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Ремонт 75 км траси в напрямку країн Балтії завершується на Чернігівщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Наближається до завершення ремонт на 75-му кілометрі ділянки дороги Р-67 Чернігів - Ніжин - Прилуки - Пирятин, що сполучає центральні області України з маршрутом, що прямує в країни Балтії.

Як передає Цензор.НЕТ, Служба автомобільних доріг у Чернігівській області на своїй сторінці у Facebook опублікувала відео, на якому видно, який вигляд траса має після ремонту.

Оновлена ділянка дороги розташована між селами Зруб і Заїзд і також захоплює відрізок об'їзної дороги Ніжина.

У ході ремонту в межах президентської програми "Велике будівництво" на всій протяжності відрізка було виконано укладення нового посиленого дорожнього покриття завтовшки до 40 см і укріплено узбіччя. Одночасно були відремонтовані 7 мостів, розташовані на ділянці.

Підрядник наніс розмітку, встановив дорожні знаки, металеве бар'єрне огородження, направляючі стовпчики та інші засоби безпеки дорожнього руху. Крім цього, в межах населених пунктів обладнано освітлення і встановлено камери спостереження.

Також дивіться: Ремонт траси Т-25-27, яка веде до Ічнянського парку, майже завершений, - Служба автодоріг Чернігівщини. ФОТОрепортаж

На відремонтованій ділянці, яка вже готується до введення в експлуатацію, завершуються роботи з облаштування майданчика WIM (зважування-в-русі). Він стане вже другим, встановленим в області.

Дорога Р-67 Чернігів - Ніжин - Прилуки - Пирятин відіграє важливу роль у транспортній інфраструктурі усієї Центральної України. Вона є найкоротшим маршрутом для виведення транспортних потоків Полтавської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей у напрямку Балтійського моря. У 2022 році планується продовження ремонту дороги від Прилук до Полтавської області.

Загалом у 2021 році в Чернігівській області в межах "Великого будівництва" має бути відремонтовано 182 км доріг державного значення.

Нагадаємо, загальна протяжність державних і місцевих доріг, які мають бути побудовані і відновлені в 2021 році за програмою Володимира Зеленського "Велике будівництво", становить 6500 км.

Дивіться: Новий 64-метровий міст через річку Удай готують до відкриття, - Служба автодоріг Чернігівщини. ФОТОрепортаж

Ремонт 75 км траси в напрямку країн Балтії завершується на Чернігівщині 01
Ремонт 75 км траси в напрямку країн Балтії завершується на Чернігівщині 02
Ремонт 75 км траси в напрямку країн Балтії завершується на Чернігівщині 03
Ремонт 75 км траси в напрямку країн Балтії завершується на Чернігівщині 04

Автор: 

дороги (3064) Чернігівщина (1584) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+9
та помним. столица Канады - Торонто.
так и с дорогами на Прибалтику.
понавыбирали дебилов...
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30.09.2021 12:17
+9
По ихней логике, если отремонтируют дорогу на восток от Харькова до границы с Россией, то напишут - в направлении Китая?
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30.09.2021 12:22
+8
Чего мелочится? Это прямая дорога на Вашингтон. Глобус купите, дятлы трускавецкие.
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30.09.2021 12:23
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та помним. столица Канады - Торонто.
так и с дорогами на Прибалтику.
понавыбирали дебилов...
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30.09.2021 12:17 Відповісти
Дорога нужная, людям приходилось ездить по Е - 95 и дальше через Борисполь, но Прибалтика тут ни о чем...
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30.09.2021 13:25 Відповісти
По ихней логике, если отремонтируют дорогу на восток от Харькова до границы с Россией, то напишут - в направлении Китая?
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30.09.2021 12:22 Відповісти
?3% лохов и не в такое поверят. Главное чтобы по Г+Г так сказали
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30.09.2021 12:25 Відповісти
Чего мелочится? Это прямая дорога на Вашингтон. Глобус купите, дятлы трускавецкие.
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30.09.2021 12:23 Відповісти
Стандартное "велике крадiвницво". Сделано через жопу.
1. "В направлении стран Балтии"? Двухполосная дорога? Серьезно? Аварийность (причем тяжелая - с выездом на встречку) будет там зашкаливать. Как и на всех 2-х полосных дорогах, где трафик давно уже подразумевает 4 полосы. Молчу уже о перспективах.
2. Обочины не расширили не на 1 см. А это значит, что под весом фур дорожная подушка будет расползаться и свои "40 см. асфальта" можете себе в жопу засунуть
3. Защитной лесополосы вдоль дороги нет. Окуевшие от безнаказанности фермеры все выкорчовывали (т.к. это плюс пару гектаров на шару). А это значит нет защиты от ветра, дождя, снега и самое главное - нет укрепляющего корневого фундамента для дорожной подушки, т.е. будет расползаться.
4. Вангую: дорожная разметка сотреться через 2 года, т.к. сделана самым дишманским лайном, которое по смете проходит как "спец. состав для дорожной разметки". Это происходит с большинством разметок сделанных не "Онуром". (Онур возит этот состав из Турции)
5. Пешеходные переходы в поля - порвали! Не додумали. Надо было там надземные с эскалаторами делать. Больше бы денег списали
6. Ну и главные вопросы: "Близится к завершению" и "выполненно" - это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Почему же нет фоточек и видосиков самих работ? Шо, не смогли массовку собрать? Как обычно, работают "две калеки и трактор"? Сколько вы ДЕЛАЕТЕ (т.к. не закончено) эти несчастные 75 км.?
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30.09.2021 12:34 Відповісти
Так сверху и есть видео. Просто накатали сверху слой асфальта на старый без переделки основы дороги. Главное красиво прокукарекать и лейбу присабачить.
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30.09.2021 13:18 Відповісти
Потому что сделать грамотно - это про работу, а не про видосики и украсть побольше бабла.
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30.09.2021 14:15 Відповісти
Есть только один вопрос -- За сколько фуры ушатают это новое покрытие? Как уже под Николаевом.
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30.09.2021 14:40 Відповісти
Пугает другое. Большинство этого не понимает и говорят: Ну вот он хоть дороги сделал.
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30.09.2021 14:53 Відповісти
Думаю, что дорога "в направлении ИЗ Балтии" серьезным образом улучшает танковый прорыв из парашкостана. В этом главная цель строительства. Потому и туманят новость фразами "Чернигов-Пирятин... в направлении Балтии". Хотя идет она к Кременчугу.
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30.09.2021 16:51 Відповісти
Это в направлении Беларуси? Кто же поедет через Беларусь в Прибалтику?

Странная политика у Автодора - то харьковскую дорогу ( 40 км от раши) улучшают , то на границе с Беларусью стараются
В тоже время на западных переходах в Европу сплошные ямы . И в центре Украины проблем с дорогами хватает
Может в Укравтодоре затесался агент ФСБ и готовит дороги для военных кацапских машин ???
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30.09.2021 12:41 Відповісти
Наверно стараются обеспечить к@цапам преимущество для блицкрига.

Это правда, лучше бы ремонтировали дороги на правобережье- чтоб логистику улучшать у себя в тылу
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30.09.2021 16:13 Відповісти
Эта трасса в Беларуь!
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30.09.2021 12:42 Відповісти
Проще в Прибалтику через Польшу и Литву.Без треша.Но и дороги на Черниговщине нужны.Это наша земля.
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30.09.2021 13:00 Відповісти
Дорога на країни Балтії?? Шановні зенені дурні у вас з головою все в порядку?? А то сумніваюсь я.
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30.09.2021 13:46 Відповісти
Перед тем как писать эту хрень дебилоидам из цензор.нет, стоило хоть бы на карту посмотреть
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30.09.2021 14:44 Відповісти
 
 