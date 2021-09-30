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Поліцейські Закарпаття виявили під землею дві нарколабораторії з елітними коноплями на 5 млн гривень. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські Закарпаття затримали організатора лабораторії з наркопродукцією на 5 млн гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області.

Вчора, 29 вересня, слідчі Головного управління поліції Закарпаття спільно з оперативниками Управлінням боротьби з наркозлочинністю за силової підтримки бійців Роти поліції особливого призначення провели обшук в одному із прикордонних сіл Закарпаття, неподалік Виноградова. 48-річний господар території, на якій проводили слідчі дії, є фігурантом наркозлочину.

Поліцейські обшукали фермерське господарство з численними теплицями, проте спочатку знайшли тільки кілька стебел конопель.

Однак ретельно оглянувши територію правоохоронці виявили люк до таємного сховку, який був розташований у приміщенні, де утримувалися свійські тварини. З’ясувалося, що під землею зловмисник викопав та обладнав дві кімнати, оснащені за всіма технологічними вимогами для вирощування коноплі. Зокрема приміщення були обладнані системою крапельного поливу, кондиціонерами та витяжками, пристроями, що збагачували теплицю киснем, датчиками вимірювання рівня світла, тепла та вологи, і навіть пристроями, що вимірювали кислотність ґрунту.

Загалом правоохоронці вилучили зі сховку 684 стебла коноплі. Всі рослини елітного сорту, які були вирощені максимально правильно для отримання з них якнайбільше наркотичного ефекту. На чорному ринку вартість продукції з цих рослин склала би не менше 5 мільйонів гривень. Крім цього в ході спецоперації вилучено 300 грамів уже висушеної наркотичної речовини, насіння для майбутніх врожаїв та пістолет.

Поліцейські Закарпаття виявили під землею дві нарколабораторії з елітними коноплями на 5 млн гривень 01

Організатора наркоплантації слідчі затримали в порядку статті 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Всі вилучені речові докази направлені на експертизу.

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Поліцейські, за процесуального керівництва обласної прокуратури, готують матеріали для повідомлення зловмиснику про підозру у злочині передбаченому ч.2 ст.310 Кримінального кодексу України, тобто незаконний посів або вирощування рослин коноплі у кількості більше 50 рослин. За такі дії зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.

Поліцейські Закарпаття виявили під землею дві нарколабораторії з елітними коноплями на 5 млн гривень 02
Поліцейські Закарпаття виявили під землею дві нарколабораторії з елітними коноплями на 5 млн гривень 03
Поліцейські Закарпаття виявили під землею дві нарколабораторії з елітними коноплями на 5 млн гривень 04
Поліцейські Закарпаття виявили під землею дві нарколабораторії з елітними коноплями на 5 млн гривень 05
Поліцейські Закарпаття виявили під землею дві нарколабораторії з елітними коноплями на 5 млн гривень 06
Поліцейські Закарпаття виявили під землею дві нарколабораторії з елітними коноплями на 5 млн гривень 07
Фото: сайт поліції

Автор: 

коноплі (103) наркотики (1448) Нацполіція (15190) боротьба з наркотиками (147) канабіс (67) Закарпатська область (2051)


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Топ коментарі
+9
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30.09.2021 13:53
+9
из конопли до 1938 года делали первоклассную бумагу... но... владелец компании "Дюпон", владелец типографий, газет, заводов и пароходов тоже делал бумагу... но из древесины... а такое производство требует специальных отбеливателей, которые производились компанией "Дюпон"... за два года антирекламы конопли было было сделано... конопля стала наркотиком... а запустить обратный процесс отбеливания растения никто не хочет... ну если цементура контролирует наркопоток в стране... кто же себе на левый кокон наступает...
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30.09.2021 14:16
+5
А как полицейские определяют конопля элитная или нет?
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30.09.2021 13:51
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Гнобят фермеров и фармацевтическую промышленность на корню... При Порошенко такого не было!
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30.09.2021 13:48 Відповісти
Секретные лаборатории Третьего Рейха нервно курят
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30.09.2021 13:49 Відповісти
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30.09.2021 13:53 Відповісти
А как полицейские определяют конопля элитная или нет?
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30.09.2021 13:51 Відповісти
они знают.....
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30.09.2021 14:05 Відповісти
органолептичним методом.
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30.09.2021 14:48 Відповісти
Если из ОП приехали и все забрали, то таки бьіла элитная.
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30.09.2021 14:58 Відповісти
Слепая дегустация.
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30.09.2021 15:01 Відповісти
Циганський смітник, а не «лаболаторія» - пилюку на листях росли видно аж в Америці! Бхе!
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30.09.2021 13:52 Відповісти
в одном из приграничных сел Закарпатья, недалеко Виноградово. Источник:
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30.09.2021 14:45 Відповісти
Нужно повсеместно разрешить промышленное выращивание безнаркотичной конопли.Эти посевы полностью вытеснят наркотическую переопылением.Как это было при савке.В Средней Азии возможно было вырастить марихуану только в местах отсутствия промышленной конопли.
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30.09.2021 13:52 Відповісти
они реализовывали программу главзебила на посадку 1млрд. деревьев и тут такой облом. Вывод: царь хороший, бояре плохие
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30.09.2021 14:06 Відповісти
И сдал же кто то из своих)))
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30.09.2021 14:11 Відповісти
Это да. Навредить соседу у западенцев в селах это святое.
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08.02.2022 13:32 Відповісти
А не у западенцев?) Самому украсть?)
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08.02.2022 16:37 Відповісти
Теперь в ОП можно будет искусственную зелень заменить на настоящую
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30.09.2021 14:12 Відповісти
из конопли до 1938 года делали первоклассную бумагу... но... владелец компании "Дюпон", владелец типографий, газет, заводов и пароходов тоже делал бумагу... но из древесины... а такое производство требует специальных отбеливателей, которые производились компанией "Дюпон"... за два года антирекламы конопли было было сделано... конопля стала наркотиком... а запустить обратный процесс отбеливания растения никто не хочет... ну если цементура контролирует наркопоток в стране... кто же себе на левый кокон наступает...
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30.09.2021 14:16 Відповісти
То не елітна конопля, то лЄчЄбний канаБЄС, мля
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30.09.2021 14:18 Відповісти
Кто сдал, сосед или жена?
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30.09.2021 14:26 Відповісти
вариантов много.....обиженнные сотрудники....крышующие мусора....жены-любовницы....такое производство в селе трудно скрыть.
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30.09.2021 15:36 Відповісти
Хорошо спрятанное производство без наводки не обнаружишь.
Выращивать можно в Харькове а продавать в Тернополе.

Слили 100 пудов
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30.09.2021 16:35 Відповісти
Забавно он конопли невозможно умереть, нет ни одного случая смертельной передозировки каннабиса. При этом смертельная доза спирта 300 мл. Например, в Беларуси около 1500 человек в год умирают от этанолового отравления качественным спиртом.
Говорят что с марихуанны переходят на более тяжёлые наркотики, потому что потребители героина употребляли коноплю, однако они забывают что потребители героина в своей прошлой жизни употребляли и алкоголь с табаком. Может это из-за алкоголя и табака переходят на героин?
Например, в Канаде и Нидерландах давно поняли в чем причина, в том что в одном и том же месте продают и легкие наркотики и тяжёлые и легко перескочить с легких на тяжёлые, поэтому и разделяют эти 2 рынка при помощи легализации. Криминализация конопли это рецидив каммунизма в цивилизованном мире.
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30.09.2021 16:04 Відповісти
А вот в энциклопедии южакова как раз пишут что можно умереть...
одержимый хохот, судороги и затем наступает смерть...
Искать по слову гашиш
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30.09.2021 19:50 Відповісти
конкретные случаи,имена страны ?Где были жертвы
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30.09.2021 22:22 Відповісти
Клоун шоли или троль?
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30.09.2021 22:35 Відповісти
Идешь в библиотеку, заказываешь нужный том энциклопедии по слову "гашиш" и читать читать и еще раз читать
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30.09.2021 22:37 Відповісти
на этом и закончим,больная скрепная фантазия.
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02.10.2021 11:05 Відповісти
А держава могла заробляти гроші!
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30.09.2021 16:11 Відповісти
шо за сорт , где семена достать???
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30.09.2021 16:16 Відповісти
https://konoplisemena.com/
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30.09.2021 16:27 Відповісти
ТАКУЮ ПЛАНТАЦИЮ БЕЗ НАВОДКИ НЕ ОБНАРУЖИШЬ
100 ПУДОВ СЛИЛИ
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30.09.2021 16:33 Відповісти
Не знаю кого отправят Товмачык, там тепличка осталась, но агророма выгорите накуй, большой шум от вентиляции...
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30.09.2021 17:07 Відповісти
Вот как назвать этих *********? Тщательно искали они... уроды. Черти всегда найдут чем поживиться. Я бы заминировал там все, полезли бы, целыми бы не ушли.
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30.09.2021 17:40 Відповісти
Абыдна, да? Такое хозяйство, а его разорили. Прям вредители! )
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08.02.2022 13:36 Відповісти
За взрывчатку еще срок был бы. И самому можно взорваться.
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08.02.2022 13:37 Відповісти
 
 