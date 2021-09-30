Пів мільйона за порушення мовного закону: Суд у Києві розглядає справу про можливе примушування працівників Nestle використовувати російську мову. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 30 вересня, в Подільському райсуді Києва починається розгляд справи про можливе примушування працівників компанії Nestle використовувати в роботі російську мову. Під будівлею суду відбулася акція на підтримку звільненого напередодні з компанії співробітника і з вимогою проводити корпоративне спілкування українською мовою.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Сьогодні, 30 вересня, Подільський райсуд Києва почав розгляд справи "Нестле" про можливе примушування використовувати в роботі російську мову. Працівник українського офісу міжнародної компанії Nestle Артем Кравченко заявив, що змушений був звільнитися з компанії через тиск, який на нього чинився після того, як він порушив питання про переведення корпоративного спілкування з російської на українську мову. Він вимагає від компанії 500 тис. грн компенсації.
Тим часом, під будівлею суду відбувається акція на підтримку позивача з вимогою використовувати в корпоративному спілкуванні українську мову.
"У травні 2021 р. працівник компанії "Нестле" Артем Кравченко, звертається до менеджерів з проханням вести внутрішню комунікацію, навчання та документацію українською мовою. Після того, як змін не відбулося, надсилає листи вищому керівництву. У тому числі й генеральному директору Алессандро Дзанеллі, який відповів, що візьме ситуацію під особистий контроль. Після цього на Артема здійснювався психологічний тиск та були створені умови несумісні з продовженням роботи, що призвело до погіршення стану здоров’я. "Нестле" у відповідь заявила, що Артем звільнився за власним бажанням, а вся комунікація ведеться українською мовою. 30 серпня 2021 року було відкрито провадження у справі Артема Кравченка до ТОВ "Нестле" про стягнення моральної шкоди. Ця справа є унікальним прецедентом у питанні порушення законодавства про мову. Право користування українською мовою - гарантовано державою. А насадження мови країни-окупанта в корпоративній культурі бізнесу в Україні є неприйнятним і несе репутаційні втрати", - розповіли організатори акції про суть конфлікту.
Раніше на сторінці в Instagram "Нестле" опублікувала заяву: "В Україні в корпоративних комунікаціях, навчальних матеріалах ми використовуємо державну українську мову й англійську як мову міжнародного спілкування. Вся зовнішня комунікація Nestle в Україні проводиться виключно українською мовою".
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Во время Второй мировой войны компания Нестле обеспечивала продуктами как войска Союзников, так и Третьего Рейха
або так або "нафіг з пляжу"
Бойкот продукції !
Чим ото стояти там з тими паплюжними плакатиками, то зібрали би на пару банерів біля дороги. Де можна написати (з фото продукції, наприклад шоколадної пасти) - "не їж це сміття і не давай йогог своїм дітям". А якщо додати нижче "купуй українське", то і гроші самі знайдуться.
Годі відчувати себе жертвою!
На якій хочеш ,на тій і пиши. Тут хтось хоче бабла ,скоріше за все.
І у них там топ-менеджерів з московії нема - там зараз італієць керує, до того був турок, ще до того австрієць і швейцарець були...
Плюс, у них там дні вишиванки проводять, АТошникам допомагали і тд... Мені навіть корпоративний журнал подарували і він українською - для Києва це рідкість, у нас майже всі спеціалізовані журнали (автомобільні, будівельні, про нерухомість і тд) - кацапоязичні!
https://www.instagram.com/p/CPGLoyKFWUB/?utm_source=ig_web_copy_link
В будь-якому випадку чекаємо на рішення суду. Маю надію , що раз Цензор втрутився в справу цією публікацією то і опублікує результат розгляду.
п.2 ст.2 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" гласит, что действие данного закона НЕ распространяется на частное общение (к которому относится и внутрикорпоративное общение).
А что будет по прошествии времени известно лишь Богам. Я же всегда буду говорить на том языке, на котором говорили мой отец, дед, прадед... вне зависимости от того что мне скажет кто бы то ни было.
И еще, уважаемый патриот... то, что я говорю на русском, не значит что я не знаю украинского. А вот Вы - его НЕ знаете. Потому что правильно не "розмовляти по українськи", а "розмовляти українською".
Боги... как же меня вышиватники забавляют, кто бы знал...
Потому большинство крупнейших мировых компаний заходят через ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ российских представительств
ВОТ ГДЕ надо разбираться и наводить порядок - нечего деньги в рашу отправлять
Коли прийшли до нас "брати-московити" то вони встановили без вивчення свою кацапську мову, кому не подобалося - в концтабір, або розстріл. Іншої, крім російської мови, не було.
Eлiс@alices_nwsrnm
Моя мати неймовірна. Сьогодні я дізналася, що вона скасовує совок.
У нас коло дому дитсадок, там дітей вранці виводять на руханку і вони там годину стрибають виключно під радянські дитячі пісні - ну, знаєте, про крилатиє качєлі і все тих часів. Мама вирішила, що нє, годі.
Виявляється, вона вже довго намагалася поговорити з працівниками дитсадка, дзвонила директорці та й до вищого керівництва, але всім пофіг. Тому мама вирішила, що настав час ПІДПІЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ.
Вона знайшла сайт із дитячими піснями українською і запостила на Фейсбуці дитсадка, сказавши, що вона - мати однієї дитини зі старшої групи (хехе, я вам збрехав, я сказав неправду) і її непокоїть ситуація з вибором пісень.
Ну і так, примітка - мама це жінка, яка народилася в повністю російськомовній родині, у батьків, які власне приїхали сюди з Росії. Коли я була мала, вона показувала мені тільки радянські мультики і кіно. Але часи змінюються.