Ремонт 75 км траси в напрямку країн Балтії завершується на Чернігівщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Наближається до завершення ремонт на 75-му кілометрі ділянки дороги Р-67 Чернігів - Ніжин - Прилуки - Пирятин, що сполучає центральні області України з маршрутом, що прямує в країни Балтії.

Як передає Цензор.НЕТ, Служба автомобільних доріг у Чернігівській області на своїй сторінці у Facebook опублікувала відео, на якому видно, який вигляд траса має після ремонту.

Оновлена ділянка дороги розташована між селами Зруб і Заїзд і також захоплює відрізок об'їзної дороги Ніжина.

У ході ремонту в межах президентської програми "Велике будівництво" на всій протяжності відрізка було виконано укладення нового посиленого дорожнього покриття завтовшки до 40 см і укріплено узбіччя. Одночасно були відремонтовані 7 мостів, розташовані на ділянці.

Підрядник наніс розмітку, встановив дорожні знаки, металеве бар'єрне огородження, направляючі стовпчики та інші засоби безпеки дорожнього руху. Крім цього, в межах населених пунктів обладнано освітлення і встановлено камери спостереження.

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На відремонтованій ділянці, яка вже готується до введення в експлуатацію, завершуються роботи з облаштування майданчика WIM (зважування-в-русі). Він стане вже другим, встановленим в області.

Дорога Р-67 Чернігів - Ніжин - Прилуки - Пирятин відіграє важливу роль у транспортній інфраструктурі усієї Центральної України. Вона є найкоротшим маршрутом для виведення транспортних потоків Полтавської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей у напрямку Балтійського моря. У 2022 році планується продовження ремонту дороги від Прилук до Полтавської області.

Загалом у 2021 році в Чернігівській області в межах "Великого будівництва" має бути відремонтовано 182 км доріг державного значення.

Нагадаємо, загальна протяжність державних і місцевих доріг, які мають бути побудовані і відновлені в 2021 році за програмою Володимира Зеленського "Велике будівництво", становить 6500 км.

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