Поліцейські Закарпаття виявили під землею дві нарколабораторії з елітними коноплями на 5 млн гривень. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські Закарпаття затримали організатора лабораторії з наркопродукцією на 5 млн гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області.

Вчора, 29 вересня, слідчі Головного управління поліції Закарпаття спільно з оперативниками Управлінням боротьби з наркозлочинністю за силової підтримки бійців Роти поліції особливого призначення провели обшук в одному із прикордонних сіл Закарпаття, неподалік Виноградова. 48-річний господар території, на якій проводили слідчі дії, є фігурантом наркозлочину.

Поліцейські обшукали фермерське господарство з численними теплицями, проте спочатку знайшли тільки кілька стебел конопель.

Однак ретельно оглянувши територію правоохоронці виявили люк до таємного сховку, який був розташований у приміщенні, де утримувалися свійські тварини. З’ясувалося, що під землею зловмисник викопав та обладнав дві кімнати, оснащені за всіма технологічними вимогами для вирощування коноплі. Зокрема приміщення були обладнані системою крапельного поливу, кондиціонерами та витяжками, пристроями, що збагачували теплицю киснем, датчиками вимірювання рівня світла, тепла та вологи, і навіть пристроями, що вимірювали кислотність ґрунту.

Загалом правоохоронці вилучили зі сховку 684 стебла коноплі. Всі рослини елітного сорту, які були вирощені максимально правильно для отримання з них якнайбільше наркотичного ефекту. На чорному ринку вартість продукції з цих рослин склала би не менше 5 мільйонів гривень. Крім цього в ході спецоперації вилучено 300 грамів уже висушеної наркотичної речовини, насіння для майбутніх врожаїв та пістолет.

Організатора наркоплантації слідчі затримали в порядку статті 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Всі вилучені речові докази направлені на експертизу.

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Поліцейські, за процесуального керівництва обласної прокуратури, готують матеріали для повідомлення зловмиснику про підозру у злочині передбаченому ч.2 ст.310 Кримінального кодексу України, тобто незаконний посів або вирощування рослин коноплі у кількості більше 50 рослин. За такі дії зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.













Фото: сайт поліції