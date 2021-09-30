Ремонт 75 км траси в напрямку країн Балтії завершується на Чернігівщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Наближається до завершення ремонт на 75-му кілометрі ділянки дороги Р-67 Чернігів - Ніжин - Прилуки - Пирятин, що сполучає центральні області України з маршрутом, що прямує в країни Балтії.
Як передає Цензор.НЕТ, Служба автомобільних доріг у Чернігівській області на своїй сторінці у Facebook опублікувала відео, на якому видно, який вигляд траса має після ремонту.
Оновлена ділянка дороги розташована між селами Зруб і Заїзд і також захоплює відрізок об'їзної дороги Ніжина.
У ході ремонту в межах президентської програми "Велике будівництво" на всій протяжності відрізка було виконано укладення нового посиленого дорожнього покриття завтовшки до 40 см і укріплено узбіччя. Одночасно були відремонтовані 7 мостів, розташовані на ділянці.
Підрядник наніс розмітку, встановив дорожні знаки, металеве бар'єрне огородження, направляючі стовпчики та інші засоби безпеки дорожнього руху. Крім цього, в межах населених пунктів обладнано освітлення і встановлено камери спостереження.
На відремонтованій ділянці, яка вже готується до введення в експлуатацію, завершуються роботи з облаштування майданчика WIM (зважування-в-русі). Він стане вже другим, встановленим в області.
Дорога Р-67 Чернігів - Ніжин - Прилуки - Пирятин відіграє важливу роль у транспортній інфраструктурі усієї Центральної України. Вона є найкоротшим маршрутом для виведення транспортних потоків Полтавської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей у напрямку Балтійського моря. У 2022 році планується продовження ремонту дороги від Прилук до Полтавської області.
Загалом у 2021 році в Чернігівській області в межах "Великого будівництва" має бути відремонтовано 182 км доріг державного значення.
Нагадаємо, загальна протяжність державних і місцевих доріг, які мають бути побудовані і відновлені в 2021 році за програмою Володимира Зеленського "Велике будівництво", становить 6500 км.
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так и с дорогами на Прибалтику.
понавыбирали дебилов...
1. "В направлении стран Балтии"? Двухполосная дорога? Серьезно? Аварийность (причем тяжелая - с выездом на встречку) будет там зашкаливать. Как и на всех 2-х полосных дорогах, где трафик давно уже подразумевает 4 полосы. Молчу уже о перспективах.
2. Обочины не расширили не на 1 см. А это значит, что под весом фур дорожная подушка будет расползаться и свои "40 см. асфальта" можете себе в жопу засунуть
3. Защитной лесополосы вдоль дороги нет. Окуевшие от безнаказанности фермеры все выкорчовывали (т.к. это плюс пару гектаров на шару). А это значит нет защиты от ветра, дождя, снега и самое главное - нет укрепляющего корневого фундамента для дорожной подушки, т.е. будет расползаться.
4. Вангую: дорожная разметка сотреться через 2 года, т.к. сделана самым дишманским лайном, которое по смете проходит как "спец. состав для дорожной разметки". Это происходит с большинством разметок сделанных не "Онуром". (Онур возит этот состав из Турции)
5. Пешеходные переходы в поля - порвали! Не додумали. Надо было там надземные с эскалаторами делать. Больше бы денег списали
6. Ну и главные вопросы: "Близится к завершению" и "выполненно" - это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Почему же нет фоточек и видосиков самих работ? Шо, не смогли массовку собрать? Как обычно, работают "две калеки и трактор"? Сколько вы ДЕЛАЕТЕ (т.к. не закончено) эти несчастные 75 км.?
Странная политика у Автодора - то харьковскую дорогу ( 40 км от раши) улучшают , то на границе с Беларусью стараются
В тоже время на западных переходах в Европу сплошные ямы . И в центре Украины проблем с дорогами хватает
Может в Укравтодоре затесался агент ФСБ и готовит дороги для военных кацапских машин ???
Это правда, лучше бы ремонтировали дороги на правобережье- чтоб логистику улучшать у себя в тылу