дитсадку арабською...
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30.09.2021 19:23 Відповісти
А так и будет.
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05.10.2021 16:01 Відповісти
 
 